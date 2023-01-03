Куда сходить на праздниках: 9 главных бюджетных мест 2022 года с чеком до 1000 рублей

Gyoza Bar
Демократичный японский бар с одним из лучших раменов в городе
В сентябре 2021-го Митя Борисов открыл на Никитском бульваре чиккетерию Giulietta, please, stop crying, а через полгода запустил по соседству одноименную пастерию. Этой осенью оба проекта пришлось закрыть. Тогда ресторатор вышел на своих знакомых, покинувших японский идзакая-бар [KU:] операционного директора Дмитрия Бондаренко и шеф-повара Вадима Малькова. Вдохновившись путешествиями по Японии, новые партнеры решили открыть на месте прогоревшего итальянского бара японский. Интерьер простой и темный, с состаренными деревянными столами и украшениями в виде икебан и небольшого аквариума с карпами кои прямо в полу первого зала.
Демократичную еду готовят безупречно. Для гедза, от которых место получило название, закупили автоматические машинки, которые их лепят и готовят на пару. Внутри упругого, поджаренного с одной стороны теста скрывается сочная начинка из курицы, креветок или свинины. Гедза пробовать здесь нужно, но еще важнее — оставить место для куриного рамена «Тори сою». Он состоит из насыщенного бульона с маслом из грибов шиитаке и соевым соусом, нежных кусочков курицы, маринованного яйца и упругой пшеничной лапши. За таким супом хочется приходить на сытный ужин или похмельный завтрак.
Битые огурцы, 180 р.
Рамен «Тори сою», 580 р.
Гедза с креветками, 380 р./3 шт.
«Калифорния», 580 р.
Адрес
Никитский б–р, 12
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–0.00
Телефон
+7 903 010 52 58
So far kebab
Качественный ближневосточный стритфуд и пиво на Мясницкой
So far kebab вырос из небольшого кафе «Абракадабра» с авторской шаурмой на Серпуховской. Пространство обустроили шеф-повар и владелец Константин Атмаджан (El Gaucho, Lele) и молодая дизайнерка Анастасия Волкова. Здесь много ярких плакатов, несколько столиков на двоих и один большой на компанию. А также распечатанные картинки с блюдами, которые повесили на стену около стойки заказов вместо классического бумажного меню. Правда, если у вас плохое зрение, разглядеть все подробно не удастся, поэтому придется заходить и проверять меню в соцсетях.
Все рецепты авторские, но ограничены восточным регионом: готовят очень большой и сочный дюрюм в тонком лаваше с большим количеством овощей и курицей, говядиной или фалафелем на выбор; роти-кебаб — начинку (также из двух видов мяса или фалафеля) заворачивают в пышную, плотную и очень масляную лепешку роти. Еда очень сытная, с большим количеством соусов и масла. К ней хочется взять кислого пива — здесь есть целый холодильник с различными сортами от модных российских марок — и овощной салат табуле, который приносят с большой долькой лимона.
Главная рекомендация: оставьте место для десерта. Здесь готовят совершенно прекрасный френч-тост с тахини-карамелью и пудрой из черного кунжута. По вкусу и текстуре он напоминает пудинг — настолько пропитанный и нежный внутри мякиш. А снаружи десерт дополняют шариком ванильного мороженого. Еще из сладкого есть печенье: с заатаром и фундуком или с шоколадом и черным кунжутом.
Дюрюм с курицей, 310 р.
Роти-кебаб с говядиной, 420 р.
Табуле, 310 р.
Френч-тост, 330 р.
Адрес
Мясницкая, 13/2
Время работы
вс-чт 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00
Телефон
нет
Sha
Шаварма для обитателей Патриарших прудов
Место с израильским стритфудом расположилось в пяти минутах пешком от Патриарших. Основатели — совладельцы сети химчисток Bianca Ядадья Исаков и Илья Захаров — запустили проект по воспоминаниям о «правильном» донере, который Ядадья ел в Израиле во время учебы. «Не шаурма, а шавáрма,» — скажут вам при заказе в Sha и будут звучать по-снобски, но в чем‑то окажутся правы: готовят главное блюдо здесь по новому для Москвы рецепту.
В основе каждой шавармы — лепешки лаффа, которые шеф-повар Илья Куваев разработал сам. Тесто получается гораздо толще и мягче привычного лаваша, а по упругости напоминает индийские лепешки роти. Главный ингредиент — маринованное в специях и пожаренное на вертеле мясо: курица, говядина или пряная и в меру жирная баранина без характерного яркого запаха. На этом состав шавармы только начинается: внутрь также кладут айсберг, маринованные и свежие огурцы, томаты, карамелизованный лук и четыре израильских соуса: кунжутный тахини, амбу из манго и чили, перечную хариссу и хумус. Тем, кто любит ближневосточный мясной стритфуд, но не хочет есть целую лепешку, мясо с вертела порежут в салат Sha из помидоров, огурцов, листьев салата, маринованного лука и хумуса с заатаром и сумахом. Про вегетарианцев тоже не забыли и предусмотрели овощную шаурму, фалафель и томатную шакшуку.
Shawarma Classic с куриным бедром, 590 р.
Салат Sha с бараниной, 490 р.
Фейхоа с клубникой на молочном улуне, 390 р.
Адрес
М. Палашевский пер., 2/8
Время работы
пн-вс 12.00–0.00
Телефон
+7 906 777 74 08
«Гамбургеры»
Бургерная мечты ребенка 90-х в интерьере советской квартиры
Примерно в 2015 году Москва пережила настоящий бум бургерных с качественным мясом и более интересными, чем салат и соус, начинками. Команда фуд-тракового Gyros for Heroes открыла Burger Heroes, а известный сейчас по «Человеку и пароходу» и «Тото» Александр Залесский с партнерами запустил The Burger Brothers. Тренд не пропустили даже именитые рестораторы, и в то же время Аркадий Новиков открыл первый «Фарш».
Казалось, котлетой в булке москвичей больше не удивить, но основатели «Профсоюза» Дмитрий Левицкий и Георгий Карпенко решили шагнуть в прошлое не на семь, а на тридцать лет назад — прямо в 90-е, когда это блюдо было для постсоветского ребенка самым желанным. Интерьер оформлен как подростковая комната тех же лет: стены оклеены плакатами с молодыми знаменитостями вроде Мадонны, зеркало покрыто наклейками с эмблемами команд НХЛ и канала MTV, а старый шкаф уставлен кассетами с фильмами, которые каждый вечер ставят на кинескопных телевизорах.
Бургеры, соотвественно, ностальгично зовут гамбургерами и по-современному готовят с бататом или шоколадным соусом барбекю. Всего начинок шесть, но все хороши одинаково — вкус задают неизменная сочная котлета и две пышных булочки. На закуску можно взять ребрышки или стрипсы, но лучше просто взять отличную картошку фри — хрустящую снаружи и мягкую внутри. Если вы чувствуете, что с сытным бургером и порцией картошки вы справляетесь, балуйте своего внутреннего ребенка до последнего и берите к еде молочный коктейль с клубникой, шоколадом или бананом. Каждый сверху украшают шапочкой из взбитых сливок и бумажным зонтиком, как в нулевых.
Чизбургер, 410 р.
Картофель фри, 280 р.
Банановый молочный коктейль, 400 р.
Брауни с мороженым, 400 р.
Адрес
Петровка, 30/7
Время работы
пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 12.00–2.00
Телефон
+7 919 995 63 50
Ossu
Петербургская лапшичная в московских масштабах
В 2020 году ресторатор Дмитрий Кюлленен и шеф Антон Кузнецов открыли первую лапшичную Ossu в Петербурге. Спустя пару лет проект разросся до сети из трех мест, и партнеры решили привезти его в Москву, увеличив не только вширь, но и вглубь. Столичный филиал — первый, который имеет кухню полного цикла: все заготовки делают на месте, и за обедом можно увидеть даже то, как повар крутит и режет лапшу. Уследить за этим непросто, все внимание перетягивает интерьер, оформленный под улицу южноазиатского мегаполиса: кирпичные стены, металлические стулья, разноцветный неон, свисающий с потолка декоративный моток проводов, иронизирующий над подобной урбанистической проблемой Азии, и подвижный призматрон на всю дальнюю стену главного зала: примерно каждые сорок секунд под успокаивающий шелест блоков одна картинка сменяет другую, как на билборде.
Меню сконцентрировано на двух самых популярных в Москве азиатских блюдах: длинной тягучей лапше и авторских роллах. Первую готовят с шестью начинками вроде острых щек с кимчи, креветок с арахисом или цыпленка кацу под перечно-имбирным соусом. Роллы приносят в еще большем количестве вариаций, и те, у кого при взгляде в меню разбегаются глаза, могут просто взять «Все и сразу» в виде лосося с крем-чизом, крабом и авокадо. Неочевидная жемчужина всего меню — брокколи в темпуре с греческим йогуртом и азиатским соусом из соевого, сладкого чили и мирина. Поджаренная на гриле капуста на вкус почти как куриные наггетсы, но гораздо легче и свежее.
Криспи-брокколи с нори, 350 р.
Лапша «Цыпленок с имбирем», 450 р.
Ролл «Лосось с крабом и авокадо», 990 р.
Адрес
Сретенский б–р, 1, корп. 4
Время работы
пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–2.00
Телефон
+7 904 635 23 64
La Virgen
Тако, буррито и отличный чуррос
На первый взгляд цены в такерии не самые бюджетные. Размеры порций компенсируют их с лихвой, но если вы все равно боитесь не наесться, есть проверенный способ сделать это одним блюдом и наверняка — закажите один из больших буррито весом в 600 грамм. В них очень много начинки (куриной или рыбной на выбор), поэтому одну порцию скорее хочется разделить с другом, чем съесть в одиночку. Так еще удастся попробовать тако или кесадилью, начос с гуакамоле или пухлый чуррос, который хочется всегда независимо от степени сытости, — пышные палочки из теста щедро посыпают сахаром и корицей и приносят с порцией шоколадного соуса.
Кроме того, недавно в La Virgen запустили бизнес-ланчи. С 13.00 до 18.00 принесут суп, салат, основное блюдо, десерт и напиток. А чтобы блюда не успели наскучить, каждую неделю их будут обновлять.
Адрес
Лубянский пр., 5, стр. 1
Время работы
пн-вс 13.00–0.00
Телефон
+ 7 985 420 66 60
Буррито с треской, 780 р.
Тако с цветной капустой, 410 р.
Начос с гуакамоле, 420 р.
Чуррос, 420 р.
«Чифанька»
Домашняя лапша, суп с вонтонами и чай из термоса китайской бабушки
«Чифаньку», как на Дальнем Востоке, а теперь и в Москве называют китайские закусочные, открыли шеф Герман Медведев («Дом Культур», Björn) и молодой ресторатор Максим Лукьянов (Nagoya, Izumi). Помещение нашли по наводке Никиты Фомкина, открывшего по соседству «Сюр» и «Аренду».
Антураж здесь такой же потрепано-китчевый, но с четкой целью: передать атмосферу аутентичной китайской закусочной. Судить, насколько команде удалось воспроизвести оригинальные чифаньки, без поездки в Китай невозможно, но для человека, который там никогда не был, кафе действительно кажется телепортом в закоулки Пекина. На старых ободранных обоях расклеены газеты, с потолка свисают китайские фонарики, столы застелены клеенками в розах, а у кассы стоит золотая манэки-нэко на удачу. Заказывать еду нужно по иллюстрированному меню, занимающему почти всю стену около входа, — говорят, так сделали специально, чтобы гости выбирали еду, задрав голову вверх, как на китайском рынке.
Шеф Герман Медведев несколько лет жил в Китае и, опираясь на опыт, ставил здесь изначальное меню, но задача оказалась трудной, и спустя пару месяцев работы местные блюда стали часто критиковать. Вторую жизнь в новый проект вдохнул шанхайский шеф Тони Танг, который 12 лет работал в китайских ресторанах Гонконга, а в Москве нашел «Чифаньку» сам. С октября здесь наконец готовят домашнюю китайскую лапшу, например, жареную по-гонконгски с фасолью, шпинатом, кальмарами и креветками. Все блюда здесь достаточно жирные и экзотичные на вкус, но специй и масла в них в самый раз, чтобы даже неподготовленному гостю было комфортно. Особенно советуем попробовать главное блюдо: чифаньку из креветок, курицы, разноцветного болгарского перца и хрустящего кешью под сладким креветочным соусом.
На десерт предложат только паровые булочки бао со специфической суховатой начинкой из красных бобов, но лучше пропускайте сладкое и переходите к чаю. Китайский листовой приносят в типодах, куда нужно самостоятельно подливать кипяток из старых разукрашенных термосов, словно с бабушкиной дачи. Пить предлагают из крохотных чашек без ручек, предназначенных будто для чайной церемонии.
Битые огурцы — 270 р.
Цзяоцзы с креветками и цыпленком — 370 р.
Суп с вонтонами — 390 р.
Чифанька — 650 р.
Адрес
Б. Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 8
Время работы
пн-пт 12.00–0.00, сб 12.00–18.00
Телефон
+7 999 502 40 43
Chow Chow
Демократичная паназия на Солянке
2022-й год получился богатым на громкие азиатские проекты, но открывшийся в августе на Забелина Chow Chow остался практически незамеченным. Кафе принадлежит команде Michelada, Pho Point и «Хинкали Point» и продолжает линейку заведений с адаптированной национальной кухней.
Ожидания, что в Chow Chow вы найдете аутентичную паназию, не оправдаются, зато здесь вы получите просто хорошую еду по демократичным ценам. Бао на закуску готовят тонкими и, как в тако, заворачивают в них начинку: тофу, свинину или нежную курицу в кисло-сладком соусе с красной капустой и кинзой. На горячее можно взять дим-самы или полноценное блюдо вроде сибаса с желтым кокосовым карри, но лучше попробовать местную лапшу. Пад-тай с креветками делают из тонкой лапши, соуса на основе рыбного и соевого, яйца, зеленого лука, моркови и самих креветок. Получается не жирно и не слишком пряно, зато приятно и сытно — одной порцией можно спокойно наесться. Особенно удобно прийти сюда в среду, когда любую лапшу приготовят за 350 рублей, что за блюдо с морепродуктами для Москвы кажется шуточной ценой.
Бао с курицей, 450 р.
Пад-тай с креветками, 595 р.
Жареный тофу с орехово-имбирным соусом, 340 р.
Адрес
Забелина, 1а
Время работы
пн-пт 12.00–0.00
Телефон
+7 (495) 409 02 04
«Аренда»
Паста в интерьере старого кабинета
«Мы приходим в большие рестораны, где меню на пятьдесят позиций, и все равно заказываем пасту», — так основатель «Аренды» Никита Фомкин рассказывает о решении открыть свой паста-бар. В пандемийном 2020-м он с партнерами успешно запустил «Сюр» в гаражном помещении во дворах Солянки, а через пару лет совместно с режиссером Эдуардом Оганесяном открыл небольшой ресторанный комплекс в особняке на Китай-городе. Там работают грузинское бистро, пекарни, потайная рюмочная в подвале и пастерия, по названию которой особняк обычно и определяют.
Ироничное имя «Аренда» дополнили клишированными вывесками с аналогичной надписью и номером телефона в окнах, словно помещение все еще сдается. Пространство концептуально пытались преобразить в кабинет ГДР-овского начальника. Посередине зала поставили большой общий стол, напоминающий письменный, а стены вместо деревянных панелей обшили кусками от разобранных старых шкафов. Сверху на них висит картина с поднимающими юбки колхозницами и ряд советских агитационных плакатов с требованиями оплаты за труд и права на бесплатную медицинскую помощь.
Меню небольшое и кроме пасты включает только один салат, пару закусок и английский завтрак. Пасту готовят сами, в основу всех блюд идут спагетти. По списку начинок становится ясно, что здесь старались сделать комфортную и понятную еду. Хорошую аль-денте приносят с беконом и желтком (как карбонару), с овощным рагу и шампиньонами или в травяном соусе с кусочками в меру пряной пармской ветчины. Элемент эпатажа в идиллию из сливочных соусов и знакомых сочетаний вносит паста по-азиатски, где спагетти используют вместо лапши. Сюда же добавляют болгарский перец, морковь, кукурузу, курицу, соевый и устричный соусы.
Паста с пармой и спаржей, 620 р.
Паста по-азиатски, 570 р.
Карбонара, 500 р.
Адрес
Б. Трехсвятительский пер., 2/1, стр. 5
Время работы
пн-пт 12.00–23.00, сб-вс 12.00–0.00
Телефон
нет