Чтоб никто не догадался: превращаем доширак и Oreo в шикарный рамен и шоколадный тарт

Разогрейте духовку до 220 градусов или выше. Если есть верхний гриль, включите его. Чтобы приготовить коричневый бульон, тщательно вымойте овощи. У лука срежьте часть с корешком, морковь потрите щеткой. Чистить их не обязательно. Разрежьте все овощи на крупные куски, выложите на противень и запекайте до очень темной коричневой, почти черной корочки — около 15 минут. Переложите в кастрюлю, добавьте 2 литра воды, соль и все оставшиеся ингредиенты для бульона. Варите около получаса под крышкой. Оставьте остыть, процедите.