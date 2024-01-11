Где вкусно и недорого поесть в Москве? Советуем 8 новых мест с чеком до 1000 рублей

Lim
Кривоколенный пер., 12, стр. 6
Симпатичное велокафе на задворках Кривоколенного прикидывается образцовым местом для спортивных и подвижных, а на деле оказывается расслабленным спотом с пастой, гриль-чизами и другими быстрыми углеводами. Им вторит меню напитков, в котором — сидр, пиво и даже вино. Радуют и цены: полноценно позавтракать (есть отдельное меню) или поужинать можно в пределах тысячи рублей. А вот покупки в веломагазинчике при Lim влетят в копеечку.
Что заказать до 1000 р.
- Тальятелле аль рагу — 650 р.
- Пиво — от 310 р.
Режим работы
пн-чт 9.00–23.00, пт-сб 9.00–0.00, вс 9.00–23.00
«БяньБянь»
Пресненская наб., 6, стр. 2; Мясницкая, 13, стр. 3
Небольшая сеть из двух точек предлагает широкую лапшу ручной работы, традиционную для китайского региона Сиань: есть с говядиной, курицей, морепродуктами или бараниной, в соусе или в бульоне. К лапше можно взять битые огурцы, хрустящие баклажаны, капусту понзу или ароматный пряный суп — том-ям или мисо.
Что заказать до 1000 р.
- Битые огурцы — 290 р.
- Бяньбянь-чили-гарлик — 450 р.
- Напиток — от 200 р.
Режим работы
пн-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00, вс 10.00–23.00
«Шмак»
Солянский просп., 1
Сэндвичная, где готовят полнотелые бутерброды — шмаки. Проект запустил шеф-повар дорогого ресторана Savva при отеле «Метрополь» Андрей Шмаков, он же верховодит в «Шмаке» кухней. Меню предельно лаконичное — несколько вариантов гигантских сэндвичей, для которых можно выбрать все ингредиенты в начинке, плюс наваристый бульон, куда шмак полагается макать, и закуски. В общем, самое то, чтобы перекусить на лету.
Что заказать до 1000 р.
- Шмак со свининой — 590 р.
- Кола — 250 р.
Режим работы
пн-чт 12.00–23.00, пт-сб 12.00–1.00, вс 12.00–23.00
«Апрель»
4-я Тверская-Ямская, 6/12
Симпатичное кафе с долгими завтраками, кофе от «Кооператива Черный» и вином. Основное меню короткое, но разнообразное: сэндвичи, кое-какие супы и салаты. Дороже всего обойдется «Цезарь» с креветками (780 р.) и утренние бенедикты (790 р.). Днем можно перехватить обед по фиксированной цене — 650 р. за суп и половинку любого сэндвича.
Что заказать до 1000 р.
- Сэндвич с лососем — 690 р.
- Эспрессо — 200 р.
Режим работы
пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–6.00, вс 12.00–0.00
Ø36 Kebab
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Кебабная в лучших традициях берлинских закусочных — небрежный интерьер, потертая мебель, немного неона и заказы на кассе. Готовят денеры и дюрюмы (отличаются хлебом) с курицей, говядиной или фалафелем. К внушительному свертку можно заказать хумус, сет мезе или даже карривурст. Но лучше ограничиться одним денером — порции и так гигантские.
Что заказать до 1000 р.
- Денер-кебаб в хлебе рамазан — 490 р.
- Овощной салат с гранатным соусом — 300 р.
- Фильтр-кофе — 200 р.
Режим работы
пн-ср 12.00–0.00, чт 12.00–1.00, пт 12.00–3.00, сб 12.00–2.00, вс 12.00–0.00
From Berlin
Садовая-Самотечная, 20, стр. 1
Модное бистро с не самым скромным, но приемлемым ценником: перехватить горячее и напиток здесь можно в пределах тысячи рублей. Главное — не брать вино и заказывать из раздела с сэндвичами или стритфудом. Помимо основного меню есть классические и очень поздние завтраки — там тоже встречаются манящие и недорогие блюда вроде круассана со скрэмблом и пекорино или драников из батата с пашотом.
Что заказать до 1000 р.
- Гриль-чиз с луковым конфитюром — 680 р.
- Фильтр-кофе или американо — 250 р.
Режим работы
вс–чт 9.00—23.00, пт–сб 9.00—0.00
Nagoya
Старокирочный пер., 16/2, стр. 1; Большая Серпуховская, 8/7, стр. 2; Сущевский Вал, 5, стр. 21
Сеть бюджетных раменичных работает не первый год, а в 2023-м обзавелась новой локацией на «Добрынинской». Тут игривый интерьер, не слишком много столиков и нарядная витрина с инстаграмными* десертами. Цены на главное здешнее блюдо — наваристый суп рамен — более чем приятные: от 380 рублей за якибуто с бульоном даси, свиной грудкой и яйцом. Еще одно выигрышное предложение — комбо-обеды по 500 рублей, куда входит мисо-суп, рис, горячее блюдо и пара закусок.
Что заказать до 1 000 р.
- Яйца аджитама — 110 р.
- Рамен — от 380 р.
- Онигири туна-майо — 160 р.
- Пиво — от 200 р.
Режим работы
пн-вс 12.00–22.00
Kulёk
Большая Никитская, 23/14/9; Лесная, 20, стр. 3, корнер 79; Рождественский бул., 1; Ленинская Слобода, 26а
Во флагмане небольшой сети на Никитском бульваре собирают сытные кульки — огромные хлебные конверты, внутри которых встречаются буквально любые начинки. Как насчет ростбифа, томатной сальсы и соуса из тунца или баклажанов пармиджано? А может быть, рагу из говяжьих щечек или жареные грибы с моцареллой? Стоимость любого кулька — 490 рублей. Впридачу можно взять суп и стакан ароматного чая. Приятно, что место — не просто окошко в фасаде здания, а полноценное кафе: жевать кулек на холоде не придется.
Что можно заказать до 1000 р.
- Любой кулек — 490 р.
- Чай (стакан) — 180 р.
- Крем-брюле — 320 р.
Режим работы
пн-вс 12.00–0.00
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