Где вкусно и недорого поесть в Москве? Советуем 8 новых мест с чеком до 1000 рублей

Модное бистро с не самым скромным, но приемлемым ценником: перехватить горячее и напиток здесь можно в пределах тысячи рублей. Главное — не брать вино и заказывать из раздела с сэндвичами или стритфудом. Помимо основного меню есть классические и очень поздние завтраки — там тоже встречаются манящие и недорогие блюда вроде круассана со скрэмблом и пекорино или драников из батата с пашотом.