Завтрак на ужин: 9 мест для поздних завтраков в Москве

Проект, успевший завоевать любовь петербуржцев, недавно перебрался в Москву. Здесь хорошо, но по-московскому недешево, что отразилось и на завтраках. Крок-мадам обойдется в 790 рублей, запеканка из рикотты в 650, а шакшука с осьминогом почти в 2000. При этом удовольствие от блюд вы все равно получите: все очень качественно, сытно и фотогенично. А если все-таки нет настроя на большие траты, берите свежеиспеченный круассан с рикоттой, вишней и шоколадом: это самое недорогое блюдо в утреннем меню (390 р.), но точно не менее удачное, чем остальные.