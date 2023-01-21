«Цезарь» и мохито: готовим дома главные ресторанные хиты нулевых

Мохито — классический кубинский коктейль на основе рома; излишнюю сладость в нем компенсирует лаймовый сок, а большое количество льда и свежей мяты помогает понизить градус и смягчить вкус алкоголя (что было особенно актуально для простых кубинских забегаловок, где наливали дешевый ром). Мода на мохито приходила и уходила каждые 20 лет: сначала он был популярен в 1940-х, потом в 1960-х, после успешного разрешения карибского кризиса. Новый виток любви к мохито случился в барах США в 1980-х, а в России он стал одним из знаковых коктейлей 2000-х. Мы предлагаем приготовить верджин-версию коктейля, чтобы соединить воспоминания о нулевых с современным трендом на барные напитки без алкоголя.