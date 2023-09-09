Кофе в театре, вино в музее, пирожки в книжном: где культурно поесть в Петербурге

Taste Cafe
Небольшое светлое кафе на третьем этаже Новой сцены Александринского театра от команды italy & co. доступно в любой день недели — билет на спектакль покупать не обязательно. В будние дни тут малолюдно, зато частенько заглядывают на поздний обед актеры или режиссеры Новой сцены: Николай Рощин, Иван Волков, Игорь Качаев. Худрук театра Валерий Фокин обычно берет сэндвич с лососем слабой соли (350 р.) и пряный чай со специями (350 р.). Но хитом среди посетителей остается классический бургер с котлетой и картошкой фри (370 р.). Порция солидная, а ценник для центра города более чем лояльный.
Расширенное меню доступно во все дни, кроме понедельника, «театрального выходного». За час до спектакля остается только фуршетное с классическими театральными закусками: бутерброды с икрой и рыбой (каждый по 450 р.), да конфеты-трюфели (270 р. за набор) под шампанское (550 р. за бокал).
Иногда кафе становится частью какого‑нибудь действа. Например, в сентябре и октябре перед началом спектакля «Один восемь восемь один» за столиком можно послушать в наушниках треки Вячеслава Бутусова, которые он написал специально по приглашению Валерия Фокина.
Жаль, спешелти-кофе в соседнем книжном магазине от K Gallery с недавних пор наливать перестали. Но, возможно, все еще вернется на круги своя.
Адрес
наб. реки Фонтанки, 49
Средний чек
800–1200 р.
Часы работы
пн-вс 12.00–22.00
Кафе Музея Фаберже
В кафе, расположенном на первом этаже Дворца Нарышкиных-Шуваловых, стоит заглянуть за необычными десертами: фирменными эклерами и пасхальным яйцом Фаберже. Попасть сюда можно, не покупая билет на основную экспозицию, через сувенирный магазин.
Интерьер кафе отличается от помпезного музея. Тут к позднему классицизму добавили ярко-красные вставки, лоскутные кресла и авторские принты Такаси Мураками, Марка Куинна и других современных художников. Три зала идут анфиладой, посадочных мест тут аж пятьдесят с лишним, но почти всегда есть свободный столик с видом на Фонтанку.
К большим выставкам обычно шеф-повар разрабатывает тематическое меню из закусок, горячих блюд и напитков. Регулярное меню скромное, но толковое: три вида крем-супов (300–350 р.) и сырники со сметаной и джемом (250 р.), зато витрина десертов обильная. От добротной классики в лице «Наполеона», чизкейка и морковного торта глаз быстро перебегает к фантазийно украшенным эклерам с разными начинками (200–250 р.). Но хитом уже несколько лет стабильно остается оммаж основной экспозиции — «яйцо Фаберже» в оболочке из белого шоколада, с муссом крем-брюле и желтком из джема манго — маракуйя внутри. Стоит десерт для такого описания гуманно — 350 рублей. Запивать предлагается стандартным чаем-кофе или бокалом вина из приличной винной карты.
Адрес
наб. реки Фонтанки, 21
Средний чек
600–1000 р.
Время работы
пн-вс 10.00–21.00
Бар при Art Square Gallery
В Art Square Gallery на площади Искусств заходят не только ради выставок молодых художников, но и ради лучшего видового балкона. Место живет насыщенной культурной жизнью: под одной крышей на двух этажах кураторы объединили самые разные течения, направления и виды искусства, постоянно сменяющие друг друга. Что‑то от живописи, что‑то от фотографии, что‑то от музыки и кино, а для поклонников балерины Анны Павловой есть отдельная именная комната с зеркальной экспозицией.
Вход в галерею стоит 300 рублей, однако, если путь лежит только в винный бар, на второй этаж пустят свободно, чем активно пользуются гости Михайловского театра по соседству, заходя сюда перед оперным или балетным спектаклем на бокал винью-верде. В дневное время бар — тихое уютное место для переговоров, если душа не лежит к лобби Гранд-отеля «Европа»; вечером и до закрытия тут идет светская жизнь.
Меню небольшое, продуманное и сплошь из напитков: чай-кофе, аперитивы (450–700 р. за коктейль), игристое, пиво (290 р.), сидр (1600 р. за 0,75 л), вина (от 400 р. за бокал) и разнообразный крепкий алкоголь. Часто проходят дегустации крепких напитков и вин, а также тематические лекции от партнеров бара. Закуски сделает бармен по запросу: к вину, например, полагаются антипасти по 400 рублей — вяленые томаты, артишоки, прошутто.
Адрес
Итальянская, 5
Средний чек
800–1500 р.
Время работы
пн-вс 14.00–23.00
Кабаре «Шум»
Театральное пространство вне театра открылось в Петербурге в 2022 году и моментально стало одним из самых модных мест. Состав публики максимально разношерстный и зависит от того, что сейчас происходит: поэтический ли вечер, читка новой пьесы, премьера выставки, импровизированный спектакль, соул в сопровождении фортепиано или бизнес-ланч — все соответствует духу петербургских кабаре начала XX века, воскрешенному в наше время. За афишей мероприятий следить строго в телеграм-канале, там самая актуальная информация.
Выпить и поесть можно в каждом из четырех залов кабаре, вне зависимости от мероприятия. В 2023 году в «Шуме» все крутится вокруг Даниила Хармса: от оформления залов с цитатами писателя до выставки творческой группы Parazit с аудиогидом в гостиной. В среду и четверг в дневное время действует короткое меню, составленное из блюд, вдохновленных дневниками Хармса, и написанное его почерком. Из необычного там есть особо любимая Хармсом халва (200 р.) и выдуманный писателем чай с морковью (250 р.).
Основное меню, затейливо оформленное художником Авдеем Тер-Оганьяном и художественным объединением «Красный кружок», предлагает получить напитки или закуски в обмен на искусство: «картину, арию, танец и др., предварительно обсудив это с Артемом» (продюсером Артемом Балаевым. — Прим. ред.).
Кухня эклектичная, по принципу «все лучшее сразу», поэтому в меню попали любимые блюда посетителей и учредителей, а также хиты театрального буфета вроде бутербродов с лососем (690 р.) и икрой (850 р.). Попкорн (200 р.) соседствует с битыми огурцами (290 р.), цукаты с орехами, вымоченные в роме (380 р.), дополняют провинциальные драники с лососем (580 р.). Все подают на советской посуде с каемочкой.
Обширная алкогольная карта представлена винами и коктейлями, половина из которых авторские разработки, в том числе с привязкой к локации — например, «Чернышевская» Ice Tea (800 р.).
Адрес
Манежный пер., 5
Средний чек
1300–1800 р.
Часы работы
ср-чт, вс 18.00–23.00, пт-сб 18.00–3.00
Chocolate Bar Secret Garden при ДК им. Ленсовета
Помещение бывшей заброшенной советской оранжереи при ДК им. Ленсовета на Петроградской стороне снова расцвело в 2019 году, когда тут поселился The Choco Secret Garden. Авторы концепции подошли к историческому месту с должным уважением: восстановили разбитый мраморный фонтан и дорожки, максимально сохранили элементы интерьера, повесили хрустальные люстры и гирлянды, привели в чувство немногочисленные оставшиеся пальмы и добавили новых растений.
Кафе надежно скрыто от посторонних глаз во внутреннем дворе Дома культуры, и попасть в него можно либо поплутав невзрачными коридорами, зайдя с Каменноостровского, либо пройдя через арку с Малого проспекта и два двора. Лучше бронировать место заранее: даже в будний день тут может быть трудно с посадкой, а вечером, особенно если идет спектакль, из‑за наплыва гостей в антракте попасть внутрь будет невозможно. Chocolate Bar Secret Garden пользуется неизменной популярностью как место для первых свиданий и фотосессий с растениями и едой, поэтому столики занимают тут надолго.
Упор в меню, как следует из названия, сделан на шоколад во всех его проявлениях. Тут и горячий шоколад разных видов (260–290 р.), и фондю (от 690 р.), и бельгийские вафли с начинками (490–590 р.), и фирменные шокомиксы — смеси фруктов с бельгийским шоколадом из фонтана (390–540 р.). Если шоколада мало, есть морозильная витрина с мороженым.
Но и перекусить, и даже полноценно пообедать тоже можно, этому посвящена целая страница меню. Самая дорогая позиция, филе лосося с брюссельской капустой и соусом из эстрагона, обойдется в 790 р. Каждый день, с 11.00 до 13.00, сервируют сытные и сладкие завтраки.
Кофейная карта обширная, но скорее десертная, чем взыскательная, а вот винное сопровождение не подкачало. Вроде бы и ничего особенного, но все понятное и проверенное, всем угодит — так можно сказать и про кафе в целом.
Адрес
Каменноостровский просп., 42, 1 этаж
Средний чек
1000–1500 р.
Часы работы
пн-вс 11.00–23.00
Кафе в «Подписных изданиях»
Культовый книжный магазин растет и ширится. В мае 2023 года по соседству с основным помещением, на месте бывшей «Академкниги», открылся собственный букинистический отдел «Академия». Теперь магазин занимает около 1000 кв.м, на которых регулярно проходят различные мероприятия — от книжных презентаций до камерных концертов и экскурсий.
Расширяется и пищевая география. К кофе-станции «Знакомьтесь, Джо» на первом этаже и кафе на втором добавилось новая точка в букинисте, которое обслуживает все та же бессменная команда кафе «Смена». За зерна, кстати, отвечают известные питерские обжарщики ReSource Coffee Hunters и Bolshe Coffee Roasters, поэтому в меню всегда есть не только традиционные эспрессо-капучино, но и фильтр (от 180 р.) с альтернативой и сезонными напитками.
По всем залам стоят столики со стульями, где можно присесть, полистать любую книгу из обширной подборки «Подписных» или поработать за ноутбуком в специально выделенных зонах. Ну и, естественно, выпить кофе со знаменитыми «подписными булочками» (например, с булочкой с кардамоном за 200 р.) из собственной пекарни. А если очень повезет, то и отвоевать место у огромного панорамного окна с видом на Литейный проспект, засев там с бокалом вина из небольшой, но достойной винной карты.
С недавних пор в «Подписных» можно даже полноценно поесть, благо в меню нового кафе в «Академии» появились блюда. Правда, это все вариации на тему завтраков, но зато подаются весь день. Например, можно собрать себе завтрак-конструктор из круассана (190 р.), масла (50 р.) и джема (50 р.) или выбрать из готовых предложений яйцо путтанеска (550 р.), бриошь с сыром валансе и абрикосом (540 р.). Под стать постоянно меняющемуся ассортименту букиниста, тут регулярно происходят изменения в кухне: повар любит использовать сезонные продукты.
Адрес
Литейный просп., 57
Средний чек
400–1000 р.
Часы работы
пн-вс 10.00–22.00
K Gallery Book Café
Простое милое место при известной галерее K Gallery, где регулярно проходят шумные и тихие выставки. В разное время тут показывали Зинаиду Серебрякову, Кустодиева, Малевича, а еще многие новые имена.
K Gallery Book Café объединяет в себе кофейню и книжный магазин с собственной богатой событийной жизнью: лекциями, встречами, мастер-классами писателей и художников. Книги с полок, как и в «Подписных», можно взять полистать за столик. Правда, подборка тут строгая и все больше про искусство, культуру, моду и философию.
Кофейня крепко любима горожанами за прекрасный вид на Фонтанку почти у ног и недорогим, но очень крутым кофе (фильтр 140/200 р.) со скромной выпечкой — свежим круассаном (150 р.), вишневым пирогом (250 р.) или домашним тортом со сгущенкой (250 р.), что удастся застать. Из более солидного тут блюда на завтрак: сырники (290 р.), сэндвичи с курицей или ветчиной (280 р.) — но к обеду они обычно уже заканчиваются.
В качестве приятного бонуса: тут всегда рады посетителям с собаками любых размеров.
Адрес
наб. реки Фонтанки, 24
Средний чек
400–600 р.
Часы работы
пн-вс 10.00–21.00
Кабинет графики/бар WöD
Название WöD отсылает к сборнику Гете «Западно-восточный диван», оказавшемуся одной из первых попыток синтезировать восточную и западную поэтические традиции. В крохотном баре обстановка максимально богемная. В теплое время года он выплескивается во внутренний двор ресторана «Тепло» через панорамные окна грубо сколоченными скамейками, табуретками и условными столиками, а в межсезонье и зимой ютится на паре десятков квадратных метров, заставляя посетителей отвоевывать себе куски пространства у стойки и фортепьяно, на котором разложены каталоги графики молодых художников. Гостям с учеными степенями в баре делают скидку, а нобелевских лауреатов обещают кормить бесплатно.
WöD сочетает в себе черты бара и кабинета ценителя искусства. Несмотря на общую тесноту, тут умудряются проводить выставки, продают графику и фотографии — и все это параллельно распитию домашних наливок (160 р.), авторских горячих и холодных коктейлей (420–560 р.), вин (от 420 р. за бокал), пива (от 380 р.) из солидной алкогольной карты. Меню еды в основном сопровождает напитки и изобилует закусками, которые удобно есть, балансируя на табуретке: оливки (380 р.), артишоки с пармезаном (440 р.), разнообразные брускетты (от 380 р.). Более основательным выглядит суп дня (380 р.) или паста дня (520 р.), но это если удастся занять один из пяти, кажется, столиков.
Адрес
Большая Морская, 45, во дворе
Средний чек
800–1200 р.
Часы работы
пн-чт, вс 15.00–0.00, пт-сб 15.00–1.00
Рестобар Erarta
Новый рестобар Erarta в одноименном музее современного искусства пока работает в режиме soft open — официальное открытие планируется в конце сентября — октябре. Рестобар пришел на смену помпезному ресторану в цокольном этаже, известному своим внушительным выбором алкоголя: в меню ему было посвящено аж десять страниц. Теперь алкогольных страниц стало четырнадцать, включая шоу-коктейли (1950–2950 р.).
Поменялась и концепция кухни. Меню ужалось до барных закусок и выверенных ресторанных позиций высокой кухни. Основной курс заходит с козырей и предлагает сразу фалангу краба с кокосовым кремом (1950 р.) или косулю с морковным кремом и ягодным соусом (1680 р.). Впрочем, есть блюда и поскромнее: суп с лесными грибами (560 р.) или салат с печеными баклажанами и муссом из базилика (540 р.). Особняком стоит рубрика «шоу-десерты» с особой подачей и игривыми названиями вроде «Фараон» или «Все в шоколаде» (1950 р.).
Пока шла реконструкция ресторана, старое музейное кафе на третьем этаже тоже претерпело изменения. В меню добавились горячие блюда и снеки, но витрина с фирменными эклерами с разными вкусами, по 300 р., по-прежнему с нами. Как и шоколад в обертках с картинами из коллекции «Эрарты», который принято привозить друзьям в качестве сувенира. В теплое время года можно посидеть на свежем воздухе на просторной террасе, куда выносят столики.
Просто поесть без посещения Эрарты с калейдоскопом выставок «для любого пола и возраста» уже не получится: вход во все заведения, и в кафе, и в рестобар, строго через музей. Зато каков вид на площадь!
Адрес
29-я линия В.О., 2
Средний чек
1200–2500 р.
Часы работы
пн, ср-вс 10.00–22.00
Рестобар Artist в кластере «Арт-муза»
На третьем этаже творческого кластера «Арт-муза» рестобар буквально втиснулся между двумя, кажется, бесконечными галерейными пространствами. Вход на все выставки обычно бесплатный, так что попасть в заведение просто.
Меню Artista условно-классическое, разве что без оливье. Драники (320 р.) и жюльен (280 р.) на закуску, среди салатов обнаружены «Греческий» (300 р.) и «Цезарь» (440 р.). С горячими блюдами поинтереснее: есть паста собственного приготовления, которую предлагается собрать самому как конструктор, добавив к основе (200 р.) с одним из трех соусов топинги — куриную грудку (95 р.), охотничьи колбаски (80 р.), моцареллу (70 р.) или даже неожиданные кабачки (65 р.). Официант обычно охотно подсказывает удачные сочетания.
Порции не ресторанные, весьма щедрые и сытные, а готовят оперативно. Что понятно: среди посетителей много резидентов кластера из многочисленных мастерских и голодных художников. Совсем голодные, впрочем, отправляются в арт-столовую «Малярка» на четвертом этаже.
Рестобар часто обслуживает постоянно случающиеся в «Арт-музе» вернисажи. По числу выставок в течение года музей современного искусства может поспорить с соседней «Эрартой».
Адрес
13-я линия В.О., 70, 3 этаж
Средний чек
800–1200 р.
Часы работы
пн-вс 12.00–21.00