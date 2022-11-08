Намазки, попкорн и горячий коктейль: что приготовить на домашней вечеринке?

Ближневосточный микс из лепешки и трех намазок
Бренд-шеф ресторана Mina
«Во многих странах Ближнего Востока принято собираться семьей за большим столом с многочисленными закусками — ими удобно делиться. Поэтому, например, в ливанской кухне так много разных мезе: бабагануш из баклажанов, пряная мухаммара из перцев, сыр лабне с травами, хумус. Последний можно готовить с разными добавками, в том числе со свеклой.
К мезе обязательно выпекают питу — тонкую лепешку. Закуски намазывают сверху или макают хлеб прямо в них. Делайте как удобно, главное — собрать рядом любимых людей».
Пита
Ингредиенты на 5 штук
— Мука — 250 г
— Вода — 280 мл
— Соль — 10 г
— Оливковое масло — 15 мл
Просейте муку. Добавьте к ней воду, оливковое масло и соль.
Замесите тесто. Дайте ему отдохнуть около 30 минут и разогрейте духовку до 280 градусов.
Хумус со свеклой
Ингредиенты на 4 порции
Для хумуса
— Вареный нут — 200 г
— Кунжутная паста — 60 г
— Вареная свекла — 60 г
— Сок лимона — 20 мл
— Оливковое масло — 20 мл
— Соль — 2 г
Для украшения
— Вареная свекла — 100 г
— Оливковое масло — 20 г
— Грецкие орехи — 20 г
— Сыр фета — 20 г
Взбейте в блендере вареный нут, свеклу, кунжутную пасту, сок лимона и соль до однородности. Уберите в холодильник на час.
Выложите хумус на тарелку. Воспользуйтесь ложкой, чтобы распределить его и сделать в центре небольшое углубление. Дополните хумус кубиками вареной свеклы, сыром фета и измельченными грецкими орехами. Полейте оливковым маслом.
Шеф-повар ресторана Kuznyahouse
«Дзадзики и паста из тыквы хороши в качестве закуски со свежим хлебом. Мне больше всего нравится есть их с лепешкой из печи. На завтрак можно дополнить их яйцами, овощами и другими любимыми продуктами, а на ужин намазки станут классным легким гарниром к мясу или рыбе. В конце концов, они будут отличным дополнением к вину».
Дзадзики
Ингредиенты на 4 порции
— Греческий йогурт — 720 г
— Свежие огурцы — 320 г
— Оливковое масло — 35 мл
— Растительное масло — 10 мл
— Лимонный сок — 12 мл
— Соль — по вкусу
— Укроп — 4 г
— Базилик — 6 г
— Петрушка — 14 г
— Цедра одного лимона
Очистите от кожуры огурцы и натрите на средней терке. Мелко нарежьте укроп.
Смешайте йогурт, огурцы, две трети оливкового масла, сок лимона и укроп. Посолите по вкусу.
Далее приготовьте зеленое масло. Для этого очистите от стеблей петрушку и базилик. Положите в емкость и залейте растительным и оливковым маслом. Измельчите все блендером.
Выложите дзадзики в тарелку. Сверху полейте зеленым маслом и натрите цедру лимона.
Паста из тыквы
Ингредиенты на 4 порции
— Тыква — 800 г
— Греческий йогурт — 720 г
— Тхина (кунжутная паста) — 80 г
— Сок лимона — 20 г
— Соль — по вкусу
— Кунжут — 12 г
— Оливковое масло — 20 мл
— Финики — 100 г
Оберните тыкву фольгой и запеките в духовке до готовности при температуре 180 градусов.
Остудите, очистите от кожуры и семян. Измельчите блендером и смешайте с йогуртом, кунжутной пастой и лимонным соком. Посолите по вкусу.
Из фиников приготовьте сироп. Для этого очистите финики от семян, положите в сотейник и залейте водой. Припустите в сковороде при слабой температуре, чтобы финики стали мягкими. Измельчите блендером и пропустите через сито. Используйте жидкую часть.
Готовую пасту из тыквы выложите на тарелку, полейте финиковым сиропом (по вкусу), оливковым маслом и посыпьте кунжутом.
Соленый попкорн с маслом нуазет и сладкий с мисо-карамелью
Шеф-повар бистро «Футура»
«Попкорн лучше есть теплым, а в несладкую версию с маслом нуазет классно добавить сушеный чеснок, петрушку и паприку. Еще могу посоветовать использовать натертый пармезан или любой другой выдержанный твердый сыр. Про сладкий ничего не могу добавить — он идеален именно в таком виде».
Ингредиенты на 4 порции попкорна с маслом нуазет
— Сливочное масло (82,2%) — 250 г
— Зерна кукурузы для попкорна — 150 г
— Масло нуазет — 90 г
— Соль — 20 г
Растопите масло на средней температуре в кастрюле с толстым дном. Грейте, пока на поверхность не начнут всплывать белые хлопья сливок. Продолжайте греть, пока хлопья не начнут карамелизоваться и обретать ореховый аромат. Масло должно стать цвета темной карамели.
Выключите огонь и дайте маслу остыть до 70–60 градусов. Процедите через марлю и добавьте соль.
Выложите в кастрюлю кукурузные зерна для попкорна и поставьте на сильный огонь, закрыв крышкой. Зерна должны начать лопаться примерно через полторы минуты. Важно следить за приготовлением попкорна: как только услышите, что интенсивность хлопков спадает, снимите с плиты.
Ингредиенты на 4 порции попкорна с мисо-карамелью
— Сахар — 500 г
— Сливки (33%) — 240 мл
— Сливочное масло (82,2%) — 115 г
— Мисо-паста — 10 г
— Кукуруза для попкорна — 150 г
— Масло нуазет — 90 г
— Мисо-карамель — 180 г
Для мисо-карамели прогрейте сливки и мисо-пасту в сотейнике. Затем высыпьте треть сахара и доведите до температуры 180–210 градусов. Постоянно помешивайте, чтобы смесь не пригорела.
Когда сахар начнет таять, высыпьте вторую треть сахара. Дождитесь, чтобы она начала таять и высыпьте оставшуюся часть. Не забывайте постоянно помешивать.
Сахар с глюкозой в отдельной емкости доведите до температуры 180 градусов и перемешайте, чтобы получилась однородная масса.
Медленно влейте сливки с мисо-пастой и активно перемешайте венчиком. Добавьте сливочное масло и варите еще около 3–5 минут, чтобы смесь загустела.
Перелейте карамель в глубокий бокс и тщательно пробейте погружным блендером до блеска и гладкости.
Используйте уже готовый попкорн с маслом нуазет или приготовьте его по инструкции выше.
Высыпьте попкорн в большую миску, полейте мисо-карамелью и деликатно перемешайте силиконовой лопаткой. Старайтесь не повредить попкорн интенсивными движениями.
Коктейль «Какао-папа»
Шеф-повар ресторана «Северяне»
«Коктейль „Какао-папа“ из линейки горячих коктейлей — бескомпромиссно вкусный, согревающий, осенний и крайне простой в приготовлении».
Ингредиенты на литр
— Низколактозное молоко — 1 л
— Белый шоколад — 40 г
— Натуральный какао-порошок — 50 г
— Сахар — 30 г (можно заменить на кокосовый)
— Темный ром — 80 мл
Смешайте все ингредиенты, кроме рома, в кастрюле или сотейнике и подогрейте, не доводя до кипения.
Когда смесь хорошо прогреется, добавьте ром и перемешайте. Подавайте коктейль теплым.