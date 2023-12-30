Где завтракать, обедать и ужинать 1 января и все каникулы: 20+ ресторанов, кафе и баров

Работают 1 января
«Горыныч»
Рождественский б-р, 1
С 12.00
Начать год со сказочного интерьера и еды, приготовленной на открытом огне, — хорошая идея. Тем более что открывается место по первоянварским меркам сравнительно рано. Начинайте гастроотсчет нового года с ржаного тоста с пастрами и чеддером или яркой пиццы с пепперони и желтыми томатами. И не забывайте про десерт — в «Горыныче» особенно хорош чизкейк с топленым молоком и ряженкой.
«Техникум»
Большая Дмитровка, 7/5, стр. 2; Никольская, 10
С 12.00
«Техникум» тоже дает пространство для гастрономического выбора: на первоянварский поздний бранч можно заказать шикарный бутер с крабом и авокадо или смёрребрёд с угрем и овечьим сыром. Или пуститься во все тяжкие и взять хот-дог с колбасками из кролика, батат фри с манго-майо и бокал игристого.
Maroon
Кутузовский просп., 2/1, стр. 6
С 14.00
Ресторан с честной ближневосточной кухней располагает к неспешному началу года. Сюда приятно подтянуться на поздний завтрак в небольшой компании, набрать закусок-мезе в стол, взять большой тажин с ягненком и порцию чуреков с кунжутом на всех. Из напитков заказывайте марокканский чай или масалу в большом чайнике — они поставят на ноги, даже если ночь накануне была слишком веселой.
Meraki
Новорязанская, 23, стр. 2
С 14.00
Нарядный греческий ресторан на территории гастрокластера «Депо. Три вокзала» — еще одно место, чтобы начать год красиво. Сюда можно заявиться в расслабленном виде, а вот заказывать советуем все самое парадное: перцы с фетой на узорчатой тарелке, пухлую лепешку и богатое ассорти мезе, изобильный греческий салат, который при вас же перемешает официант, и гигантскую пасту с морепродуктами (берите на двоих!).
[Ku:]
Смоленская, 8; Лесная, 20, стр. 3 («Депо») и другие адреса
С 14.00
Живительный рамен поставит на ноги любого, а начать год с чего‑то нажористого и приятного — вообще песня! Заходите в любую раменичную сети и смело заказывайте более легкий сио или сытный тонкоцу-рамен. Если настроение не для супов, пройдитесь по фирменным роллам [Ku:] или соберите свой сет мини-закусок — особенно хороши яйца аджитама, эдамамэ пеперончино и салат из капусты с трюфельным маслом.
Izumi
Мясницкая, 38, стр. 1
С 14.00
И вновь — за отличным раменом. В Izumi при желании можно арендовать кабинку и попеть караоке, но 1 января лучше взять наваристый тонкоцу или авторский биск-рамен с креветками и гребешком, заказать микрошашлычки в стол, закуски вроде эдамамэ и битых огурцов и устроить неспешный согревающий бранч.
La Virgen
Лубянский пр., 5, стр. 1
С 16.00
На раннее открытие рассчитывать не стоит, а вот подтянуться к вечеру и поправить настроение тако из нового меню — идея хорошая. Для начала пройдитесь по классике: тако с треской в кляре и с томленой свининой в апельсинах. Дальше, если останутся силы, переходите к энчиладасам — блинчикам из упругого теста с пряной начинкой из рваной курицы и с томатным соусом. Финальный штрих — классическая мичелада, для которой не жалеют специй.
Мo
Петровские Линии, 1
С 18.00
Место на случай, если силы останутся только на очень поздний бранч. В Мo уютно, и без лишней помпы можно подкрепиться даже в похмелье — спасет фирменный бургер, живительный тайский суп с креветками или пицца с копченым лососем, по которой не перестают ностальгировать завсегдатаи почившего бара «Симачев».
И еще 14 новых мест, которые вы могли пропустить и куда можно сходить на праздниках
Jinju Bistro
Усачева, 15а
Новый проект ставшей легендарной благодаря своему минималистично-травяному интерьеру кофейни. На этот раз — полноценное бистро. Интерьер по-прежнему выверенно лаконичный, с плиткой на стенах и угловатой мебелью. В меню — понятная московская классика: аво-тосты с крабом и бутеры с красной икрой, теплые салаты, тыквенный суп со страчателлой, черные спагетти с трюфелем и финиковый пудинг на десерт.
Eggsellent
Несвижский пер., 2
Новый, еще более розовый домик яичного проекта Eggsellent, как и Jinju Bistro, открылся в Хамовниках. Похоже, что этот район в 2024 году ждет настоящий гастрономический бум. А пока готовьтесь отстоять очередь в царство завтраков, чтобы взять суперлюкс-бутерброд с лососем и пашотами, картофельные вафли с криспи-беконом и глазуньей или утреннюю булочку со скрэмблом и докторской. И, конечно, бокал утреннего игристого.
«Шмак»
Солянский пр., 1
Собственный проект Андрея Шмакова, шефа дорогого и монументального ресторана Savva в «Метрополе». «Шмак» — этакая расхлябистая и демократичная бутербродная, где из колонок несется Limp Bizkit вперемежку с Высоцким, а готовят несколько «шмаков» — мощных бутеров с хрусткой булочкой. В начинке: томленая свинина или говядина плюс соусы и овощи. Ко всему этому подается наваристый бульон, в который «шмак» нужно макать. В общем, вкусно и весело, хотя само место на старте получилось не слишком обжитым и уютным.
Mary Wong
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1
Пришествие ростовской пастерии на московскую землю: первый столичный домик Mary Wong заработал осенью Кузнецком Мосту. Проект демократичный по сути, но эстетский по духу: в интерьере много металла с мягким неоном, и даже лапшичные «картонки» получились зеркально-сияющими. Готовят восемь видов пасты, можно взять классическую или нарядную розовую и ультимативно-черную, — с курицей, морепродуктами, овощами и обильными соусами. Местами остро, а где‑то даже чересчур, но сходить и составить собственное мнение определенно стоит.
+39 Pizza & Vino
Холодильный пер., 3, корп. 1, cтр. 2
Второй ресторан итальянской микросети +39 Pizza & Vino — на этот раз на «Рябовской мануфактуре» возле «Тульской». Внутри несколько залов разной степени камерности, стенка с краниками, откуда можно наливать вино по бокалам, и, конечно, гигантская печь для пиццы. Пасту и пиццу готовят в равной степени душевно — берите острую пенне с проволой и фирменную пиццу «Манья-манья» со всем на свете, а на закуску — образцовые аранчини болоньезе.
If Sucks
Большой Трехсвятительский пер., 1
За многообещающим названием стоит проект мощного комбо из команды Cream Soda, Easy Fresh Management, «Ссвол» и «Публика Гольтье» в особняке в Трехсвятительском переулке. Приходить можно на вечеринку за диджей-сетами или за оливками фри в плотной панировке с чоризо и чипотле. Из других хайлайтов — жирненький маффин: классический или более пикантная версия с тунцом. Ну и похмельная паста алла водка. После можно отправиться бродить по секонд-хендам и винтажкам в корпусе напротив или скрестить кии в бильярде соседнего Escapist.
Pasta Queen
Кузнецкий Мост, 19, стр. 1
И вновь пастерия — а мы и рады, ведь на каникулах часто хочется доброй и уютной еды. В Pasta Queen готовят с придумкой: есть огромная порция спагетти с фрикадельками, как в фильме «Леди и бродяга», — их лучше брать на компанию. Или дерзкие «Пикколо дикколо» с лососем и пастой в форме пенисов — на случай, если январь уже тоже не радует.
Bün
Большой Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
В Bün все в том же Трехсвятительском переулке с осени обосновался проект Oz Kebab, который все лето кормил обитателей Патриков гигантскими кебабами. На новом месте готовят уже смэш-бургеры — сочные, жирные, с честной пухлой котлеткой и мягкими булочками. Для декаданского послепраздничного настроения — самое то!
Murph
Большая Дмитровка, 32, стр. 1
Новая кофейня с завтраками и минималистичным интерьером на Большой Дмитровке. Заваривают кофейную классику и альтернативу, подают уютные фрикадельки с пюре, пасту качо-э-пепе, драники с пастрами и муссом из пармезана, французский омлет и здешний хит — большой бутер с красной икрой. Но есть и минус — ажиотаж вокруг Murph, который блогеры полюбили за инстаграмность, и высокий риск не найти свободный столик.
Layerz Café
Большой Кисловский пер., 6
Светлое кафе-пекарня от двух австралийских шефов — Глена Баллиса и Тома Халпина. Иностранному дуэту удалось открыть простое по форме, но богатое по содержанию место — здесь готовят хулиганский кацу-сэндвич с треской в кляре и экспериментальный «Цезарь», вполне классический тартар с тостами или стейк в перечном соусе с фри. Приятно не спеша пообедать, а потом взять домой парочку фирменных краффинов со сливочными начинками.
«Лан Ма»
Покровка, 3/7, стр. 1
Кафе китайской кухни, где готовят супы с тянутой лапшой, огненными начинками и бульоном. Берите любое из наваристых первых блюд, а к нему — паровые пельмени цзяоцзы, жареный рис с креветками и шашлычки. Место небольшое, но светлое и уютное — отлично подойдет для неспешного обеда выходного дня.
Bimba
Мясницкая, 13
Совместный проект итальянской пиццерии Maestrello и сети грузинских ресторанов «Хачапури и вино». На этот раз ожидаемо с уклоном в Италию и приятно докризисными ценами. Готовят пиццу и домашнюю пасту, нехитрые закуски вроде вителло-тоннато, фритто мисто или кростини с паштетом из куриной печени. Место едва открылось и пока не набрало популярности, присущей Maestrello или «Хачапури и вино», так что сюда можно без брони зайти на тихий ужин.
«Внимание, беляши»
Ладожская, 4/6, стр. 4
Беляшерия, которая представляет собой небольшое окошко выдачи. Меню простейшее, оттого максимально привлекательное: беляш с томленой говядиной или классический с говядиной и свининой плюс черный чай в стаканчике. Цены тоже оптимистичные: 100 рублей за полнотелый беляш.
Masa
Никитский б-р, 12
Умеренно демократичный в плане цен и интерьера мексиканский бар, где кухней заведует Марко Антонио Феррейра, полюбившийся многим по другому мексиканскому месту — Sangre fresca на Патриках. В Masa готовят семь видов тако — начинайте с томленой говядины и чипотле, а затем переходите к игривой треске в кляре с сыром чанах, — несколько версий бурито, кесадилью и прочую классику кухни этого региона. Не огненно остро, но как минимум интересно.