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Поваренная книга
Намазки, попкорн и горячий коктейль: что приготовить на домашней вечеринке?
Вера Вырвич
Сегодня в 18:45
Осень — время домашних вечеринок, и совместная готовка на них кажется одним из лучших способов отвлечься, занять голову и руки. Вместе с друзьями можно сделать несложные закуски и согревающий осенний коктейль, а потом все это вместе же употребить. Делимся очень быстрыми рецептами перед домашней тусовкой.

Ближневосточный микс из лепешки и трех намазок

Джильберто Нассер

Бренд-шеф ресторана Mina

«Во многих странах Ближнего Востока принято собираться семьей за большим столом с многочисленными закусками — ими удобно делиться. Поэтому, например, в ливанской кухне так много разных мезе: бабагануш из баклажанов, пряная мухаммара из перцев, сыр лабне с травами, хумус. Последний можно готовить с разными добавками, в том числе со свеклой.

К мезе обязательно выпекают питу — тонкую лепешку. Закуски намазывают сверху или макают хлеб прямо в них. Делайте как удобно, главное — собрать рядом любимых людей».

Пита

© Mina

Ингредиенты на 5 штук

— Мука — 250 г 
— Вода — 280 мл
— Соль — 10 г 
— Оливковое масло — 15 мл 

Как готовить
01

Просейте муку. Добавьте к ней воду, оливковое масло и соль.

02

Замесите тесто. Дайте ему отдохнуть около 30 минут и разогрейте духовку до 280 градусов.

Хумус со свеклой

© Mina

Ингредиенты на 4 порции

Для хумуса

— Вареный нут — 200 г 
— Кунжутная паста — 60 г 
— Вареная свекла — 60 г 
— Сок лимона — 20 мл 
— Оливковое масло — 20 мл
— Соль — 2 г

Для украшения

— Вареная свекла — 100 г 
— Оливковое масло — 20 г 
— Грецкие орехи — 20 г
— Сыр фета — 20 г

Как готовить
01

Взбейте в блендере вареный нут, свеклу, кунжутную пасту, сок лимона и соль до однородности. Уберите в холодильник на час.

02

Выложите хумус на тарелку. Воспользуйтесь ложкой, чтобы распределить его и сделать в центре небольшое углубление. Дополните хумус кубиками вареной свеклы, сыром фета и измельченными грецкими орехами. Полейте оливковым маслом.

Руслан Закиров

Шеф-повар ресторана Kuznyahouse

«Дзадзики и паста из тыквы хороши в качестве закуски со свежим хлебом. Мне больше всего нравится есть их с лепешкой из печи. На завтрак можно дополнить их яйцами, овощами и другими любимыми продуктами, а на ужин намазки станут классным легким гарниром к мясу или рыбе. В конце концов, они будут отличным дополнением к вину».

Дзадзики

© Kuznyahouse

Ингредиенты на 4 порции

— Греческий йогурт — 720 г
— Свежие огурцы — 320 г
— Оливковое масло — 35 мл
— Растительное масло — 10 мл
— Лимонный сок — 12 мл
— Соль — по вкусу
— Укроп — 4 г
— Базилик — 6 г
— Петрушка — 14 г
— Цедра одного лимона

01

Очистите от кожуры огурцы и натрите на средней терке. Мелко нарежьте укроп.

02

Смешайте йогурт, огурцы, две трети оливкового масла, сок лимона и укроп. Посолите по вкусу.

03

Далее приготовьте зеленое масло. Для этого очистите от стеблей петрушку и базилик. Положите в емкость и залейте растительным и оливковым маслом. Измельчите все блендером.

04

Выложите дзадзики в тарелку. Сверху полейте зеленым маслом и натрите цедру лимона.

Паста из тыквы

© Kuznyahouse

Ингредиенты на 4 порции

— Тыква — 800 г
— Греческий йогурт — 720 г
— Тхина (кунжутная паста) — 80 г
— Сок лимона — 20 г
— Соль — по вкусу
— Кунжут — 12 г
— Оливковое масло — 20 мл
— Финики — 100 г

Как готовить
01

Оберните тыкву фольгой и запеките в духовке до готовности при температуре 180 градусов.
Остудите, очистите от кожуры и семян. Измельчите блендером и смешайте с йогуртом, кунжутной пастой и лимонным соком. Посолите по вкусу.

02

Из фиников приготовьте сироп. Для этого очистите финики от семян, положите в сотейник и залейте водой. Припустите в сковороде при слабой температуре, чтобы финики стали мягкими. Измельчите блендером и пропустите через сито. Используйте жидкую часть.

03

Готовую пасту из тыквы выложите на тарелку, полейте финиковым сиропом (по вкусу), оливковым маслом и посыпьте кунжутом.

Соленый попкорн с маслом нуазет и сладкий с мисо-карамелью

Роман Клюквин

Шеф-повар бистро «Футура»

«Попкорн лучше есть теплым, а в несладкую версию с маслом нуазет классно добавить сушеный чеснок, петрушку и паприку. Еще могу посоветовать использовать натертый пармезан или любой другой выдержанный твердый сыр. Про сладкий ничего не могу добавить — он идеален именно в таком виде».

© Футура

Ингредиенты на 4 порции попкорна с маслом нуазет

— Сливочное масло (82,2%) — 250 г
— Зерна кукурузы для попкорна — 150 г
— Масло нуазет — 90 г
— Соль — 20 г

Как готовить
01

Растопите масло на средней температуре в кастрюле с толстым дном. Грейте, пока на поверхность не начнут всплывать белые хлопья сливок. Продолжайте греть, пока хлопья не начнут карамелизоваться и обретать ореховый аромат. Масло должно стать цвета темной карамели.

02

Выключите огонь и дайте маслу остыть до 70–60 градусов. Процедите через марлю и добавьте соль.

03

Выложите в кастрюлю кукурузные зерна для попкорна и поставьте на сильный огонь, закрыв крышкой. Зерна должны начать лопаться примерно через полторы минуты. Важно следить за приготовлением попкорна: как только услышите, что интенсивность хлопков спадает, снимите с плиты.

Ингредиенты на 4 порции попкорна с мисо-карамелью

— Сахар — 500 г
— Сливки (33%) — 240 мл
— Сливочное масло (82,2%) — 115 г
— Мисо-паста — 10 г
— Кукуруза для попкорна — 150 г
— Масло нуазет — 90 г
— Мисо-карамель — 180 г

Как готовить
01

Для мисо-карамели прогрейте сливки и мисо-пасту в сотейнике. Затем высыпьте треть сахара и доведите до температуры 180–210 градусов. Постоянно помешивайте, чтобы смесь не пригорела.

02

Когда сахар начнет таять, высыпьте вторую треть сахара. Дождитесь, чтобы она начала таять и высыпьте оставшуюся часть. Не забывайте постоянно помешивать.

03

Сахар с глюкозой в отдельной емкости доведите до температуры 180 градусов и перемешайте, чтобы получилась однородная масса.

04

Медленно влейте сливки с мисо-пастой и активно перемешайте венчиком. Добавьте сливочное масло и варите еще около 3–5 минут, чтобы смесь загустела.

05

Перелейте карамель в глубокий бокс и тщательно пробейте погружным блендером до блеска и гладкости.

06

Используйте уже готовый попкорн с маслом нуазет или приготовьте его по инструкции выше.

07

Высыпьте попкорн в большую миску, полейте мисо-карамелью и деликатно перемешайте силиконовой лопаткой. Старайтесь не повредить попкорн интенсивными движениями.

Коктейль «Какао-папа»

Антон Иваха

Шеф-повар ресторана «Северяне»

«Коктейль „Какао-папа“ из линейки горячих коктейлей — бескомпромиссно вкусный, согревающий, осенний и крайне простой в приготовлении».

© «Северяне»

Ингредиенты на литр

— Низколактозное молоко — 1 л
— Белый шоколад — 40 г
— Натуральный какао-порошок — 50 г
— Сахар — 30 г (можно заменить на кокосовый)
— Темный ром — 80 мл 

Как готовить
01

Смешайте все ингредиенты, кроме рома, в кастрюле или сотейнике и подогрейте, не доводя до кипения.

02

Когда смесь хорошо прогреется, добавьте ром и перемешайте. Подавайте коктейль теплым.

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