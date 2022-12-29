14 лучших кофеен, открывшихся в 2022 году

В этом году команда московского обжарщика The Welder Catherine запустила проект кофеен, небольших по площади (от английского tiny — «крошечный»), с кофе, выпечкой и десертами. Так появились три Tine: на месте «Розетка и кофе» на Покровке, в магазине Lawanda на Патриарших и на Таганке. Каждая кофейня со своим настроением, но кофе и его качество остаются неизменными: варят на кофемашинах La Marzocco и Victoria Arduino. Вся сеть работает на зерне «Сварщицы», в меню кофейная классика, есть фильтр. Цены приятные, к кофе можно взять выпечку, десерты, кашу или сэндвичи от проекта Bright Kitchen.

