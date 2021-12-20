Самый узнаваемый представитель корейской кухни — гриль, встроенный в стол. За ним собираются большой компанией, чтобы пожарить мясо и овощи. Совместное приготовление пищи — отличный вариант тимбилдинга и семейного досуга. Рассказываем, где в Москве съесть корейское барбекю.

Kikuhana Мраморная говядина и морские гады

Этот ресторан корейской и японской кухни открылся осенью. Интерьер выполнен в сдержанном экостиле: стены с вертикальным озеленением, столы светлого дерева разбавлены диванами и креслами с яркой обивкой, а в ВИП-комнате живут два попугая. Столы для компаний, расположенные по периметру двух залов, оснащены гриль-жаровнями с пазухами для углей и латунными вытяжками. Для приготовления на гриле подают мраморную говядину: маринованные в соусе из фруктов ребрышки (1850 р.), тонко нарезанные стейки стриплойн (1800 р.) и рибай (2700 р.). А еще ломтики утиной грудки (1250 р.) и разных морских гадов: сахалинский морского гребешка (970 р.), лангустинов (950 р.) и каракатиц (950 р.). Каждую позицию сопровождают свежие овощи, соевая паста или перечно-креветочное масло.

Адрес Аминьевское ш., 6, ТЦ Kvartal W, 5 этаж Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 532 07 07 Instagram @kikuhana.ru

«Кимчи» Место с электрическими грилями

В ресторанах «Кимчи» кухню возглавляет бренд-шеф из Сеула Ким Кван Джун. Тейбл-грили здесь электрические — продукты готовятся с помощью инфракрасных волн, обеспечивающих равномерную прожарку. В процессе не образуется дыма, а еще приготовление быстрее в среднем на 40%. В BBQ-меню либо говядина, либо свинина: мраморная говядина на ребрышках в сладком соусе, ломтики свиного бекона (870 р.), свиная шея в маринаде (1370 р.). К мясу подают овощную корзину, соевую пасту и чеснок.

Адрес Бутырский Вал, 5, БЦ «Ямская-центр», 1 этаж Адрес Стремянный пер., 26 Время работы пн-вс 12.00–23.00 Телефон +7 (495) 514 04 26 Instagram @kimchicafe

«Самми» Корейская кухня вдали от центра

Ресторан корейской кухни в Топарево-Никулино открылся в 2006 году. Помимо общего зала есть пять комнат для караоке с русскими и корейскими песнями — дань популярному в Корее развлечению. Интерьер с отсылками к аутентичным восточным заведениям быстро погружает в атмосферу путешествия, а большое количество иностранцев в числе гостей показывает, что ресторан действительно аутентичный. Тут же работает магазин с оригинальными продуктами из Азии. На гриле с углями дают пожарить маринованные в соевом соусе свиные ребра (580 р.), свиную шею (580 р.), свиную грудинку (580 р.) и мраморную говядину (1300 р.).

Адрес 26 Бакинских Комиссаров, 4, корп. 2 Время работы пн-вс 10.30–0.00 Телефон +7 (495) 937 85 03 Instagram @sammi.restaurant

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Hite Караоке и блюда из дорам

Hite Korean BBQ — это два ресторана южнокорейской кухни, за которыми строго следит шеф-повар О Хён Мён. К каждому мясному блюду гостям подают бесплатный комплимент — панчан: корейские миниатюрные закуски из маринованной капусты, грибов, картофеля, лука или редьки. Каждый день они разные. После ужина можно спеть караоке. Грили здесь угольные, а жарить предлагают свинину и говядину, маринованную или в охлажденном виде: свиные ребра (1300 р.), мраморную говядину на ребрах, маринованную по старинному рецепту города Сувон (2450 р.), стейк рибай (2900 р.), свиную шею (990 р.) и грудинку без кожи (990 р.). Вместе с мясом подают листья салата и соус самджан (острая перечная паста). Ради дополнительного интерактива можно заказать говядину в грушевом соусе с грибами (1400 р.). Ее готовят на газовой горелке.

Адрес ул. 1905 года, 2, стр. 1 Адрес Б.Серпуховская, 12/11, стр. 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (495) 150 06 55 Instagram @hitekoreanfood

«Инсам» Корейская кухня с видом на Сити

Просторный ресторан — более 200 квадратных метров. Основной зал вмещает до 100 гостей, с некоторых столов через купол «Афимолла» открывается захватывающий вид на небоскребы Сити. А вот столов со встроенным грилем только восемь, рассчитаны они на компании до шести человек. За кухню отвечает шеф Дмитрий Шин, который с 1998 года работает исключительно с южнокорейским направлением. При заказе основных блюд бесплатно подают набор из пяти корейских закусок. В гриль-меню шесть мясных блюд и пять на морскую тематику. В числе последних — ассорти из морепродуктов за 3950 рублей за 650 грамм (кальмар, тигровые креветки, морские гребешки, гигантские мидии), беби-осьминоги (1550 р.) и тигровые креветки (2000 р.).

Адрес Пресненская наб., 2, ТЦ «Афимолл», 5 этаж Время работы пн-чт, вс 10.00–22.00, пт-сб 10.00–23.00 Телефон +7 (499) 288 03 18 Instagram @insam.resto

«Менга» Один из старейших ресторанов корейской кухни в Москве

Ресторан-старожил, открытый южнокорейским предпринимателем. Работает с 1990 года при гостинице «Салют» на Ленинском проспекте. Ресторан вмещает до 50 гостей, и его можно арендовать под банкет. Столы оборудованы электрическими грилями с инфракрасными лампами. Для самостоятельного приготовления предлагают отбивную из мраморной говядины (2000 р.), свиную шею (930 р.), ломтики свиной грудинки (900 р.) и вырезку мраморной говядины (1990 р.). Ассорти для жарки из разных отрубов мраморной говядины обойдется в 2300 р. за 350 грамм. К мясу бесплатно дают листья салата, чеснок, соевую пасту, кунжутное масло и панчан. Последние также сопровождают заказ любого горячего блюда. При ресторане работает магазин с корейскими супами, приправами, сладостями и напитками.

Адрес Ленинский просп., 158, ​​гостиница «Салют», цокольный этаж Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 (495) 234 93 10