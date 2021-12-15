В бывшем промышленном здании на 3-ей улице Ямского поля, 2к25, открылось пространство от команд Stereotactic и Sila Sveta. В декабре здесь пройдут еще три вечеринки, а в следующем году откроется медиалаборатория. Создатели обещают «офлайн-санаторий для тех, кто осмелился выжить в этом безумном-безумном мире». «Афиша Daily» поговорила с ними.

Как появилось «Поле» и что это такое

Алексей Дымарский Креативный директор и партнер Stereotactic

«Поле» — это продолжение всего того, что мы делали в рамках поп-ап-проектов «Эма», «Кругозор», коллабораций Stereotactic и Sila Sveta для фестиваля Outline и мероприятий в Mutabor и Arma. С тех пор, как закрылся «Кругозор», мы пытались открыть собственное место, сначала это не получалось по техническим причинам, потом начался ковид. Все это время находились в разработке, не всегда успешной, прорабатывали две или три площадки. Так что «Поле» — это результат продолжительных поисков классного помещения, в котором надеемся остаться надолго. Как часто бывает в нашей культуре джентрификации, мы заняли старое заводское здание. Здесь было научно-производственное объединение «Наука» — они делали запчасти для космической промышленности. Мечты о космосе никуда не делись, производство съехало, и сейчас весь комплекс наполняется разными креативными начинаниями. Нам это место понравилось архитектурой, неочевидностью, близостью к центру — от метро «Белорусская» можно дойти за 10 минут. К тому же это неподалеку от «Кругозора», куда, как мы знаем, люди отлично ходили.

© Предоставлено проектом «Поле»

Это постоянная площадка, но в ней сохраняется дух мобильности — она будет меняться и развиваться. Модульность — с одной стороны, необходимый принцип, потому что мы стартап и действуем не как большая модная институция с огромными грантами. В средствах мы ограничены, так что постепенное открытие было отчасти вынужденным. С другой стороны, нам это нравится: на каждом событии «Поле» будет выглядеть по-новому. На открытии первый этаж не находился в своей финальной стадии. Вообще мы надеемся, что ни у чего в «Поле» финальной стадии не будет, это будет постоянный процесс жизни, мутации, эволюции. Сейчас мы запускаем первый сезон — открытие клуба. Одна из основных его целей — познакомить разные комьюнити с этим пространством. Мы видим «Поле» как потенциально плодородную почву для совместной работы разных креаторов, приглашаем к диалогу и будем рады любым творческим инициативам. В феврале на втором этаже откроется медиалаборатория PoleLab, которую мы делаем вместе с Sila Sveta. Дальше в рамках сезонов будут появляться новые форматы и помещения. Наше здание большое, это три этажа, у нас масса планов по их наполнению. Летом захватим еще двор, и крышу. Все карты раскрывать не хочется, но тут появятся близкие нам по духу проекты.

Про вечеринки декабря и планы

Татьяна Макарова Программный директор

Начали мы с четырех вечеринок (первая из них состоялась 10 декабря — Прим. ред.), на которых собираем любимых артистов в нестандартных ситуациях. Имена в лайнапах выглядят знакомо, но само пространство и атмосфера видоизменяют то, что делают артисты. Они предстанут не в том образе, в котором мы привыкли их видеть. Здесь будут не только диджей-сеты, но и перформансы, и лайвы. В декабре у нас пройдет еще три больших события: 17 декабря — хип-хоп-баталия, на которой выступят Хаски, 555тракс555, Бхима. Это будет громко и весело. 18 числа планируем вечеринку «Между народов» без границ — будут музыканты из Израиля, Италии, России. Они сыграют на необычных для вечеринок инструментах. Мы верим, что на рейве может играть и инструментальная музыка. Необязательно, чтобы музыка была танцевальной, достаточно того, что она может вводить в приятное состояние. Эту вечеринку мы воспринимаем как мини-фестиваль. Также тут пройдут диджей-сеты виниловых диггеров, которые всегда находят что‑то неочевидное. Последняя вечеринка года «Снежок» пройдет 24 декабря, ее лайнап мы объявим позже.

© Арсений Горшенин 1 из 7 © Арсений Горшенин 2 из 7 © Арсений Горшенин 3 из 7 © Арсений Горшенин 4 из 7 © Арсений Горшенин 5 из 7 © Арсений Горшенин 6 из 7 © Арсений Горшенин 7 из 7

Армас Викстрем Заведующий отделом пропаганды

На ближайших вечеринках людей будет кормить питами Öz Kebap — новый стартап Никиты Мальцева, в прошлом шеф-повара Food Rec. и «Дома Культур», операционного директора магазина Odyssey Александра Урюпичева и дистрибьютора деликатесов Павла Савельева. Это бистро будет работать на протяжении всех мероприятий, но они могут сменить свой состав и концепцию в один момент. В этом важный принцип развития. Ближе к лету у нас откроется отдельный бар. В «Поле» уже задействовано множество сообществ. Например, часть пространства занимает скейт-парк, который делали ребята из «Роликовые доски абсурд». На открытии был контест для фрирайдеров — довольно неочевидная акция. При этом территория скейт-парка может быть и танцполом, и галереей. Модульность — наш важный принцип. Уже открытое пространство мейна можно будет оборудовать и под концерты на 800 зрителей и под более камерные выступления. Начиная со следующего года в «Поле» будут проходить не только ночные, но и вечерние, и дневные мероприятия. Это будут кинопоказы, лекции, фуд-фестивали, книжные события, да хоть стендап — любой современный и не чопорный формат нам может быть интересен. Также здесь смогут открываться арт-резиденции.

О медиалаборатории Sila Sveta

Александр Ус Создатель Sila Sveta

Идею сделать мультимедиапространство, в которое на постоянной основе независимо от тусовок и дня недели можно прийти и познакомиться с видеоартом, мы вынашивали давно. Обсуждали это не первый год. Когда появилась такая возможность, сразу в нее вцепились.

Первой покажем нашу инсталляцию In To — ее мы сделали год назад для фестиваля «Просвет» в Перми, но для Москвы немного трансформируем и докрутим. Дальше будем знакомить горожан с инсталляциями других классных студий — например, Tundra и 404 из Петербурга, — с работами художников из Америки, Европы, Турции. Также в планах — показывать NFT-искусство на суперкачественных экранах. К каждой инсталляции будем организовывать лекции, на которых авторы расскажут о том, как они это сделали, зачем, какие мысли хотели донести. Если повезет, будем привозить классных специалистов по медиаискусству, чтобы они читали лекции и проводили мастер-классы. Надеемся открывать новые имена и давать гранты молодым художникам. Благо, площадка позволяет: сейчас мы занимаем второй этаж, но можем разрастаться и дальше. Мы хотим не только демонстрировать визуальные образы, но и работать со всеми органами чувств при помощи мультимедиатехнологий — это может быть звук, VR, AR. В «Поле» появится наша полноценная лаборатория, в которой мы будем экспериментировать и предлагать посетителям за этим понаблюдать.

Зачем открывать новое место в 2021 году

Армас Викстрем Заведующий отделом пропаганды