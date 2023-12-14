Один из хитов постоянного меню From Berlin. В бистро бутерброд подают с легким твистом: на сером тартине плотный слой взбитого масла с водорослями, которые придают ему яркий вкус, и тонкий слой красной икры. Если бутер понравится, то похожий легко соорудить дома: для этого сливочное масло нужно смешать со стружкой нори (просто мелко нарубите пластинки) и пробить в блендере. Готово! Вы великолепны!