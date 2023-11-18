Молочный суп и вареная сгущенка: шеф-повара делятся рецептами любимых блюд детства

Бренд-шеф Tunguska (Красноярск)
В детстве я просто обожал домашнее слоеное тесто. Наша бабушка, Алевтина, родом из Бишкека, поэтому идеально замешивала слоеное тесто на сливочном масле. Практически на все праздники бабушка готовила мясные пироги. Их появление на столе ассоциировалось с чем‑то очень теплым, добрым и душевным.
Пирог с курицей — мой любимый. Внутри мясо птицы, очень много лука, разные восточные специи. Сочный, пряный, сливочный.
Шеф-повар и совладелец ресторана La Biga (Петербург)
Мне очень нравился молочный суп с вермишелью. В детстве я ещё не понимал, в чем суть блюда, просто было вкусно. А когда начал работать на кухне с итальянцами, понял: пастаделы всегда стараются вытащить максимальное количество крахмала из пасты в соус. Сначала пасту варят в кастрюле, а доваривают в соусе, иногда даже в соусе и готовят. Так получается максимально яркий и насыщенный вкус.
В детстве я любил смаковать пленочки, которые образуются на поверхности супа из‑за насыщения молока крахмалом. Так и появляется тот самый вкус умами
Как приготовить молочный суп
Молоко — 250 мл
Вермишель — 50 г
Сливочное масло — 1 ч. л.
Сахар — 1 ст. л.
Соль — щепотка
В сотейнике кипятим молоко. Когда оно начнет слегка пузыриться, добавляем сахар и соль, а потом закидываем макароны.
Варим 8-10 минут, помешивая и удаляя пленочки с поверхности (а можно и оставлять их — тут на любителя).
Вмешиваем кусочек сливочного масла и даем ему раствориться.
Бренд-шеф ресторана ZUMA (Владивосток)
У меня несколько ярких воспоминаний из детства. Первое — вареная сгущенка. Варил я ее сам, на нашей общей кухне в коммунальной квартире в Петербурге. Естественно, банка взорвалась, и в сгущенке оказалась вся кухня. Хорошо запомнил и вкус, и его последствия. Оттирал кухню я долго. Еще я любил макароны по-флотски и котлеты из говядины с пюрешкой. Простой набор для детского счастья.
Как варить сгущенку
Сгущенка — 1 банка
Удаляем с банки все этикетки, наклейки и следы клея.
Помещаем ее в глубокую кастрюлю с водой, накрываем крышкой и даем воде закипеть. Самое важное — налить достаточно воды, чтобы банка со сгущенкой была покрыта целиком. В противном случае велик шанс сгущеночного взрыва.
После закипания убавляем огонь и оставляем на 3-4 часа.
Шеф-повар Pizza 22 cm
Любимое блюдо детства — запеченная курица. Готовила ее мама. Я любил филе и зажаренную до хруста кожу. Вообще я был очень привередлив, и сейчас ничего не изменилось. Все, что я не любил в детстве, не люблю по сей день: жир, хрящи, жилы.
Но курицу люблю запекать до сих пор. Что больше всего радует, весь процесс нравится моей дочери, и она с удовольствием ест ее как я — филейную часть и хрустящую кожу.
Как готовить идеальную запеченую курицу
Курица — 1 шт.
Специи — по вкусу
Чеснок — 5 зубчиков
Сливочное масло — 20 г
Покупаем целиковую курицу — лучше на рынке и у проверенного продавца и обязательно охлажденную.
Из специй: соль, перец, кумин, паприка. Вообще в детстве всегда любил достать все специи и взять те, чей аромат нравился. После смешивал их, добавлял растительное масло и немного меда. Все на глаз и вкус. Натирал ими курицу, делал небольшие надрезы ножом и вставлял в них зубчики чеснока. Сейчас я добавляю тимьян, розмарин и сливочное масло, внутрь курицы, для аромата.
Духовку разогреваем до 180 градусов, выкладываем курицу на противень и запекаем со всех сторон до золотистого цвета. На это уйдет полтора-два часа в зависимости от размера курицы.
Когда курица почти готова, повышаем температуру до 220 градусов и доводим до готовности.
Концепт-шеф If Sucks
Мое самое любимое блюдо из детства — это сырники со сгущеным молоком. Помню, что вкуснее всех их делала подруга матери, и когда она приезжала к нам на дачу, я всегда упрашивал ее их приготовить. Сейчас я бы не назвал себя таким же фанатом сырников, как в детстве. Все же с появлением овощей в моей жизни вкусы сильно поменялись и расширились.
Но вот от бутерброда на белом хлебе с докторской колбасой и сливочным маслом мне бывает трудно отказаться.
Шеф-повар Tilda
Мамина еда была необычайно вкусной, я до сих пор помню вкус котлеток или фирменных маминых отбивных из куриных окорочков. Она и сейчас их готовит на наши семейные встречи. Но с особенной теплотой я вспоминаю бабушкин борщ, его удавалось поесть только летом, когда мы всей семьей приезжали к ней в деревню. Наверное, поэтому борщ стал моим любимым блюдом. Бабушка готовила его с фасолью и домашней сметаной, как же это было вкусно! Все бы отдал, чтобы сейчас съесть хотя бы ложку этого борща!
Воссоздать бабушкин борщ практически невозможно, но у мамы почти получается, поэтому, когда я собираюсь к ней в гости, всегда прошу его приготовить.
Рецепт легендарного бабушкиного борща с красной фасолью
Говядина на кости — 400 г
Вода — 3 л
Лавровый лист — 2 шт.
Перец душистый горошек — 1 ст. л.
Морковь — 1 шт.
Лук репчатый — 1 шт.
Чеснок — 1 головка
Соль — по вкусу
Капуста белокочанная — 100 г
Красная фасоль (предварительно замоченная на ночь) — 100 г
Лук репчатый — 150 г
Морковь очищенная — 100 г
Свекла некрупная — 5 шт.
Томаты розовые — 2 шт.
Перец красный болгарский — ½ шт.
Кинза — 60 г (маленький пучок)
Петрушка — 60 г (маленький пучок)
Чеснок — 3 зубчика
Перец острый без семян — ¼ шт.
Уксус столовый 9% — 6 ст. л.
Сок лимона — по вкусу
Соль, перец черный молотый — по вкусу
Растительное масло — 6 ст. л.
Сахар — 2 ст. л
Томатная паста — 2 ст. л.
Укроп рубленый — 4 ст. л
Сначала отвариваем бульон. Для этого хорошо промываем говядину, заливаем холодной водой и ставим на плиту.
Доводим до кипения, делаем огонь ниже среднего, убираем пену. Добавляем подрумяненные на сухой сильно нагретой сковороде порезанные пополам овощи, лавровый лист и душистый перец, прикрываем крышкой и варим 2-3 часа при слабом кипении до готовности. Мясо должно стать мягким.
Вынимаем мясо, процеживаем бульон и переливаем в чистую кастрюлю. Добавляем в него замоченную фасоль и варим, пока она не станет мягкой.
Пока ждем фасоль, делаем зажарку. Свеклу хорошо промываем и чистим, очистки перекладываем в сотейник и заливаем стаканом холодной воды с добавлением 3 ст. л. уксуса, доводим до кипения, варим 5 минут и отставляем в сторону. Это краска для борща, которую добавим в конце.
Тем временем свеклу натираем на крупной терке. Разогреваем большую сковородку, добавляем масло и натертую на мелкой терке морковь и порезанный соломкой лук, пассируем до золотистого цвета и мягкости овощей. Затем добавляем 2 ст л. томатной пасты и нарезанную свеклу вместе с 3 ст. л. уксуса.
Слегка обжариваем, добавляем соль и сахар. Когда свекла начинает давать сок, уменьшаем огонь, добавляем пол стакана воды и томим до готовности (пока не станет мягкой).
Отдельно блендером или, как делала моя бабушка, на терке измельчаем томаты, перцы, зелень и чеснок и добавляем в зажарку, еще немного все томим около 5-7 минут.
К готовой фасоли добавляем капусту, нашинкованную соломкой, и варим 10 минут. Добавляем зажарку, нарезанную кусочками говядину и процеженную краску. Доводим до кипения и делаем маленький огонь. Доводим до вкуса солью, перцем и соком лимона. Борщ должен быть кисло-сладким и остро-горьким, но не забываем, что ему еще нужно настояться.
Бабушка добавляла сметану сразу, но можно подать и отдельно, но обязательно с рубленым укропом. Так же, если дома есть рассол из-под маринованных огурцов, можно использовать его вместо сока лимона, бабушка тоже так делала. Приятного аппетита!
Бренд-шеф Brodo
Я с детства всеядный, и к этому меня приучил папа. Он давал нам с братом сырые свиные уши с солью, а фарш для пельменей был моим первым тар-таром.
Но больше всего в детстве я любил плов, который готовил папа, и мясной пирог, который пекла мама, — с начинкой из свинины с луком, картошкой, большим количеством черного перца и соли. Самые вкусные куски были с углов, потому что там была идеальная зажаристая корочка с припекшимся соком из начинки. До сих пор прошу готовить такой, когда приезжаю к родителям.
Шеф-повар ресторана Meraki
В детстве я любил все, что связано с картофелем — жареную картошку, вареную с маслом и спелыми помидорами, картофельное пюре. А еще часто просил папу пожарить батон белого хлеба в яйце и молоке. Или, как сейчас принято говорить, френч-тост.
Как приготовить френч-тост
Молоко — ½ чашка
Яйца — 2 шт.
Хлеб белый — 4 ломтика
Сахар — щепотка
Молоко с яйцом взбиваем, обмакиваем в этой смеси ломтики хлеба.
Обжариваем на сковородке до золотистого цвета, слегка посыпаем сахаром и подаем.
Шеф-повар MO friends bar & dining
Я всегда был окружен натуральными и качественными овощами и фруктами с огорода. Мы готовили блюда из сезонных продуктов — это было нормой, а не модным направлением, как сейчас. А еще все перерабатывали — своего рода zero waste. Моя мама до сих пор не выкидывает даже яичную скорлупу — использует как удобрение. Также мы всегда собирали в лесу полевую клубнику, малину, травы, дикую мяту, душицу, зверобой и, конечно, грибы.
В детстве много времени я проводил у бабушки в деревне. Из интересных любимых блюд могу выделить суп с крапивой и сибирским борщевиком (не путать с борщевиком Сосновского, он ядовитый). Его готовила мне бабушка в печи, как у Емели из сказки.
Как готовить суп с крапивой и сибирским борщевиком
Бульон — 1 л
Картофель очищенный — 200 г
Листья крапивы — 60 г
Листья борщевика сибирского — 60 г
Лапша — 50 г
Сметана — по желанию
Соль — 5 г
Сварить куриный бульон, затем добавить в него картофель и варить до готовности.
Бланшированную или сушеную крапиву и борщевик добавить в бульон. Затем добавить лапшу и варить до готовности.
Добавить соль и сметану по вкусу.
Владелица сети пекарен и ресторанов «Булка»
Мое любимое блюдо детства — это жареные яйца, болтунья с тушенкой. Мой дед это готовил просто превосходно. Сперва мы жарили тушенку и потом туда добавляли яйца. Это было нечто!
Еще мое любимое блюдо детства — это озерная плотва в муке, зажаренная до золотистой и даже карамельной хрустящей корочки! Мой дед был рыбак, он все время таким образом жарил нам плотву и окуней. Особая удача, если тебе доставалась икра — это было счастье для всех.