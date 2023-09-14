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Еда

От бара-буфета при консерватории до кафе в MMOMA: где культурно поесть в Москве

Елена Свиридова,Елена Смородинова
Сегодня в 19:08
Рассказываем, в каких московских музеях, галереях, театрах и прочих культурных местах можно не только увидеть прекрасное, но и вкусно поесть.

Кафе и рестораны в «ГЭС-2»

© «ГЭС-2»

Дом культуры «ГЭС-2» объединяет под одной крышей выставочные и концертные залы, кинотеатр, библиотеку, мастерские и резиденции художников, аудитории для публичных выступлений — в общей сложности пять этажей в бело-серых тонах с вкраплениями металла и дерева в отделке. Сюда можно прийти и поработать в библиотеке на втором этаже, посетить медиацию или кинопоказ. Большинство событий бесплатны и доступны по регистрации.

Ресторанная группа Галактиона и Элины Табидзе открыла в Доме культуры кафе, бар, ресторан и столовую. Все они расположены в разных частях центра и объединены минималистичным функциональным дизайном. Бренд-шеф Режис Тригель и мастер десертов Алексей Браташов создали меню блюд, а напитки разработали команда Insider bar и Виктория Ровенская. Перекусить можно в «Остановке» (кафе в холле), а напитки рекомендуем выбрать из авторского меню в «Баре-2». Если серьезно проголодались, то идите в «Столовую»: меню комплексных обедов и напитков здесь обновляют каждый день. В хорошую погоду открыта терраса с видом на Рощу. С праздничным настроением отправляйтесь в «Ресторан». Там вас ждут дыня с прошутто и маслом настурции (700 р.), зеленый суп из винограда (650 р.) и осьминог с перечным соусом (1850 р.).

Адрес

Болотная наб., 15

Часы работы

12.00–22.00

Ресторан «Чайковский» в филармонии

© Novikov Group

В здании Московской филармонии, рядом с Концертным залом имени Чайковского расположился ресторан Novikov Group «Чайковский». Интерьер места соответствует уровню исполнительского мастерства в филармонии. Вся мебель выполнена на заказ: мрамор ступеней граничит с деревом и стеклом в панелях стен, чугун столов сочетается с кожей и бархатом диванов. Шеф заведения Алексей Чигак уделяет внимание доступным продуктам и старается выстраивать эмоциональное повествование в меню. Бóльшая часть позиций — русская кухня, но есть и популярные итальянские блюда. Несколько видов брускетт тут органично соседствуют с разнообразными пельменями и пирожками, из горячего — уха из щуки (480 р.) или тыквенный крем-суп (560 р.), а на второе — голубцы (610 р.) или карбонара (720 р.). У ресторана есть собственная пекарня и хлебная лавка с широким ассортиментом выпечки. Отдельного внимания заслуживает меню десертов от Веры Хромовой: более тридцати позиций — от традиционного «Наполеона» (380 р.) и «Павловой» (480 р.) до фирменного «Чайковского» (торт из горького шоколада с арманьяком, 540 р.).

Адрес

Триумфальная пл., 4/31

Часы работы

Ежедневно с 10.00 до 0.00

Средний чек

1600 р.

Кафе в «Электрозоне» («Электротеатр»)

© Олимпия Орлова

«Электрозона» — фойе «Электротеатра Станиславский» с кафе от Noor Bar и книжным магазином «Порядок слов». Здесь показывают кино, читают лекции и проводят дискуссии, а сама электрозона — классическое «третье место». В меню кафе — брускетты, кофе, вино, десерты. На обед стоит взять вареники с картошкой и грибами (240 р.), а кофе непременно дополнить домашним зефиром (70 р.), например, черносмородиновым, или морковным тортом (250 р.). За столиками часто что‑то обсуждают и даже репетируют студенты и выпускники Бориса Юхананова — худрука «Электротеатра» и основателя Мастерской индивидуальной режиссуры. Кроме того, в «Электрозоне» проходят мероприятия «Школы современного зрителя и слушателя» — образовательной инициативы, объединяющей разнообразные диалоги об искусстве.

Адрес

Тверская, 23

Часы работы

C 11.00 до 22.00

Средний чек

500 р.

Буфет «Культурный код» в «Практике»

© Театр «Практика»

В мае этого года театр вернулся в свой исторический дом на Большом Козихинском. Правда, часть спектаклей все еще играют в Музее Москвы, так что у «Практики» теперь есть две площадки. Дизайн обновленного пространства выдержан в старом стиле: светло-серая минималистичная мебель с желтыми акцентами. В меню местного буфета — «антрактные» бутерброды, игристое по бокалам. Из более необычного — сэндвич с риетом из креветок (400 р.) или сингапурский банановый хлеб на десерт (250 р.). Бариста помогут подобрать напиток к блюдам: базовое красное сухое, авторские настойки или коктейли, вдохновленные репертуаром театра.

Режим работы

Во время спектаклей

Адрес

Большой Козихинский пер., 30

Средний чек

700 р.

Food Street в ДК «Рассвет»

© «Рассвет»

После концертов на академической и инди-сценах, которыми славится ДК «Рассвет» (программный директор — Алексей Мунипов), гостей ДК встречает небольшой ресторанный квартал. На выбор более дюжины фуд-концепций от уличной еды до роскошных ресторанов и национальных кухонь от Европы до Азии. Иногда музыка тут продолжает звучать и после концертов: на улице в хорошую погоду играют диджей-сеты. Помимо баров и кафе, в квартале есть книжный и кофейня «ДоброЛавка» с благотворительными позициями и цветочная студия.

Из баров рекомендуем присмотреться к «Зорям». Здесь коктейли наливают прямо из кранов. Есть легкие на основе просекко и покрепче — с водкой или джином. Для семейного ужина подойдет «Моремания» с рыбным разнообразием и простым меню. А на чашечку кофе и разговоры о музыке заходите в «Коду». На мягких бордовых креслах тут можно послушать винил и почитать книги.

Адрес

Столярный пер., 3, корп. 15

Ресторан Niki в кинотеатре «Художественный»

© Niki

Один из старейших кинотеатров мира отреставрировали в 2020 году. С тех пор интерьеры здания на Новом Арбате больше напоминают дом Гэтсби, чем традиционный советский кинотеатр, хоть восстановление и проходило по оригинальным чертежам Федора Шехтеля. Сегодня здесь показывают премьеры и проводят фестивали, за программы отвечает Стас Тыркин. Билеты сюда стоят дороже, чем в другие кинотеатры, это своеобразный налог на роскошь: в антураже хрустальной люстры и бархатных занавесок можно и в оперно-вечернем луке появиться — будет уместно.

В фойе и на втором этаже среди книг можно посидеть за чашечкой кофе с десертом — ничего примечательного. А если хочется по-особенному провести вечер до или после похода в кино, рекомендуем заглянуть в ресторан русской кухни Niki. В меню на завтрак (только до 13.00 по выходным) — гурманское яйцо бенедикт с икрой кеты (690 р.) или осетра (1090 р.) на выбор и три вида шампанского (от 900 р. за бокал). Основное меню тоже балансирует между роскошью и традициями: пончики с камчатским крабом (780 р.) в закусках, уха с черной икрой (1780 р.) из первого и крабовая котлета с брокколи (1560 р.) на горячее.

Адрес

Арбатская пл., 14, стр. 1

Часы работы

Ежедневно с 12.00 до 22.00. Во время ранних сеансов на выходных — с 10.00

Средний чек

2500 р.

MMOMA Cafe

Хорошо известное в среде любителей современного искусства кафе в ММОМА на Ермолаевском в апреле обновило концепцию и меню. Теперь светлым пространством с большими окнами занимается команда кафе «Полдень», известного любителям завтраков на Чистых прудах.

В обновленном лаконичном меню — сэндвичи, тосты, бейглы и кофе. За ремесленный хлеб и булочку отвечает небольшой проект «Руками bakery». Бейгл с лососем и крем-чизом с каперсами обойдется в 550 рублей, а сэндвич-гриль с трюфелями — в 450. Недешево, но, учитывая гастрономический ландшафт Патриарших и размер порций, очень даже неплохо. В кафе делают выставки, обсуждают актуальные книги, а еще здесь можно купить как издания по искусству, так и интересный мерч в том числе от Анастасии Паутовой, театрального режиссера и создательницы канала @llllllll1111llllllllll.

Адрес

Ермолаевский пер., 17

Часы работы

Ежедневно с 10.00 до 20.00

Средний чек

1000 р.

Кафе Garage

При одноименном музее в парке Горького расположилось светлое кафе с панорамными окнами. Шеф-повар Алекс Багреев по принципу simple food собирает меню из узнаваемых и популярных позиций. На завтрак (который здесь целый день) предлагают яйцо бенедикт с лососем (580 р.), сырники с вишневым вареньем (550 р.) или омлет с топингами (390 р.). Отдельно есть детское меню и позиции для вегетарианцев. Сезонности здесь уделяют особое внимание: летом делают акцент на прохладные блюда, осенью — на сезонные овощи, зимой — на согревающие напитки.

В кафе может прийти любой человек, но для посетителей музея и библиотеки предусмотрены бонусы. Например, при предъявлении читательского билета каждый день доступны бизнес-ланчи: два блюда или одно блюдо с безалкогольным напитком за 690 р.

Адрес

ул. Крымский Вал, 9, стр. 32

Часы работы

с 11.00 до 22.00

Средний чек

1000 р.

Rishon в Еврейском музее толерантности

© Еврейский музей и центр толерантности

Первое (именно так переводится название с иврита) кафе в Москве с кошерной кухней. Rishon сочетает в себе традиции национальной кухни Ближнего Востока и лайф-стайл жителей Москвы. В меню это отразилось миксом из традиционных блюд и классики европейской кухни. Блюда разрабатывал Александр Марон — шеф с пятнадцатилетним опытом работы в Израиле и знакомый столичной публике по ресторанам Nofar и Some Meat.

Обязательно попробуйте тут легендарную питу с фалафелем — говорят, лучшим в городе (480 р.), а также классическую шакшуку с соусом матбуха и тхиной (480 р.). Есть и позиции на вынос и даже заготовки для домашнего стола. Например, можно заказать фаршированного карпа (2500 р. за кило) или закупиться шариками фалафелей с питой и устроить дома традиционную посиделку.

Над интерьером трудилась дизайн-студия Sundukovy Sisters. В основе планировки — круг как символ цельности и совершенства, а декоративные элементы мебели отсылают к прошедшим выставкам музея.

Адрес

ул. Образцова, 11, стр. 1

Режим работы

вс–чт с 12.00 до 22.00, пт с 10.00 до 15.00, суббота и еврейские праздники — выходные

Средний чек

700–1500 р.

Кафе в ДК «Зотов»

© ДК «Зотов»

Как говорится на сайте центра, «Зотов» не только конструктивистское пространство для диалога с искусством, но и место встреч для тех, кто открыт авангардным идеям. Помимо концертов, выставок, кинопоказов и детской программы, для всех желающих в отдельном пространстве открыто кафе в любимых цветах Маяковского — черном и красном. Конструктивистским шрифтом меню предлагает разнообразие от завтраков до супов и горячего. Обратите внимание на лимонады по советским рецептам — «Тархун», «Дюшес» и «Байкал» за 200 р. обещают вкус из детства. В меню разные вафли: с молодыми кабачками и магаданской креветкой (550 р.) или рубленой говядиной с сыром и томатами (450 р.) и фирменные сладкие «Зотов» со взбитыми сливками и свежими ягодами (420 р.).

Адрес

ул. Ходынская, 2, стр. 1

Режим работы

вт–вс с 11.00 до 22.00, понедельник — выходной

Средний чек

1000 р.

Бар-буфет «Николай» при Московской консерватории

© «Николай»

Бар-буфет «Николай» открылся в прошлом году и сразу же завоевал любовь студентов: здесь много света, удобные столы и есть розетки, чтобы подзарядить технику и переждать окно между пар. Нестудентам сюда тоже можно: и это ваш шанс погрузиться в атмосферу консерватории. Интерьер выдержан в едином стиле с учебным заведением, а старые афиши, фотографии музыкантов и рояль создают соответствующую атмосферу.

Бар-буфет назван не в честь основателя консерватории Николая Рубинштейна, как может показаться на первый взгляд, а в честь виолончелиста Николая Перегудова — дедушки основателей сети. Кроме музыки он любил семейные посиделки за чаем, поэтому и заведение специализируется на пирогах: здесь их более дюжины сытных и столько же сладких. Можно взять порцию (от 160 р.) или заказать целый пирог (от 1280 р. за килограмм).

Адрес

ул. Большая Никитская, 13

Режим работы

9.00–23.00

Средний чек

300–500 р.

Подробности по теме
Кофе в театре, вино в музее, пирожки в книжном: где культурно поесть в Петербурге
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