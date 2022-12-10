Простой рецепт классического глинтвейна для зимних вечеров

«Для меня декабрь — это не только сезонные ингредиенты, елка и подарки, но и, конечно же, согревающие напитки. В Barbosco можно попробовать разные варианты глинтвейнов и других согревающих напитков, вкупе с видом на яркую центральную ярмарку на Красной площади — очень заряжает на праздничное настроение. А для домашнего приготовления я хочу поделиться классическим рецептом глинтвейна, который можно повторить в любой точке мира».