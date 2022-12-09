Что происходит с российским виноделием прямо сейчас? Разбор «Афиши Daily»

«Аэрофлот — ведущий перевозчик страны. Нам созвучно большое внимание, которое уделяется сейчас российскому вину, нам интересно то количество нового российского вина, появившегося на отечественном рынке, — рассказывает первый замгендиректора ПАО „Аэрофлот“ по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. — Мы организовали дегустацию, чтобы уже в ближайшем будущем познакомить наших пассажиров с этим разнообразием. Для начала мы хотим, чтобы из двух красных и двух белых, которые у нас сейчас летают в классе „бизнес“, как минимум одно в каждой из категорий было российским . Так мы сможем предложить продукцию даже тех виноделен, которые не знакомы пассажирам — они не только не встречали их раньше в воздухе, но и вообще раньше никогда не пробовали».