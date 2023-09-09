Кофе в театре, вино в музее, пирожки в книжном: где культурно поесть в Петербурге

Кафе надежно скрыто от посторонних глаз во внутреннем дворе Дома культуры, и попасть в него можно либо поплутав невзрачными коридорами, зайдя с Каменноостровского, либо пройдя через арку с Малого проспекта и два двора. Лучше бронировать место заранее: даже в будний день тут может быть трудно с посадкой, а вечером, особенно если идет спектакль, из‑за наплыва гостей в антракте попасть внутрь будет невозможно. Chocolate Bar Secret Garden пользуется неизменной популярностью как место для первых свиданий и фотосессий с растениями и едой, поэтому столики занимают тут надолго.