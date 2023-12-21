Возмутительные рецепты новогодних салатов: от угря под шубой до крабового на драниках

Черный оливье с красной рыбой и икрой
По рецепту бренд-шефа ресторана Tunguska Николая Боброва
Отварная морковь — 20 г
Отварной картофель — 30 г
Локальная красная рыба (форель, кижуч, нерка, чавыча) — 20 г
Куриное яйцо — 20 г
Филе фаланги краба — 15 г (по желанию)
Красная икра — 10 г
Красный лук — 3 г
Свежий огурец — 15 г
Маринованный огурец — 15 г
Зеленый горошек — 15 г
Проростки горошка — по вкусу
Майонез (домашний или покупной) — 400 г
Чернила каракатицы — 40 г
Горчица — на кончике ножа
Начнем с черного соуса. Для него просто хорошенько смешайте все ингредиенты. Не пугайтесь чернил каракатицы в составе — их легко найти на маркетплейсах или в крупных супермаркетах. На порцию салата понадобится около 20 грамм соуса.
Когда соус готов, отварите картофель, морковь и куриные яйца вкрутую. Зачистите от кожи свежий огурец.
Филе рыбы нарежьте кусочками 2×2 см.
Филе фаланги краба разберите по волокнам крупными кусками.
Отварное яйцо, морковь, картофель, свежие и маринованные огурцы, красный лук нарежьте кусочками 3×3 см. Соедините все ингредиенты и большую часть зеленого горошка.
Добавьте приготовленный ранее черный айоли и хорошо перемешайте.
На дно тарелки выложите салат, сверху — форель и филе краба. Декорируйте красной икрой, оставшейся частью горошка и его проростками по желанию.
Угорь унаги под шубой
По рецепту шеф-повара ресторана Tilda Александра Русакова
«В преддверии Нового года я задался вопросом: а что, если вместо классической селедки под шубой сделать что‑то интереснее? Решил заменить сельдь на угря унаги — получилось очень вкусно. Угорь сочнее сельди, а копченый вкус и сладость унаги придают блюду шик».
Свекла — 3 штуки
Морковь — 1 штука
Куриные яйца — 2 штуки
Майонез — 200 г
Красный лук — ¼ штуки
Отварной картофель — 2 штуки
Угорь унаги — 300 г
Рубленый укроп — 20 г
Оливковое масло — 50 г
Морская соль — 10 г
Молотый черный перец — ½ ч. л.
Свеклу хорошо промойте, обмажьте оливковым маслом, солью и перцем. Заверните в фольгу и запеките в духовке 1 час при температуре 180 градусов или до тех пор, пока свекла не будет легко протыкаться шпажкой.
Затем полностью остудите, почистите и натрите на крупной терке, смешайте с частью майонеза и немного подсолите по вкусу.
Морковь и картофель отварите в кожуре и полностью остудите, затем натрите по отдельности на крупной терке и смешайте с частью майонеза, посолите и поперчите по вкусу.
Куриные яйца варите в подсоленной воде 11 минут, полностью остудите, почистите, натрите на крупной терке и смешайте с частью майонеза, лук порубите мелкой крошкой.
Уже готового угря унаги можно купить во многих крупных супермаркетах или рыбных лавках. Дома его остается только зачистить от кожи и крупных косточек и порубить мелкими кубиками.
Начинаем собирать нашу шубу. В большую тарелку сначала выложите ½ часть замешанного с майонезом картофеля, затем крошку рубленого лука, а потом угря.
Дальше аккуратно промажьте майонезом и выложите замешанную с майонезом морковь, оставшийся картофель, затем яйца, еще немного майонеза и в конце свеклу.
Сверху аккуратно замажьте все майонезом и уберите в холодильник настояться на 6–10 часов. Перед подачей украсьте рубленым укропом.
Крабовый салат на драниках
По рецепту команды Eggsellent
Свежий огурец — 100 г
Консервированный ананас — 100 г
Яйцо — 1 штука
Кукуруза — 100 г
Майонез — 30 г
Соль — 2 г
Краб — 100 г
Майонез — 30 г
Соль — 1 г
Крупный картофель — 2 штуки
Мука — 1 столовая ложка
Растительное масло — для жарки
Соль и специи — по вкусу
Сметана — 100 г
Зеленый лук — 5 г
Сливки 11% — 25 г
Обжарьте кукурузу на разогретой сковороде без масла в течение буквально 10 секунд.
Огурец и ананасы нарежьте кубиками одинакового размера, добавьте к ним кукурузу, майонез и соль. Все хорошо перемешайте. Салат готов!
Разморозьте краба. Лучше использовать салатный крупнокусковой вариант. Переберите на наличие хитина и уберите все лишнее. Добавьте майонез и соль, перемешайте.
Картофель хорошо помойте, очистите от кожуры и натрите на терке. Сорт картошки очень влияет на то, какими получатся драники. Любимый в Eggsellent — «Гала».
Добавьте к картошке соль, оставьте на 15 минут и отожмите лишнюю воду. Соедините все со специями и мукой.
Разогрейте сковородку и добавьте масло. Рекомендуем не жалеть его, чтобы у драников была красивая золотистая корочка. Выложите шайбочку из получившегося теста, примните, соберите по краям в центр, чтобы не было дырок. Поджарьте с обеих сторон до хрустящей корочки.
Теперь очередь луковой сметаны. Зеленый лук пробейте блендером со сливками. Добавьте сметану и снова взбейте получившуюся массу. Доведите до вкуса: можно добавить чуть больше сметаны, если хочется, чтобы было более нежно.
Опустите 1 яйцо в кипящую подсоленную воду и засеките 5 минут. Достаньте его и отправьте охлаждаться. Лучше использовать лед, но подойдет и просто холодная вода. Очистите яйцо от скорлупы и разрежьте пополам.
Осталось собрать блюдо. По центру тарелки выложите драник, на него — слой начинки из крабового салата с ананасом. Сверху накройте другим драником. Половинку блюда полейте луковой сметаной. Сверху положите большую ложку краба, половинку яйца-пятиминутки и посыпьте луком.