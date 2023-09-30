Где искать лучший гриль-чиз? Рейтинг «Афиши Daily»

6. Rébellion
Кафе на Петровском бульваре — любимое место всех жутко модных и красивых людей из инстаграма. В Rébellion большой выбор сытных сэндвичей по приемлемой цене. Под названием гриль-чиз скрывается сэндвич на пшеничном тартине с пастромой, маринованными огурцами, чеддером и специальным соусом. И это правда вкусно: хлеб оказался непережаренным и хрустящим, а пастрома и огурцы придают сэндвичу остроту и калорийность.
Единственный минус — это совсем не гриль-чиз. Сыра оказалось маловато, его вкус сильно перебивали говядина и огурцы. Поэтому в нашем рейтинге он занимает последнюю строчку.
5. Bloom-n-Brew
Сеть Bloom-n-brew специализируется на спэшелти-кофе. Но в обширном меню точки на территории бизнес-парка «Фактория» можно найти и гриль-чиз. В составе сэндвича — луковый джем, трюфельная паста и, естественно, много тягучего сыра, прямо как на пицце. Вкус показался сбалансированным: ингредиенты не перебивают друг друга, а сыр и грибы — просто отличное сочетание. А вот хлеб оказался жестковатым, его тяжело было и кусать, и жевать. Из‑за этого джем вытекал со всех сторон, и требовалась некоторая сноровка, чтобы не обмазаться.
4. Eggsellent
Маэстро завтраков из яиц и не только пошел по интересному пути: сделал не классический гриль-чиз, а гриль-круассан. И подают его вместе с томатным супом. По желанию в сэндвич даже можно добавить докторскую колбасу, чтобы как в детстве.
Круассан с сыром сочетается отлично, с плавленным сыром — еще лучше. А томатный суп оттеняет соленый вкус сыра кислинкой. Все вместе получается не просто перекус, а полноценный обед. Ставим лайк!
3. YCP
Your Coffee Place — просторная и светлая кофейня во дворах Мясницкой улицы. В меню есть завтраки, панкейки, паста и блюда на хлебе. Здесь можно попробовать целых два варианта гриль-чиза: с курицей и с овощами.
Овощной гриль-чиз подается не на пшеничном, а на зерновом хлебе. В составе — чеддер, моцарелла, чесночное масло, маринованные огурцы, зелень и вяленые томаты. Сочетание отличное: сыр очень нежный и тягучий, а овощи дают приятную солоноватость. А вот хлеб был жестким и с очень твердой корочкой.
2. Mátes
Сеть городских проектов Mátes сделала ход конем: их фирменный гриль-чиз можно заказать в «Яндекс Лавке». Причем стоит он дешевле, чем в других заведениях, — всего 339 рублей. Сэндвич подается на обжаренном японском хлебе с начинкой из чеддера, дорблю и моцареллы.
По начинке это самый вкусный гриль-чиз из подборки: очень сырный, очень тягучий и умеренно соленый. Мягкий японский хлеб напоминает бриошь. Из‑за этого сэндвич очень удобно есть, не пытаясь перемолоть жесткие корки и не страдая от боли в челюстных суставах.
Гриль-чиз Mátes можно было назвать идеальным, если бы не одно но: уж очень он масляный. Настолько, что может нахлынуть изжога. Но если внезапно захотелось гриль-чиза не выходя из дома, то это отличный выбор.
1. «Сюр»
Если хочется классического гриль-чиза без особых изысков, то это к ребятам из кафе «Сюр» на «Китай-городе». В меню их два: с тамбовским окороком и классический.
В начинке классического сэндвича сразу несколько сыров: чеддер, моцарелла, пармезан, горгонзола, гауда и эдам. А чтобы разнообразить сырный рай, в него добавили помидор и базилик. Хлеб хрустящий и твердый, иногда даже чересчур, но это можно простить. От этого сэндвича получаешь ровно то, что ожидаешь от гриль-чиза: много разного и тянущегося сыра и хрустящий хлеб. А как закуска к пиву получается вообще отлично.