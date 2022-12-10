Простой рецепт классического глинтвейна для зимних вечеров

Шеф-бармен Barbosco
«Для меня декабрь — это не только сезонные ингредиенты, елка и подарки, но и, конечно же, согревающие напитки. В Barbosco можно попробовать разные варианты глинтвейнов и других согревающих напитков, вкупе с видом на яркую центральную ярмарку на Красной площади — очень заряжает на праздничное настроение. А для домашнего приготовления я хочу поделиться классическим рецептом глинтвейна, который можно повторить в любой точке мира».
Ингредиенты на 900 мл
— Красное сухое вино — 1 л
— Яблоко — 1 шт.
— Апельсин — 1 шт.
— Лимон — 1 шт.
— Имбирь (по желанию) — кусочек ~ 2×4 см
— Корица — 1–2 палочки
— Гвоздика — 5 шт.
— Душистый перец — 10 горошин
— Жидкий цветочный мед — 100 мл
Натрите апельсиновую цедру. Затем нарежьте яблоко, апельсин и лимон кубиками или дольками среднего размера.
Смешайте все ингредиенты, кроме меда, в кастрюле, доведите до кипения. Как только жидкость закипит, снимите с огня, накройте крышкой и дайте настояться в течение часа.
Процедите жидкость через сито от фруктов и пряностей. Добавьте мед и размешайте до полного растворения.
В каждую порцию готового глинтвейна положите по щепотке апельсиновой цедры.