Подготовьте капусту. Растворите 1 кг крупной соли в горячей воде, затем разбавьте холодной водой до теплой температуры. Разрежьте капусту пополам и отделите кочерыжку. Опустите кочаны в жидкость (они должны быть полностью в воде), оставьте на сутки под прессом.

После хорошо промойте капусту в холодной воде и дайте лишней влаге стечь с листов — для этого можно оставить овощ под наклоном.