«Душа просит бургера»: где едят шеф-повара и рестораторы в Москве

Ресторатор, шеф-повар, автор концепции ресторанов Pinch, Sartoria Lamberti, Lumicino, Historia
Я люблю русскую и советскую кухню. Что может быть лучше оливье, хрустящих соленых огурцов, селедки, пирожков? Конечно, все это плюс 50 грамм правильного напитка! Поэтому первым в моем списке будет ресторан «Царская охота». Какие там пельмени с олениной, гороховая похлебка в коврижке, дикая утка с тушеной капустой. Великолепно!
Один из моих любимчиков — Мирко Дзаго (шеф-повар заведений Onest и «Аист». — Прим. ред.), всегда любопытно наблюдать за тем, как он сочетает традиции итальянской кухни и высокую гастрономию. За этим стоит отправиться в Onest.
Хотя, если честно, я сейчас очень занят, мы открываем долгожданный ресторан Historia, поэтому времени куда‑то ходить катастрофически нет. Но когда хочется выбраться с семьей, мы выбираем восточную или грузинскую кухню. Например, в «Высота 5642» обязательно стоит взять блюда из мяса на мангале.
Джанкфуд-эксперт, автор гастроблога
Я редко куда‑то хожу — как правило, на это совсем нет времени. Обычно завтракаю в from Berlin — и на работу. Еще очень люблю «Плов центр» на улице Мневники. По моему неэкспертному мнению, плов там самый лучший в Москве, но могу и ошибаться.
Еще я неплохо разбираюсь в булках, и этим летом мой фаворит, конечно, Jinju. Тоже частенько захожу сюда по пути на работу. Не отказываю себе в удовольствии поесть на Дорогомиловском рынке — там неплохой фуд-корт и продукты.
Шеф-повар Pasta Queen и королева пасты
Если выпадает шанс куда‑то сходить, я часто делаю выбор в пользу рамена. Для меня это полноценный обед — и суп, и второе. Люблю Ku: — там отличный сёю-рамен. Если я очень голодна или за окном тоскливая погода, можно взять и тонкацу с его наваристым и сытным бульоном.
Иногда душа просит бургера, тогда захожу в «Фарш» или «Мираторг». В бургерах категорически не признаю наличие помидоров, как правило, они не самого лучшего качества и слишком водянистые. Мой выбор — грибной «Брянский парень» из «Фарша».
Шеф-повар Grace Bistro и Folk
Meat Point — как любитель турецкой еды скажу, что здесь лучшая кюфта. Ну и место легендарное, все должны знать о нем. Проект-долгожитель!
Шеф-повар ресторанов «Аист» и Onest
Я люблю ресторан Savva за авторскую кухню, атмосферу и подход шефа — мне очень нравятся все блюда Андрея Шмакова, особенно советую попробовать «Сугудай из муксуна» — мой фаворит.
+39 Pizzeria & Mozzarella — итальянский ресторан, который я люблю за вкусную неаполитанскую пиццу, обязательно попробуйте «Буфалина». Я ценю оригинальный подход шефа, это приятное место с непринужденной атмосферой, в котором можно провести выходной день с семьей.
«Кафе Пушкинъ» люблю за пожарские котлеты, для меня это классическое историческое блюдо. Также советую попробовать там супы. И, конечно, хочу отметить ресторан Olluco и шефа Никанора Вейра за интересный подход к продукту, современность и уникальность.
Ресторатор, шеф-повар Ava, телеведущий, автор кулинарных книг, блогер
Probka люблю за отличную пасту с крабом и эталонное вителло-тоннатоБлюдо из тонко нарезанных кусочков маринованной телятины, приправленных крем-соусом с тунцом.. Всегда безупречный и теплый сервис.
Folk — на удивление долго не нравился этот ресторан, но теперь распробовал и хожу на завтраки, обеды и ужины. Обязательно берите лепешку с дипами, лахмаджун и стриплойн. Особое удовольствие — медовик с мацони.
Основательница пиццерии Maestrello
Мне нравится, как готовит наш друг Луиджи Маньи, и проекты, которые он ведет. Мой любимый — Pinch. Еще люблю Maya и Koji. А когда хочется чего‑то русского и атмосферного, — иду в «Кафе Пушкинъ».
Шеф-повар «Чифаньки» и Space Pie, в прошлом: «Дом культур», Gimpel, «Иностранцы», Bjorn
Часто бываю в Maya — там нужно брать смузи-боул на завтрак, лепешки из печи, бабагануш, печеный виноград со страчателлой, форель на березовом полене с кукурузой.
Еще из рекомендаций — «Старый Сычуань». Здесь заказываю салат с картофелем, говядину с перцем, мапо тофу. В «Айна» стоит зайти за чебуреком с крабом и голубцом с осетриной. Также мне нравится в Folk, Big Wine Freaks и Rocky 2.