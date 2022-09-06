Фабрика конфет, кантина с тако и поздние завтраки: 11 главных открытий лета в Петербурге

Лето — сезон, когда новые рестораны суетливо открываются один за другим и встречают первых гостей красивой террасой, шумной вечеринкой или захватывающим видом из окон. Чтобы не упустить самое интересное, собрали 11 главных открытий прошедшего сезона в Петербурге.

Juan Испано-мексиканская кантина с тако, хоспером и коктейлями

На улице Восстания, за красивым особняком Мясникова прячется привлекательный двор, где вместе с сезонным проектом Giardino by Salone теперь работает испано-мексиканская кантина Juan от Italy & Co. (Atelier Tapas & Bar, Salone Pasta & Bar, Giallo).

Кантиной в Испании и Мексике называют бар, куда хорошо зайти не только выпить, но и поесть. В случае с «Хуаном» все куда интереснее: это ресторан, вход в который спрятали во дворе, украсили металлическими фонарями с вырезанными буквами «J», а пространство внутри пестрит ярким интерьером и атмосферой праздника каждый день. Внутри разместили контактную барную стойку, за ней — разноцветные арочные витражи и открытую кухню, уставленную корзинами с овощами и, словно игрушечной, яркой посудой. В самом зале фокус меняется, и становятся заметны стены, расписанные цветущими ветками и персиками, и каменные столешницы с пышными букетами.

При знакомстве с меню хочется назвать Juan старшим братом бара Atelier Tapas & Bar: здесь хиты от Atelier и испанско-мексиканские новинки. Шеф-повар в обоих проектах — Николай Рязанцев (ранее работал в ресторанах группы Duoband). Пробуйте тако с креветками (490 р.), осьминога из хоспера с картофелем (1300 р.) и кальмара c чимичурри (690 р.), а на десерт — чуррос (250 р.), которые обязательно нужно макать в шоколадный ганаш и ванильный крем. Ко всему, выбирайте один из десятка коктейлей с мексиканским почерком, например Paloma на текиле или Michelada с томатами и пряными специями, — любой обойдется в 750 р.

Адрес Восстания, 45 Время работы пн-чт, вс 13.00–1.00, пт-сб 13.00–2.00 Телефон +7 929 111 45 55

Porto 19 Рыбный ресторан на Петроградской стороне

Porto 19 — рыбный ресторан, открытый Мурадом Бердиевым — братом Арслана Бердиева — шеф-повара остерии Betulla и проекта Birch, не раз отмеченного гастрономическими премиями. И такое родство завышает ожидания от визита. Спойлер — оправдываются все.

Внутри ресторана — светлый зал, по оформлению напоминающий проекты Арслана. Здесь приглушенный свет, ненавязчивая музыка, светлое дерево, скругленные формы и лаконичные акцентные детали. Среди них — парящая под потолком морская раковина и ледяное плато с устрицами на входе. Даже уборную сделали подхватывающей умиротворенное настроение в ресторане: в ней звучит шум морского прибоя.

В меню преимущественно рыба и морепродукты. Берите в стол мультизерновой хлеб (250 р.), который приносят с анчоусным маслом, татаки из тунца на подушке из дайкона (650 р.) и гениальный фиш-энд-чипс (650 р). Обжаренные в кляре куски белой рыбы и картофель фри подают в таре из зажаренной кожи палтуса: жирно, сочно, но попробовать стоит. А на горячее обязательно просите пирог с лососем (850 р.): рыбу оборачивают в шпинат и тонкое слоеное тесто, а затем уже на тарелке поливают икорным соусом.

Адрес Большая Зеленина, 19 Время работы вт-вс 13.00–0.00 Телефон +7 921 424 44 53

«Забыли сахар» Флагманский ресторан сети кондитерских с десертами с минимальным содержанием сахара

Многие петербуржцы знают сеть кондитерских, где готовят десерты с минимальным содержанием сахара. Теперь у нее появился флагманский ресторан в определенно одном из самых красивых кварталов Петербурга — One Trinity Place на набережной Адмирала Лазарева.

Здесь окна в форме то ли облаков, то ли морских волн; растения, высаженные прямо на подоконниках, и обширное меню. Подборка блюд отличается от тех, что действует в остальных кафе «Забыли сахар». С открытия до обеда тут подают завтраки, за которыми в этот район хочется приехать специально. Ради небрежных, но нежных сырников, политых земляничным конфитюром (590 р.), свекольного драника с лососем (650 р.) и свежей выпечки — круассана с фисташковым кремом (320 р.) и слойки с макадамией (420 р.). Десерты достойны внимания не меньше: если не знаете, что выбрать, просите «Бергамот» с лаймом и чаем (490 р.) или «Цветную капусту» со свеклой внутри (520 р.).

Завтраки и основное меню в ресторане отличает большое количество овощей и нетривиальный подход к продуктам, которые приятно есть каждый день. Подают бакинские томаты с томатным желе и сладким виноградом (490 р.), крем-суп из цветной капусты с ароматным трюфельным маслом, белым шоколадом и пармезаном (570 р.). Среди горячих блюд настоящим открытием становится птитим в креме из батата — получается плотная овощная паста, которую подают с сочной перепелкой (1090 р.). К еде есть авторский спешелти-кофе на зерне от Pa Pa Power и какао, для которого используют бобы Amazing Cacao.

Адрес наб. Адмирала Лазарева, 22 Время работы пн-чт, вс 9.00–23.00, пт-сб 9.00–1.00 Телефон +7 (812) 902 15 15

«Перемена» Кафе с поздними завтраками по соседству с архитектурным бюро

Кафе открыл Юрий Бадак, владелец бара «Компромисс» и архитектурной студии Kidz. Один зал занимает зона посадки, в другом — открытая кухня делит пространство с офисом бюро. Если знать, куда смотреть, за работой архитекторов можно понаблюдать — сквозь рукотворную щель напротив окна. А вскоре — и прийти к Kidz на лекции об архитектуре. При этом и само пространство кафе по дизайну сравнится со шкатулкой, где каждую деталь хочется рассматривать: футуристичные прозрачные стулья, кирпичную облицовку стола, кресла букле и зеленую подсветку вдоль одной из стен.

Ориентир на дизайн не отменяет приличной еды, она здесь — в исполнении шеф-повара Никиты Сечина (Merula Terra, Uva). Сейчас подают завтраки весь день, и подборка похожа на идеальную. Есть сытные тосты на тартине с тунцом (390 р.) или лососем (670 р.), крок-месье, для которого между двумя кусками самодельной бриоши выкладывают ветчину из индейки (480 р.), нежнейшие и в меру сладкие сырники из рикотты с пюре из клубники и персиками (450 р.). Из напитков варят спешелти-кофе на зерне, которое команда регулярно обновляет (здесь и Sibaristica, и For Cap, и другие). А совсем скоро запустят вечернее меню с закусками в итальянском стиле и коктейлями от бара «Компромисс».

Адрес 2-я Советская, 4б Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 966 926 96 93

Faces Cafe Симпатичное кафе от создателей сети «Цех 85» на Крестовском острове

Крестовскому явно не хватало мест, куда можно зайти на ужин после прогулки по острову или приехать на завтрак в выходной день. Теперь недалеко от метро работает Faces Cafe от Алексея и Алины Феликсовых («Цех 85»).

Внутри чувствуется московское вдохновение — сдержанный светлый интерьер, мраморные столешницы, детали из полированного дерева. Все умещается в одном зале, где с входа встречает ювелирный магазин, а в конце находится открытая кухня. Основа меню — несложная еда на каждый день. Однозначные фавориты — пинца на воздушном тесте со свежим тунцом и сметанным соусом (990 р.), самолепные спагетти с крабом (1790 р.) и слоеный тарт с яблоком на десерт (490 р).

Завтраки каждый день — всегда хорошая идея, а здесь меню утренних блюд по размеру может сравниться с основным. С 8.30 до 16.00 подают шакшуку, классическую (390 р.) или с камчатским крабом (790 р.), сэндвичи на хлебе, который пекут сами и начиняют гуакамоле (450 р.) или пастрами (590 р.), бриошь, залитую ганашем с добавлением маття (590 р.), и тонкие блины со страчателлой и ягодами (590 р.).

Адрес Морской просп., 29 Время работы пн-вс 9.00–23.00 Телефон +7 931 637 29 29

«Культура» Конфетная фабрика, кофейня и магазин на Васильевском острове

Фабрика конфет с кофейней и магазином открылась в новом квартале «Брусницын холл» — общественном пространстве на берегу Финского залива, где уже работают «К-30», Camorra и с недавних пор бистро Crevette.

В «Культуре» чувствуешь себя ребенком, который попал в магазин мечты. Взгляд сразу цепляется за витрину, на которой, словно украшения в ювелирном магазине, расставлены конфеты, а рядом большим половником наливают бархатистый айс-какао. Для него используют ароматические какао-бобы от петербургского бренда Amazing Cacao, сливочное масло покупают на локальных фермах, отслеживая все этапы производства. Разнообразные конфеты создают за стеклянной стеной прямо в кофейне — так, что гости могут наблюдать за работой кондитеров.

С фабрики за стеной на витрину попадают «птички» — птичье молоко, которое готовят на основе классического рецепта, разработанного в Польше в начале 20-го века: есть со вкусом фисташки, кокоса или халвы. Кроме них найдете брауни с насыщенной тягучей начинкой с добавлением ягод или орехов и pâte de fruit — конфеты с фруктовой пастой, напоминающей очень насыщенный мармелад. Все позиции можно взять по одной и попробовать на месте или собрать коробку с собой из 4, 9 или 25 штук. Помимо конфет в «Культуре» можно купить шоколад, кексы и булки по расписанию. С понедельника по субботу сменяется выпечка, традиционная для Англии, Швеции, Америки и других стран.

Адрес Кожевенная линия, 30 Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 981 818 88 77

Crevette Бистро с разными креветками в меню и видом на Финский залив

«Креветка» заработала в конце лета в общественном пространстве «Брусницын холл» и заняла место, откуда из окон открывается вид на Финский залив. Внутри — всего один зал в бежевых тонах, где декор заменяют настенные зеркала и картины из коллекции соосновательницы бистро Алены Мельниковой (Grecco, Mercado del sol).

Название подсказывает: кухню связали с морем, а главное место в меню отвели креветкам. Морепродукты разных регионов — магаданских, аргентинских, крымских и других — под руководством шеф-повара Олега Перфилова (The Repa) превращают в риет (590 р.), жарят и сервируют на хумусе с соусом на основе карри и йогурта (570 р.) или подают крудо с пюре из баклажанов (690 р.). Помимо заглавного блюда внимания достойны паштет из утиной печени (490 р.), которую привозят из небольшого хозяйства в Выборге, форель с жареными кабачками и мидиями (750 р.) и кордон блю из курицы с сыром (690 р.), напоминающий хрустящие наггетсы.

Адрес Кожевенная линия, 30 Время работы: пн-пт 17.00–23.00 Телефон +7 911 124 55 05

Muze Garden Загородный ресторан с курортной атмосферой в Репино

Muze Garden — очень красивый ресторан в Репино. За высокими воротами среди деревьев — большая зеленая лужайка с шезлонгами и аккуратно выложенными каменными тропинками, чудесная терраса с зонтиками и ресторан, расположившийся на первом этаже дома (на втором весной 2023 года откроется отель). Лаконичная винтажная мебель, отсылающая к итальянскому стилю, живой камин, который топят по вечерам, коллекция книг о еде и искусстве — все здесь располагает к тому, чтобы с книгой или коктейлем полежать на шезлонге, посидеть у камина или прогуляться по лужайке босиком.

В меню понятные блюда с упором на простые локальные продукты. На красивых фарфоровых тарелках подают разноцветные садовые томаты с огуречным желе (650 р.), печень трески с топинамбуром (650 р.), фермерскую морковь конфи на подушке из пармезанового крема (720 р.) и ладожского судака с пюре из цветной капусты (890 р.). Ко всему, приносят воздушный ремесленный хлеб с хрустящей корочкой (150 р.), который в Muze Garden пекут сами. Любителям хлеба на заметку: порция тартина — на одного, если вас двое или больше, берите еще.

Адрес Приморское шоссе, 471 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 (812) 432 09 40

Askaneli Bistro Грузинское бистро и баловство на Итальянской улице

Весной владельцы винного дома Askaneli открыли колоритный грузинский ресторан в Солнечном, а в конце лета запустили бистро на Итальянской улице. И тут все совсем иначе.

Грузинскую культуру смело переиграли: вдохновлялись тбилисским общественным пространством Fabrika, напоминающим петербургский «Севкабель Порт», и местными модными тусовками. Оттого в интерьере прямолинейные отсылки к «грузинскому баловству» вроде разрисованных стен, ярких постеров и изображений хачапури в виде летающей тарелки.

На кухне шеф-повар бистро тоже перевернул все с ног на голову: никакой классики, кроме пары исключений (есть харчо (440 р.) и хинкали с говядиной (480 р.)). Хачапури делают в форме лодочки и начиняют сыром с васаби и креветками, готовят в стиле мексиканского чили кон карне с говядиной (490 р.) и подают с лососем унаги (740 р.): рыбу приносят на шпажках, как японские шашлыки якитори, и выкладывают их сверху. На закуску пробуйте намазки — обязательно крем из белой рыбы (210 р.) и батат с карри (150 р.) — и салат с хумусом и маринованной в ткемали свеклой (460 р.). Даже если в ресторан вы пришли за едой, не выпить будет непросто: комплиментом приносят одну из десяти настоек, которые тут делают сами. Кроме них разливают грузинское вино (бокал обойдется в 430–750 р.) и мешают коктейли на чаче.

Адрес Итальянская, 2 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 (812) 998 72 60

Mio Средиземноморское бистро у Казанского собора

Mio заняло помещение у Казанского собора, где до этого собирал петербуржцев на бокал петната и шумные вечеринки бар «На вина!». Теперь здесь — нарядный ресторан, открытый молодым ресторатором Марком Лапиным (Grecco, Mercado del sol).

Место вдохновлено настроением, культурой и едой Тосканы, а шеф в бистро — харизматичный итальянец Франческо Барбато. Впору региону на перепутье гор со склоном, уходящим к морю, иметь в меню калорийную и сытную еду с обилием морепродуктов и рыбы. Ужин в тосканском стиле в Mio может начаться с сыра, оливок и мясных деликатесов, которые принесут на медной подставке, и карпаччо из форели, сибаса и красной креветки (890 р.). Пиццы в меню нет, но без нее кухня не выглядит менее итальянской. Все-таки на горячее приносят ньоккетти с лангустином в томатном соусе (990 р.) и зупетту с морепродуктами (1590 р.), которую стоит брать на двоих. Блюдо запекают в кастрюле под шапочкой теста, которую снимают уже перед гостем, и раскладывают по тарелкам, зачерпывая насыщенный томатный соус.

Десерты в Mio — основательные. Это кусочек шоколадного торта «Захер» (390 р.), который легко может посоревноваться с популярными десертными муссами и кремами, заварной тарт тропезьен (390 р.) с толстой прослойкой ванильного и масляного крема и тирамису с кусочками горького шоколада (390 р.).

Адрес Казанская, 3 Время работы пн-вс 13.00–0.00 Телефон +7 921 090 06 06

Settlers Французский ресторан на западе Васильевского острова

Французский ресторан расположился в неочевидной локации — практически в самой западной части Васильевского острова. Зал наполнен теплым чуть золотистым искусственным светом и естественным — за счет больших арочных окон; украшен сухоцветами в вазах и дополнен легкими натуральными материалами вроде льна. Даже одежда команды вроде небесно-голубых платьев с рюшами и посуда с ненавязчивым цветочным орнаментом заставляют задуматься о поездке в какой‑нибудь французский пригород.

Еда соответствующая. Меню придумала шеф-консультант Екатерина Плотникова (Alma в Москве), а готовит блюда шеф-повар Александр Белобородов. Берите в стол салат со сладкими томатами и козьим сыром (550 р.) и куриный паштет, покрытый слоем цитрусового масла (550 р.), который сервируют с поджаренным багетом, корнишонами и маринованным чесноком. На горячее — канонический луковый суп с двумя сырными гренками (480 р.) и непреклонно отсылающие к пасте качо-э-пеппе спагетти с белыми грибами и грюйером (720 р.). А если окажетесь в этой части острова до 14.00, заходите на завтрак ради нежнейшего французского тоста с сезонными ягодами и мороженым (480 р.).

Адрес Наличная, 24, корп. 1 Время работы пн-вс 11.00–23.00 Телефон +7 921 566 54 83