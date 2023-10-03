От простого к сложному: 4 рецепта с инжиром

Проще простого
Фиговый салат
Он состоит всего из трех ключевых ингредиентов, так что приготовить его можно с минимальной подготовкой. И не спешите забывать о рецепте, когда сезон инжира закончится: его плоды можно заменить хурмой, томатами или кубиками баклажана.
Инжир — 4 штуки
Буррата — 1 штука
Рукола — 100 г
Оливковое масло — 1 столовая ложка
Разломайте буррату на части, а инжир нарежьте четвертинками.
Смешайте буррату, руколу и инжир, добавьте немного оливкового масла и несколько капель бальзамического соуса. Посолите по вкусу. Готово.
По желанию салат можно дополнить кусочками пармезана, крошкой бекона или ломтиками прошутто.
Нужна только духовка
Запеченный бри с инжиром
Настоящий хит домашней и ресторанной кухни. Обычно сыр подают с теплым джемом, сезонными фруктами или ягодами — инжир тоже отлично подходит. А если зимой свежих плодов не найдется, вместо них можно использовать только инжирный джем.
Инжир — 3 штуки
Бри — 1 упаковка
Джем — 1 столовая ложка
Мед — 1 столовая ложка
Тимьян — 1 веточка
Розмарин — 1 веточка
Грецкие орехи — 1 горсть
Соль крупная — 1 щепотка
Выложите бри на пергамент, сверху добавьте ложку джема и нарезанный крупными ломтиками инжир.
Слегка полейте медом, добавьте веточки тимьяна и розмарина, посыпьте грецкими орехами.
Отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Придется немного постараться
Тартины с беконом и инжиром
Тартины, или небольшие тосты, можно сделать из чего угодно — от мягкой бриоши до хрустящего багета, а сливочный сыр для основы можно взять любой. А вот инжир и бекон советуем оставить — в сочетании они раскрываются необычными оттенками вкусов.
Инжир — 10 штук
Сырокопченый бекон — 5 ломтиков
Бриошь (или другой ремесленный хлеб) — 10 кусочков
Кленовый сироп или мед — 40 мл
Рикотта — 1 упаковка
Обжарьте бекон на сковороде до румяной корочки или отправьте его на 10 минут в духовку. После этого просушите бумажными полотенцами, чтобы убрать лишний жир.
Подрумяньте хлеб на отдельной сковороде или в тостере — он должен оставаться мягким внутри, но слегка поджариться снаружи.
В сковороду, в которой готовили бекон, добавьте немного кленового сиропа или меда и смешайте с оставшимся жиром.
Туда же — нарезанный четвертинками инжир. Жарьте от 3 до 5 минут, пока плоды не станут совсем мягкими, но не потеряют форму.
На тосты выложите немного рикотты, затем инжир вместе с соусом, в котором он томился, а после этого посыпьте мелко порубленным беконом.
Потребуется ловкость рук
Тарт татен с инжиром
Тарт татен — это знаменитый «перевернутый» пирог, в котором начинка поджаривается до выпекания самого десерта. Классический вариант — яблочный, однако бывают и сезонные версии, которые ничем не уступают оригинальной: грушевые, сливовые и, наконец, инжирные.
Инжир — 12 штук
Слоеное тесто — 200 г
Сливочное масло — 50 г
Сахар — 100 г
Соль — 1 щепотка
Корица — 1 щепотка
Раскатайте слоеное тесто в тонкий пласт и выложите на дно глубокой сковороды, выстланной пергаментом, — это нужно для создания формы.
Заверните края теста так, чтобы они прикрывали бортики сковороды, и наколите его вилкой по всей поверхности.
Аккуратно достаньте тесто из сковороды вместе с пергаментом, сохраняя его форму.
Растопите сливочное масло в той же сковороде, добавьте щепотку корицы и соли, аккуратно всыпьте сахар. Томите на небольшом огне, постоянно помешивая, пока смесь не начнет карамелизоваться (сахар будет таять и превращаться в тягучую смесь). На это уйдет около 5 минут.
Выложите нарезанный небольшими дольками инжир в получившуюся в сковороде смесь. Плоды должны плотно прилегать друг к другу и образовывать единые ряды.
Накройте шапочкой из теста и загните его края внутрь.
Поставьте в духовку и выпекайте 30 минут при температуре 200 градусов, после чего дайте пирогу немного остыть.
Теперь главный трюк: накройте сковороду сервировочным блюдом и быстро переверните ее так, чтобы тарт оказался на тарелке тестом вниз.