Куда сходить на праздниках: 9 главных бюджетных мест 2022 года с чеком до 1000 рублей

Ожидания, что в Chow Chow вы найдете аутентичную паназию, не оправдаются, зато здесь вы получите просто хорошую еду по демократичным ценам. Бао на закуску готовят тонкими и, как в тако, заворачивают в них начинку: тофу, свинину или нежную курицу в кисло-сладком соусе с красной капустой и кинзой. На горячее можно взять дим-самы или полноценное блюдо вроде сибаса с желтым кокосовым карри, но лучше попробовать местную лапшу. Пад-тай с креветками делают из тонкой лапши, соуса на основе рыбного и соевого, яйца, зеленого лука, моркови и самих креветок. Получается не жирно и не слишком пряно, зато приятно и сытно — одной порцией можно спокойно наесться. Особенно удобно прийти сюда в среду, когда любую лапшу приготовят за 350 рублей, что за блюдо с морепродуктами для Москвы кажется шуточной ценой.