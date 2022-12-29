14 лучших кофеен, открывшихся в 2022 году

Skuratov Coffee
Новая кофейня сети и современное искусство из Сибири
Сеть брю-баров из сибирского города Омска открылась в далеком 2013 году и стабильно держит планку качества во многом благодаря тому, что не развивается по франшизе. В 2022-м Skuratov стал одним из главных ньюсмейкеров: только в Москве открылись четыре новые кофейни. В каждой есть удачно вписанное в интерьер современное искусство от сибирских художников. Например, в кофейне на Мясницкой найдете большую мозаику студии Rastebina, воспевающую Омск как город-сад, а в Skuratov в Благовещенском переулке — бегущую световую строку с текстом песни Егора Летова.
Вся сеть работает на зерне собственной обжарки, под эспрессо обычно два сорта на выбор: Бразилия по умолчанию и что‑то поинтереснее. Помимо классических позиций в меню есть фильтр-кофе, воронка v60, а авторские напитки меняются по сезону. Сейчас, к слову, напитки начали отдавать в многоразовой посуде — долгое время использовали только одноразовые стаканы.
Адрес
Мясницкая, 13, стр. 2
Время работы
пн-вс 6.55–22.05
Телефон
+7 926 927 02 67
Between
Завтраки, кофе и стрит-арт в одной кофейне
Небольшая кофейня на «Алексеевской», в новом жилом комплексе «Серебряный фонтан», радует жителей не только хорошим кофе, но и масштабной граффити-работой художника Евгения Бама во всю стену. Само пространство тоже необычное, двухэтажное, с высоким потолком — можно посидеть на балкончике, а летом на импровизированной веранде у входа.
Несмотря на скромную площадь, тут есть полноценная кухня, где готовят завтраки и основные блюда. К заказу обязательны авокадо-тост, овсянка на курином бульоне с пармезаном, яйцом пашот и трюфельным маслом, большой фирменный завтрак с сосисками и хумус с лепешкой роти. Кроме того, есть различные пасты, супы и сэндвичи. Кофе варят на зерне московского обжарщика Adept — есть фильтр, авторские напитки и небанальная коллекция сидра для вечера.
Адрес
Новоалексеевская, 16, корп. 2
Время работы
пн-пт 8.00–20.00, сб-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 916 499 75 45
«Флэт»
Хрущевский лофт на Пресне
Кофейня с атмосферой хрущевского лофта на Красной Пресне — так описывают интерьер создатели места. На стене советский ковер, цветы в горшках, обстановка почти домашняя. Один из соавторов места Константин Хлюпин стоял раньше за стойкой «Какой‑то кофейни» на «Добрынинской» — оттуда же в меню перекочевал пряный чай под названием «Шерстяной плед».
Кофе варят на зерне московского обжарщика Submarine и казанской «Ботаники». Фильтр обычно заваривают на двух разных видах зерна, есть придуманная в России воронка Octostorm и конструктор собственного эспрессо-тоника. Из еды — выпечка и десерты, готовые сэндвичи и сырники. Сейчас в кофейне регулярно проходят кинопоказы, лекции и книжные барахолки.
Адрес
Пресненский пер., 6
Время работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Телефон
нет
Waterfront
Кафе, вдохновленное Сиднеем и Нью-Йорком одновременно
Кафе с австралийским акцентом, синим столом-волной, спешелти-кофе и завтраками открылось на Полянке в начале весны. Тут действительно есть авокадо-смэшНастольная карточная игра, в которой игрок, первым избавившийся от своих карт, становится победителем., как в Сиднее, а по настроению меню ближе к Нью-Йорку: brekkie-борд (или шведский стол), панкейки, сэндвич с пастрами и бургеры. Адептам полезной еды тоже будет нескучно: авокадо занимает треть меню, есть много овощных боулов, а в качестве гарнира кроме картофеля по-деревенски предлагают запеченную морковь.
С открытия работают на зерне The Welder Catherine, сорта в эспрессо и фильтре часто меняют. Обратите внимание на австралийский латте с пломбиром и домашнюю сезонную выпечку. Сейчас, например, это классический американский пирог с тыквой и яблочный пай.
Адрес
Б.Полянка, 51а/9
Время работы
пн-пт 7.59–21.00, сб-вс 8.59–21.00
Телефон
+7 966 666 43 18
Cobalt Coffee
Много синего цвета, кофе и бейглы на «Шаболовской»
Холодный, пронзительный оттенок синего вдохновил архитектора Анну Ковальчук на создание своей кофейни. В необычном помещении найдете глубокий кобальтовый цвет, отличный кофе и фирменные бейглы с начинками. Даже кофемашину Rise кастомизировали в синий цвет. Все происходит в новом доме неподалеку от «Шаболовской», тут высокие потолки, много окон и столов.
На кухне готовят нескучные завтраки и десерты: сырники из рикотты с вареной сгущенкой, рисовую кашу с апельсинами, яйца пашот с кетой на половинке бейгла. Кофейное меню ставил Фуад Джаббаров («Ладо», «2046»), добавив много необычных авторских напитков. Чего только стоит фирменный синий Cobalt со спирулиной или латте финики-марципан. Эспрессо варят на зерне Submarine, есть фильтр и воронка для любителей черного кофе.
Адрес
Донская, 14, корп. 2
Время работы
пн-вс 8.00–21.00
Телефон
+7 993 352 24 40
Yugen
Старые знакомые под новой вывеской
На месте кофейни Point 242 на «Достоевской» после долгого ремонта открылся Yugen — владельцы те же, кофе и завтраки на месте, а вот интерьер и концепция изменились полностью. Уйти от предыдущего лампового лофта помогло архитектурное бюро Office1234 (Park 47, Barcelona Coffee, «Эрна»). Вышло строго, минималистично и современно: бетон, стальные поверхности, кирпич и немного дерева.
Кухню теперь видно из зала, на ней готовят завтраки и блюда для ланча или ужина с бокалом сидра: боул с лососем, карбонару, кускус с курицей и грибами. Кофе варят на зерне собственной обжарки, в эспрессо — Эфиопия натуральной обработки. Весь ассортимент зерна представлен на стойке, можно почитать этикетки на пачках и попросить заварить понравившийся сорт в воронке или в редко встречающемся в Москве кемексе.
Адрес
Октябрьская, 9/1
Время работы
пн-пт 8.00–21.00, сб-вс 9.00–21.00
Телефон
+7 926 207 57 32
Tine
Маленькая, да удаленькая сеть кофеен в центре города
В этом году команда московского обжарщика The Welder Catherine запустила проект кофеен, небольших по площади (от английского tiny — «крошечный»), с кофе, выпечкой и десертами. Так появились три Tine: на месте «Розетка и кофе» на Покровке, в магазине Lawanda на Патриарших и на Таганке. Каждая кофейня со своим настроением, но кофе и его качество остаются неизменными: варят на кофемашинах La Marzocco и Victoria Arduino. Вся сеть работает на зерне «Сварщицы», в меню кофейная классика, есть фильтр. Цены приятные, к кофе можно взять выпечку, десерты, кашу или сэндвичи от проекта Bright Kitchen.
Адрес
Покровка, 17, стр. 1
Время работы
пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 977 899 57 69
«Глина»
Природные цвета, кофе и завтраки на «Шаболовской»
Команда создателей Merchants’ coffee в Химках за пару недель до конца года открыла кафе со спешелти-кофе неподалеку от «Шаболовской» — в Хавско-Шаболовском жилмассиве, блестящем образце конструктивизма прошлого века. Заняли двухуровневое помещение в новом доме, небольшое по площади, зато с необычным расположением посадок: второй этаж с розетками для фрилансеров, полусферная часть для шумных посиделок и камерный зал слева от входа для негромких встреч. Дизайном проекта занималось архитектурное бюро Amore, а интерьер полностью отражает название: терракотовый, теплый и фактурный, из натуральных материалов.
За кухню отвечает бренд-шеф Антон Келарев (Buro TSUM, Remy Kitchen Bakery), меню запустили в тестовом режиме пока только на завтраки, зато их готовят весь день. Сырники с кремом из ряженки невероятные — воздушные, влажные, с натуральной ванилью в составе, почти десерт. Если любите более плотные блюда по утрам, возьмите сытный крок-месье с тремя видами сыра из собственной сыроварни и прошутто из индейки или яйца по-мексикански с соусом кон карне. Скоро добавят и основные блюда — например, фишкейк из икры щуки или запеченный камамбер с грушей.
Кофе варят на Бразилии от Silky Drum, для фильтра и воронки выбрали зерно Submarine. В меню есть авторские напитки из Merchants’, например, латте «Исфахан» с розовой водой и малиной. К любому завтраку в «Глине» также можно взять свежевыжатые соки, а на вечер скоро будет подборка пива и сидра.
Адрес
Хавская, 24
Время работы
пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 9.30–22.00
Телефон
+7 999 980 24 24
«Сандра Булок»
Одна из лучших булочных в городе с хорошим кофе в придачу
Уютная булочная с кофе на Садовнической от команд кофеен «Аэроплан» и Yumbaker. Каждый день здесь пекут разнообразные булки: круассаны с начинками и без, аппетитные даниши, пан-о-шоколя и хлеб. К сладкому предлагают кофе на зерне Adept и французский чай Kusmi. Также появились завтраки-конструкторы из яиц и круассанов. Цены выше среднего, но полностью окупаются вкусом и качеством выпечки.
Адрес
Садовническая, 80
Время работы
пн-вс 8.30–19.30
Телефон
+7 966 171 57 47
Kiosk 1936
Кофе, вино, закуски и европейская атмосфера городского киоска
Отличный кофе, нескучные завтраки и закуски, натуральное вино и атмосфера европейского бистро — Kiosk 1936 наделал шуму этим летом. Это проект от команды закрывшейся кофейни From Berlin, так что все активности теперь тут — каждые выходные ребята придумывают новую тему и спешелы к ней. То отправляются в Париж с помощью булочек и игристого, то в Португалию с эмпанадас, паштел-ди-ната и кофе. Тему выходных обычно анонсируют в социальных сетях — столик лучше забронировать, чтобы точно сесть.
Кофе действительно выдающийся: работают на зерне Silky Drum и кофемашине La Marzocco, сейчас в эспрессо Бразилия, есть фильтр и v60. Даже в маленьком капучино можно почувствовать дескрипторы эспрессо. А еще здесь приличный выбор растительного молока.
Обязательно попробуйте что‑то из завтраков, например, бриошь с мортаделлой и страчателлой, или баскский чизкейк с тахини — тут он особенно хорош.
Адрес
Чистопрудный б-р, 12, корп. 4
Время работы
пн-вс 9.00–23.00
Телефон
+7 999 715 08 26
Here’n’Now
Большая кофейня в Сокольниках с лимонадами и холодным кофе в банках
Кофейня Here’n’Now открылась на месте ушедшего Starbucks в торговом центре «Сокольники» и оказалась отличной заменой. Это проект Николая Фролова, который знаком с кофе не первый год: занимался развитием франшизных кофеен «Даблби». Новое пространство получилось просторным, с множеством посадочных мест: большой общий стол, несколько столиков на двоих, кресла, диван и места за высокой стойкой для компьютеров. Кофейная стойка тоже не уступает по масштабу, здесь работают на зерне московских обжарщиков The Welder Catherine, Silky Drum и казанской «Ботанике», заваривают фильтр и воронку, а также готовят необычные авторские: латте «Дынное мороженое» или «Трезвая вишня».
В холодильнике отличный выбор лимонадов, холодного кофе в банках от «Сварщицы» и яблочного сока «Ясная Поляна». В планах открыть кухню, а пока можно перекусить выпечкой, готовыми сэндвичами и салатами, блинами и кашей.
Адрес
Русаковская, 31, ТЦ «Сокольники», 2 этаж
Время работы
пн-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 925 318 67 01
Barcelona coffee
Кофейный спот, где чувствуешь себя как дома
Barcelona — совсем небольшая кофейня в паре минут от метро «Тульская». В пространстве размером с комнату полное отсутствие дистанции между бариста и гостем и всего семь посадочных мест. Их разместили вокруг кофейной стойки, это создает ощущение, будто сидишь на кухне у друзей, а не в кафе.
Один из сооснователей проекта Клим Больбух — в прошлом старший бариста и один из лиц сети ABC Coffee Roasters, так что с кофе тут полный порядок. Кофе варят на машине Slayer и зерне Submarine, в эспрессо натуральная Эфиопия. Есть фильтр, воронка и симпатичные авторские напитки: например, латте «пало-санто-лемонграсс», «черный мусковадо» с плотной сливочной пеной или редкий для Москвы кортадоНапиток на основе эспрессо и молока, готовится в пропорциях 1:1. . Позавтракать в любое время дня тоже получится — сэндвичем с тунцом, сырниками, тостом из бриоши или шакшукой.
Адрес
Холодильный пер., 4
Время работы
пн-пт 8.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Телефон
+7 985 123 12 13
YCP
Место с высокими требованиями к еде и напиткам
YCP, или Your Coffee Place, — отличная спешелти-кофейня, спрятанная во дворах Мясницкой: достаточно просторная с полноценной кухней и верандой летом. Проект родом из Орла, там вырос основатель места Михаил Переверзев. Фирменный стиль делала барселонская дизайн-студия Barosa, которая также работала с Nomad Coffee.
С самого открытия здесь варят кофе на зерне Submarine. На полках много лотов с высокой оценкой 90+ баллов SCA — все заваривают в воронке. Сами делают выпечку, например, кексы и канеле, а часть десертов закупают у поставщиков: пирожные шу, чизкейк, круассаны. Также готовят полноценные завтраки и основные блюда, которые вполне тянут на ресторанную подачу: сырники с земляникой, угорь с пашотом и спаржей, гречотто с авокадо на бульоне из водорослей комбу, букатини с песто (пасту тоже делают на месте).
Карту авторских напитков традиционно придумывают вместе с проектом «Интроверт». В ней собраны сложносочиненные напитки, отсылающие к разным городам и странам.
Адрес
Мясницкая, 13, стр. 21
Время работы
пн-пт 9.00–22.00, сб-вс 10.00–22.00
Телефон
8 800 600 77 46
Camera obscura x «Яндекс Музей»
Одна из лучших коллабораций года: современный музей + хороший кофе
В «Яндекс Музее» на «Павелецкой» открылась кофейня Camera obscura. Тут магазин вещей и аксессуаров от «Яндекса», музей ретрокомпьютеров и удобные синие диваны со столиками в зоне кофейни. Есть зал с приставками и игровыми автоматами — играть могут все желающие, вход в музей также свободный для всех.
Camera obscura расположилась у панорамных окон с видом на внутренний двор. Зона кофейни решена в двух цветах: чистый белый и насыщенный синий, все выглядит с одной стороны корпоративно, с другой довольно современно. Кофе варят на зерне собственной обжарки, в эспрессо Бразилия Барра-Эстейт, но напитки отдают только в одноразовых стаканах. Зато цены более чем адекватные: фильтр, например, стоит всего 150 рублей. На витрине найдете свежую выпечку: кексы, паштелы, трубочки со сгущенкой, все в фирменном стиле Camera obscura.
Адрес
2-я Брестская, 37, стр. 1
Время работы
пн-пт 7.00–22.00, сб-вс 9.00–21.00
Телефон
+7 991 732 12 93