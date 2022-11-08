Намазки, попкорн и горячий коктейль: что приготовить на домашней вечеринке?

«Дзадзики и паста из тыквы хороши в качестве закуски со свежим хлебом. Мне больше всего нравится есть их с лепешкой из печи. На завтрак можно дополнить их яйцами, овощами и другими любимыми продуктами, а на ужин намазки станут классным легким гарниром к мясу или рыбе. В конце концов, они будут отличным дополнением к вину».