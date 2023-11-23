Заведение называет себя не кафе, а домом для друзей. В целом так оно и есть. Случайный человек вряд ли найдет спрятанную во дворах Думской квартиру без каких‑либо опознавательных знаков, но и ему будут рады. Это помещение около 10 лет назад снял сириец Фади, только переехав в Петербург. С тех пор оно преобразовалось в едальню, подобно которой, пожалуй, больше у нас не найти.