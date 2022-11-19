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Чемпионат мира по футболу-2022
Где смотреть чемпионат мира по футболу под пинту пива и сытную еду?
Алина Гринберг
19 ноября 2022 12:45
Собрали места, где на больших экранах будут транслировать все значимые матчи предстоящего чемпионата мира по футболу. Во всех приличная еда, большой выбор пива и продуманный дизайн. Не забудьте забронировать столик заранее!

«Бибирево. Пиво и еда»

Несмотря на название, ресторан находится вовсе не на севере столицы, а недалеко от центра — у метро «Киевская». К помпезному интерьеру, совсем не свойственному пивным, зато привычному для ресторанов Александра Раппопорта, добавили большой круглый экран в центре зала. Он расположен так, что его видно из любой точки пространства. Также экраны установили над барной стойкой и на стенах в зале.

Хотите вы смотреть матч или нет, полноценное меню с качественной едой станет дополнением к просмотру или, наоборот, отвлечет, если матч окажется не таким интересным. На выбор предлагают раков, креветки, хрустящие закуски вроде попкорна из гребешков (980 р.), большие блюда на компанию и шесть видов сосисок — от куриной с вяленой грушей и горгонзолой (800 р.) до утиной с савойской капустой (750 р.). Также в ресторане запустили гастрономические сеты, состоящие из блюд-хитов, по фиксированной цене в 3000 рублей. При покупке любого сета будет действовать специальная цена на разливное пиво — 600 рублей за литр. 

Ассортимент пенного тут один из самых широких в Москве: представлено более 200 вариаций, 16 из них — на кранах. Позиции удобно разделили по странам и добавили редкие сорта из Японии, Китая, Таиланда, Мексики и даже Монголии. Кроме того, есть раздел с сидрами и безалкогольным пивом, более 20 видов кваса и винная карта с 50 позициями: от легких совиньон-бланов до любопытных пино-нуаров.

Адрес

Украинский б-р, 15

Время работы

пн-вс 12.00–0.00

Телефон

+7 (495) 921 42 99

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Lureme

Если вы не хотите в большие шумные пространства, можно заглянуть в ресторан Lureme в трехэтажном особняке на Патриарших. На верхнем уровне в небольшой зоне на 25 человек с мягкими кожаными диванами покажут прямые трансляции важных матчей.

Специально к чемпионату в ресторане подготовили меню блюд на компанию: магаданские креветки на льду с тремя видами соусов, северные мидии, креветки в миндале, морские ежи и устрицы, тартары из лосося или говядины на чипсах, брускетты и другие популярные закусочные позиции. В зале трансляций также будет работать бар, где предложат заказать любые напитки из барной или винной карт ресторана.

Адрес

М. Бронная, 19

Время работы

пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–6.00

Телефон

+7 (495) 098 02 98

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«Сосна и липа»

За расслабленной атмосферой, крафтовым пивом и танцами по выходным идите в «Сосну и липу» — крошечный паб на Мясницкой. А также за трансляциями всех значимых матчей чемпионата. Здесь, скорее всего, будет шумно, многолюдно и весело, поэтому комфортнее всего приходить с компанией друзей, заказывать пиво от локальных производителей по приятной цене (от 400 р. за литр) и пару нехитрых закусок.

Адрес

Мясницкая, 24/7, стр. 3

Время работы

пн-пт, вс 17.00–23.00, сб 17.00–1.00

Телефон

+7 999 711 01 28

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Punch & Judy, Black Swan и еще 6 баров Дениса Бобкова

Во всех барах Дениса Бобкова будут транслировать матчи ЧМ по футболу-2022. Выбирать лучше всего по наиболее близкой локации — интерьеры, блюда и напитки везде будут на хорошем уровне. Почти во всех пабах (Punch & Judy, Tap & Barrel, Drunken Duck, The Tipsy, O’Donoghue’s, Lion’s Head, Big Jim’s, Black Swan) большие деревянные столы, приглушенный свет, кирпичные стены и яркие детали вроде узорчатых ковров, многочисленных картин и книг, витражей и винтажных предметов мебели.

В каждом из баров — приличная пивная карта из бутылочных и разливных позиций, а также сытные закуски, бургеры, стейки и горячие блюда на компанию вроде ассорти колбасок или большой порции куриных крыльев. Посмотреть расписание матчей можно на сайтах проектов.

Адрес

Punch & Judy: Пятницкая, 6/1

Время работы

пн-ср, вс 12.00–0.00, чт с 12.00 и до последнего посетителя, пт-сб 12.00–6.00

Телефон

+7 (495) 098 00 04

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«Тайная комната»

«Тайная комната» — еще один проект Дениса Бобкова, но о нем хочется рассказать отдельно. Он находится под Black Swan на территории соляных подвалов Китай-города. В интерьере готической церкви — невероятные витражи, сухоцветы и скамьи из ирландской церкви постройки XIX века.

Меню здесь такое же, как в Black Swan, — многообразнее и интереснее, чем в других проектах владельца. Больше всего готовят блюд из мяса, например, утку с кремом из печеных яблок (970 р.), бриошь с пастромой (810 р.) или брискет с картофельным кремом (1590 р.). А также эксклюзивные авторские коктейли от шеф-бармена Виталия Бганцова — к слову, среди них есть семь различных вариаций негрони. Например, White с белым вермутом и ликером горечавки (700 р.).

На все главные матчи: ¼ финала, полуфинал и финал в главном зале будут убирать столы, выставлять церковные лавки в ряд в направлении больших экранов и проекторов и выдвигать полки от лавок под колени и под пинту пива и локти. Столы в «Тайной комнате» и так бронируют за неделю-две до предполагаемого ужина, поэтому, если хотите попасть именно сюда, лучше зарезервировать место сильно заранее.

Адрес

Солянка, ½, вход в подвал через Black Swan Pub

Время работы

пн-чт 18.00–0.00, пт 18.00–3.00, сб 16.00–3.00, вс 16.00–0.00

Телефон

+7 926 663 36 30

Подробнее на Афише

«Поле»

Трансляции будут проходить в бистро пространства «Поле» — там разместят три телевизора. необходимо заранее забронировать стол и оплатить депозит — 2500 рублей за человека. Из плюсов — недорогая еда, удобная в качестве закуски к местным напиткам: вину, пиву, виски или рому. Можно заказать попкорн с трюфельным маслом (150 р.), картофель фри с соусом на выбор (сырным, барбекю или чесночным айоли, 350 р.), скумбрию на гриле с овощами (500 р.) или кебаб с курицей и сыром халуми (500 р.).

Еще есть безалкогольные напитки вроде чая и кофе и небольшое спешл-меню для чемпионата. В нем крокеты с брискетом или с моцареллой, картофельный салат, куриные стрипсы и несколько соусов, например, мятно-базиликовый или грушевый чатни.

Адрес

3-я ул. Ямского Поля, 2, корп. 25

Время работы

вт-чт 14.00–22.00, пт 14.00–3.00, сб 12.00–3.00, вс 12.00–22.00

Телефон

+7 965 437 30 70

Подробности по теме
У «Белорусской» открылось пространство «Поле» от создателей «Кругозора». Зачем туда идти
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