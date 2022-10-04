Уха, кукурузный или индийский дал: какие горячие супы готовить осенью

Осень — самое время готовить горячие супы: французский луковый, каштановый с пармезаном, индийский дал, сливочную уху или суп из сладкой кукурузы. Нашли пять интересных рецептов от шеф-поваров из Петербурга и Москвы — рассказываем, как их приготовить дома.

Уха

Борис Кондратьев Шеф-повар ресторана Animals

«Бульон с пармезаном добавляет ухе сливочности, которой он насыщает все блюдо. Рыбу и овощи можно использовать в любой термообработке: жареные или вареные, как вам больше нравится».

Ингредиенты на 5 порций

Для основы

— Рыбный бульон — 1,2 л

— Пармезановый бульон — 360 мл

— Сливки 33%-ные — 260 мл

— Лимонный сок — 2 ст. л.

— Мед — 15 г

— Соевый соус — 30 мл

— Рыбный соус — пара капель

— Соль — по вкусу

Для пармезанового бульона

— Пармезан (корки) — 150–200 г

— Вода — 500 мл

— Репчатый лук — 150 г

— Тимьян — 1 г

Для порции супа

— Основа ухи — 220 мл

— Красная рыба на выбор — 35 г

— Белая рыба на выбор — 1 шт.

— Картофель — 70 г

— Морковь — 25 г

— Кабачок — 20 г

— Красные томаты — 50 г

Как готовить 01 Для начала сварите рыбный бульон. Очистите белую рыбу от костей, промойте их и залейте холодной водой. Поставьте на плиту и дайте закипеть. После этого сделайте огонь меньше среднего. Варите в течение 1 часа на медленном огне.

02 Для бульона из пармезана обжарьте лук и залейте его водой. Корки пармезана оберните в марлю, добавьте в бульон и варите на среднем огне около 1,5 часа.

03 Оба бульона смешайте. Добавьте мед, рыбный и соевый соусы, соль.

04 Нарежьте картофель половинками и отправьте запекаться минут на 15 при температуре 200 градусов. Филе рыбы нарежьте кусочками. Пассеруйте кабачок.

05 Закиньте овощи в бульон. Рыбное филе добавьте в самом конце. Вылейте сливки и доведите до кипения. Можно сервировать со свежей зеленью, например, петрушкой или укропом.

Кукурузный суп с креветками

Георгий Троян Шеф-повар ресторана «Северяне»

«Этот согревающий суп идеален в прохладную погоду. Пасту карри в нем можно заменить на любой качественный микс специй по вкусу, а креветки — на мясо краба».

Ингредиенты на 4 порции

— Кукуруза — 3–4 початка

— Репчатый лук — 70 г

— Морковь — 70 г

— Кокосовое молоко — 500 мл

— Питьевая вода — 750 мл

— Карри-паста — 12 г

— Растительное масло — 40 мл

— Соль — по вкусу

— Креветки — 240 г

— Попкорн из кукурузы — 15 г

— Пармезан — 20 г

Как готовить 01 Очистите кукурузу в початках, разделите каждый на три части и срежьте зерна. Их должно быть около 400 грамм.

02 Нарежьте соломкой лук и морковь. Обжарьте их до полуготовности на растительном масле и добавьте карри-пасту. Держите на огне до золотистого цвета.

03 Добавьте к овощам кукурузные зерна, обжарьте. Влейте питьевую воду и варите 5–7 минут на слабом огне.

04 Затем добавьте кокосовое молоко и доведите до кипения. Посолите по вкусу.

05 Снимите с огня и пробейте всю массу в блендере.

06 Обжарьте креветки на растительном масле до полуготовности и добавьте их в суп. Сверху положите попкорн из кукурузы. Натрите на мелкой терке пармезан и посыпьте им суп перед подачей.

Каштановый суп с пармезаном

Алексей Трофимов Шеф-повар ресторана Giallo

«Каштаны в Италии — важная составляющая рациона в осенне-зимний период. Это доступный, сытный продукт, а вариаций на тему каштанового крем-супа в Италии множество. Для Giallo я сделал свою версию».

Ингредиенты на 5 порций

— Очищенные каштаны — 200 г

— Морковь — 120 г

— Репчатый лук — 90 г

— Звездочки бадьяна — 4 г

— Сливки 33%-ные — 100 мл

— Сливочное масло 82,5% — 100 г

— Овощной бульон — 1200 мл

— Соль — по вкусу

— Пармезан — 100 г

Как готовить 01 Мелко нарежьте морковь и лук. Возьмите половину сливочного масла и обжарьте с каштанами до золотистого цвета и аромата жареных орехов.

02 Добавьте к ним овощной бульон и бадьян. Варите на медленном огне, пока каштаны не станут мягкими.

03 После этого уберите бадьян и выбросите его. Добавьте сливки и доведите до кипения.

04 Перелейте готовую смесь в блендер, добавьте к ней вторую часть сливочного масла. Оно необходимо для того, чтобы текстура была более гладкой и сливочной. Затем посолите по вкусу и взбейте до однородной массы.

05 Разлейте суп по тарелкам и посыпьте тертым пармезаном.

Дал

Илья Раубэ Шеф-повар Babú

«Суп дал составляет важную часть индийской кухни и кухонь стран Южной Азии: Бангладеш, Бутана, Мальдив, Непала, Пакистана и Шри-Ланки. Особенность этого супа в том, что он не требует замачивания гороха в воде и очень прост в приготовлении. В зависимости от густоты дал может быть кашей, супом иди рагу. Его чаще всего едят с лепешкой роти и свежей зеленью».

Ингредиенты на 4 порции

— Колотый горох — 320 г

— Вода — 1 л

— Куркума — 5 г

— Соль — 2 г

— Зира (цельная) — 1 г

— Очищенный чеснок — 10 г

— Масло гхи — 10 мл

— Гарам-масала — 1 г

— Лимонный сок — 25 мл

Как готовить 01 Отварите горох в течение 1,5 часа, пока он не станет мягким.

02 Очищенный чеснок нарежьте мелкими кубиками и вместе с маслом гхи и зирой обжарьте на среднем огне около 1 минуты.

03 Затем добавьте к специям вареный горох вместе с водой, доведите до кипения. Тут же положите куркуму, гарам-масала, соль и перец по вкусу.

04 В готовый суп выжмите сок лимона.

Луковый суп

Александр Белобородов Шеф-повар Settlers

«Луковый суп — традиционный французский рецепт, который готовят и на праздники, и на повседневные обеды. Обязательно подавайте его горячим».

Ингредиенты на 5 порций

— Репчатый лук — 1,5 кг

— Сливочное масло — 180 г

— Свежий чеснок — 8 г

— Свежий тимьян — 2 г

— Белое сухое вино — 50 мл

— Соевый соус — 20 мл

— Куриный бульон — 800 мл

— Соль — 5 г

— Французский багет — 50 г

— Сыр грюйер (или любой твердый сыр) — 30 г

Как готовить 01 Очистите и промойте репчатый лук. Нарежьте перьями.

02 Нарезанный лук распределите в равной степени по двум емкостям.

03 В глубокую жаропрочную кастрюлю добавьте 90 грамм сливочного масла и первую половину нарезанного перьями лука. Томите на медленном огне, постоянно помешивая.

04 В процессе жарки, когда лук начнет менять цвет на кремовый, добавьте вторую часть лука и оставшиеся 90 грамм сливочного масла. Томите на медленном огне до получения однородной кремовой луковой массы.

05 Очистите свежий чеснок и мелко нарежьте. Добавьте в емкость к луку вместе с тимьяном и белым вином. Выпарите вино и томите ингредиенты, пока лук не станет мягким.

06 Добавьте соевый соус, а затем куриный бульон. Посолите и варите на медленном огне 20 минут.

07 Густой горячий суп выложите в жаропрочную тарелку или глиняную емкость.

08 Разогрейте духовку до 200 градусов. В центр тарелки с супом выложите два кусочка французского багета и засыпьте их мелко натертым сыром.