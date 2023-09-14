От бара-буфета при консерватории до кафе в MMOMA: где культурно поесть в Москве

В здании Московской филармонии, рядом с Концертным залом имени Чайковского расположился ресторан Novikov Group «Чайковский». Интерьер места соответствует уровню исполнительского мастерства в филармонии. Вся мебель выполнена на заказ: мрамор ступеней граничит с деревом и стеклом в панелях стен, чугун столов сочетается с кожей и бархатом диванов. Шеф заведения Алексей Чигак уделяет внимание доступным продуктам и старается выстраивать эмоциональное повествование в меню. Бóльшая часть позиций — русская кухня, но есть и популярные итальянские блюда. Несколько видов брускетт тут органично соседствуют с разнообразными пельменями и пирожками, из горячего — уха из щуки (480 р.) или тыквенный крем-суп (560 р.), а на второе — голубцы (610 р.) или карбонара (720 р.). У ресторана есть собственная пекарня и хлебная лавка с широким ассортиментом выпечки. Отдельного внимания заслуживает меню десертов от Веры Хромовой: более тридцати позиций — от традиционного «Наполеона» (380 р.) и «Павловой» (480 р.) до фирменного «Чайковского» (торт из горького шоколада с арманьяком, 540 р.).