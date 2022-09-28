Продуктовые лавки, кафе и два двора: как устроен новый Московский рынок на юге Петербурга

В Петербурге открылось новое гастрономическое пространство от создателей едва ли не главного фуд-холла в городе Василеостровского рынка. Мы поговорили с идеологом этих рынков Александром Шавлиашвили о том, как создавалось новое пространство и о повсеместном развитии фуд-холлов в Петербурге и Москве. А еще составили небольшой гастромаршрут.

Московский рынок заработал на юге города, недалеко от метро «Электросила», и на площади 4000 кв. м. объединил популярные ресторанные проекты и лавки с продуктами от локальных фермеров. С Василеостровским рынком тех же владельцев они очень схожи — здесь белые стены, сводчатые потолки и высокие окна. Только пространства, воздуха и света в Московском гораздо больше. А еще здесь целых 700 посадок (а это на 200 больше, чем на Василеостровском), два двора, которые откроются к новому теплому сезону, бельэтаж и уже 30 заработавших кафе и продуктовых лавок. Среди них можно найти популярные концепции, уже знакомые гостям Василеостровского рынка, и новые проекты.

Александр Шавлиашвили Идеолог Московского и Василеостровского рынков

История и ремонт

В 2018-м мы реализовали проект реновации Василеостровского рынка, и именно тогда был выбран вектор на дальнейшее восстановление исторических колхозных рынков и возвращение их городу в современном формате гастрономического маркета. Московский рынок — это второй проект в рамках задуманного плана, впереди — третий.

Московский был построен в пятидесятые годы и функционировал для реализации колхозной продукции, но к 2000-м буквально угас. В 2020 году, когда здание рынка перешло в частную собственность, его состояние было очень плачевным: пустовало более 80% торговых площадей, само здание было не эксплуатируемым. В ходе реставрации мы заменили все коммуникации от кровли до фундамента. Полгода мы занимались проектированием и разработкой планировки, а строительство и реализация проекта заняли 10 месяцев. Работы еще будут продолжаться: заработают все три зоны рынка, и только к лету следующего года, когда мы озеленим двор, он обретет желаемый вид.

Детали и отличия от Василеостровского рынка

В Московском рынке мы постарались сохранить аутентичный исторический облик «стеклянного» рынка — так его называли в народе за оригинальное строительное решение: вместо стен по периметру здания использовали полые стеклоблоки. В ходе раставрации восстановили оригинальный терраццо (мозаичный гранитный пол) и мраморные стены. Нашим нововведением стала антресоль по периметру зала с дополнительными посадочными зонами (сейчас она работает только по выходным. — Прим. ред.).

Разница между Василеостровским и Московским рынками — четыре года, поэтому они очень похожи друг на друга, поскольку создавались под влиянием одних и тех же трендов и в рамках единой концепции. В работе над каждым мы стремились сохранить заложенную полвека назад ДНК — быть местом, где горожане могут купить качественные продукты, а теперь еще и готовую еду от классных гастропроектов со всего города. Думаю, что секрет успеха Василеостровского рынка кроется в его концепции — сочетании исторического контекста и архитектуры, актуального формата фуд-маркета и грамотно составленного микса торговых сегментов и арендаторов. Каждый наш резидент — самый сильный представитель рынка Петербурга и Москвы. Я верю, что в каждом крупном районе должен быть подобный рынок. Теперь такой есть и на юге города.

Фуд-маркеты повсюду это нормально?

Формат объединения под одной крышей ресторанов с разными концепциями однозначно развивает индустрию, дает возможность для относительно легкого старта новым игрокам — начинающие рестораторы могут опробовать свои концепции в деле. Фуд-корты — своего рода инкубаторы в сегменте гастрономических стартапов. Здесь рождаются сильные команды, которые со временем выходят за пределы рынка, самостоятельно и успешно развиваясь в городской среде.

Кафе, продуктовые лавки и террасы

Помимо ресторанов, на рынке уже работает продуктовая зона — тут есть все необходимое от фермеров из Ленинградской области. Скоро откроется большой семейный ресторан от создателей проекта «Дети на кухне», еще две кофейни Mad Espresso и Civil, будет оформлено место для завтраков и детская зона с мастер-классами. В планах культурной программы — уличные фестивали, специальные ужины и бранчи. Из сезонных активностей — зимой планируем сделать каток, а к лету открыть зеленый двор с уличной посадкой и кинотеатр под открытым небом.

Что съесть?

Сейчас на Московском рынке работают 30 ресторанов и продуктовая зона, где можно купить свежие овощи и фрукты, греческие сыры, чай или орехи. Мы планируем открытие еще около 20 проектов! Но уже сейчас есть за чем интересным отправиться и что классного съесть.

«Лиса пришла» Шаверма, курица гриль и отличная картошка фри

Шаверма — формат для Петербурга не новый, но в «Лиса пришла» нашли, чем его освежить. Шаверму делают исключительно с курицей и с греческим йогуртом вместо майонезного соуса, с щедрой порцией овощей и зелени. Также к ней пекут домашние лепешки, напоминающие ближневосточные питы, и обжаривают картофель фри. Последний — нежирный, хрустящий и нежный внутри — способен посоревноваться с многими вариациями различных представителей фастфуда.

Сейчас берите шаверму на тарелке (490 р.) — огромную порцию всего вышеперечисленного в разобранном виде, а через пару месяцев возвращайтесь за курицей гриль (ее рецепт еще дорабатывают), которую в течение суток выдерживают в маринаде из цедры апельсина, жарят на вертеле и подают целиком (890 р.), половинками (490 р.) или четвертинками (290 р.).

Ikigai Суши, роллы и рамены

Роллы от Ikigai негласно признаны одними из лучших на севере города — раньше их можно было найти только там. Теперь азиатское кафе появилось и на юге, и брать здесь смело можно все: роллы, сашими, боулы и рамены (кстати, отдельный проект с последними — Takeru — работает во дворе Василеостровского рынка). Наши фавориты: ролл с опаленным лососем и острым тунцом (820 р.), темпура-ролл с угрем (650 р.) и ролл с креветкой без риса, завернутый в рисовую бумагу (490 р.).

Little turkey Турецкие симиты, лукум и пахлава

Крохотный проект Little turkey работает только на Московском рынке и уже собирает очереди. Все дело в свежеиспеченных кунжутных бубликах симитах (100 р.), разноцветном лукуме и хрустящей пахлаве. Кроме них сюда можно зайти за традиционной турецкой лепешкой, напоминающей пиццу, — пиде (200–360 р.) с начинкой из сыра, фарша или рубленой говядины на выбор; раскатанным вручную слоеным пирогом — буреком (250 р.) и кофе по-турецки (160 р.).

Soul in the bowl Столичный проект с боулами, которые можно собрать, как конструктор

Проект из Москвы Soul in the bowl в Петербурге тоже уже не в новинку: сначала он открылся на Василеостровском рынке, а теперь заработал и на Московском. Боулы можно выбрать из готовых в двух размерах: например, Tuna (520–780 р.) с тунцом и авокадо или Spicy Salmon с лососем, апельсинами и соусом шрирача (590–885 р.). Или собрать самим, подобрав основу из риса, салатных листьев или микса булгура и киноа, а к ней — морепродукты, рыбу или тофу, соусы и еще что‑нибудь для хруста вроде орехов или начос.

Sexy junk Переосмысленный джанкфуд от команды No Regrets

Среди скорых открытий на Московском рынке — проект от команды No Regrets (кафе с едой без глютена на Большой Зелениной улице). Стиль узнаваем: в меню собрали переосмысленный джанкфуд, который на деле совсем не подходит под эту категорию. Вместо жирных бургеров, картошки и пончиков здесь готовят овощные кето-пиццы и бургеры без глютена с котлетой на выбор: из индейки, говядины и вегетарианской. А вместе с ними — позиции, отлично подходящие для завтрака, вроде льняных вафель со сливочным сыром без лактозы и сырников из козьего сыра и батата.