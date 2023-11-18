Молочный суп и вареная сгущенка: шеф-повара делятся рецептами любимых блюд детства

Мамина еда была необычайно вкусной, я до сих пор помню вкус котлеток или фирменных маминых отбивных из куриных окорочков. Она и сейчас их готовит на наши семейные встречи. Но с особенной теплотой я вспоминаю бабушкин борщ , его удавалось поесть только летом, когда мы всей семьей приезжали к ней в деревню. Наверное, поэтому борщ стал моим любимым блюдом. Бабушка готовила его с фасолью и домашней сметаной, как же это было вкусно! Все бы отдал, чтобы сейчас съесть хотя бы ложку этого борща!