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Какие корейские драмы посмотреть после «Игры в кальмара»? Список The Guardian 20:24
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Какие корейские драмы посмотреть после «Игры в кальмара»? Список The Guardian

Денис Ламехов
Сегодня в 20:24

Вышедший в середине сентября южнокорейский сериал «Игра в кальмара» стал вирусной сенсацией — он устанавливает рекорды, мемы по его мотивам создает вся сеть, а сервис Netflix оценивает доходы от запуска почти в 900 млн долларов. Что еще посмотреть из южнокорейских многосерийных драм? Издание The Guardian рассказывает о десяти проектах.

«Ответ в 1988»

The Guardian называет «Ответ» одним из самых любимых в Корее сериалов. Его повествование начинается в 1988 году, когда южнокорейская республика принимает Олимпиаду. В центре — истории пяти друзей. «Это беззаботные Сон Док Сон и Рю Дон Рен, юный гений игры бадук Чхве Тхэк, печальный Ким Джонхван и образцовый студент Сон Сон У», — описывает издание типажи. В сериале много отсылок к поп-культуре 80-х. The Guardian называет его «очаровательным, ностальгическим» и «способным вышибить слезу». И обещает неожиданный финал.

«Одинокий и Великий Бог» / «Токкэби» / «Гоблин»

История о прожившем 900 лет мифическом существе по имени Ким Син или Гоблин, которому необходимо найти женщину, способную освободить его от проклятия. The Guardian ставит «Гоблина» в ряд лучших корейских драматических сериалов и параллельно предупреждает (очевидно, с теплотой), что картина может показаться «дурацкой, немного пошлой».

«Мудрая жизнь в больнице»

Сериал Син Вон Хо, создателя «Ответа в 1988», рассказывает о пяти врачах, которые дружат с начала медицинской карьеры и делятся между собой переживаниями о жизни и работе. Интересный момент — у медработников есть музыкальная группа, в которой они отрываются в свободное время.

«Смех в Вайкики» / «Гостевой дом Вайкики» / «Добро пожаловать в Вайкики»

«Что произойдет, когда три друга — увлеченный режиссер, стремящийся сниматься киноактер (который обладает связями, но твердо решил ими не пользоваться), а также заскучавший писатель откроют гостевой дом», — описывает экспозицию сериала The Guardian. Шоу легкое, но параллельно с тем, как разворачивается сюжет, оно поднимает сложные вопросы.

«Небесный замок»

История о закрытом мире элитных южнокорейских университетов. «Драма показывает, как несколько обеспеченных семей любой ценой пытаются устроить своих детей в три самых престижных высших учебных заведения в Корее — с катастрофическими последствиями», — пишет издание.

«Итхэвонский класс»

Освободившись после пяти лет в тюрьме, Пак Сэ Ро решает пойти за своей мечтой — открыть ресторан и сделать так, чтобы он превратился в самую большую сеть в Корее. Постепенно контуры инициативы Сэ Ро начинают вырисовываться — не без поддержки друзей.

«Сигнал»

The Guardian описывает «Сигнал» как полицейскую драму — но называет ее «нетипичной», «непредсказуемой». Криминалист общается со своим наставником с помощью «таинственной рации» — собеседник находится раньше во времени на 15 лет и помогает раскрывать преступления.

«Эпоха юности»

История, посвященная женской дружбе. «Совмещающая работу на нескольких должностях Юн Джин Мен, одержимая мужским вниманием журналистка Сон Чжи Вон, религиозная Чон Йе Ын, эскортница Кан И На и робкая Ю Ын Чжэ», — рассказывает издание о типажах героинь. Они, как утверждается в описании, «никогда не ставят под сомнение любовь и необходимость заботы друг о друге».

«Фея тяжелой атлетики Ким Бок Чжу»

История любви пловца и штангистки, которая параллельно разворачивается как драма взросления. «Картина о радости новых отношений», — пишет The Guardian.

«Эта жизнь — наша первая»

Процесс трансформации отношений ничего не испытывающих друг к другу случайных знакомых, дизайнера и сценаристки, в возлюбленных и любовников. Издание отмечает линию одной из второстепенных героинь: она работает в корпорации и регулярно сталкивается с мизогинными комментариями и действиями в свой адрес.

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