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Новый год-2024

Возмутительные рецепты новогодних салатов: от угря под шубой до крабового на драниках

Таня Решетник
Сегодня в 11:18
Майонезные салаты — один из столпов новогоднего меню. Каждый декабрь вокруг приготовления оливье, сельди под шубой и крабового возникают ожесточенные споры. Разрешаем их все разом: попросили шеф-поваров поделиться неожиданными версиями традиционных новогодних блюд.

Черный оливье с красной рыбой и икрой

По рецепту бренд-шефа ресторана Tunguska Николая Боброва

© Предоставлено рестораном
Ингредиенты
Основные

Отварная морковь — 20 г
Отварной картофель — 30 г
Локальная красная рыба (форель, кижуч, нерка, чавыча) — 20 г
Куриное яйцо — 20 г
Филе фаланги краба — 15 г (по желанию)
Красная икра — 10 г
Красный лук — 3 г
Свежий огурец — 15 г 
Маринованный огурец — 15 г
Зеленый горошек — 15 г
Проростки горошка — по вкусу

Для черного соуса айоли

Майонез (домашний или покупной) — 400 г
Чернила каракатицы — 40 г
Горчица — на кончике ножа

Способ приготовления
01

Начнем с черного соуса. Для него просто хорошенько смешайте все ингредиенты. Не пугайтесь чернил каракатицы в составе — их легко найти на маркетплейсах или в крупных супермаркетах. На порцию салата понадобится около 20 грамм соуса.

02

Когда соус готов, отварите картофель, морковь и куриные яйца вкрутую. Зачистите от кожи свежий огурец.

03

Филе рыбы нарежьте кусочками 2×2 см.

04

Филе фаланги краба разберите по волокнам крупными кусками.

05

Отварное яйцо, морковь, картофель, свежие и маринованные огурцы, красный лук нарежьте кусочками 3×3 см. Соедините все ингредиенты и большую часть зеленого горошка.

06

Добавьте приготовленный ранее черный айоли и хорошо перемешайте.

07

На дно тарелки выложите салат, сверху — форель и филе краба. Декорируйте красной икрой, оставшейся частью горошка и его проростками по желанию.

Угорь унаги под шубой

По рецепту шеф-повара ресторана Tilda Александра Русакова

© Tatyana Maximova/Getty Images

«В преддверии Нового года я задался вопросом: а что, если вместо классической селедки под шубой сделать что‑то интереснее? Решил заменить сельдь на угря унаги — получилось очень вкусно. Угорь сочнее сельди, а копченый вкус и сладость унаги придают блюду шик».

Ингредиенты

Свекла — 3 штуки
Морковь — 1 штука
Куриные яйца — 2 штуки
Майонез — 200 г
Красный лук — ¼ штуки
Отварной картофель — 2 штуки
Угорь унаги — 300 г
Рубленый укроп — 20 г
Оливковое масло — 50 г
Морская соль — 10 г
Молотый черный перец — ½ ч. л.

Способ приготовления
01

Свеклу хорошо промойте, обмажьте оливковым маслом, солью и перцем. Заверните в фольгу и запеките в духовке 1 час при температуре 180 градусов или до тех пор, пока свекла не будет легко протыкаться шпажкой.

02

Затем полностью остудите, почистите и натрите на крупной терке, смешайте с частью майонеза и немного подсолите по вкусу.

03

Морковь и картофель отварите в кожуре и полностью остудите, затем натрите по отдельности на крупной терке и смешайте с частью майонеза, посолите и поперчите по вкусу.

04

Куриные яйца варите в подсоленной воде 11 минут, полностью остудите, почистите, натрите на крупной терке и смешайте с частью майонеза, лук порубите мелкой крошкой.

05

Уже готового угря унаги можно купить во многих крупных супермаркетах или рыбных лавках. Дома его остается только зачистить от кожи и крупных косточек и порубить мелкими кубиками.

06

Начинаем собирать нашу шубу. В большую тарелку сначала выложите ½ часть замешанного с майонезом картофеля, затем крошку рубленого лука, а потом угря.

07

Дальше аккуратно промажьте майонезом и выложите замешанную с майонезом морковь, оставшийся картофель, затем яйца, еще немного майонеза и в конце свеклу.

08

Сверху аккуратно замажьте все майонезом и уберите в холодильник настояться на 6–10 часов. Перед подачей украсьте рубленым укропом.

Крабовый салат на драниках

По рецепту команды Eggsellent

© Предоставлено рестораном
Ингредиенты

Свежий огурец — 100 г
Консервированный ананас — 100 г
Яйцо — 1 штука
Кукуруза — 100 г
Майонез — 30 г
Соль — 2 г

Для начинки

Краб — 100 г
Майонез — 30 г
Соль — 1 г

Для драников

Крупный картофель — 2 штуки
Мука — 1 столовая ложка
Растительное масло — для жарки
Соль и специи — по вкусу

Для луковой сметаны

Сметана — 100 г
Зеленый лук — 5 г
Сливки 11% — 25 г

Способ приготовления
01

Обжарьте кукурузу на разогретой сковороде без масла в течение буквально 10 секунд.

02

Огурец и ананасы нарежьте кубиками одинакового размера, добавьте к ним кукурузу, майонез и соль. Все хорошо перемешайте. Салат готов!

03

Разморозьте краба. Лучше использовать салатный крупнокусковой вариант. Переберите на наличие хитина и уберите все лишнее. Добавьте майонез и соль, перемешайте.

04

Картофель хорошо помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Сорт картошки очень влияет на то, какими получатся драники. Любимый в Eggsellent — «Гала».

05

Добавьте к картошке соль, оставьте на 15 минут и отожмите лишнюю воду. Соедините все со специями и мукой.

06

Разогрейте сковородку и добавьте масло. Рекомендуем не жалеть его, чтобы у драников была красивая золотистая корочка. Выложите шайбочку из получившегося теста, примните, соберите по краям в центр, чтобы не было дырок. Поджарьте с обеих сторон до хрустящей корочки.

07

Теперь очередь луковой сметаны. Зеленый лук пробейте блендером со сливками. Добавьте сметану и снова взбейте получившуюся массу. Доведите до вкуса: можно добавить чуть больше сметаны, если хочется, чтобы было более нежно.

08

Опустите 1 яйцо в кипящую подсоленную воду и засеките 5 минут. Достаньте его и отправьте охлаждаться. Лучше использовать лед, но подойдет и просто холодная вода. Очистите яйцо от скорлупы и разрежьте пополам.

09

Осталось собрать блюдо. По центру тарелки выложите драник, на него — слой начинки из крабового салата с ананасом. Сверху накройте другим драником. Половинку блюда полейте луковой сметаной. Сверху положите большую ложку краба, половинку яйца-пятиминутки и посыпьте луком.

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