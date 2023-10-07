Не только тыквенный латте: 12 осенних спешелов московских кофеен

Вариант для тех, кто любит чай так же сильно, как и кофе. Получилось нетипичное сочетание: классический латте с чайной нотой бергамота, которая раскрывается слой за слоем. Все это украсили ярко-синей посыпкой из чая анчан — сбора из цветочных лепестков клитории тройчатой.