Как приготовить жареный тофу? Рецепт базовой японской закуски и сэндвича

Жареный тофу — очень популярная закуска в Японии, особенно в изакая-барах. Его заказывают примерно так же часто, как фиш-энд-чипс в Англии. Тофу в жареном виде имеет необычную приятную структуру — оно получается мягким, но упругим внутри и с хрустящей корочкой снаружи.