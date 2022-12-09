Что происходит с российским виноделием прямо сейчас? Разбор «Афиши Daily»

Российское виноделие прямо сейчас находится в активной фазе развития. Возможно, вы обращали на это внимание лишь в последнее время, не отыскав любимого кьянти на полке супермаркета, которое пришлось заменить красностопом.
Для многих маркером стал 2014 год, после которого отрасль приросла большим количеством крымских виноделен. Но это лишь верхушки айсберга, процесс начался гораздо раньше, еще в начале нулевых, когда в Краснодарском крае и на Дону стали заметны первые хозяйства новой формации, такие как «Гай-Кодзор» или «Ведерников».
Сегодня же изменения стали заметны невооруженным глазом — российского вина все больше и больше, как в магазинах, так и в картах ресторанов. Разумеется, все это время растущая индустрия не могла обходиться без своего главного события. Многие годы им был Саммит виноградарей и виноделов, проводившийся в Абрау-Дюрсо, но в этом году он стал частью московского форума. Главным отличием стала гораздо более разнообразная деловая программа. Организаторы — фонд «Росконгресс» и ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».
Сам факт проведения винодельческого форума в Москве символизирует то пристальное государственное внимание к российским виноделам, какого отрасль в постсоветской истории еще не испытывала.
Генетика и политика
Три главные сессии форума вполне можно было назвать программными, все они имели прямое отношение к новому федеральному закону № 468 «О виноградарстве и виноделии в России», главным посылом которого считается запрет на производство российского вина не из российского винограда или виноматериалов. Именно с этим законом и принято связывать все те изменения, которые происходят в российском вине.
На заседании «Виноделие России: новая орбита» обсуждалась стратегия развития отрасли в целом. Виноделие — такая штука, которая развивается на стыке сельского хозяйства, науки, промышленности, туризма и еще нескольких отраслей. Соответственно, спектр обсуждаемых тем был самым широким и практическим.
Сессию «Наука, сельское хозяйство и промышленность для развития виноделия России» модерировал Михаил Ковальчук, президент НИЦ «Курчатовский институт». Казалось бы, где «Курчатник» и где виноградарство и виноделие, но, если соотнести предмет разговора с последними успехами российской генной инженерии, все становится более понятным. Используя генетические исследования как ключ, ученые и виноделы смогут получить ответ на многие важные вопросы, главный из которых — что именно делает российское вино уникальным, отличным от вина других стран, ведь через исследование локальных, автохтонных сортов можно составить довольно полное представление о специфике российских винодельческих регионов.
Какое все это имеет практическое значение? Простой пример. Один из главных «затыков» в дальнейшем развитии виноделия сейчас — нехватка качественных отечественных саженцев винных сортов винограда и питомников, их производящих. Без генетики здесь никуда.
Что по автохтонам?
Автохто́н, от французского autochtone, переводится как «коренной» — сорт винограда, который родом именно из тех мест, где из него делается вино. «Совиньон-блан» — автохтон для Долины Луары, «рислинг» — для Долины Рейна, «красностоп золотовский» — для Долины Дона. Вино из автохтонов — тренд, возникший в противовес глобализации и тотальному распространению таких сортов, как «каберне-совиньон» или «шардоне».
Любителей вина из России уже не шокируют названия таких российских сортов, как «кокур», «красностоп» или «сибирьковый». Тем не менее общая площадь посадок российских автохтонных сортов не превышает 2% от площади всех российских виноградников. Однако виноделы и ученые настроены оптимистично, при том же «Курчатнике» уже несколько лет работает лаборатория генетических технологий виноградарства и виноделия, которая занимается созданием коллекции генотипов сортов винограда, сегодня в ней около 1300 образцов. Финальной точкой проекта лаборатории должно стать создание «Геномно-географического атласа сортов России», выход которого запланирован на 2025 год.
Работают в этом направлении и виноделы-энтузиасты, которые обсудили свои проблемы на сессии, посвященной автохтонам. Захватывающую историю создания вин из «красностопа золотовского» поведала Марина Бюрнье, совладелица винного дома «Бюрнье»: это хозяйство одним из первых представило вино только из «красностопа», до этого он считался не слишком важным сортом, сегодня же он — гордость отечественного виноделия.
Вино на высоте
В рамках форума проводилась и дегустация «Вино на высоте», задача была выбрать лучшие российские вина для бизнес-класса «Аэрофлота». Предварительным отбором вин занимался один из ведущих российских экспертов и создатель авторского гида «Российские вина» Артур Саркисян:
«Наша задача — выбрать самые интересные из тех образцов российского вина, которые могут быть хороши именно на борту самолета».
«Особенность также в том, что для „Аэрофлота“ должны быть отобраны вина в определенной ценовой категории, доступные в достаточном количестве в течение всего года».
На дегустации были 11 профессиональных экспертов-дегустаторов, для объективной оценки была использована программа анкетирования Wine Incognito. Предварительно было отобрано 11 игристых, 13 тихих белых и 17 тихих красных и 7 крепленых вин.
Вы же знаете, что от формы бокала во многом зависят вкус и аромат вина? Так вот, все вина на дегустации пробовались именно из тех бокалов, которые мы обычно получаем в «бизнесе» на борту «Аэрофлота».
Среди экспертов были замечены шеф-сомелье ресторанного дома Maison Dellos Сергей Аксеновский, директор школы сомелье WineState Владимир Косенко, а также многие другие признанные профессионалы в области вина, в том числе и Влад Маркин, винный эксперт, консультант, преподаватель:
«Объективно есть ощущение, что от вина на высоте хочется более интенсивного вкуса, видимо, из‑за влияния давления. Более тонкие и субтильные вина, скорее всего, вообще никак не покажут себя на высоте, поэтому вкус вина, которое подают на борту, изначально должен быть более прямым и ярким. Это отражается и на цене — более насыщенными и понятными окажутся более демократичные вина. Великое вино — это деликатность, утонченность и красота, которые могут и исчезнуть на высоте, тогда как более простое вино, наоборот, может показаться более ярким, чем обычно».
По результатам дегустации основное количество вин попало в категорию 83–86 баллов (вина обычно оцениваются по стобалльной системе), на общечеловеческий это переводится как «хорошее, качественное вино, подходит на каждый день». Лишь одно из вин попало в категорию 87–89 баллов («очень хорошее вино с особенными потребительскими характеристиками») — и это было крепленое вино из Крыма.
«Аэрофлот — ведущий перевозчик страны. Нам созвучно большое внимание, которое уделяется сейчас российскому вину, нам интересно то количество нового российского вина, появившегося на отечественном рынке, — рассказывает первый замгендиректора ПАО „Аэрофлот“ по коммерции и финансам Андрей Чиханчин. — Мы организовали дегустацию, чтобы уже в ближайшем будущем познакомить наших пассажиров с этим разнообразием. Для начала мы хотим, чтобы из двух красных и двух белых, которые у нас сейчас летают в классе „бизнес“, как минимум одно в каждой из категорий было российским. Так мы сможем предложить продукцию даже тех виноделен, которые не знакомы пассажирам — они не только не встречали их раньше в воздухе, но и вообще раньше никогда не пробовали».
Отобранные вина могут появиться на борту уже весной 2023 года в рамках специального проекта «Винодельческие каникулы» — одного из мероприятий в честь 100-летия «Аэрофлота». Авиакомпания присмотрится к винам, которые будут больше нравиться пассажирам. Есть и совсем небольшие винные дома, которые пока не готовы поставлять требуемые «Аэрофлоту» объемы продукции, поэтому пока перевозчик думает над разными возможностями представления разнообразных российских вин с достойным качеством.
Перспективы продажи вина онлайн
Сегодня удаленная торговля алкоголем запрещена, Роскомнадзор заблокировал уже более 25 000 сайтов, нелегально торгующих алкоголем онлайн. В то же время многие винодельни, особенно маленькие, которым количество произведенного вина не позволяет встать на полку больших сетей, совершенно точно нашли бы себе постоянных покупателей при возможности продавать свое вино удаленно.
Как оказалось на форуме, подвижки к изменению ситуации есть, в ближайшее время стартует эксперимент по дистанционной продаже российского вина на базе инфраструктуры «Почты России», порядок проведения которого описан в подготовленном Минфином законопроекте, пока не рассмотренном Госдумой. Детали этого эксперимента и обсуждались в ходе сессии, в разговоре приняли участие ведущие игроки e-grocery, виноделы, представители Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка и представители МВД.
Эксперимент по доставке российских вин стартует с 1 ноября 2023 года и продлится до 31 июля 2026. Уже разработаны операционная и договорная схемы пилотного проекта, проведена предварительная работа с виноделами, решившими стать «жертвами» эксперимента, согласованы схемы реализации, протестирована интернет-витрина, создан экспериментальный склад для вина, готовятся правовые акты со стороны контролирующих ведомств.
Винный туризм в России
Винный туризм — самый прямой способ вживую прикоснуться к основам индустрии и увидеть тот путь, который вино проходит, прежде чем попасть в бутылку. Важен он и для виноделов, поскольку дает дополнительные источники прибыли.
Основной темой для обсуждения на сессии, посвященной винному туризму, стало создание винно-туристических кластеров, позволяющих виноделам как поддерживать друг друга, так и получать целенаправленную поддержку от государства. Процесс этот идет и на Кубани, где создание туристических маршрутов инициируется «Абрау-Дюрсо», и в Крыму, где организацией винного туризма занимается севастопольский кластер «Терруар».
Еще один пример успешного создания туристической инфраструктуры, построенной вокруг вина, — крымский центр винного туризма Winepark, который с начала года посетили 61 000 человек (данные на ноябрь 2022 года): самыми востребованными здесь стали экскурсии по винодельне, винные фестивали и винотека парка, в которой 40% годовых продаж делает робот-сомелье Кондрат.
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