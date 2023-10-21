«Душа просит бургера»: где едят шеф-повара и рестораторы в Москве

Если выпадает шанс куда‑то сходить, я часто делаю выбор в пользу рамена. Для меня это полноценный обед — и суп, и второе. Люблю Ku: — там отличный сёю-рамен. Если я очень голодна или за окном тоскливая погода, можно взять и тонкацу с его наваристым и сытным бульоном.