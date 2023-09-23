Где искать идеальные хинкали в Москве: от худших мест к лучшим

Проект-долгожитель, который помнят все, кто застал Москву до гастрореволюции. «Илларион» работает не первый десяток лет, и интерьер места тоже застрял где‑то в нулевых. Впрочем, от народных грузинских кафе никто не ждет передовой дизайнерской мысли. С хинкали все сложнее. Они с виду кажутся суховатыми и жесткими — такими и оказываются при первом укусе. Внутри практически нет бульона, тесто сухое и пресное. Мясная начинка достаточно сочная, но в фарш вмешали слишком много лука, зато специй и трав ему не хватает. А еще классические хинкали со свино-говяжьим фаршем здесь называются «Городскими». Что ж, это явно не лучший представитель своего рода в этом городе.