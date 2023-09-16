Утро в будний день можно начать со сборного датского завтрака со свежеиспеченной чиабаттой, тамбовским окороком и сыром гауда (690 р.), а продолжить выпечкой с булочного стола. Например, мисобоном с карамелью, заварным кремом и корицей или слоеной булкой кунь-аман с заварным кремом и голубикой (380 р.). По выходным, с 10.00 до 16.00, в бистро проходят шумные и активные бранчи с расширенным меню завтраков. С 18.00 каждый день обстановка сменяется размеренными ужинами, а меню наполняют закуски и горячие блюда из сезонных овощей вроде брокколини с сациви или хрустящей треской с морковным кремом.