Где искать идеальные хинкали в Москве: от худших мест к лучшим

Идеальные хинкали — те, в которых тесто, начинка, бульон и специи дружат между собой, а не перетягивают одеяло на себя. Казалось бы, все просто, справиться с такой задачей смогут в большинстве грузинских ресторанов и хинкален. Как бы не так. В поисках лучших хинкали я обошла множество мест — вот те, что показались мне наиболее интересными или совсем разочаровали.
Не оправдало ожиданий
«Хачапури и вино»
Трубная, 20
Нашумевший проект родом из Петербурга пришел в Москву в начале 2019 года и быстро завоевал свою аудиторию невысокими ценами на классику грузинской кухни и простенькое вино. Самая людная точка «Хачапури и вино» — на Покровке, сюда частенько стоит очередь на вход. Самая симпатичная — в домике на Трубной, где до грузин работало аутентичное бистро «Юность».
Это место советовали многие, обещая хинкали как в Грузии. Классические хинкали калакури больше напомнили диетические пельмешки: очень ровное, пресное тесто, такая же невыразительная мясная начинка. Эти хинкали можно было смело солить, перчить, смешивать с зеленью и пряностями — всего этого им очень не хватало во вкусе. В оправдание места стоит сказать, что все остальное в заказе было на высоте — недорогое, но питкое розе, отличный овощной салат по-грузински, в который не пожалели ярких сезонных помидоров, и пикантные пхали, которые можно набирать поштучно.
«Илларион»
Косыгина, 5
Проект-долгожитель, который помнят все, кто застал Москву до гастрореволюции. «Илларион» работает не первый десяток лет, и интерьер места тоже застрял где‑то в нулевых. Впрочем, от народных грузинских кафе никто не ждет передовой дизайнерской мысли. С хинкали все сложнее. Они с виду кажутся суховатыми и жесткими — такими и оказываются при первом укусе. Внутри практически нет бульона, тесто сухое и пресное. Мясная начинка достаточно сочная, но в фарш вмешали слишком много лука, зато специй и трав ему не хватает. А еще классические хинкали со свино-говяжьим фаршем здесь называются «Городскими». Что ж, это явно не лучший представитель своего рода в этом городе.
Уверенно нормально
«Грузины здесь»
Ленинградский просп., 33, корп. 3
Небольшая сеть работает преимущественно на гастромаркетах — заказы принимают в окошке, выдают там же. Меню — выжимка с главными хитами грузинской кухни: пхали, аджапсандали, хачапури, сациви, чахохбили и, конечно, хинкали с разными начинками. К ним же — неожиданно — затесались чебуреки.
Заказ выдают по биперу, готовят не в час пик быстро. Хинкали оказались средних размеров, симпатичные с виду. Тесто достаточно тонкое, начинки много, и она ароматная, травы и специи присутствуют, бульон тоже. Но вот незадача — и пхали, и хинкали оказались пересоленными. Спишем на то, что повар влюбился, а мне просто не повезло.
«Оджахури»
Садовая-Черногрязская, 22, стр. 1 и другие адреса
Сетевая грузинская лавка — здесь можно купить выпечку и десерты с лимонадами домой или перекусить прямо на месте. Часть заведений работает на гастромаркетах, но есть и полноценный ресторан в центре города.
Готовят вечную классику грузинской кухни в диапазоне от баклажанных рулетиков и копченого сулугуни до чакапули и эларджи. Хинкали получаются ладными с виду, но суховатыми. Внутри не хватает бульона, хотя само мясо сочное и ароматное. Тесто тоже «ровное» не идеально, но и ничего плохого сказать нельзя.
«Вай мэ»
Пятницкий пер., 8, стр. 1
Сетевая хинкальная, которая радует невысокими ценами и быстрой выдачей заказов. Устроено все как в любом фастфуде — заказ на кассе, выдача по биперу там же. Точек у «Вай мэ» несколько, самая симпатичная — та, что возле «Новокузнецкой». Несмотря на потоковую работу, хинкали здесь очень даже неплохи. Можно сказать, со всех сторон ровные — правильное тесто, приличная порция начинки, бульон и немного зелени. Стабильно хорошо, но без особых восторгов. Из напитков есть даже вино, тоже бюджетное.
«Хачапури»
Шаболовка, 14, стр. 2
Крупная народная сеть работает в Москве с незапамятных времен и составляет коалицию с рестораном «Одесса-мама». Здесь искренне считают, что хачапури — это пицца XXI века, поэтому готовят классику вроде аджарских или имеретинских, а заодно хачапури на мангале, с зеленью или с двойным сыром.
Место скорее семейное — сюда приходят толпой, с детьми и старшими родственниками. В меню понятные отсылки к советской и постсоветской кухне, есть настойки и наливки. Хинкали стоят выше среднего, по вкусу уверенно хороши: внутри много мяса, ароматный бульон, тесто не рвется и не прилипает к тарелке. Этим хинкали только немного не хватает зелени и специй.
«Георгиевское подворье»
Малая Грузинская, 20/13, стр. 1
Любопытное место при храме Георгия Победоносца. Несмотря на общую атмосферу духовности, внутри достаточно просто и народно — много светлого дерева, мансардные окна, уютные столики на двоих и компанию.
В меню собраны классические грузинские блюда, но в современном исполнении. Овощной салат подают ровной горкой на манер тартара, а помидоры и моцареллу с фигурными брызгами песто. Хинкали достойные — небольшие, с тонким тестом, мощной начинкой и бульоном. Не хватает им разве что пряности и аромата. Кстати, рядом с рестораном работает и кулинария — здесь можно взять горячие лепешки и свежий хлеб.
Хорошо, но есть нюанс
«Хинкали пойнт»
Забелина, 1
Популярная сеть состоит из двух заведений. Москвичи больше любят то, что на улице Забелина. По вечерам и выходным неизбежно стоит очередь на вход. В ней можно провести до 30 минут, еще 30–60 минут в пиковые часы придется ждать заказа.
Впрочем, оно того стоит: хинкали здесь подают отличные, с нежным и тонким тестом, насыщенной мясной начинкой, в которую не жалеют трав и специй. Бульон тоже на месте, наваристый и ароматный. Все вместе звучит почти как хинкальная симфония. Опускают с небес на землю только воспоминания о длительном ожидании и прохладное обслуживание: у официантов слишком много столов и заказов, поэтому соусы приносят задолго до основного блюда, а напитки — почти сразу с хинкали. Не очень удобно.
«Мама тута»
Малая Бронная, 24
Ресторан Арама Мнацаканова (он же Probka, Maritozzo и Mina), который есть в Москве и в Петербурге. Московская «Мама» — место шикарное даже по меркам Патриков: тяжелые шторы, хрустальные люстры, много искусства на стенах, есть отдельный зал для серьезных поводов. В меню собрана классика грузинской кухни — в авторском прочтении, но с большим вниманием к первоисточнику. Именно здесь стоит пробовать настоящую гурийскую капусту или сациви с курицей.
Классические хинкали калакури отпускают по три штуки и больше. За минимальную порцию просят 450 рублей (грабеж!), но выносят практически идеальные хинкали. С пылу с жару, в тонком эластичном тесте, с богатым внутренним миром в виде плотной начинки из нежного фарша и клокочущего бульона. Отличные хинкали, хоть и запредельно дорогие. Впрочем, большинство все равно заказывает в «Маме тута» более инстаграмные мини-хинкали в перечном соусе. Они симпатичны, но уступают классике.
Отлично без всяких «но»
«Чито ра»
Казакова, 10
Образцовая хинкальная и просто душевный грузинский ресторан — работают не первый десяток лет, интерьер с фольклорными мотивами, широкие скамейки у длинных столов. Здесь хочется отдыхать душой и телом, заказав закуски в стол, две дюжины хинкали и графин на всех.
Не отказывайте себе в этом удовольствии: хинкали в «Чито ра» отменные. Очень крупные, обжигающе горячие и нежные. Тесто в меру тонкое, но не рвется под тяжестью начинки, а ее много. Фарш нежный, пряный и с травами, окружен насыщенным бульоном. Здешние хинкали на высоте по всем параметрам.
«Южное»
Ленинский просп., 87
Популярный среди местных жителей ресторан на пересечении Ленинского проспекта и улицы Гарибальди. Внутри работает несколько залов, которые редко пустуют, летом открывается просторная веранда в красных цветах. По пятницам и в выходные столик лучше бронировать заранее.
Меню поистине огромное и включает в себя десятки закусок от фигурных пхали до солений из бочки, многочисленных блюд на мангале и жареных рыб (попробуйте барабулю) и дюжины хачапури (в том числе с тройным сыром). Есть фирменный пирог «Южный» с сулугуни, курицей и грибами. Но лучше ограничиться простыми закусками, мясом на огне и, конечно, хинкали. Классические здесь не слишком крупные, но очень аккуратные, с рельефными хвостиками, плотным тестом, ароматной мясной начинкой и специями. Про бульон тоже не забывают. Все вместе так хорошо, что никакой соус не понадобится.
«Есть хинкали & пить вино»
Остоженка, 19
Небольшая сеть грузинских кафе, где все нацелено на гедонистическое потребление хинкали под бокал-другой вина. Интерьер простой, но тяготеющий скорее к современным ресторанам, чем к традиционным грузинским духанам.
В меню 11 видов хинкали — нужно же как‑то развлекать избалованных московских фуди. На сладкие даже не смотрите — это не серьезно, хинкали с индейкой оставьте для тех, кто на диете, а вместо этого берите более плотные классические с говяжьим фаршем и зеленью или сочные калакури со свининой и говядиной и зеленью. Оба варианта чудо как хороши: большие хинкали с тонким упругим тестом, сочной начинкой и непременно пряным бульоном.