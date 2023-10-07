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Еда

Не только тыквенный латте: 12 осенних спешелов московских кофеен

Елизавета Харькова
Сегодня в 12:09
Рассказываем, какие сезонные напитки предлагают московские кофейни в этом сезоне.

Латте каштан — миндаль

Tine

Классический кофейный напиток с тремя слоями из эспрессо, молока и воздушной пены. Фишка — пюре из перетертого миндаля и каштана. Сверху украшен посыпкой из сублимированного лимона.

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Пряный гречишный латте

Skuratov Coffee

В сезонное меню Skuratov Coffee с названием «Хроники тепла» вошло четыре напитка. Самый необычный — кофе на коровьем или альтернативном молоке с медом, корицей и ароматной гречихой. По вкусу похоже на сдобное печенье или булочки с орехами.

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Кленово-арахисовый раф

Prosvet

Нежный молочный кофе с арахисовым пюре и кленовым сиропом, который делает напиток ароматным. Сочетание очень сладкое, поэтому советуем брать к нему сытную выпечку.

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Irish Blackcurrant Coffee

Lobby

Вариация классического айриша. Тут его готовят на основе кофе с черной смородиной, а в сливки добавляют каплю безалкогольного виски — как дань традиционному рецепту. А пудра из сублимированной малины делает аромат напитка ярче.

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Латте черная смородина

«Пирапора»

Согревающий напиток с красивой подачей: на воздушной пенке посыпка из сублимированной смородины и сушеных цветов. Растения есть не обязательно, а вот кофе попробовать стоит. Крепость отлично компенсирует смородиновая кислинка.

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Латте эрл грей

Дринкит

Вариант для тех, кто любит чай так же сильно, как и кофе. Получилось нетипичное сочетание: классический латте с чайной нотой бергамота, которая раскрывается слой за слоем. Все это украсили ярко-синей посыпкой из чая анчан — сбора из цветочных лепестков клитории тройчатой.

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Флэт-уайт грецкий орех

Mátes

Крепкая кофейная классика со сладкой начинкой — пюре из молотого грецкого ореха, сахара и корицы. Для большей сладости можно добавить ореховый сироп.

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Латте пряная тыква

Cream Soda

Горячий напиток с одним из самых осенних вкусов. Внутри тыквенное пюре, а сверху украшение из сезонных специй — корицы, кардамона и лимонной цедры.

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Арахисовый раф

«Ни свет ни заря»

Легкий кофе на основе сливок с классическим ореховым вкусом. В напиток добавляют сироп и мелкую арахисовую крошку. Отлично сочетается с шоколадными десертами.

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Фисташковый раф

Fob’s

Альтернатива арахисовому рафу — сладкий кофе с густой сливочной пенкой, фисташковой пастой и перетертыми орешками.

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Капучино «Барби»

«Правда кофе»

Розовый кофейный напиток с добавлением сухой клубники и каркаде из цветков розеллы. Для сладости наливают немного сиропа, а для яркого цвета используют сухую ягодную смесь.

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Малиновый латте с кофейной пенкой

«Заря»

Кофейня «Заря» поделилась большим осенним меню напитков — в нем сразу восемь позиций. Самый интересный — латте с малиновым сиропом и плотной кофейной пеной, которую так и хочется есть ложкой.

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Латте грецкий орех — инжир

Stars Coffee

Согревающий вариант с сезонным инжиром и пюре из грецких орехов. С щедрой шапкой из взбитых сливок, шоколада и сиропа — в лучших традициях Starbucks.

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