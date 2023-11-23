«Лаврские вареники»
наб. реки Монастырки, 1д
Вареники с тыквой и картошкой, вареники с индейкой и сыром крещенца, чай
Если меня спрашивают, где поесть вареников, я без раздумий отправляю в Александро-Невскую Лавру. Во-первых, здесь можно полюбоваться архитектурой раннего классицизма первого монастыря Петербурга и посмотреть Некрополь мастеров искусств. Во-вторых, как только вы почувствуете голод, тут же найдете подвальчик «Лаврские вареники».
Убранство скромное, но есть расписанный дегустационный зал, где иногда устраивают пробы сыра собственного производства (здешние качотта и белпер-кнолле — хиты!). В основном меню: вареники на постном или заварном тесте. Внутрь кладут начинки — от тыквы и картошки до скумбрии горячего копчения.
Вареники с тыквой и картошкой
170 р.
Вареники с индейкой и сыром крещенца
260 р.
Пловная на Сытном рынке
Сытнинская, 4п
Плов с бараниной
Салат «Хрустящий баклажан»
Старейший рынок Петербурга идет в ногу со временем! Тут организован свой микро-фуд-маркет в небольших стеклянных контейнерах. Один из них — «Пловная» — среднеазиатская забегаловка, в которой повара-узбеки при вас готовят плов в двух казанах, чебуреки и шашлык.
Кроме заглавного блюда здесь подают машхурду — традиционный узбекский суп из маши (также известной как золотистая фасоль) с ягненком или марокканский — пряный с курицей на огне. Запить весь этот экспириенс предлагают смузи-пивом, стаутом или медовухой. Летом на улицу выставляют столики, но круче всего — набрать яств в контейнер и устроить привал в паре метров на траве между деревьев.
Плов с бараниной
450 р.
Салат «Хрустящий баклажан»
350 р.
Фалафельная «Дядя Фади»
Думская, 5/22, кв. 68
Суп дня
Фалафель с гранатом
Заведение называет себя не кафе, а домом для друзей. В целом так оно и есть. Случайный человек вряд ли найдет спрятанную во дворах Думской квартиру без каких‑либо опознавательных знаков, но и ему будут рады. Это помещение около 10 лет назад снял сириец Фади, только переехав в Петербург. С тех пор оно преобразовалось в едальню, подобно которой, пожалуй, больше у нас не найти.
Внутри себя все ведут как гости: снимают обувь на входе, общаются с хозяйкой кухни, пока она одной рукой заворачивает фалафель, а другой готовит чай. Вся кухня здесь вегетарианская. Кроме фалафеля в меню бывает хумус и суп дня — рассольник с соевым мясом, жареной перловкой и горчицей, чечевичный или любой другой, на который сегодня вдохновятся хозяева дома.
Фалафель
250 р.
Суп
150 р.
Арабское кафе «Аль-Карам»
Профессора Попова, 26
Ози из мяса телятины с горохом, орехами и рисом со специями
Мансаф из вареной баранины и арабского риса с топленым маслом и йогуртом
Впервые я оказалась в этом месте с ребятами из проекта «Нарочито просто», который делает экскурсии и дегустации в необычных местах. Это кафе им, в свою очередь, рекомендовали востоковеды и представители диаспоры, знающие толк в сирийско-ливанской кухне.
Сюда стоит приехать за новыми для себя блюдами с мясом: мансафом из вареной баранины и арабского риса с топленым маслом и йогуртом, манди из курицы с шафраном, ози из фарша телятины с горохом и орехами. Завершить трапезу обязательно стоит традиционным кофе с кардамоном и палестинским кнафе: манную крупу обжаривают на сковородке, а сверху выкладывают тянущийся сыр.
Мансаф из баранины
790 р.
Ози из телятины
720 р.
Вьетнамская столовая Phuong Dong в Апраксином дворе
Садовая, 28–30, корп. 15
Фо бо
Немы
Бурлящая жизнь Апраксина двора, точнее его гастрономической части, живущей по своим законам, манит исследователей и энтузиастов не только Петербурга, но и других городов России. Неказистый интерьер тут компенсируют большие порции и стойкое ощущение, что ты находишься в закусочной в периферийных кварталах Ханоя.
Фо-бо тут заслуживает отдельного внимания: горячий, насыщенный мясной или рыбный бульон, длинная и эластичная лапша, рыбный соус и чили. На закуску берите немы — завернутые в роллы блинчики из рисовой бумаги, начиненные креветками, курицей или свининой.
Вход в столовую находится со стороны Чернышевского проезда (в «Яндекс картах» он указан неверно). Вам нужно найти неоновую надпись «Вход 2 этаж» и пройти под под металлическим навесом. Вы увидите табличку «Кафе Phuong Dong» — после нее нужно подняться на второй этаж, зайти в дверь с указателем, преодолеть несколько ступенек вниз и повернуть направо в коридор с зелеными стенами.
Фо-бо
350 р.
Немы
400 р.
Японская раменная Mashita
Каменноостровский просп., 38/96
Рамен с морепродуктами
Кимчи-рамен со свининой
Не очень популярное среди фуди место, спрятанное во дворах у метро «Петроградская». Японская раменная не балует приятным интерьером, но привлекает любителей по-настоящему острой или аутентичной еды. В помещении нет окон, столы не всегда чистые, но зато здесь есть отличные предложения на ланч в нескольких вариациях.
Заказывать стоит рамен, какой приглянется. Есть на основе мисо-пасты с говядиной и маринованным в соевом соусе яйцом, на бульоне из стружки тунца и сушеных анчоусов или острый с кимчи и поджаренной свининой. Для экстремальных чувств просите сотрудника сделать как для себя, то есть с особой жгучей приправой или маслом чили.
Кимчи-рамен со свининой
440 р.
Рамен с морепродуктами
480 р.
Белорусское кафе «Бульбашонок»
Резная, 19/8
Драники со сметаной
Похлебка «Бульбашонок»
Несмотря на то что «Бульбашонок» — старожил, известный жителям Петроградской стороны уже 16 лет, я познала его мощь только после гастрономического расцвета Большой Зелениной и ЖК на набережной Лазарева. Настоящая жемчужина, скрытая среди модных мест.
На очаровательных желтых страницах меню — микс греческого салата, селедочки «по-русски» и телятины по-французски, но нам тут нужен белорусский раздел. Обратите внимание на отменные драники в восьми вариациях: с мясом, жареными колбасками или копченой грудинкой, а также на картофельные пирожки колдуны и похлебку с сальцем.
Драники со сметаной
320 р.
Похлебка «Бульбашонок»
360 р.
Кафе китайской кухни Shijia
Щербаков пер., 17/3, стр. 1
Свинина с рыбным вкусом
Креветки с сельдереем и кешью
Эту китайскую забегаловку уже трудно назвать чуфальней. Сейчас это жанровое причесанное кафе, в котором не бывает пусто, с приличным свежим ремонтом, но пластиковой посудой, по-прежнему щедрыми порциями и поварами из Китая.
Готовят все, что мы любим! Начиная от мяса с ананасами и простецкого риса до бульона с ушками, свинины с рыбным вкусом, копыт, пирожков бао, жареных лепешек и капусты с яйцом в карамели. Бонусом — азиатское пиво по адекватным ценам.
Креветки
400 р.
Свинина с рыбным вкусом
430 р.
Французское бистро Chez Jules
Гангутская, 16
Луковый суп
«Наполеон»
Это уютное семейное кафе с милым старомодным интерьером, открытое в 2007 году французом Эриком Бойером неподалеку от академии Штиглица. Знающие люди сразу влюбились в кухню с французским шармом и идеальный «Наполеон» — фирменный торт горожане заказывают на доставку и покупают в дружественных магазинах.
Здесь стоит попробовать улиток, нисуаз, томатный суп с морепродуктами или луковый, а еще свежую самолепную пасту и румяную пиццу. В этом заведении необъяснимо хорошо все!
Луковый суп
390 р.
«Наполеон»
390 р.
Японский стритфуд «Такояки-мисэ»
Лизы Чайкиной, 19б
Онигири с крабом
Классические такояки с осьминогом
Пробовать национальное японское блюдо такояки стоит именно здесь — в одноименном кафе, занявшем небольшую двухэтажную красно-белую пристройку с косой крышей на улице Лизы Чайкиной. В заведении собрана коллекция манги, на одну из стен направлена проекция Фудзиямы, а на другую — случайные фотокадры улиц Киото и Осаки.
Титульные стритфуд-шарики из теста с морепродуктовой начинкой поливают разными соусами и рифмуют с другими азиатскими специалитетами. Например, с разноплановыми кацудонамиРис со свиной отбивной., чикен-карри или гедза. Обратите внимание на холодные напитки со вкусами цветов сакуры, юдзу и грейпрфута, белого персика.
Такояки
340 р.
Онигири с крабом
160 р.