Стритфуд в стиле джаза: почему стоит заглянуть в Jazz Kebab на «Суперметалле»

На территории «Суперметалла» на радость фанатам уличной еды, тусовщикам и местным обитателям деловых пространств заработал атмосферный уголок с кебабами, пловом выходного дня и насыщенной музыкальной составляющей. Рассказываем, что есть и слушать в новом месте.

История

Идея общего детища музыканта Андрея Ли (Директора Всего), его брата — предпринимателя Дениса Ли и их друга Сергея Бредихина (интернет-издание W-O-S) родилась в процессе домашних гастрономических вечеринок. В 2011 году Сергей переехал в Москву из родного Ташкента и спустя несколько лет так сильно заскучал по ярким, чистым вкусам аутентичной узбекской еды и качеству местных продуктов, что начал готовить для друзей из лучшего, что мог найти на рынках Москвы. Блюда на стыке узбекской, турецкой, иранской, дагестанской кухонь в руках Сергея изменялись и развивались как мелодия в джазе, а об ужинах с запеченной бараньей ногой и фирменным пловом ходили настоящие городские легенды в самых разных кругах. Спустя годы у основателей появилась идея открыть свое камерное место, где можно будет делиться с широкой аудиторией своим любимым — едой и музыкой. Сергей отвечает в проекте за еду, Андрей — за развлекательную программу, а Денис — за все операционные процессы.

Интерьер

Небольшое пространство Jazz Kebab легкое, светлое и милое в деталях: здесь теплый свет, хаотично расставленные стулья со столами разных цветов, размеров и форм, пестрая мелкая плитка на полу, будто выкупленная на винтажном аукционе, и два игрушечных попугая из советских времен, которые охраняют ироничную книгу «1000 рецептов для микроволновой печи» на стойке с кассой.

Кебаб, плов и кофе

Меню укомплектовано лаконично: есть кебабы двух видов, суп, салат, картошка фри и напитки. Все ультимативно классно. В первую очередь благодаря хорошо подобранным продуктам и их сочетанию между собой: тут вы не найдете обычного хлеба, компромиссной сербской брынзы, «пластиковых» овощей и проходного фильтр-кофе.

Хлеб для кебабов поставляет соосновательница Food Rec. и Kebab Masters Мария Дмитриева. Тесто для мягкой, но упругой булки с хрустящей корочкой проходит процесс долгого созревания — не менее 48 часов. Традиционный Jazz Kebab (440 р.) с краснокочанной капустой, желтой морковью и томленной в течение шести часов говядиной получился очень сочным и многогранным по вкусу. А вегетарианский Jazz Kebab (390 р.) — это нежное и хрустящее сочетание баклажанов в японской панировке панко с запеченными перцами, свежим базиликом и сливочным сыром с кинзой. Оба блюда готовят с соусом на основе бальзамического крема, миксом кунжутов и дагестанской брынзой.

Кроме сочного фастфуда, в кафе готовят супы, салаты и гарниры. В состав густого согревающего чечевичного «Супа века» (350 р.) входит гранатовый и лимонный сок и свежая смесь кинзы, мяты и петрушки, а картошка фри (200 р.) щедро припудрена фирменной смесью из семи специй. Также в меню — традиционный восточный салат «Чобан» из спелых овощей и петрушки с заправкой из оливкового масла и лимона. Рекомендуем брать его к любому из вышеперечисленных блюд или самостоятельно для легкого свежего перекуса.

Каждую неделю команда Jazz Kebab запускает лимитированные «пловные дропы», в рамках которых в огромном казане Сергей готовит ташкентский праздничный плов (600 р.) с мякотью бараньей ноги, желтой морковью, изюмом, нутом, барбарисом и зирой. Щедрую порцию отдают с томленным в этом же плове острым перцем (чили или халапеньо — как повезет), томатным салатом «Ачичук» и ломтем свежего хлеба.

В карте напитков — светлое пиво, сухой яблочный сидр, разнообразные лимонады и образцовый фильтр-кофе от друга проекта Фуада Джаббарова («2046», Cobalt, «Ладо»). Кофе в Jazz Kebab всегда будет разным: его готовят на зернах российских обжарщиков, которые могут меняться, — благодаря этому есть возможность познакомиться с новыми классными вариантами. Сейчас варят на зернах Underground Coffee Project (Кения, Сальвадор, Колумбия и Эфиопия).

Джаз

© Тима Балдин

У музыки в пространстве есть миссия — заряжать и вдохновлять кухню на создание блюд. Из эффектной венгерской саунд-системы Beag конца 80-х годов доносится вдумчивая инструментальная музыка, деликатно развивающая кругозор, — наверняка вы включите «Шазам» несколько раз за время поедания кебаба.

Плейлисты с мелодиями разных жанров всевозможных эпох и стран собирают как основатели проекта лично, так и их друзья — музыканты и представители локальной авангардной сцены. Под кураторством Андрея Ли в Jazz Kebab планируются офлайн и онлайн активности: поднимающие настроение диджей-сеты по пятницам и субботам и специальные зимние мероприятия в рамках рубрики «Кварцевание джазом». Плейлисты и музыкальные миксы от команды проекта совсем скоро станут доступны на всех возможных платформах.

Вердикт

Небольшое пространство Jazz Kebab наполнено любовью — к музыке, общению, еде, людям и домашним питомцам, которых здесь тоже ждут. Благодаря этому проект определенно вырастет в нечто большее, чем небольшая закусочная на «Суперметалле». Уже сейчас приехать сюда хочется за разным: и поработать с ноутбуком в уголке в будний день, и закончить тусовочный пятничный маршрут в два часа ночи, и встать первым в очередь за щедрой порцией плова воскресным утром.