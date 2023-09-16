Для первых встреч
Aster Bakery
Aster Bakery — новый проект в Коломне от команды популярного кафе Aster на улице Маяковского и современный взгляд на городскую пекарню. С утра сюда комфортно зайти на завтрак и свежую выпечку: витрину каждый день заполняют сливочными слойками, кишами на нежном песочном тесте, сэндвичами на чиабатте и хрустящими грилд-чизами. А за стеклянными стенами в зале пекари раскатывают тесто, выкладывают ягоды на даниши и посыпают пудрой краффины.
Вечером здесь хочется раствориться в расслабленной атмосфере, располагающей к долгим разговорам и бокалу вина в компании идеальных закусок: картофеля фри с трюфельным соусом (390 р.), багета с маслом (250 р.), который выпекают небольшого размера и подают целиком, и артишоков (350 р.). Как и в Aster, формат пекарни, разнообразных завтраков и комфортных ужинов здесь гармонично существует единой экосистемой, только если в кафе на Маяковского в шуме разговоров легко прослушать собеседника, то в пекарне на Римского-Корсакова просторнее, воздуха больше, а если беседа не зацепила, всегда можно отвлечься на наблюдение за медитативными процессами сборки блюд.
Адрес
Римского-Корсакова, 22
Время работы
пн-вс 10.00–23.00
«Мука и вода»
Милое кафе на Гороховой улице — простое и очень маленькое. Уединиться с партнером здесь вряд ли получится, но для первого свидания, особенно если оно совпадает с первой встречей, такая атмосфера кажется подходящей.
Кафе специализируется на пасте, и ее здесь готовят с десяток видов. Это томатные ньокки с копченым сыром скаморца (490 р.), сливочные казаречче с мидиями и горгонзолой (620 р.) и ригатони с печеным баклажаном и бурратой (640 р.), которые нужно чередовать с нетривиальными закусками. Например, с хлебом на закваске с карамельным маслом (220 р.), паштетом из печеного баклажана (420 р.) и тартаром с соусом саган-дайля (550 р.).
Адрес
Гороховая, 44
Время работы
пн-чт 11.00–23.00, пт-сб 11.00–0.00, вс 11.00–23.00
Телефон
+7 950 023 30 31
Forno Bravo Centrale
Кажется, не существует декораций для свидания романтичнее, чем итальянский ресторан. Когда можно разделить друг с другом свежеиспеченную пиццу, накручивать на вилку спагетти и подбирать к антипасти вино.
В проекте от команды Dreamteam (Smoke BBQ, Trappist) на улице Белинского пекут пиццу в неаполитанском стиле в дровяной печи, сами готовят пасту, делают хлеб и эталонные итальянские закуски. Стоит попробовать вителло-тоннато с вялеными томатами (760 р.), фирменный капрезе со страчателлой и сезонными фруктами (620 р.) и лингвини с щучьей икрой и эстрагоном (650 р.).
Адрес
Белинского, 11
Время работы
пн-вс 10.00–23.00
Телефон
+7 921 941 51 70
René
В кафе в Доме Зингера романтическая атмосфера соседствует с ощущением вневременности и элегантности. Здесь хочется выбрать стол у окна, где можно поговорить о том, какие известные петербуржцы с этой же точки смотрели на возвышающийся на Невском проспекте Казанский собор, или поделиться книжными рекомендациями после прогулок среди полок литературы.
Одинаково приятно выбрать ресторан как для утреннего кофе и завтрака, так и для вечернего нарядного ужина с видом на загорающийся огнями город. Пробуйте французский тартар из говядины с картофелем фри (890 р.), вареники с крабом и красной икрой (1190 р.) и обязательно оставляйте место для десерта — гречишного медовика (490 р.) или сезонного тарта с инжиром (650 р.).
Адрес
Невский, 28
Время работы
пн-вс 9.00–0.00
Телефон
+7 921 882 28 28
Animals
В ресторан на улице Некрасова приятно приходить на свидание за завтраком, когда сквозь большие окна пространство заливается солнцем, или на ужин, где точечный свет позволяет создать атмосферу камерности даже за коммунальным столом. Расслабленнее ее делают кружевные салфетки на деревянной столешнице и разложенные в качестве декора сезонные овощи. Их ресторан везет с собственной фермы в Псковской области, использует для украшения зала и, конечно, готовит на кухне.
Оттого меню здесь гибкое и динамичное, зачастую очень яркое и свежее, отражающее время года за окном. Сейчас пробуйте греческий салат с миксом сыров, которые команда делает сама, чесночным медом и дрессингом из яблочного уксуса (690 р.), сливочную уху с картофелем конфи (550 р.) и фалафель с морковным хумусом и маринованными черри (580 р.).
Адрес
Некрасова, 60
Время работы
пн-пт 12.00–23.00, сб-вс 10.00–23.00
Телефон
+7 (812) 929 69 59
Для особого повода
Self Edge Japanese
Японский ресторан от команды Dreamteam (Smoke BBQ, Trappist) идеален для того, чтобы остаться наедине друг с другом и вместе разделить впечатления от визита. Здесь полумрак, и приглушенный свет расставляет акценты на деталях. На посуде, привезенной из Японии, Австрии и Англии, на азиатских постерах и коллекции сакэ, на открытой кухне в небольшом зале, где повара собирают блюда из эталонной дикой рыбы Японского моря и Атлантики.
Готовят тут сашими, нигири и хэндроллы из дикого лосося, тунца или гребешка, жарят в темпуре угорь с рисом и чуккой (980 р.) и подают стейк из премиальной японской говядины вагю (4500 р.). Идеальный вариант для свиданий — собранные заранее плато на двоих — из raw-закусок (9500 р.), хендроллов (2900 р.) или кусияки (3200 р.).
Адрес
Радищева, 34
Время работы
+7 931 989 15 20
Телефон
пн-чт 17.00–23.00, пт-вс 13.00–23.00
«Сад»
Визит в ресторан «Сад» на Петроградской стороне всегда запоминается уютной атмосферой. Приглушенный свет, обилие в интерьере дерева и камня, скатерти, винтажная посуда, расставленная в стеллажах в зале, дровяная печь, где пекут хлеб, и собственный яблоневый сад во дворе будто переносят в загородный дом.
В меню гармонично сочетаются блюда с узнаваемыми чертами разных кухонь. В печи выпекают воздушную питу с оливковым маслом и орегано (350 р.), на которую предлагают намазывать дзадзики (330 р.) или мусс из феты и шпината (330 р.). Вместо пиццы тут готовят лепешки с томатной сальсой и моцареллой (750 р.) или с ягненком и йогуртовым соусом (830 р.). В продолжение делают баклажаны с тхиной (950 р.) и домашнюю пасту с черным трюфелем (1200 р.). В пару разливают по бокалам вина Шампани и Бургундии и открывают образцы из Жюры и Луары.
Адрес
Большая Зеленина, 23а
Время работы
пн-вс 10.00–0.00
Телефон
+7 911 923 02 33
Saro
На Ленфильме этим летом открылся ресторан современной ближневосточной кухни — вместе с походом кино визит сюда звучит как универсальный сценарий свидания.
В Cast нужно идти за утонченной и элегантной атмосферой, где модернистский стиль встречается с винтажным шиком, за вдумчивой винной картой с упором на вина Шампани, и обязательно за едой, которая точно запомнится ярким исполнением ближневосточной кухни. На двоих берите тарелку мезе (1200 р.), чтобы разговоры переплетались с совместной дегустацией намазок на свежеиспеченной пите, и разжигающий аппетит салат табуле с киноа, гранатом, пеканом (450 р.). В продолжение пробуйте долму из сибаса с томатной сальсой (850 р.) и булгур с куркумой, сочным камчатским крабом и вялеными томатами (950 р.).
Адрес:
Каменноостровский просп., 10а
Время работы
пн-вс 11.00–0.00
Телефон
+7 921 552 22 11
Pame
Еще один проект от команды Dreamteam (Smoke BBQ, Trappist, Self Edge Japanese) в списке лучших мест для свиданий и абсолютный маст-визит, если речь идет о поводе важном, душевном и очень личном — греческий ресторан Pame в здании Круглого рынка на набережной реки Мойки. Здесь белые скатерти на столах, зеркала по периметру зала, вазы с сезонными фруктами и колонны с лепниной создают образ средиземноморского курорта, и кажется, что за окном — всегда солнце.
Бережный и дружелюбный сервис это ощущение теплоты подхватывает и ненавязчиво ведет сквозь все греческое путешествие. Начинайте ужин с намазок: греческой лепешки (150 р.), дзадзики и тирокафтери из феты и чили, продолжайте теплым халуми с трюфельным медом (590 р.) и орзо с боттаргой, приготовленной в головке греческого сыра (1300/3900 р.).
Адрес
наб. реки Мойки, 3
Время работы
пн-сб 13.00–23.00, вс 11.00–23.00
Телефон
+7 999 039 76 95
Veter
Ресторан-шкатулка в деловом квартале One Trinity Place на набережной Адмирала Лазарева. Внутри эстетичный интерьер наполнен запоминающимися деталями вроде хрустальной люстры под потолком, винтажных кресел букле и стеклянных этажерок, заставленных вином.
Сюда хочется нарядиться и прийти голодным, потому что впечатляет ресторан не только обстановкой, но и едой. Выбирайте тост со свежим тунцом и соусом тоннато (750 р.), карпаччо из аргентинской креветки (690 р.) и нежные ньокки с крабом в соусе наполи (1050 р.). А сопровождением к ним просите вино: образцы выдающихся винодельческих регионов Франции вроде Бургундии и Бордо здесь разливают по бокалам, и дополняют лист эксклюзивными наименованиями от небольших европейских виноделен.
Адрес
наб. Адмирала Лазарева, 22
Время работы
пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00
Телефон
+7 929 156 55 60
Для тех, кто знаком сто лет
Tio Bistro
Если хочется сорваться вечером на ужин в расслабленной обстановке, выпить коктейли и без лишних стеснений друг перед другом съесть грандиозный бургер, отправляйтесь в южно-американское бистро Tio Bistro.
Стильное и живое, оно встречает панорамными окнами с видом на Гороховую улицу, которые в хорошую погоду открывают настежь, и дизайном, где смешиваются граффити, металл и скейт-рампа посреди зала. Еда здесь понятная и комфортная с явным уклоном в сторону блюд Южной Америки и Мексики. Берите тако с цыпленком в салатных листьях, бургер с крабом, боул с цыпленком и обязательно хрустящие и горячие чуррос с ганашем из белого шоколада и заварным кремом.
Адрес
Гороховая, 4
Время работы
пн-чт, вс 11.00–23.30, пт-сб 11.00–1.00
Телефон
+7 921 324 12 01
Tagliatella caffe
Небольшой аперитивный бар от El Copitas, самой титулованной команды Восточной Европы, прячется во дворах Литейного проспекта. Вход — по домофону через арку, дверь, которая открывается только изнутри, и девушки в белых пиджаках, встречающие гостей и разливающие коктейли. В Tagliatella caffe за баром — исключительно женщины.
Центральный объект здесь — медный фонтан негрони, который включают при подаче коктейля: наполнить бокал из‑под струи можно самим. По средам, с 16.00 до 19.00, вокруг него появляются закуски от гостевых смен в рамках aperitivo time, а значит, при заказе коктейля доступ к ним бесплатный и безлимитный. За баром разливают твисты на классику вроде сгроппино с банановым сорбетом (560 р.) или азиатского гимлета (560 р.), на кухне готовят одну из лучших в городе паст качо-э-пеппе (560 р.), пекут пиццу с окороком (490 р.), а на десерт собирают тирамису с ликером и черным ромом (390 р.).
Адрес
Литейный просп., 61
Время работы
пн-чт, вс 16.00–0.00, пт-сб 16.00–1.00
Телефон
+7 929 158 00 36
La moderna prosciutteria
Итальянский ресторан и лавка с деликатесами на Гатчинской улице концепцией, духом и стилем дарит ощущение спонтанного отпуска в городе на севере Италии.
Команда находит, медитативно нарезает прямо в зале и сервирует в сеты итальянские выдержанные и молодые сыры, мясные деликатесы вроде пармы, коппы, брезаолы или салями милано и небольшие закуски: вяленые томаты, оливки, анчоусы. Можно взять собранные командой (950–2400 р.) или выбрать все по отдельности самим и попробовать что‑то из основного меню. В закусках к знакомству обязательна дыня с пармой (550 р.) и вителло-тоннато (550 р.), а среди горячих блюд — плотные и насыщенные спагетти с биском, цукини и креветками (690 р.) и хрустящая пицца с мортаделлой и фисташками (750 р.).
Адрес:
Большая Пушкарская, 34
Время работы:
пн-вс 12.00–23.00
Телефон:
+7 981 211 18 34
Utopist
Винный бар Utopist находится в скрытом от глаз прохожих дворе — путь к нему лежит через две арки Ковенского переулка. Добраться сюда стоит ради расставленных среди деревьев столов террасы и винного бара по соседству с кинотеатром Out Cinema, куда перед свиданием можно заглянуть на просмотр авторского кино.
Главное в Utopist — натуральное вино, которое разливают по бокалам и открывают бутылками, бережно подбирая образцы в диалоге. Сюда — за освежающим петнатом из долины Луары, шелковистым пино-нуаром немецкого региона Ар или жемчужинами, которые команда подбирает к регулярным дегустациям. В пару берите картофель фри с трюфельным соусом (350 р.), маринованные оливки (390 р.) и лазанью болоньезе (650 р.).
Адрес:
Ковенский пер., 14
Время работы:
пн 18.00–0.00, вт-вс 13.00–0.00
Телефон:
+7 999 512 77 15
Gills
Японское кафе на Казанской улице — находка среди мест для свиданий. Лаконичный дизайн, точечный свет над каждым столом и всегда отличный плейлист создают все условия для того, чтобы свидание прошло комфортно и расслабленно.
Первое, что нужно пробовать, — авторские роллы. Можно выбрать позиции отдельно и съесть все самому или взять одну тарелку на двоих, чтобы вместе попробовать сразу несколько видов суши и роллов. Среди них обязательно берите ролл с угрем, сливочной карамелью и щучьей икрой (650 р.), с лососем, крабовыми палочками и халапеньо (890 р.) и дополняйте подборку свежайшими сашими из тунца (720 р.) или угря (690 р.). Упускать десерты не стоит: завершить ужин идеально в меру сладким и кремовым тирамису с чаем маття (450 р.).
Адрес
Казанская, 8–10
Время работы
пн-вс 12.00–23.00
Телефон
+7 921 907 36 11
Для свиданий с самим собой
Academia
Поход в кафе в одноименном букинистическом магазине на Литейном проспекте обязательно начинается с изучения книжных полок. Сборников, гидов, художественной и иностранной литературы, пропитанной историей и ищущей новых владельцев.
С книгой можно расположиться у панорамных окон с видом на Литейный проспект и пробовать свежие завтраки, полные экспериментов с сезонными продуктами. На винтажной посуде сервируют панцанеллу с козьим сыром, сладкими томатами и ломтем тартина, натертым чесночно-петрушечным маслом (530 р.), яйца путанеска с томатами и оливками (550 р.) и французский омлет с лисичками и зеленым горошком (550 р.). Все можно дополнить свежим тартином (150 р.) или круассаном (190 р.), а с витрины выбрать выпечку от «Подписных булочек».
Адрес
Литейный просп., 57
Время работы
10.00–22.00
Match
Если свидание с собой начинается утром и продолжается весь день, идет неспешно, расслабленно и располагает к позднему завтраку, отправляйтесь в бистро Match на Петроградской стороне.
В одном небольшом зале — комфортная обстановка и много деталей: можно наблюдать за тем, как медитативно раскачивается под потолком большой шар-светильник, изучать сменяющиеся экспозиции в рамках регулярных выставок-коллабораций с современными художниками, пить кофе и изучать меню. В списке утренних блюд — больше двух десятков позиций, которые готовят до 17.00. Пробуйте драник с красной икрой и голландским соусом (650 р.), запеканку с кремом из вареной сгущенки (390 р.) и панкейки с ванильным кремом и сезонными ягодами (420 р.).
Адрес
Пионерская, 3/15
Время работы
пн-вс 10.00–23.00
Телефон
+7 921 917 71 71
Ossu
Азиатская лапшичная на улице Некрасова занимает небольшое пространство, где смешались стритстайл, чуть-чуть андеграунда и его азиатского переосмысления. Здесь намеренно оголенные кирпичные стены, неон и яркие картины современных художников, цепи, заменяющие шторы, и красные ящики с подушками вместо стульев.
Самые привлекательные места — у открытой кухни, где повара выразительно растягивают, раскатывают, нарезают и варят в громоздких кастрюлях яичную лапшу. В ожидании заказа можно понаблюдать происходящего на кухне, а затем неспешно расправляться с щедрой порцией лапши. Пробуйте с цыпленком и имбирем (450 р.) или с креветкой, лососем и кальмаром (550 р.), а если решите не ограничиваться только ей, то выбирайте японский сэндвич с цыпленком кацу (370 р.).
Адрес
Некрасова, 21
Время работы
пн-чт, вс 12.00–23.00, пт-сб 12.00–0.00
Телефон
+7 904 635 23 64
«Футура-бар»
После прогулок по Петроградской стороне или встречи в Ботаническом саду идеальный вариант для кофе или ужина в спокойной обстановке — бистро «Футура-бар».
Утро в будний день можно начать со сборного датского завтрака со свежеиспеченной чиабаттой, тамбовским окороком и сыром гауда (690 р.), а продолжить выпечкой с булочного стола. Например, мисобоном с карамелью, заварным кремом и корицей или слоеной булкой кунь-аман с заварным кремом и голубикой (380 р.). По выходным, с 10.00 до 16.00, в бистро проходят шумные и активные бранчи с расширенным меню завтраков. С 18.00 каждый день обстановка сменяется размеренными ужинами, а меню наполняют закуски и горячие блюда из сезонных овощей вроде брокколини с сациви или хрустящей треской с морковным кремом.
Адрес
наб. реки Карповки, 5, корп. 36
Время работы
пн 10.00–21.00, вт-вс 10.00–23.00
Телефон
+7 999 534 45 09
Mill
Новое итальянское кафе от команды Mill открылось на тихой улице Чайковского, в нескольких минутах ходьбы от Таврического сада. Идеальный сценарий для свидания наедине с собой напрашивается сам, и после прогулок по парку ноги ведут есть пиццу.
Ее здесь готовят в неаполитанском стиле в дровяной печи, так что тесто воздушное и легкое — справиться с такой можно и в одиночку. Пиццу дополняют лисичками, маскарпоне и моцареллой (690 р.), креветками, кабачком и лимонной цедрой (690 р.) или розовыми томатами, анчоусами и базиликом (740 р.). Всего готовят больше десяти вариантов, а сочетать предлагают с закусками, способными подарить новый гастрономический опыт. Чего стоит только грибной капучино (390 р.) и таледжио-крем-брюле с яблочным уксусом — сыр прижигают горелкой, отчего у него появляется хрустящая корочка (390 р.).
Адрес
Чайковского, 36
Время работы
пн-вс 12.30–15.00, 16.00–23.00
Телефон
+7 921 656 06 36