Где искать лучший гриль-чиз? Рейтинг «Афиши Daily»

Сеть Bloom-n-brew специализируется на спэшелти-кофе. Но в обширном меню точки на территории бизнес-парка «Фактория» можно найти и гриль-чиз. В составе сэндвича — луковый джем, трюфельная паста и, естественно, много тягучего сыра, прямо как на пицце. Вкус показался сбалансированным: ингредиенты не перебивают друг друга, а сыр и грибы — просто отличное сочетание. А вот хлеб оказался жестковатым, его тяжело было и кусать, и жевать. Из‑за этого джем вытекал со всех сторон, и требовалась некоторая сноровка, чтобы не обмазаться.