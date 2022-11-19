Где смотреть чемпионат мира по футболу под пинту пива и сытную еду?

Хотите вы смотреть матч или нет, полноценное меню с качественной едой станет дополнением к просмотру или, наоборот, отвлечет, если матч окажется не таким интересным. На выбор предлагают раков, креветки, хрустящие закуски вроде попкорна из гребешков (980 р.), большие блюда на компанию и шесть видов сосисок — от куриной с вяленой грушей и горгонзолой (800 р.) до утиной с савойской капустой (750 р.). Также в ресторане запустили гастрономические сеты, состоящие из блюд-хитов, по фиксированной цене в 3000 рублей. При покупке любого сета будет действовать специальная цена на разливное пиво — 600 рублей за литр.