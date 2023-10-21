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Еда

«Душа просит бургера»: где едят шеф-повара и рестораторы в Москве

Таня Решетник
Сегодня в 15:30
Рестораторы открывают новые места, шеф-повара ставят в них кухню, а гастро-критики пишут рецензии и советуют лучшие заведения — обычно дело обстоит так. Но куда ходят сами шефы и какие места (кроме собственных) любят рестораторы? С этими вопросами мы обратились к основателям московских гастропроектов, фуд-экспертам и шеф-поварам со стажем.
Уиллиам Ламберти

Ресторатор, шеф-повар, автор концепции ресторанов Pinch, Sartoria Lamberti, Lumicino, Historia

© Предоставлено рестораном Onest

Я люблю русскую и советскую кухню. Что может быть лучше оливье, хрустящих соленых огурцов, селедки, пирожков? Конечно, все это плюс 50 грамм правильного напитка! Поэтому первым в моем списке будет ресторан «Царская охота». Какие там пельмени с олениной, гороховая похлебка в коврижке, дикая утка с тушеной капустой. Великолепно!

Один из моих любимчиков — Мирко Дзаго (шеф-повар заведений Onest и «Аист». — Прим. ред.), всегда любопытно наблюдать за тем, как он сочетает традиции итальянской кухни и высокую гастрономию. За этим стоит отправиться в Onest.

Хотя, если честно, я сейчас очень занят, мы открываем долгожданный ресторан Historia, поэтому времени куда‑то ходить катастрофически нет. Но когда хочется выбраться с семьей, мы выбираем восточную или грузинскую кухню. Например, в «Высота 5642» обязательно стоит взять блюда из мяса на мангале.

Павел Косов

Джанкфуд-эксперт, автор гастроблога

© Предоставлено рестораном From Berlin

Я редко куда‑то хожу — как правило, на это совсем нет времени. Обычно завтракаю в from Berlin — и на работу. Еще очень люблю «Плов центр» на улице Мневники. По моему неэкспертному мнению, плов там самый лучший в Москве, но могу и ошибаться.

Еще я неплохо разбираюсь в булках, и этим летом мой фаворит, конечно, Jinju. Тоже частенько захожу сюда по пути на работу. Не отказываю себе в удовольствии поесть на Дорогомиловском рынке — там неплохой фуд-корт и продукты.

Оля Стекачева

Шеф-повар Pasta Queen и королева пасты

© Предоставлено рестораном [KU:]

Если выпадает шанс куда‑то сходить, я часто делаю выбор в пользу рамена. Для меня это полноценный обед — и суп, и второе. Люблю Ku: — там отличный сёю-рамен. Если я очень голодна или за окном тоскливая погода, можно взять и тонкацу с его наваристым и сытным бульоном.

Иногда душа просит бургера, тогда захожу в «Фарш» или «Мираторг». В бургерах категорически не признаю наличие помидоров, как правило, они не самого лучшего качества и слишком водянистые. Мой выбор — грибной «Брянский парень» из «Фарша».

Владимир Чистяков

Шеф-повар Grace Bistro и Folk

© Предоставлено рестораном Loro

Loro — очень уютное, теплое место. Там вкуснейшая и простая итальянская кухня.

Meat Point — как любитель турецкой еды скажу, что здесь лучшая кюфта. Ну и место легендарное, все должны знать о нем. Проект-долгожитель!

Bro&N — это отличные завтраки, на которые я приезжаю с сыном. Еще из рекомендаций — вкуснейшая печень с трюфелем и картофельное пюре в Amy.

Мирко Дзаго

Шеф-повар ресторанов «Аист» и Onest

© Предоставлено рестораном Savva

Я люблю ресторан Savva за авторскую кухню, атмосферу и подход шефа — мне очень нравятся все блюда Андрея Шмакова, особенно советую попробовать «Сугудай из муксуна» — мой фаворит.

+39 Pizzeria & Mozzarella — итальянский ресторан, который я люблю за вкусную неаполитанскую пиццу, обязательно попробуйте «Буфалина». Я ценю оригинальный подход шефа, это приятное место с непринужденной атмосферой, в котором можно провести выходной день с семьей.

«Кафе Пушкинъ» люблю за пожарские котлеты, для меня это классическое историческое блюдо. Также советую попробовать там супы. И, конечно, хочу отметить ресторан Olluco и шефа Никанора Вейра за интересный подход к продукту, современность и уникальность.

Виталий Истомин

Ресторатор, шеф-повар Ava, телеведущий, автор кулинарных книг, блогер

© Предоставлено рестораном Folk

Probka люблю за отличную пасту с крабом и эталонное вителло-тоннатоБлюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины, приправленных крем-соусом с тунцом.. Всегда безупречный и теплый сервис.

Folk — на удивление долго не нравился этот ресторан, но теперь распробовал и хожу на завтраки, обеды и ужины. Обязательно берите лепешку с дипами, лахмаджун и стриплойн. Особое удовольствие — медовик с мацони.

Greeks — в «греки» хожу за тартаром, греческим салатом и красивыми десертами.

Джулия Маэстрелло

Основательница пиццерии Maestrello

© Предоставлено рестораном Pinch

Мне нравится, как готовит наш друг Луиджи Маньи, и проекты, которые он ведет. Мой любимый — Pinch. Еще люблю Maya и Koji. А когда хочется чего‑то русского и атмосферного, — иду в «Кафе Пушкинъ».

Герман Медведев

Шеф-повар «Чифаньки» и Space Pie, в прошлом: «Дом культур», Gimpel, «Иностранцы», Bjorn

© Предоставлено рестораном Izumi

Во-первых, Izumi — здесь я обожаю все. Еще Capito, в нем мне нравится карбонара, севиче из лосося с кремом из кешью, пицца «Аль-рагу», равиоли гранде с кремом из тыквы.

Часто бываю в Maya — там нужно брать смузи-боул на завтрак, лепешки из печи, бабагануш, печеный виноград со страчателлой, форель на березовом полене с кукурузой.

Еще из рекомендаций — «Старый Сычуань». Здесь заказываю салат с картофелем, говядину с перцем, мапо тофу. В «Айна» стоит зайти за чебуреком с крабом и голубцом с осетриной. Также мне нравится в Folk, Big Wine Freaks и Rocky 2.

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