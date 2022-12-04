Как приготовить жареный тофу? Рецепт базовой японской закуски и сэндвича

Жареный тофу
Шеф-повар J’PAN
Жареный тофу — очень популярная закуска в Японии, особенно в изакая-барах. Его заказывают примерно так же часто, как фиш-энд-чипс в Англии. Тофу в жареном виде имеет необычную приятную структуру — оно получается мягким, но упругим внутри и с хрустящей корочкой снаружи.
Ингредиенты на 1 порцию
— Тофу (любой твердый) — 60 г
— Соус якитори — 20 г
— Кунжут — 2 г
— Кукурузный крахмал — 20 г
— Растительное масло — 300 мл
Нарежьте тофу кубиками примерно 1,5×1,5 сантиметра. Обваляйте каждый кусочек в кукурузном крахмале.
В глубоком сотейнике разогрейте растительное масло до 180 градусов, опустите кубики тофу в разогретое масло и обжаривайте в течение 4–6 минут до образования хрустящей золотистой корочки.
Выложите кубики на бумажное полотенце или салфетку, чтобы убрать излишки масла.
Положите готовый тофу на тарелку, полейте соусом и посыпьте кунжутом.
Сэндвич с жареным тофу и печеным перцем
Шеф-повар Bitter Drop
Сэндвич подходит не только для вегетарианцев, но и для мясоедов, потому что такое сочетание не оставит равнодушным никого. Классический итальянский песто сочетается с паназиатским кисло-сладким соусом, а оливковый хлеб придает пикантность. Легкий салат и запеченный перец помогают сбалансировать вкус.
Ингредиенты на 1 порцию
— Сладкий перец — 1 шт.
— Винный уксус — 10 г
— Салатный лист (лучше всего романо) — 1 шт.
— Кисло-сладкий чили соус — 10 г
Для оливкового хлеба
— Мука — 500 г
— Дрожжи — 20 г
— Оливки — 100 г
— Оливковое масло — 100 г
— Паприка — 10 г
— Соль — 10 г
Для песто
— Базилик — 50 г
— Пармезан — 50 г
— Оливковое масло — 50 г
Для оливкового хлеба обжарьте оливки на сковороде до золотистого цвета. Смешайте остальные ингредиенты и замесите тесто, затем добавьте в него жареные оливки. Оставьте в теплом месте на 90 минут, после сформируйте в батон и выпекайте 25 минут при 200 градусах.
Для песто взбейте все ингредиенты в блендере до однородной консистенции и посолите по вкусу.
Нарежьте тофу тонкими ломтиками и обжарьте на сковороде. Полейте кисло-сладким соусом.
Разогрейте духовку до 180 градусов. Положите половинки перца на противень и выпекайте 25 минут. После снимите с перца кожицу, нарежьте соломкой и смочите винным уксусом.
Отрежьте от оливкового хлеба два ломтика. Уложите на один из кусков тофу в кисло-сладком соусе, перец, песто и салатный лист. Накройте вторым куском хлеба.