«Алкобуфет „Шашлычная“» и «Горбуфет „Шашлычная“»
550 р.
Простые, чуть грубоватые бутеры как дома — на нарезном батоне, с прослойкой масла и честным упругим слоем икры. Огорчает только размер — 80 грамм. Заказать можно круглый год. В «Горбуфете» подают брата-близнеца бутера из «Алкобуфета»: все те же 80 грамм, нарезной батон, плотный слой масла и щедрая россыпь икры.
Адреса
Сретенка, 36 («Алкобуфет»); Пятницкая, 16, стр. 1 («Горбуфет»)
Режим работы
вс-чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–5.00 («Алкобуфет»); 16.00–2.00 («Горбуфет»)
«Новое пространство»
600 р.
Это не новогодняя тревога — икорный бутерброд живет в меню «Нового пространства» круглый год. В остальном это образцовый праздничный бутер: тартин, тонкий слой масла и много икры. Размер не маленький — во всю тарелку. Осталось только добавить к бутерброду бокал вина — и союз, придуманный на небесах, готов!
Адрес
Страстной б-р, 12, стр. 2
Режим работы
16.00–23.00
«Коллеги»
650 р.
Незамысловатые бутеры на слегка поджаренном хлебе с обильной прослойкой масла и пластинкой икры. Сверху — тонкие веточки укропа. Радует цена и то, что бутер можно заказать в любое время года.
Адрес
Селиверстов пер., 2/24
Режим работы
17.00–5.00
Champ Bistro
650 р.
В бистро Champ решили отметить юбилей Брэда Питта, справедливо заметив, что в большинстве фильмов актер уплетает что‑нибудь вкусное. По такому случаю шеф-повар Арина Журавлева разработала меню блюд, которые ели герои Питта, — в авторском прочтении, конечно. Попал в него и классический бутерброд с красной икрой — отсылка к фильму «Загадочная история Бенджамина Баттона». Попробовать бутер можно до конца декабря.
Адрес
Неглинная, 14, стр. 1а
Режим работы
Пн-чт 12.00–00.00, пт 12.00–2.00, сб 10.00–2.00, вс 10.00–00.00
«Рихтер»
650 р.
В ресторане при камерном отеле бутер с икрой — тоже новогодний спешел, который здесь подают весь декабрь. Готовят бутерброд на широком ломтике хлеба на закваске, с тонким слоем сливочного масла и горкой красной икры.
Адрес
Пятницкая, 42, отель «Рихтер», 1 этаж
Режим работы
8.00–23.00
Eggsellent
690 р.
Эстетский бутерброд из кафе завтраков. В Eggsellent его готовят на поджаренной сливочной бриоши, на которую выкладывают крем на основе сливочного сыра, лука-шалота и пармезана. Сверху — большая ложка красной икры и тертый вяленый желток.
Murph
690 р.
Полноразмерный 100-граммовый бутер на слегка подогретом белом хлебе. Поверх него подтаявший слой сливочного масла и мелкая икра. Хит, который заказывают на каждый второй столик свежеоткрывшейся кофейни.
Адрес
Б.Дмитровка, 32, стр. 1
Режим работы
8.00–23.00
Niki
740 р.
В ресторане русско-французской кухни при главном кинотеатре Москвы бутерброд с икрой обитает в меню завтраков — заказать можно с 10.00 до 13.00, в выходные дни. В составе — плотный слой масла и икры на светлом хлебе плюс салат и редис.
Адрес
Арбатская пл., 14, стр. 1
Режим работы
вс-чт 12.00–00.00, пт-сб 12.00–2.00
«Каспийка»
750 р.
Рыбный ресторан тоже не обошел вниманием икорный тренд — здесь бутерброд можно заказать круглый год. Подают его на багете с толстым слоем сливочного масла и крупной лососевой икрой. В одном бутере — 100 грамм, но лучше брать сразу два.
Адрес
Мясницкая, 24/7, стр. 2
Режим работы
11.00–00.00
From Berlin
750 р.
Один из хитов постоянного меню From Berlin. В бистро бутерброд подают с легким твистом: на сером тартине плотный слой взбитого масла с водорослями, которые придают ему яркий вкус, и тонкий слой красной икры. Если бутер понравится, то похожий легко соорудить дома: для этого сливочное масло нужно смешать со стружкой нори (просто мелко нарубите пластинки) и пробить в блендере. Готово! Вы великолепны!
Адрес
Садовая-Самотечная, 20, стр. 1
Режим работы
9.00–22.00
«Академия»
780 р.
В сети кафе-пиццерий зимой тоже появляется классика праздничного застолья. Бутерброд здесь делают на сером хлебе с тонким слоем фермерского масла и уверенной полоской лососевой икры из Мурманска.
«Тото»
800 р.
Тост с икрой ворвался в меню новогодних спешелов 8 декабря. До конца месяца в эстетском бистро можно попробовать его — на румяном хлебе, с тонким слоем взбитого масла, икрой и долькой лимона, — а заодно оливье с индейкой и пряный глинтвейн.
Адрес
Столешников пер., 7, стр. 3
Режим работы
9.00–00.00
«Кофемания»
890 р.
Тост из серого хлеба с хрустящей корочкой, крем-чиз с травами и облако красной икры сверху. Всего 100 грамм, но для минималистичного бранча с беллини — самое то! Заказать можно круглый год.
КМ20
950 и 2000 р.
В ресторане при концепт-сторе икорные спешелы уже набрали свою силу. В декабре здесь предлагают два бутера — попроще, с толстым слоем красной икры на полоске из масла и мягком хлебе, и тяжелый люкс: все то же самое плюс надпись «КМ20», выложенная черной икрой. Второй вариант стоит вдвое дороже, но и инстаграмность зашкаливающая.
Адрес
Столешников пер., 2
Режим работы
11.00–23.00
«Белуга»
1500 р.
В видовом ресторане на Моховой икре отведено особое место в меню: здесь можно заказать 25, 50 или 100 грамм осетровой, стерляжьей, севрюжьей, астраханской белужьей, подкопченной форелевой, щучьей или, наконец, целый дегустационный сет (9900 р.).
Бутерброды тоже делают — в меню они зовутся «простыми»: это белый хлеб, сливочное масло и щедрый слой черной икры. В общем, все, чтобы шикануть, взяв бутер и кружку черного чая с лимоном.
Адрес
Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 2 этаж
Режим работы
12.00–00.00