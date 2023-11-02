В поисках идеального рамена: 7 московских ресторанов от худшего к лучшему

В Ra’men хожу часто, потому что обожаю его блюда с рисом и креативные аниме-десерты. А вот рамен раз на раз не приходится. Однажды бульон был настолько безвкусным, что я сказала об этом официанту. Он не нашел ничего лучше, чем принести мне перец и соль. Я для него, что ли, шутка какая‑то? Чаще, конечно, все бывает хорошо, но эта история с перцем оставила глубокую рану на моем сердце.