В поисках идеального рамена: 7 московских ресторанов от худшего к лучшему

Авторка телеграм-каналов про азиатскую культуру Keita’s Bizzare Adventure и косметику «Прыщавая Кейта»
Первое, что приходит на ум при упоминании японской кухни, это суши. Но в России это блюдо слишком адаптировано и мало похоже на то, что едят японцы. А настоящие суши будут сильно отличаться в цене. С раменом же дела получше: это японский фастфуд, который быстрее и проще готовить. И московские рестораны неплохо с ним справляются.
У японцев нет единого мнения, каким должен быть идеальный рамен. Но в основном он состоит из насыщенного бульона из говядины, курицы или рыбы, упругой пшеничной лапши и сервировки из тонко нарезанного мяса, яйца, маринованного бамбука и водорослей нори.Cервировка авторского рамена зависит от шефа. Но универсальное правило: бульон готовится без специй. Вместо них добавляют вкусовые основы кайси и небольшое количество ароматного масла.
В поисках того самого японского рамена я обошла кучу ресторанов в Москве. И вот что получилось.
«Рамен-клаб»
Лучше бы туда не ходила
Не знаю, каким образом заведение, в названии которого есть слово «рамен», может настолько плохо готовить свое главное блюдо. Лучше бы я съела говяжий «Доширак»: лапшу здесь я пыталась попробовать три раза, и ни разу мне не удалось осилить порцию даже наполовину.
Рамен — блюдо, которое должно готовиться быстро. И в голове не укладывается, как можно переварить лапшу, а бульон сделать максимально пресным. Возможно, мне просто не повезло аж три раза, но на «Рамен-клабе» я поставила крест. Хотя из плюсов можно выделить скорость обслуживания — но на этом они заканчиваются. Чтобы не портить впечатления от японской кухни, сюда лучше не ходить.
Чикен-рамен
460 р.
Тори-пайтан
490 р.
Чизу-рамен
550 р.
Ra’men
Не как в Японии, но окей
Когда дело доходит до бульона, я чувствую себя настоящей душнилой. Насколько бы лапша не была идеально сварена и какими бы вкусными не были все топпинги — если бульон пресный, внутри закипает гастрономическая агрессия.
В Ra’men хожу часто, потому что обожаю его блюда с рисом и креативные аниме-десерты. А вот рамен раз на раз не приходится. Однажды бульон был настолько безвкусным, что я сказала об этом официанту. Он не нашел ничего лучше, чем принести мне перец и соль. Я для него, что ли, шутка какая‑то? Чаще, конечно, все бывает хорошо, но эта история с перцем оставила глубокую рану на моем сердце.
Отдельно хочу отметить в меню веган-рамен: он действительно вкусный и очень бодрит. И хотя я не веган, часто заказываю его, чтобы на пару минут ощутить себя блогеркой на правильном питании.
«Отважный пайтан»
690 р.
«Беззаботный веган»
650 р.
«Бонсю-мэн»
770 р.
Nagoya
Уверенно нормально
Впервые я заглянула в Nagoya сразу после открытия: тогда кафе выглядело максимально просто, как и меню из небольшого количества дешевых сетов, которые с удовольствием поглощали студенты из ближайших университетов. Сейчас же Nagoya превратилась в лапшичного монстра: меню раменов настолько обширное, что иногда тяжело сделать выбор. В рамен-шопе на «Савеловской» есть 19 версий блюда от классических вариантов до невероятных сочетаний. Например, томатный рамен с мороженым. При этом цены в Nagoya до сих пор демократичные, а вкус вполне себе приемлемый.
Также хочу отметить чисто японскую тему с заказами блюд. Здесь к вам не обратится официант: нужно самостоятельно подойти к японскому автомату, выбрать блюда и оплатить их на месте. А затем официант приносит заказ без лишних слов.
Тонкоцу-рамен
495 р.
Чикен-гедза-рамен
470 р.
Кон-бата-рамен
510 р.
Butler the Japanese Bar
Почти как в Токио
В бары ходят, чтобы пить, но я отправляю друзей в Butler, чтобы есть рамен. Здесь обширна карта напитков, и вам могут приготовить коктейль специально под ваш запрос. Например, однажды я сказала бармену, что хочу кричать от удовольствия и чтобы коленочки тряслись от напитка. И получился шедевр.
В этом аутентичном японском баре всего несколько закусок и один единственный рамен, который уносит за пределы солнечной системы: по вкусу он один в один похож на лапшу в раменных, в которые я хожу по приезде в Токио. Самый лаконичный и классический вкус лапши без лишних деталей.
Рамен
600 р.
Коктейль Japonaise
850 р.
Коктейль Old Fashioned
900 р.
Tottori
Вариант побогаче
Ресторан на «Китай-городе» сразу переносит в тихую, размеренную Японию: к этому располагает и традиционный интерьер, и тот факт, что даже в пятницу вечером там найдутся свободные столики.
В меню — много вариаций основного блюда. Лапша стабильно упругая и не разваренная, бульон наваристый, с приятным послевкусием. Но для полного антуража предлагаю почувствовать себя настоящим богатым гурманом и заказать рамен с японской мраморной говядиной Вагю. Такое мясо отличается особенной мягкостью и нежностью.
Сэю-рамен
520 р.
Вагю-рамен
1200 р.
Рамен с лангустинами
650 р.
Izumi
Аутентично и разнообразно
Что любят японцы? Вкусно есть, много пить и петь песни в капсульных караоке-комнатах. Все это можно найти в ресторане-идзакае Izumi. Здесь всегда играет японский поп 80-х годов, интерьер местами лаконично-японский, а местами — в духе неонового ночного Токио.
В меню Izumi можно найти классические и авторские рамены с эталонным вкусом, разработанные японским бренд-шефом Кобаяси Кацухико. Начать можно с каноничного сэю-рамена на курином бульоне с тающей во рту свиной шейкой. А продолжить — с хотатэ-раменом на сырном бульоне с морским гребешком. Блюда приносят с пылу с жару, в идеальной готовности.
Сэю-рамен
580 р.
Биск-рамен
750 р.
Мисо-рамен
590 р.
«Ku: рамен-изакая-бар»
Босс всех боссов
Когда я спрашивала у знакомых японцев, где они пробовали лучший рамен в Москве, все как один рекомендовали Ku:. И я с ними солидарна: рамен здесь — произведение искусства. Лапшу в Ku: делают самостоятельно на машине, привезенной из Токио, а бульоны варят настолько насыщенные, что иногда приходиться выкатываться из‑за стола. И порции соответствующие!
Советую попробовать тонкотсу-рамен на густом бульоне с чесноком, потому что считаю именно этот вариант королем всех раменов. Этот вкус — один в один с тем, что я пробовала во время путешествия на родину блюда, в город Фукуоку. Отдельно выделю маринованное яйцо аджитама: оно такое вкусное, что доводит меня до трясучки и я заказываю его дополнительно в свой рамен, чтобы купаться в яйцах по полной.
Тонкотсу-рамен
880 р.
Яйцо аджитама со шпинатом и домашним понзу
180 р.
Сио-рамен
640 р.