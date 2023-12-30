Где завтракать, обедать и ужинать 1 января и все каникулы: 20+ ресторанов, кафе и баров

За многообещающим названием стоит проект мощного комбо из команды Cream Soda, Easy Fresh Management, «Ссвол» и «Публика Гольтье» в особняке в Трехсвятительском переулке. Приходить можно на вечеринку за диджей-сетами или за оливками фри в плотной панировке с чоризо и чипотле. Из других хайлайтов — жирненький маффин: классический или более пикантная версия с тунцом. Ну и похмельная паста алла водка. После можно отправиться бродить по секонд-хендам и винтажкам в корпусе напротив или скрестить кии в бильярде соседнего Escapist.