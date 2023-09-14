От бара-буфета при консерватории до кафе в MMOMA: где культурно поесть в Москве

Кафе и рестораны в «ГЭС-2»
Дом культуры «ГЭС-2» объединяет под одной крышей выставочные и концертные залы, кинотеатр, библиотеку, мастерские и резиденции художников, аудитории для публичных выступлений — в общей сложности пять этажей в бело-серых тонах с вкраплениями металла и дерева в отделке. Сюда можно прийти и поработать в библиотеке на втором этаже, посетить медиацию или кинопоказ. Большинство событий бесплатны и доступны по регистрации.
Ресторанная группа Галактиона и Элины Табидзе открыла в Доме культуры кафе, бар, ресторан и столовую. Все они расположены в разных частях центра и объединены минималистичным функциональным дизайном. Бренд-шеф Режис Тригель и мастер десертов Алексей Браташов создали меню блюд, а напитки разработали команда Insider bar и Виктория Ровенская. Перекусить можно в «Остановке» (кафе в холле), а напитки рекомендуем выбрать из авторского меню в «Баре-2». Если серьезно проголодались, то идите в «Столовую»: меню комплексных обедов и напитков здесь обновляют каждый день. В хорошую погоду открыта терраса с видом на Рощу. С праздничным настроением отправляйтесь в «Ресторан». Там вас ждут дыня с прошутто и маслом настурции (700 р.), зеленый суп из винограда (650 р.) и осьминог с перечным соусом (1850 р.).
Адрес
Болотная наб., 15
Часы работы
12.00–22.00
Ресторан «Чайковский» в филармонии
В здании Московской филармонии, рядом с Концертным залом имени Чайковского расположился ресторан Novikov Group «Чайковский». Интерьер места соответствует уровню исполнительского мастерства в филармонии. Вся мебель выполнена на заказ: мрамор ступеней граничит с деревом и стеклом в панелях стен, чугун столов сочетается с кожей и бархатом диванов. Шеф заведения Алексей Чигак уделяет внимание доступным продуктам и старается выстраивать эмоциональное повествование в меню. Бóльшая часть позиций — русская кухня, но есть и популярные итальянские блюда. Несколько видов брускетт тут органично соседствуют с разнообразными пельменями и пирожками, из горячего — уха из щуки (480 р.) или тыквенный крем-суп (560 р.), а на второе — голубцы (610 р.) или карбонара (720 р.). У ресторана есть собственная пекарня и хлебная лавка с широким ассортиментом выпечки. Отдельного внимания заслуживает меню десертов от Веры Хромовой: более тридцати позиций — от традиционного «Наполеона» (380 р.) и «Павловой» (480 р.) до фирменного «Чайковского» (торт из горького шоколада с арманьяком, 540 р.).
Адрес
Триумфальная пл., 4/31
Часы работы
Ежедневно с 10.00 до 0.00
Средний чек
1600 р.
Кафе в «Электрозоне» («Электротеатр»)
«Электрозона» — фойе «Электротеатра Станиславский» с кафе от Noor Bar и книжным магазином «Порядок слов». Здесь показывают кино, читают лекции и проводят дискуссии, а сама электрозона — классическое «третье место». В меню кафе — брускетты, кофе, вино, десерты. На обед стоит взять вареники с картошкой и грибами (240 р.), а кофе непременно дополнить домашним зефиром (70 р.), например, черносмородиновым, или морковным тортом (250 р.). За столиками часто что‑то обсуждают и даже репетируют студенты и выпускники Бориса Юхананова — худрука «Электротеатра» и основателя Мастерской индивидуальной режиссуры. Кроме того, в «Электрозоне» проходят мероприятия «Школы современного зрителя и слушателя» — образовательной инициативы, объединяющей разнообразные диалоги об искусстве.
Адрес
Тверская, 23
Часы работы
C 11.00 до 22.00
Средний чек
500 р.
Буфет «Культурный код» в «Практике»
В мае этого года театр вернулся в свой исторический дом на Большом Козихинском. Правда, часть спектаклей все еще играют в Музее Москвы, так что у «Практики» теперь есть две площадки. Дизайн обновленного пространства выдержан в старом стиле: светло-серая минималистичная мебель с желтыми акцентами. В меню местного буфета — «антрактные» бутерброды, игристое по бокалам. Из более необычного — сэндвич с риетом из креветок (400 р.) или сингапурский банановый хлеб на десерт (250 р.). Бариста помогут подобрать напиток к блюдам: базовое красное сухое, авторские настойки или коктейли, вдохновленные репертуаром театра.
Режим работы
Во время спектаклей
Адрес
Большой Козихинский пер., 30
Средний чек
700 р.
Food Street в ДК «Рассвет»
После концертов на академической и инди-сценах, которыми славится ДК «Рассвет» (программный директор — Алексей Мунипов), гостей ДК встречает небольшой ресторанный квартал. На выбор более дюжины фуд-концепций от уличной еды до роскошных ресторанов и национальных кухонь от Европы до Азии. Иногда музыка тут продолжает звучать и после концертов: на улице в хорошую погоду играют диджей-сеты. Помимо баров и кафе, в квартале есть книжный и кофейня «ДоброЛавка» с благотворительными позициями и цветочная студия.
Из баров рекомендуем присмотреться к «Зорям». Здесь коктейли наливают прямо из кранов. Есть легкие на основе просекко и покрепче — с водкой или джином. Для семейного ужина подойдет «Моремания» с рыбным разнообразием и простым меню. А на чашечку кофе и разговоры о музыке заходите в «Коду». На мягких бордовых креслах тут можно послушать винил и почитать книги.
Адрес
Столярный пер., 3, корп. 15
Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»
Один из старейших кинотеатров мира отреставрировали в 2020 году. С тех пор интерьеры здания на Новом Арбате больше напоминают дом Гэтсби, чем традиционный советский кинотеатр, хоть восстановление и проходило по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Сегодня здесь показывают премьеры и проводят фестивали, за программы отвечает Стас Тыркин. Билеты сюда стоят дороже, чем в другие кинотеатры, это своеобразный налог на роскошь: в антураже хрустальной люстры и бархатных занавесок можно и в оперно-вечернем луке появиться — будет уместно.
В фойе и на втором этаже среди книг можно посидеть за чашечкой кофе с десертом — ничего примечательного. А если хочется по-особенному провести вечер до или после похода в кино, рекомендуем заглянуть в ресторан русской кухни Niki. В меню на завтрак (только до 13.00 по выходным) — гурманское яйцо бенедикт с икрой кеты (690 р.) или осетра (1090 р.) на выбор и три вида шампанского (от 900 р. за бокал). Основное меню тоже балансирует между роскошью и традициями: пончики с камчатским крабом (780 р.) в закусках, уха с черной икрой (1780 р.) из первого и крабовая котлета с брокколи (1560 р.) на горячее.
Адрес
Арбатская пл., 14, стр. 1
Часы работы
Ежедневно с 12.00 до 22.00. Во время ранних сеансов на выходных — с 10.00
Средний чек
2500 р.
MMOMA Cafe
Хорошо известное в среде любителей современного искусства кафе в ММОМА на Ермолаевском в апреле обновило концепцию и меню. Теперь светлым пространством с большими окнами занимается команда кафе «Полдень», известного любителям завтраков на Чистых прудах.
В обновленном лаконичном меню — сэндвичи, тосты, бейглы и кофе. За ремесленный хлеб и булочку отвечает небольшой проект «Руками bakery». Бейгл с лососем и крем-чизом с каперсами обойдется в 550 рублей, а сэндвич-гриль с трюфелями — в 450. Недешево, но, учитывая гастрономический ландшафт Патриарших и размер порций, очень даже неплохо. В кафе делают выставки, обсуждают актуальные книги, а еще здесь можно купить как издания по искусству, так и интересный мерч в том числе от Анастасии Паутовой, театрального режиссера и создательницы канала @llllllll1111llllllllll.
Адрес
Ермолаевский пер., 17
Часы работы
Ежедневно с 10.00 до 20.00
Средний чек
1000 р.
Кафе Garage
При одноименном музее в парке Горького расположилось светлое кафе с панорамными окнами. Шеф-повар Алекс Багреев по принципу simple food собирает меню из узнаваемых и популярных позиций. На завтрак (который здесь целый день) предлагают яйцо бенедикт с лососем (580 р.), сырники с вишневым вареньем (550 р.) или омлет с топингами (390 р.). Отдельно есть детское меню и позиции для вегетарианцев. Сезонности здесь уделяют особое внимание: летом делают акцент на прохладные блюда, осенью — на сезонные овощи, зимой — на согревающие напитки.
В кафе может прийти любой человек, но для посетителей музея и библиотеки предусмотрены бонусы. Например, при предъявлении читательского билета каждый день доступны бизнес-ланчи: два блюда или одно блюдо с безалкогольным напитком за 690 р.
Адрес
ул. Крымский Вал, 9, стр. 32
Часы работы
с 11.00 до 22.00
Средний чек
1000 р.
Rishon в Еврейском музее толерантности
Первое (именно так переводится название с иврита) кафе в Москве с кошерной кухней. Rishon сочетает в себе традиции национальной кухни Ближнего Востока и лайф-стайл жителей Москвы. В меню это отразилось миксом из традиционных блюд и классики европейской кухни. Блюда разрабатывал Александр Марон — шеф с пятнадцатилетним опытом работы в Израиле и знакомый столичной публике по ресторанам Nofar и Some Meat.
Обязательно попробуйте тут легендарную питу с фалафелем — говорят, лучшим в городе (480 р.), а также классическую шакшуку с соусом матбуха и тхиной (480 р.). Есть и позиции на вынос и даже заготовки для домашнего стола. Например, можно заказать фаршированного карпа (2500 р. за кило) или закупиться шариками фалафелей с питой и устроить дома традиционную посиделку.
Над интерьером трудилась дизайн-студия Sundukovy Sisters. В основе планировки — круг как символ цельности и совершенства, а декоративные элементы мебели отсылают к прошедшим выставкам музея.
Адрес
ул. Образцова, 11, стр. 1
Режим работы
вс–чт с 12.00 до 22.00, пт с 10.00 до 15.00, суббота и еврейские праздники — выходные
Средний чек
700–1500 р.
Кафе в ДК «Зотов»
Как говорится на сайте центра, «Зотов» не только конструктивистское пространство для диалога с искусством, но и место встреч для тех, кто открыт авангардным идеям. Помимо концертов, выставок, кинопоказов и детской программы, для всех желающих в отдельном пространстве открыто кафе в любимых цветах Маяковского — черном и красном. Конструктивистским шрифтом меню предлагает разнообразие от завтраков до супов и горячего. Обратите внимание на лимонады по советским рецептам — «Тархун», «Дюшес» и «Байкал» за 200 р. обещают вкус из детства. В меню разные вафли: с молодыми кабачками и магаданской креветкой (550 р.) или рубленой говядиной с сыром и томатами (450 р.) и фирменные сладкие «Зотов» со взбитыми сливками и свежими ягодами (420 р.).
Адрес
ул. Ходынская, 2, стр. 1
Режим работы
вт–вс с 11.00 до 22.00, понедельник — выходной
Средний чек
1000 р.
Бар-буфет «Николай» при Московской консерватории
Бар-буфет «Николай» открылся в прошлом году и сразу же завоевал любовь студентов: здесь много света, удобные столы и есть розетки, чтобы подзарядить технику и переждать окно между пар. Нестудентам сюда тоже можно: и это ваш шанс погрузиться в атмосферу консерватории. Интерьер выдержан в едином стиле с учебным заведением, а старые афиши, фотографии музыкантов и рояль создают соответствующую атмосферу.
Бар-буфет назван не в честь основателя консерватории Николая Рубинштейна, как может показаться на первый взгляд, а в честь виолончелиста Николая Перегудова — дедушки основателей сети. Кроме музыки он любил семейные посиделки за чаем, поэтому и заведение специализируется на пирогах: здесь их более дюжины сытных и столько же сладких. Можно взять порцию (от 160 р.) или заказать целый пирог (от 1280 р. за килограмм).
Адрес
ул. Большая Никитская, 13
Режим работы
9.00–23.00
Средний чек
300–500 р.