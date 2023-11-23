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Петербург

10 аутентичных забегаловок Петербурга — от сирийской фалафельной до французского бистро

Текст:
Дарья Павлюкевич
Фотографии:
Анастасия Евсинекина
Сегодня в 16:20
Эти скрытые бриллианты вы не найдете в гидах и вряд ли зашли бы туда просто так. И зря! «Афиша Daily» советует 10 кафе, столовых и забегаловок, которые нужно посетить любому гастрономическому исследователю и любителю необычно и вкусно поесть.

«Лаврские вареники»

наб. реки Монастырки, 1д

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Вареники с тыквой и картошкой, вареники с индейкой и сыром крещенца, чай

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Если меня спрашивают, где поесть вареников, я без раздумий отправляю в Александро-Невскую Лавру. Во-первых, здесь можно полюбоваться архитектурой раннего классицизма первого монастыря Петербурга и посмотреть Некрополь мастеров искусств. Во-вторых, как только вы почувствуете голод, тут же найдете подвальчик «Лаврские вареники».

Убранство скромное, но есть расписанный дегустационный зал, где иногда устраивают пробы сыра собственного производства (здешние качотта и белпер-кнолле — хиты!). В основном меню: вареники на постном или заварном тесте. Внутрь кладут начинки — от тыквы и картошки до скумбрии горячего копчения.

Вареники с тыквой и картошкой

170 р.

Вареники с индейкой и сыром крещенца

260 р.

Пловная на Сытном рынке

Сытнинская, 4п

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Плов с бараниной

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Салат «Хрустящий баклажан»

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Старейший рынок Петербурга идет в ногу со временем! Тут организован свой микро-фуд-маркет в небольших стеклянных контейнерах. Один из них — «Пловная» — среднеазиатская забегаловка, в которой повара-узбеки при вас готовят плов в двух казанах, чебуреки и шашлык.

Кроме заглавного блюда здесь подают машхурду — традиционный узбекский суп из маши (также известной как золотистая фасоль) с ягненком или марокканский — пряный с курицей на огне. Запить весь этот экспириенс предлагают смузи-пивом, стаутом или медовухой. Летом на улицу выставляют столики, но круче всего — набрать яств в контейнер и устроить привал в паре метров на траве между деревьев.

Плов с бараниной

450 р.

Салат «Хрустящий баклажан»

350 р.

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Фалафельная «Дядя Фади»

Думская, 5/22, кв. 68

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Суп дня

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Фалафель с гранатом

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Заведение называет себя не кафе, а домом для друзей. В целом так оно и есть. Случайный человек вряд ли найдет спрятанную во дворах Думской квартиру без каких‑либо опознавательных знаков, но и ему будут рады. Это помещение около 10 лет назад снял сириец Фади, только переехав в Петербург. С тех пор оно преобразовалось в едальню, подобно которой, пожалуй, больше у нас не найти.

Внутри себя все ведут как гости: снимают обувь на входе, общаются с хозяйкой кухни, пока она одной рукой заворачивает фалафель, а другой готовит чай. Вся кухня здесь вегетарианская. Кроме фалафеля в меню бывает хумус и суп дня — рассольник с соевым мясом, жареной перловкой и горчицей, чечевичный или любой другой, на который сегодня вдохновятся хозяева дома.

Фалафель

250 р.

Суп

150 р.

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Арабское кафе «Аль-Карам»

Профессора Попова, 26

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Ози из мяса телятины с горохом, орехами и рисом со специями

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Мансаф из вареной баранины и арабского риса с топленым маслом и йогуртом

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Впервые я оказалась в этом месте с ребятами из проекта «Нарочито просто», который делает экскурсии и дегустации в необычных местах. Это кафе им, в свою очередь, рекомендовали востоковеды и представители диаспоры, знающие толк в сирийско-ливанской кухне.

Сюда стоит приехать за новыми для себя блюдами с мясом: мансафом из вареной баранины и арабского риса с топленым маслом и йогуртом, манди из курицы с шафраном, ози из фарша телятины с горохом и орехами. Завершить трапезу обязательно стоит традиционным кофе с кардамоном и палестинским кнафе: манную крупу обжаривают на сковородке, а сверху выкладывают тянущийся сыр.

Мансаф из баранины

790 р.

Ози из телятины

720 р.

Вьетнамская столовая Phuong Dong в Апраксином дворе

Садовая, 28–30, корп. 15

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Фо бо

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Немы

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Бурлящая жизнь Апраксина двора, точнее его гастрономической части, живущей по своим законам, манит исследователей и энтузиастов не только Петербурга, но и других городов России. Неказистый интерьер тут компенсируют большие порции и стойкое ощущение, что ты находишься в закусочной в периферийных кварталах Ханоя.

Фо-бо тут заслуживает отдельного внимания: горячий, насыщенный мясной или рыбный бульон, длинная и эластичная лапша, рыбный соус и чили. На закуску берите немы — завернутые в роллы блинчики из рисовой бумаги, начиненные креветками, курицей или свининой.

Вход в столовую находится со стороны Чернышевского проезда (в «Яндекс картах» он указан неверно). Вам нужно найти неоновую надпись «Вход 2 этаж» и пройти под под металлическим навесом. Вы увидите табличку «Кафе Phuong Dong» — после нее нужно подняться на второй этаж, зайти в дверь с указателем, преодолеть несколько ступенек вниз и повернуть направо в коридор с зелеными стенами.

Фо-бо

350 р.

Немы

400 р.

Японская раменная Mashita

Каменноостровский просп., 38/96

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Рамен с морепродуктами

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Кимчи-рамен со свининой

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Не очень популярное среди фуди место, спрятанное во дворах у метро «Петроградская». Японская раменная не балует приятным интерьером, но привлекает любителей по-настоящему острой или аутентичной еды. В помещении нет окон, столы не всегда чистые, но зато здесь есть отличные предложения на ланч в нескольких вариациях.

Заказывать стоит рамен, какой приглянется. Есть на основе мисо-пасты с говядиной и маринованным в соевом соусе яйцом, на бульоне из стружки тунца и сушеных анчоусов или острый с кимчи и поджаренной свининой. Для экстремальных чувств просите сотрудника сделать как для себя, то есть с особой жгучей приправой или маслом чили.

Кимчи-рамен со свининой

440 р.

Рамен с морепродуктами

480 р.

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Белорусское кафе «Бульбашонок»

Резная, 19/8

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Драники со сметаной

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Похлебка «Бульбашонок»

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Несмотря на то что «Бульбашонок» — старожил, известный жителям Петроградской стороны уже 16 лет, я познала его мощь только после гастрономического расцвета Большой Зелениной и ЖК на набережной Лазарева. Настоящая жемчужина, скрытая среди модных мест.

На очаровательных желтых страницах меню — микс греческого салата, селедочки «по-русски» и телятины по-французски, но нам тут нужен белорусский раздел. Обратите внимание на отменные драники в восьми вариациях: с мясом, жареными колбасками или копченой грудинкой, а также на картофельные пирожки колдуны и похлебку с сальцем.

Драники со сметаной

320 р.

Похлебка «Бульбашонок»

360 р.

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Кафе китайской кухни Shijia

Щербаков пер., 17/3, стр. 1

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Свинина с рыбным вкусом

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Креветки с сельдереем и кешью

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Эту китайскую забегаловку уже трудно назвать чуфальней. Сейчас это жанровое причесанное кафе, в котором не бывает пусто, с приличным свежим ремонтом, но пластиковой посудой, по-прежнему щедрыми порциями и поварами из Китая.

Готовят все, что мы любим! Начиная от мяса с ананасами и простецкого риса до бульона с ушками, свинины с рыбным вкусом, копыт, пирожков бао, жареных лепешек и капусты с яйцом в карамели. Бонусом — азиатское пиво по адекватным ценам.

Креветки

400 р.

Свинина с рыбным вкусом

430 р.

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Французское бистро Chez Jules

Гангутская, 16

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Луковый суп

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«Наполеон»

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Это уютное семейное кафе с милым старомодным интерьером, открытое в 2007 году французом Эриком Бойером неподалеку от академии Штиглица. Знающие люди сразу влюбились в кухню с французским шармом и идеальный «Наполеон» — фирменный торт горожане заказывают на доставку и покупают в дружественных магазинах.

Здесь стоит попробовать улиток, нисуаз, томатный суп с морепродуктами или луковый, а еще свежую самолепную пасту и румяную пиццу. В этом заведении необъяснимо хорошо все!

Луковый суп

390 р.

«Наполеон»

390 р.

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Японский стритфуд «Такояки-мисэ»

Лизы Чайкиной, 19б

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Онигири с крабом

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Классические такояки с осьминогом

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Пробовать национальное японское блюдо такояки стоит именно здесь — в одноименном кафе, занявшем небольшую двухэтажную красно-белую пристройку с косой крышей на улице Лизы Чайкиной. В заведении собрана коллекция манги, на одну из стен направлена проекция Фудзиямы, а на другую — случайные фотокадры улиц Киото и Осаки.

Титульные стритфуд-шарики из теста с морепродуктовой начинкой поливают разными соусами и рифмуют с другими азиатскими специалитетами. Например, с разноплановыми кацудонамиРис со свиной отбивной., чикен-карри или гедза. Обратите внимание на холодные напитки со вкусами цветов сакуры, юдзу и грейпрфута, белого персика.

Такояки

340 р.

Онигири с крабом

160 р.

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