Чтоб никто не догадался: превращаем доширак и Oreo в шикарный рамен и шоколадный тарт

Журналистка, повар и фуд-стилист. Создательница популярного блога «Домоводство 2.0» и телеграм-канала «В поисках дома»
Фотограф, более пятнадцати лет снимает еду и рестораны для медиа
Рамен
Несмотря на то, что рамен готовится из простой лапши быстрого приготовления, хороший бульон вместо порошка и эффектные топинги помогут вынести это блюдо на совсем иной гастрономический уровень. Мы рекомендуем заготовить все компоненты заранее: коричневый овощной бульон можно сделать впрок и заморозить порционно, а свинина в мандариновом соусе отлично хранится в холодильнике 3–5 дней.
Ингредиенты
Для 2 литров коричневого овощного бульона:
Репчатый или красный лук — 1 шт.
Морковь — 1–2 шт.
Брокколи или цветная капуста — один маленький кочан или половинка крупного
Фенхель — 1 шт. (можно заменить 2–3 стеблями сельдерея)
Смесь специй «прованские травы», «чимичурри» или «хмели-сунели» — 2 столовые ложки
Соевый соус — 2 столовые ложки
Соль — 1 чайная ложка
Молотые семена фенхеля — 1 чайная ложка (можно заменить семенами укропа)
Тимьян — 3–4 ветки
Для свинины в мандариновом соусе:
Кусок свиной грудинки на ребрах — 600–800 г
Мандарин — 1 шт.
Красный винный или белый рисовый уксус — 4 столовые ложки
Сахар — 4 столовые ложки
Соевый соус — 2 столовые ложки
Соль — ½ чайной ложки
Подсолнечное масло — 4 столовые ложки
Смесь «Пять специй» — 2 столовые ложки
(Если купить готовую смесь специй не получится, можно сделать ее самостоятельно. Для этого измельчите в мельнице 2 звездочки аниса, по 1 чайной ложке семян тмина, черного перца, гвоздики. Добавьте по 1 чайной ложке молотой корицы и имбиря, а также сушеную цедру одного мандарина).
Для подачи рамена (на 2 порции):
Лапша быстрого приготовления — 2 брикета
Капуста пак-чой или другой салат с плотным кочаном — 1–2 шт.
Мелкие шампиньоны — 1 чашка
Соль, молотый черный перец — по вкусу
Крабовые палочки — 3–4 шт.
Сваренные вкрутую куриные яйца — 1–2 шт.
Сладкий перец — ¼ шт.
Шнитт-лук (или обычный зеленый лук) — несколько перышек
Нори — 1 лист
Японская приправа для риса фурикакэ — по вкусу
Разогрейте духовку до 220 градусов или выше. Если есть верхний гриль, включите его. Чтобы приготовить коричневый бульон, тщательно вымойте овощи. У лука срежьте часть с корешком, морковь потрите щеткой. Чистить их не обязательно. Разрежьте все овощи на крупные куски, выложите на противень и запекайте до очень темной коричневой, почти черной корочки — около 15 минут. Переложите в кастрюлю, добавьте 2 литра воды, соль и все оставшиеся ингредиенты для бульона. Варите около получаса под крышкой. Оставьте остыть, процедите.
Для приготовления свинины проще всего воспользоваться мультиваркой или скороваркой. Выложите туда кусок мяса ребрами вверх, выдавите сок из мандарина, очистите мякоть от кожуры и добавьте к мясу (кожура не нужна!). Туда же выложите все остальные ингредиенты. Перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Готовьте 1–1,5 часа. Если в мультиварке есть режим «скороварка», включите его. Если готовите в обычной скороварке, будет достаточно часа.
Готовое мясо выложите на блюдо и дайте слегка остыть, затем аккуратно удалите косточки и нарежьте оставшийся кусок ломтиками.
Чтобы подать рамен, подготовьте шампиньоны: сбрызните противень растительным маслом, выложите грибы, слегка посолите и поперчите, поставьте в разогретую до максимума духовку на 5 минут.
Вскипятите коричневый бульон (около 300–350 мл на каждую порцию), снимите с огня. Выложите туда сухую лапшу быстрого приготовления, обязательно посолите по вкусу. Накройте крышкой и оставьте постоять 5 минут.
Тем временем мелко нарежьте нори, подготовьте тонкие кольца сладкого перца. Разрежьте яйцо на половинки, а крабовые палочки — тонкими кружочками.
Выложите лапшу с бульоном в глубокую тарелку, а сверху красиво разложите топинги. Посыпьте мелко нарезанным зеленым луком и приправой фурикакэ.
Супершоколадный тарт из Oreo
Этот тарт — находка для тех, у кого нет духовки. Время приготовления — всего около 15 минут, а дальше ему нужно просто дать застыть в холодильнике. Если купите для начинки классный темный шоколад, результат получится не хуже, чем у профессионального кондитера.
Ингредиенты
Печенье Oreo — 450 г (3 пачки)
Сливочное масло — 300 г
Темный шоколад 70% какао — 350 г
Сливочный сыр — 350 г
Сахар — 1–2 столовые ложки
Ванильный экстракт — 2 столовые ложки
Взбитые сливки для подачи (по желанию)
Оставьте 4–5 печений для украшения готового торта, а остальные выложите в чашу блендера и измельчите в крошку. Если у вас нет блендера, положите печенье в пакет и покатайте по нему скалку, чтобы быстро и равномерно раскрошить его очень мелко.
Добавьте к крошке мягкое сливочное масло, смешайте в блендере или руками. Получившееся тесто выложите в форму для пирога диаметром 24 см (дно можно покрыть пергаментом, чтобы проще было доставать тарт). Распределите его по дну и стенкам, чтобы сформировать основу тарта. Это удобно делать чашкой с плоским дном или руками. Чтобы масса не прилипала, смочите руки или чашку ледяной водой.
Уберите форму в морозилку и займитесь начинкой. Растопите шоколад в микроволновке на минимальной мощности (это займет 3–4 минуты). Также это можно сделать в духовке, разогретой до 60–70 градусов, или на водяной бане. Тщательно перемешайте венчиком, чтобы убедиться, что весь шоколад равномерно растаял.
Добавьте сливочный сыр, сахар, ванильный экстракт, быстро перемешайте. Выложите начинку в основу и уберите тарт в холодильник на 1,5–2 часа.
Для подачи украсьте взбитыми сливками и ломтиками печений.