В бывшем промышленном здании на 3-ей улице Ямского поля, 2к25, открылось пространство от команд Stereotactic и Sila Sveta. В декабре здесь пройдут еще три вечеринки, а в следующем году откроется медиалаборатория. Создатели обещают «офлайн-санаторий для тех, кто осмелился выжить в этом безумном-безумном мире». «Афиша Daily» поговорила с ними.
Как появилось «Поле» и что это такое
Креативный директор и партнер Stereotactic
«Поле» — это продолжение всего того, что мы делали в рамках поп-ап-проектов «Эма», «Кругозор», коллабораций Stereotactic и Sila Sveta для фестиваля Outline и мероприятий в Mutabor и Arma. С тех пор, как закрылся «Кругозор», мы пытались открыть собственное место, сначала это не получалось по техническим причинам, потом начался ковид. Все это время находились в разработке, не всегда успешной, прорабатывали две или три площадки. Так что «Поле» — это результат продолжительных поисков классного помещения, в котором надеемся остаться надолго.
Как часто бывает в нашей культуре джентрификации, мы заняли старое заводское здание. Здесь было научно-производственное объединение «Наука» — они делали запчасти для космической промышленности. Мечты о космосе никуда не делись, производство съехало, и сейчас весь комплекс наполняется разными креативными начинаниями. Нам это место понравилось архитектурой, неочевидностью, близостью к центру — от метро «Белорусская» можно дойти за 10 минут. К тому же это неподалеку от «Кругозора», куда, как мы знаем, люди отлично ходили.
Это постоянная площадка, но в ней сохраняется дух мобильности — она будет меняться и развиваться. Модульность — с одной стороны, необходимый принцип, потому что мы стартап и действуем не как большая модная институция с огромными грантами. В средствах мы ограничены, так что постепенное открытие было отчасти вынужденным. С другой стороны, нам это нравится: на каждом событии «Поле» будет выглядеть по-новому. На открытии первый этаж не находился в своей финальной стадии. Вообще мы надеемся, что ни у чего в «Поле» финальной стадии не будет, это будет постоянный процесс жизни, мутации, эволюции.
Сейчас мы запускаем первый сезон — открытие клуба. Одна из основных его целей — познакомить разные комьюнити с этим пространством. Мы видим «Поле» как потенциально плодородную почву для совместной работы разных креаторов, приглашаем к диалогу и будем рады любым творческим инициативам.
В феврале на втором этаже откроется медиалаборатория PoleLab, которую мы делаем вместе с Sila Sveta. Дальше в рамках сезонов будут появляться новые форматы и помещения. Наше здание большое, это три этажа, у нас масса планов по их наполнению. Летом захватим еще двор, и крышу. Все карты раскрывать не хочется, но тут появятся близкие нам по духу проекты.
Про вечеринки декабря и планы
Программный директор
Начали мы с четырех вечеринок (первая из них состоялась 10 декабря — Прим. ред.), на которых собираем любимых артистов в нестандартных ситуациях. Имена в лайнапах выглядят знакомо, но само пространство и атмосфера видоизменяют то, что делают артисты. Они предстанут не в том образе, в котором мы привыкли их видеть. Здесь будут не только диджей-сеты, но и перформансы, и лайвы.
В декабре у нас пройдет еще три больших события: 17 декабря — хип-хоп-баталия, на которой выступят Хаски, 555тракс555, Бхима. Это будет громко и весело. 18 числа планируем вечеринку «Между народов» без границ — будут музыканты из Израиля, Италии, России. Они сыграют на необычных для вечеринок инструментах. Мы верим, что на рейве может играть и инструментальная музыка. Необязательно, чтобы музыка была танцевальной, достаточно того, что она может вводить в приятное состояние. Эту вечеринку мы воспринимаем как мини-фестиваль. Также тут пройдут диджей-сеты виниловых диггеров, которые всегда находят что‑то неочевидное. Последняя вечеринка года «Снежок» пройдет 24 декабря, ее лайнап мы объявим позже.
Заведующий отделом пропаганды
На ближайших вечеринках людей будет кормить питами Öz Kebap — новый стартап Никиты Мальцева, в прошлом шеф-повара Food Rec. и «Дома Культур», операционного директора магазина Odyssey Александра Урюпичева и дистрибьютора деликатесов Павла Савельева. Это бистро будет работать на протяжении всех мероприятий, но они могут сменить свой состав и концепцию в один момент. В этом важный принцип развития. Ближе к лету у нас откроется отдельный бар.
В «Поле» уже задействовано множество сообществ. Например, часть пространства занимает скейт-парк, который делали ребята из «Роликовые доски абсурд». На открытии был контест для фрирайдеров — довольно неочевидная акция. При этом территория скейт-парка может быть и танцполом, и галереей. Модульность — наш важный принцип. Уже открытое пространство мейна можно будет оборудовать и под концерты на 800 зрителей и под более камерные выступления.
Начиная со следующего года в «Поле» будут проходить не только ночные, но и вечерние, и дневные мероприятия. Это будут кинопоказы, лекции, фуд-фестивали, книжные события, да хоть стендап — любой современный и не чопорный формат нам может быть интересен. Также здесь смогут открываться арт-резиденции.
О медиалаборатории Sila Sveta
Создатель Sila Sveta
Идею сделать мультимедиапространство, в которое на постоянной основе независимо от тусовок и дня недели можно прийти и познакомиться с видеоартом, мы вынашивали давно. Обсуждали это не первый год. Когда появилась такая возможность, сразу в нее вцепились.
Первой покажем нашу инсталляцию In To — ее мы сделали год назад для фестиваля «Просвет» в Перми, но для Москвы немного трансформируем и докрутим. Дальше будем знакомить горожан с инсталляциями других классных студий — например, Tundra и 404 из Петербурга, — с работами художников из Америки, Европы, Турции. Также в планах — показывать NFT-искусство на суперкачественных экранах. К каждой инсталляции будем организовывать лекции, на которых авторы расскажут о том, как они это сделали, зачем, какие мысли хотели донести. Если повезет, будем привозить классных специалистов по медиаискусству, чтобы они читали лекции и проводили мастер-классы. Надеемся открывать новые имена и давать гранты молодым художникам. Благо, площадка позволяет: сейчас мы занимаем второй этаж, но можем разрастаться и дальше.
Мы хотим не только демонстрировать визуальные образы, но и работать со всеми органами чувств при помощи мультимедиатехнологий — это может быть звук, VR, AR. В «Поле» появится наша полноценная лаборатория, в которой мы будем экспериментировать и предлагать посетителям за этим понаблюдать.
Зачем открывать новое место в 2021 году
Заведующий отделом пропаганды
Нам кажется, что городу всегда не хватает мест. В Москве живет 12 миллионов человек — тут необходимо много разных классных больших и малых, стандартных и не очень историй. Мы хотим, чтобы развивалась индустрия нормального умного досуга. При этом «Поле» — это все-таки история не про заумь, а про культурный и контркультурный отдых. Люди устали от интернета и заточения, хотят общаться вживую — для нас это хорошая возможность объединить их. Запрос на это у всех есть — мы видим это по большому количеству предложений от проектов, которые хотят с нами сотрудничать в следующем году.