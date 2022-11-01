Завтрак на ужин: 9 мест для поздних завтраков в Москве

Lumicino
Итальянский ресторан с завтраками до 16.00
Несколько дней назад в итальянском ресторане Уиллиама Ламберти запустили утреннее меню. Теперь кроме внушительных пицц с разнообразными начинками и десерта в виде спичек из песочного теста здесь можно съесть внушительный завтрак. Порции в уже свойственной проекту традиции — приличные. Отдают яйца бенедикт на поджаренном деревенском хлебе со страчателлой и окороком (890 р.), омлет с лососем, моцареллой и припущенным шпинатом (1190 р.), пшенную тыквенную кашу с хрустящими чипсами и сублимированной клубникой (470 р.).
Кроме того, есть хрустящие домашние лепешки с двумя начинками: мортаделлой, страчателлой, голландским соусом (690 р.) или с авокадо и яйцом пашот (790 р.). А еще идеальный белковый омлет со шпинатом, творог с белым шоколадом, ягодами и кленовым сиропом и сырники с кремом из фисташек.
Mastersuit Café
Красивые завтраки в течение всего дня
Небольшое кафе при мастерской пошива костюмов может показаться неприметным на гастрономической карте Москвы. Это совершенно незаслуженно. Практически все позиции тут крайне удачные: понятные сочетания ингредиентов, большие порции и стильная подача заставляют возвращаться сюда снова за комфортным завтраком или ужином с парой сбалансированных коктейлей.
Еще один приятный бонус: утренние блюда тут можно съесть в течение всего дня. Оладьи из цукини (680 р.), домашние блинчики с моцареллой и ветчиной из индейки (480 р.), большой бенедикт с лососем или окороком на выбор (700/680 р.) и пышные сырники из фермерского творога (650 р.). Понятные блюда на каждый день особенно приятны, когда не хочется делать сложный выбор — не важно, утром, днем или вечером.
«Кривоколенный 9с3»
Сэндвичи, тосты и турецкий симит по соседству с «Ладо»
В «Кривоколенном» можно съесть несложный завтрак, которого иногда так не хватает в многообразии авторских шефских придумок. Есть много хороших позиций на хлебе: сэндвич с луковым мармеладом на красном вине, мортаделлой, чипсами из бекона и яйцом (680 р.), большой турецкий завтрак с симитом, каймаком, медом и намазками (950 р.), круассан с маслом и джемом (490 р.), брускетта с мортаделлой (630 р.) или французский тост с лесными ягодами (420 р). При этом менее привычные утренние блюда — без хлеба и яиц — тоже можно найти, например гречку с белыми грибами (680 р.) или зеленый салат с лангустинами и авокадо (790 р.).
Завтраки отдают до 16.00, но если вы все равно не успели, берите наше любимое блюдо в меню — большой разобранный кебаб из курицы на лепешке с зеленью и долькой свежего лимона (760 р.). Он хорош в любое время дня.
Адрес
Кривоколенный пер., 9, стр. 3
Завтраки
пн-вс 9.00–16.00
Телефон
нет
«Аленка + Товарищество»
Два яичных сэндвича, сырники и конфеты
Несмотря на то, что бренд «Аленка» у многих ассоциируется исключительно с шоколадом российского производства, в кафе «Аленка + Товарищество» есть несколько приятных блюд, которые подойдут всем любителям завтраков в любое время дня, — их отдают до закрытия.
Пробуйте один из двух увесистых egg-сэндвичей, с лососем (590 р.) или свиной грудинкой (550 р.), идею взяли у классического тоста с яйцами бенедикт, разница лишь в способе приготовления яиц (здесь вместо пашота кладут скрэмбл) и в размере. Вместо привычного открытого бутерброда принесут полноценный сэндвич с двумя кусочками поджаренной бриоши. Также можно заказать блины, например, с грибами и сыром (330 р.), пшеничную кашу с вишней (250 р.) и классические сырники с малиновым джемом и сметаной (320 р.).
Адрес
Страстной б-р, 2
Завтраки
пн-вс 8.00–22.00
Телефон
нет
Rockets Concept Store
Завтраки до 18.00 и хороший кофе на «Павелецкой»
В магазине-кафе Rockets можно купить кофейные зерна от одноименного московского обжарщика и сразу на месте выпить приличный кофе и съесть завтрак — их здесь готовят ежедневно, до 18.00.
В меню 8 блюд. На первый взгляд этого мало для полноценного выбора, на деле здесь и классические, и авторские позиции: мясные, рыбные, овощные и творожные сырники на десерт, которые подают с кремом из вареной сгущенки (420 р.). Наши фавориты — оладьи из цукини со сметаной и щучьей икрой (450 р.), закрытый омлет с пармезаном и авокадо (390 р.) и бриошь с мясистым лососем и яйцами бенедикт (520 р.).
Saviv
Глазунья с черным трюфелем и бенедикт с красной икрой до 16.00
Проект, успевший завоевать любовь петербуржцев, недавно перебрался в Москву. Здесь хорошо, но по-московскому недешево, что отразилось и на завтраках. Крок-мадам обойдется в 790 рублей, запеканка из рикотты в 650, а шакшука с осьминогом почти в 2000. При этом удовольствие от блюд вы все равно получите: все очень качественно, сытно и фотогенично. А если все-таки нет настроя на большие траты, берите свежеиспеченный круассан с рикоттой, вишней и шоколадом: это самое недорогое блюдо в утреннем меню (390 р.), но точно не менее удачное, чем остальные.
YCP
Небольшая кофейня с завтраками весь день и авторским кофе
Овсяная каша со сливочным сыром, пряной грушей и пеканом (450 р.), зеленая спаржа с угрем и яйцом пашот (750 р.), омлет с вешенками (500 р.), тост с козьим сыром и томатами (550 р.) и сырники с земляничным вареньем (550 р.), к которым сложно остаться равнодушным, — все можно найти в меню завтраков небольшой кофейни во дворах Мясницкой улицы.
Кроме еды однозначного внимания заслуживают кофе и маття. Авторских вариаций множество — от маття Kyoto с ванильным соевым молоком, курагой и цедрой апельсина до Toronto на эспрессо с овсяным молоком, кленовым сиропом и арахисовой пастой.
«Котомка»
Кофейня при экомагазине Kotomka Zero
В «Котомке» на «Курской» готовят несложные завтраки, которые подойдут вегетарианцам, веганам или тем, кто не ест рафинированный сахар. Предлагают собрать конструктор за 280 р. из яиц (способ приготовления можно выбрать), тоста, масла, сливочного сыра и салата. Дополнительно к набору есть овощные добавки — например, гуакамоле (+200 р.), грибы (+100 р.) или бобы эдамамэ (+120 р.).
Кроме того, в меню много готовых деликатных блюд вроде оладий из зеленой гречки (380 р.), вареников с картофелем и томатной подливой (390 р.) или бриоши со страчателлой и тыквой (490 р.). К блюдам можно взять классические кофейные напитки, маття, свежевыжатый апельсиновый сок или какао.
Адрес
Земляной Вал, 14–16, стр. 1, вход с М.Казенного пер., 16
Завтраки
пн-вс 10.00–21.00
Телефон
нет
Cream Soda
Континентальные завтраки до 16.00 и сырники до закрытия
Часть завтраков в кафе подают до 16.00, часть — до закрытия. Если вы не совсем припозднились, возьмите один из пяти континентальных (690 р.): английский с фасолью, глазуньей и сосисками, австралийский со скрэмблом, тартином с поджаренной моцареллой, рукколой с томатами черри, скандинавский с омлетом и лососем, голландский с яйцами пашот, авокадо и лососем или французский с омлетом, ветчиной и круассаном. К любому бесплатно приготовят напиток — капучино, американо, фильтр-кофе или чай.
Остальные завтраки можно заказать в любое время работы пространства. Например, драники с яйцом пашот, ореховым муссом и криспи-беконом (490 р.), вафли с яйцами бенедикт и лососем (650 р.), а также сырники с соленой карамелью или вишней на выбор (400 р.).