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Поваренная книга 2.0

От простого к сложному: 4 рецепта с инжиром

Таня Решетник
Сегодня в 18:41
Сезон инжира слишком короток, чтобы его игнорировать. Все его сорта достаточно сладкие и сочные, чтобы есть плоды сырыми, но если вы настоящий поклонник инжира, советуем попробовать до середины осени несколько не самых сложных рецептов.

Проще простого

Фиговый салат

Он состоит всего из трех ключевых ингредиентов, так что приготовить его можно с минимальной подготовкой. И не спешите забывать о рецепте, когда сезон инжира закончится: его плоды можно заменить хурмой, томатами или кубиками баклажана.

© elenakor/Getty Images
Ингредиенты

Инжир — 4 штуки
Буррата — 1 штука
Рукола — 100 г
Оливковое масло — 1 столовая ложка

Как готовить
01

Разломайте буррату на части, а инжир нарежьте четвертинками.

02

Смешайте буррату, руколу и инжир, добавьте немного оливкового масла и несколько капель бальзамического соуса. Посолите по вкусу. Готово.

По желанию салат можно дополнить кусочками пармезана, крошкой бекона или ломтиками прошутто.

Нужна только духовка

Запеченный бри с инжиром

Настоящий хит домашней и ресторанной кухни. Обычно сыр подают с теплым джемом, сезонными фруктами или ягодами — инжир тоже отлично подходит. А если зимой свежих плодов не найдется, вместо них можно использовать только инжирный джем.

© MarynaVoronova/Getty Images
Ингредиенты

Инжир — 3 штуки
Бри — 1 упаковка
Джем — 1 столовая ложка
Мед — 1 столовая ложка
Тимьян — 1 веточка
Розмарин — 1 веточка
Грецкие орехи — 1 горсть
Соль крупная — 1 щепотка

Как готовить
01

Выложите бри на пергамент, сверху добавьте ложку джема и нарезанный крупными ломтиками инжир.

02

Слегка полейте медом, добавьте веточки тимьяна и розмарина, посыпьте грецкими орехами.

03

Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.

Придется немного постараться

Тартины с беконом и инжиром

Тартины, или небольшие тосты, можно сделать из чего угодно — от мягкой бриоши до хрустящего багета, а сливочный сыр для основы можно взять любой. А вот инжир и бекон советуем оставить — в сочетании они раскрываются необычными оттенками вкусов.

© Tema_kud/Getty Images
Ингредиенты

Инжир — 10 штук
Сырокопченый бекон — 5 ломтиков
Бриошь (или другой ремесленный хлеб) — 10 кусочков
Кленовый сироп или мед — 40 мл
Рикотта — 1 упаковка

Как готовить
01

Обжарьте бекон на сковороде до румяной корочки или отправьте его на 10 минут в духовку. После этого просушите бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.

02

Подрумяньте хлеб на отдельной сковороде или в тостере — он должен оставаться мягким внутри, но слегка поджариться снаружи.

03

В сковороду, в которой готовили бекон, добавьте немного кленового сиропа или меда и смешайте с оставшимся жиром.

04

Туда же — нарезанный четвертинками инжир. Жарьте от 3 до 5 минут, пока плоды не станут совсем мягкими, но не потеряют форму.

05

На тосты выложите немного рикотты, затем инжир вместе с соусом, в котором он томился, а после этого посыпьте мелко порубленным беконом.

Потребуется ловкость рук

Тарт татен с инжиром

Тарт татен — это знаменитый «перевернутый» пирог, в котором начинка поджаривается до выпекания самого десерта. Классический вариант — яблочный, однако бывают и сезонные версии, которые ничем не уступают оригинальной: грушевые, сливовые и, наконец, инжирные.

© Julia Hoersch/Fotodom
Ингредиенты

Инжир — 12 штук
Слоеное тесто — 200 г
Сливочное масло — 50 г
Сахар — 100 г
Соль — 1 щепотка
Корица — 1 щепотка

Как готовить
01

Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и выложите на дно глубокой сковороды, выстланной пергаментом, — это нужно для создания формы.

02

Заверните края теста так, чтобы они прикрывали бортики сковороды, и наколите его вилкой по всей поверхности.

03

Аккуратно достаньте тесто из сковороды вместе с пергаментом, сохраняя его форму.

04

Растопите сливочное масло в той же сковороде, добавьте щепотку корицы и соли, аккуратно всыпьте сахар. Томите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока смесь не начнет карамелизоваться (сахар будет таять и превращаться в тягучую смесь). На это уйдет около 5 минут.

05

Выложите нарезанный небольшими дольками инжир в получившуюся в сковороде смесь. Плоды должны плотно прилегать друг к другу и образовывать единые ряды.

06

Накройте шапочкой из теста и загните его края внутрь.

07

Поставьте в духовку и выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов, после чего дайте пирогу немного остыть.

08

Теперь главный трюк: накройте сковороду сервировочным блюдом и быстро переверните ее так, чтобы тарт оказался на тарелке тестом вниз.

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