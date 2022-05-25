Выбор кафе в городе большой, поэтому порой тяжело быстро сориентироваться и решить, куда сходить за бодрящим напитком. Узнали у трех владельцев кофеен и автора проекта «Кофейная карта Москвы» об их любимых местах и о том, что там стоит попробовать.

Александр Залесский Совладелец кофейни «Человек и пароход»

«Энергия»

© energy___coffee/Instagram*

«Энергия» — кофейня от Насти Годуновой. Место похоже на Good Enough — первый собственный проект Анастасии, работавший на Маяковской, — самое настоящее семейное кафе. Только еще лучше: Настя накопила опыт и собрала в новом месте все самое хорошее, плюс размер помещения позволил сделать полноценную кухню, о чем в Good Enough можно было только мечтать. Несмотря на расширение, тут удалось сохранить семейную атмосферу. Часто по утрам вдадельцы сами ездят на рынок на закупки и покупают то, что приглянулось, а через несколько часов уже готовят на кухне спешелы, которых нет в основном меню. Название кофейни говорящее — место работает на Энергетической улице в Лефортово. Обожаю этот район за его арихитектуру и большой Лефортовский парк. Люблю взять в «Энергии» их фирменный флэт-уайт и что‑то из тех самых утренних спешелов, которые команда анонсирует в социальных сетях, а потом отправляюсь в парк глазеть на уток.

Camera obscura на «Павелецкой»

© cameraobscuracoffee/Instagram*

Не самая популярная локация среди кофеен сети, но определенно самая аутентичная. Особенность в том, что место находится там же, где обжарочный цех и производство части десертов из ассортимента, поэтому тут все всегда максимально свежее. Люблю их фильтр и трубочку со сгущенкой — в меру хрустящая вафля напоминает мне о тех, что пекла мне в детстве любимая тетя Люба, а внутри главная слабость всех, кто родился во времена дефицита, — вареная сгущенка. Это вам не краффин какой‑нибудь!

© Cobalt

Cobalt

Совсем новая кофейня, открывшаяся в марте этого года на Шаболовке. Тут большое светлое пространство и оригинальный дизайн: цвет химического элемента, в честь которого назвали место, сделали доминантным в дизайне — посуду, кофемашину, стойку с десертами и часть стен выполнили в приятном ярко-синем оттенке. Район тоже отличный. Я люблю гулять вокруг Донского монастыря и Шуховской башни, да и парк Горького совсем рядом. Для прогулок всегда выбираю фильтр — порция черного кофе с собой дольше остается горячей по сравнению с условным капучино, который всегда вкуснее выпить в кофейне, оценивая латте-арт бариста. Да и наливают его быстро, не нужно ждать: забежал в кофейню, заказал, схватил желанный стаканчик, согревающий холодным майским утром, и побежал гулять с ребенком и собакой. Еще можно захватить бейгл — в меню несколько вариантов, как сытных, так и сладких.

Мария Касицына Соавтор проекта Coffeemap.ru и приложения «Кофейная карта»

Your Coffee Place

© yourcoffeeplace/Instagram*

Кофейня YCP — одно из главных открытий этого года. Выбору зерна тут уделяют пристальное внимание. На Submarine готовят эспрессо в двух вариантах: есть «Бразилия» для молочных напитков и что‑то интересное и меняющееся, как, например, недавняя «Колумбия Эль Параисо». Если любите черный кофе, обязательно попробуйте здесь фильтр или воронку — на полке обычно незаурядный ассортимент зерен с оценкой 90+ SCA. Из меню с едой я больше всего люблю омлет с вешенками, сырники с земляничным вареньем и выпечку от Miche. А еще в YCP качественный маття, который можно заказать с молоком или без. Сейчас не хватает только веранды — обещают поставить в июне. «2046»

© «2046»

Футуристичный проект недавно отметил свой первый день рождения. Даже после года работы и многочисленных новых открытий «2046» остается для меня самой необычной и смелой кофейней Москвы, где, помимо удивительного интерьера, отлично варят кофе и готовят хорошие перекусы. Место притягивает креативных гостей, например, художников и инфлюэнсеров, и если обычно в кофейнях сидят с ноутбуками, то здесь чаще фотографируются. Для кого‑то интерьер слишком модный и холодный, но это однозначно тот случай, когда стоит составить собственное впечатление. За кофейную карту отвечает один из создателей проекта — Фуад Джаббаров. С командой он выбирает зеленое зерно, а обжаркой занимается Burnerhaus. Если хотите попробовать все классические напитки разом, берите Triple Set (эспрессо, капучино и фильтр); из авторских позиций очень рекомендую латте «Пинаколада» или необычный лимонад «Пандан-банан» — все заготовки и кордиалы ребята варят сами. Из еды мне полюбился сезонный салат с томатами, страчателлой и клубникой и сэндвичи: с пастромой или с прошутто, моцареллой и оливками. Из сладкого однозначно нужно пробовать пирожное шу с кофейным кремом и слоеные краффины от Bakery Layers. Barcelona Coffee

© Barcelona Coffee

Barcelona Coffee — это маленький телепорт в Европу, который находится в Холодильном переулке, в паре минут от «Тульской». Кофейня размером с небольшую комнату рассчитана на камерную посадку (всего около 7 мест) и больше на формат «с собой». Здесь практически стирается разделение зоны бариста и гостевой — за кофейной стойкой можно сидеть со всех сторон. За панорамным окном красный кирпич дореволюционной Рябовской текстильной мануфактуры, звенит трамвайная линия — все добавляет ощущений, что ты не в Москве и уж тем более не на «Тульской». Кофе варят на зерне московского обжарщика Submarine и кофемашине Slayer: в меню вся кофейная классика, фильтр и воронка. К кофе бесплатно предложат воду — с газом или без. Обязательно попробуйте редко встречающийся в городе кортадо — маленький и крепкий молочный напиток, напоминающий флэт-уайт. Еще здесь есть безалкогольная сангрия и фирменный латте «Бом-бон» — что‑то среднее между кофе и десертом.

Фуад Джаббаров Сооснователь кофеен «2046» и Cobalt

Kiosk 1936

© Kiosk 1936

В «Киоске» приятная атмосфера и очень приветливый персонал, в последнее время я часто здесь бываю. Особенно место мне полюбилось за стабильно вкусный фильтр-кофе, редкие журналы The New Yorker, Gentlewoman и Life, богатый зеленый цвет, который ассоциируется у меня с Нью-Йорком 50–60-х годов и приятные закуски от шефа Кристины Черняховской. Есть, например, яйца с анчоусами и томатными гренками или сэндвич с яичным паштетом и горчицей. К перекусу точно стоит взять кофе, зерно берут у Silky Drum. В основном варят классику, но есть и авторские позиции вроде ягодного эспрессо-тоника или мятного маття-тоника. Цены, правда, не самые привлекательные — за маленький фильтр просят 300 рублей. Буду думать, что это просто аренда такая дорогая. Introvert Place

© h.trvrt_/Instagram*

«Интроверт» — одна из первых спешелти-кофеен на Чистых прудах с веганской едой и барной стойкой с перегородками, чтобы можно было уединиться и спокойно поработать. При входе в уютный дворик в самом конце Мясницкой можно почувствовать приятный запах аромапалочек, который моментально пропитывает тебя, и ты сразу ловишь дзен. Поймать такое настроение помогает и музыка — на фоне часто играют различные этнические мелодии, которые команда выбирает сама. А еще в кофейне часто проводят различные мероприятия, например, чайные церемонии, поэтому скучно тут не бывает. Зерна для кофе используют всегда разные — сейчас, например, в эспрессо special blend от Verle, а в фильтре заваривают «Сварщицу Екатерину». В первую очередь советую заказать травяной эспрессо-тоник — его ребята готовят сами с чаем саган-дайля, полынью и лаймом. Из еды особенно рекомендую сэндвич с капустой и копченым тофу или тыквенные мини-панкейки — все блюда подойдут для веганов. «Эспрессиум»

© espressium.msk/Instagram*

Разнообразие московских обжарщиков в «Эспрессиум» зашкаливает! Если вы хотите попробовать и сравнить разные зерна, вам точно сюда. Выбрать действительно есть из чего — обычно предлагают варианты от шести-семи обжарщиков, которых периодически обновляют. Сейчас есть QQ, Just Coffee, Underground Coffee Project и собственное зерно. Из последних, например, добавили «Флоу-кофе». Раньше место работало в другом помещении и находилось прямо напротив новой локации. Теперь зона посадки стала больше, появились собственный кондитерский цех и полноценное меню с едой. Сейчас место переживает новый этап развития, и мне нравится, куда начинает двигаться этот проект — из кофейни на районе у них появились амбиции углубляться в собственное кондитерское дело. Это не просто так, десерты тут отличные. Обычно я беру булочку шу или меренговый рулет с манго и большой фильтр.

Егор Невейкин Основатель компании Rockets Coffee и кофейного мультипространства Rockets Concept Store

«Гранд кофемания»

© «Гранд кофемания»

Я бы сказал, что это культовое место на «Лубянке» — высокие потолки и ар-деко от Дэвида Коллинза. Советую выпить одинарный эспрессо или раф, который придумал мой отец Глеб Невейкин еще на заре сети — его до сих пор готовят по первоначальному рецепту. А еще любую позицию тут могут сделать на лучшем на мой взгляд безлактозном молоке от «Братьев Чебурашкиных». В «Кофемании» все очень сильно ориентировано на комфорт гостя: от суперслаженной работы команды до новинок кофейного оборудования — боюсь ошибиться, но, кажется, в последний раз видел у них две трехгруппные Synesso и кофемолку E65GbW — топовая техника. И хотел бы отдельно отметить их чашки под классические напитки, которые привозят из Италии, — идеальный объем дает идеальный вкус. Gentle

© Gentle

Несмотря на схожесть с «Кофеманией» в части оборудования или в выборе молока, Gentle — полная противоположность. В проекте Александра Оганезова корейский минималистичный стиль, монолитная стойка из нержавеющей стали и много света. На первой линии расположили бар, его видно со всех сторон ресторана. Большая часть оборудования подстольная: есть редкая эспрессо-машина Mavam и установки Tone для работы с альтернативой. Садитесь к окну с видом на бульвар, берите фильтр-кофе и заказывайте лучший сэндвич «Рубен» или десерт — они здесь все хорошие.

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