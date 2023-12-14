Реклама
Еда

Шиковать можно: лучшие бутеры с икрой в ресторанах Москвы — от бюджетных до дикого люкса

Таня Решетник
Сегодня в 13:00
Главная праздничная закуска постсоветского пространства — бутерброды с икрой. На Красной площади есть их не стоит (полиция считает, что в такое время «шиковать нельзя»), а вот в кафе и ресторанах — пожалуйста. Мы собрали 15 мест, где шиковать можно, — от недорогих до люксовых.

«Алкобуфет „Шашлычная“» и «Горбуфет „Шашлычная“»

550 р.

Простые, чуть грубоватые бутеры как дома — на нарезном батоне, с прослойкой масла и честным упругим слоем икры. Огорчает только размер — 80 грамм. Заказать можно круглый год. В «Горбуфете» подают брата-близнеца бутера из «Алкобуфета»: все те же 80 грамм, нарезной батон, плотный слой масла и щедрая россыпь икры.

Адреса

Сретенка, 36 («Алкобуфет»); Пятницкая, 16, стр. 1 («Горбуфет»)

Режим работы

вс-чт 12.00–2.00, пт-сб 12.00–5.00 («Алкобуфет»); 16.00–2.00 («Горбуфет»)

Подробнее на Афише
Подробнее на Афише

«Новое пространство»

600 р.

Это не новогодняя тревога — икорный бутерброд живет в меню «Нового пространства» круглый год. В остальном это образцовый праздничный бутер: тартин, тонкий слой масла и много икры. Размер не маленький — во всю тарелку. Осталось только добавить к бутерброду бокал вина — и союз, придуманный на небесах, готов!

Адрес

Страстной б-р, 12, стр. 2

Режим работы

16.00–23.00

Подробнее на Афише

«Коллеги»

650 р.

Незамысловатые бутеры на слегка поджаренном хлебе с обильной прослойкой масла и пластинкой икры. Сверху — тонкие веточки укропа. Радует цена и то, что бутер можно заказать в любое время года.

Адрес

Селиверстов пер., 2/24

Режим работы

17.00–5.00

Champ Bistro

650 р.

В бистро Champ решили отметить юбилей Брэда Питта, справедливо заметив, что в большинстве фильмов актер уплетает что‑нибудь вкусное. По такому случаю шеф-повар Арина Журавлева разработала меню блюд, которые ели герои Питта, — в авторском прочтении, конечно. Попал в него и классический бутерброд с красной икрой — отсылка к фильму «Загадочная история Бенджамина Баттона». Попробовать бутер можно до конца декабря.

Адрес

Неглинная, 14, стр. 1а

Режим работы

Пн-чт 12.00–00.00, пт 12.00–2.00, сб 10.00–2.00, вс 10.00–00.00

Подробнее на Афише

«Рихтер»

650 р.

В ресторане при камерном отеле бутер с икрой — тоже новогодний спешел, который здесь подают весь декабрь. Готовят бутерброд на широком ломтике хлеба на закваске, с тонким слоем сливочного масла и горкой красной икры.

Адрес

Пятницкая, 42, отель «Рихтер», 1 этаж

Режим работы

8.00–23.00

Подробнее на Афише

Eggsellent

690 р.

Эстетский бутерброд из кафе завтраков. В Eggsellent его готовят на поджаренной сливочной бриоши, на которую выкладывают крем на основе сливочного сыра, лука-шалота и пармезана. Сверху — большая ложка красной икры и тертый вяленый желток.

Подробнее на Афише

Murph

690 р.

Полноразмерный 100-граммовый бутер на слегка подогретом белом хлебе. Поверх него подтаявший слой сливочного масла и мелкая икра. Хит, который заказывают на каждый второй столик свежеоткрывшейся кофейни.

Адрес

Б.Дмитровка, 32, стр. 1

Режим работы

8.00–23.00

Niki

740 р.

В ресторане русско-французской кухни при главном кинотеатре Москвы бутерброд с икрой обитает в меню завтраков — заказать можно с 10.00 до 13.00, в выходные дни. В составе — плотный слой масла и икры на светлом хлебе плюс салат и редис.

Адрес

Арбатская пл., 14, стр. 1

Режим работы

вс-чт 12.00–00.00, пт-сб 12.00–2.00

Подробнее на Афише

«Каспийка»

750 р.

Рыбный ресторан тоже не обошел вниманием икорный тренд — здесь бутерброд можно заказать круглый год. Подают его на багете с толстым слоем сливочного масла и крупной лососевой икрой. В одном бутере — 100 грамм, но лучше брать сразу два.

Адрес

Мясницкая, 24/7, стр. 2

Режим работы

11.00–00.00

Подробнее на Афише

From Berlin

750 р.

Один из хитов постоянного меню From Berlin. В бистро бутерброд подают с легким твистом: на сером тартине плотный слой взбитого масла с водорослями, которые придают ему яркий вкус, и тонкий слой красной икры. Если бутер понравится, то похожий легко соорудить дома: для этого сливочное масло нужно смешать со стружкой нори (просто мелко нарубите пластинки) и пробить в блендере. Готово! Вы великолепны!

Адрес

Садовая-Самотечная, 20, стр. 1

Режим работы

9.00–22.00

Подробнее на Афише

«Академия»

780 р.

В сети кафе-пиццерий зимой тоже появляется классика праздничного застолья. Бутерброд здесь делают на сером хлебе с тонким слоем фермерского масла и уверенной полоской лососевой икры из Мурманска.

Подробнее на Афише

«Тото»

800 р.

Тост с икрой ворвался в меню новогодних спешелов 8 декабря. До конца месяца в эстетском бистро можно попробовать его — на румяном хлебе, с тонким слоем взбитого масла, икрой и долькой лимона, — а заодно оливье с индейкой и пряный глинтвейн.

Адрес

Столешников пер., 7, стр. 3

Режим работы

9.00–00.00

Подробнее на Афише

«Кофемания»

890 р.

Тост из серого хлеба с хрустящей корочкой, крем-чиз с травами и облако красной икры сверху. Всего 100 грамм, но для минималистичного бранча с беллини — самое то! Заказать можно круглый год.

Подробнее на Афише

КМ20

950 и 2000 р.

В ресторане при концепт-сторе икорные спешелы уже набрали свою силу. В декабре здесь предлагают два бутера — попроще, с толстым слоем красной икры на полоске из масла и мягком хлебе, и тяжелый люкс: все то же самое плюс надпись «КМ20», выложенная черной икрой. Второй вариант стоит вдвое дороже, но и инстаграмность зашкаливающая.

Адрес

Столешников пер., 2

Режим работы

11.00–23.00

Подробнее на Афише

«Белуга»

1500 р.

В видовом ресторане на Моховой икре отведено особое место в меню: здесь можно заказать 25, 50 или 100 грамм осетровой, стерляжьей, севрюжьей, астраханской белужьей, подкопченной форелевой, щучьей или, наконец, целый дегустационный сет (9900 р.).

Бутерброды тоже делают — в меню они зовутся «простыми»: это белый хлеб, сливочное масло и щедрый слой черной икры. В общем, все, чтобы шикануть, взяв бутер и кружку черного чая с лимоном.

Адрес

Моховая, 15/1, гостиница «Националь», 2 этаж

Режим работы

12.00–00.00

Подробнее на Афише
расскажите друзьям
Читайте также
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»