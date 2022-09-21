Реклама
Лучшее в Москве
Стритфуд в стиле джаза: почему стоит заглянуть в Jazz Kebab на «Суперметалле»
Автор:
Даша Гумбург
Редактор:
Алина Гринберг
Сегодня в 13:37
На территории «Суперметалла» на радость фанатам уличной еды, тусовщикам и местным обитателям деловых пространств заработал атмосферный уголок с кебабами, пловом выходного дня и насыщенной музыкальной составляющей. Рассказываем, что есть и слушать в новом месте.

История

Идея общего детища музыканта Андрея Ли (Директора Всего), его брата — предпринимателя Дениса Ли и их друга Сергея Бредихина (интернет-издание W-O-S) родилась в процессе домашних гастрономических вечеринок. В 2011 году Сергей переехал в Москву из родного Ташкента и спустя несколько лет так сильно заскучал по ярким, чистым вкусам аутентичной узбекской еды и качеству местных продуктов, что начал готовить для друзей из лучшего, что мог найти на рынках Москвы. Блюда на стыке узбекской, турецкой, иранской, дагестанской кухонь в руках Сергея изменялись и развивались как мелодия в джазе, а об ужинах с запеченной бараньей ногой и фирменным пловом ходили настоящие городские легенды в самых разных кругах. Спустя годы у основателей появилась идея открыть свое камерное место, где можно будет делиться с широкой аудиторией своим любимым — едой и музыкой. Сергей отвечает в проекте за еду, Андрей — за развлекательную программу, а Денис — за все операционные процессы.

Интерьер

Небольшое пространство Jazz Kebab легкое, светлое и милое в деталях: здесь теплый свет, хаотично расставленные стулья со столами разных цветов, размеров и форм, пестрая мелкая плитка на полу, будто выкупленная на винтажном аукционе, и два игрушечных попугая из советских времен, которые охраняют ироничную книгу «1000 рецептов для микроволновой печи» на стойке с кассой.

Кебаб, плов и кофе

Меню укомплектовано лаконично: есть кебабы двух видов, суп, салат, картошка фри и напитки. Все ультимативно классно. В первую очередь благодаря хорошо подобранным продуктам и их сочетанию между собой: тут вы не найдете обычного хлеба, компромиссной сербской брынзы, «пластиковых» овощей и проходного фильтр-кофе.

Хлеб для кебабов поставляет соосновательница Food Rec. и Kebab Masters Мария Дмитриева. Тесто для мягкой, но упругой булки с хрустящей корочкой проходит процесс долгого созревания — не менее 48 часов. Традиционный Jazz Kebab (440 р.) с краснокочанной капустой, желтой морковью и томленной в течение шести часов говядиной получился очень сочным и многогранным по вкусу. А вегетарианский Jazz Kebab (390 р.) — это нежное и хрустящее сочетание баклажанов в японской панировке панко с запеченными перцами, свежим базиликом и сливочным сыром с кинзой. Оба блюда готовят с соусом на основе бальзамического крема, миксом кунжутов и дагестанской брынзой.

Кроме сочного фастфуда, в кафе готовят супы, салаты и гарниры. В состав густого согревающего чечевичного «Супа века» (350 р.) входит гранатовый и лимонный сок и свежая смесь кинзы, мяты и петрушки, а картошка фри (200 р.) щедро припудрена фирменной смесью из семи специй. Также в меню — традиционный восточный салат «Чобан» из спелых овощей и петрушки с заправкой из оливкового масла и лимона. Рекомендуем брать его к любому из вышеперечисленных блюд или самостоятельно для легкого свежего перекуса.

Каждую неделю команда Jazz Kebab запускает лимитированные «пловные дропы», в рамках которых в огромном казане Сергей готовит ташкентский праздничный плов (600 р.) с мякотью бараньей ноги, желтой морковью, изюмом, нутом, барбарисом и зирой. Щедрую порцию отдают с томленным в этом же плове острым перцем (чили или халапеньо — как повезет), томатным салатом «Ачичук» и ломтем свежего хлеба.

В карте напитков — светлое пиво, сухой яблочный сидр, разнообразные лимонады и образцовый фильтр-кофе от друга проекта Фуада Джаббарова («2046», Cobalt, «Ладо»). Кофе в Jazz Kebab всегда будет разным: его готовят на зернах российских обжарщиков, которые могут меняться, — благодаря этому есть возможность познакомиться с новыми классными вариантами. Сейчас варят на зернах Underground Coffee Project (Кения, Сальвадор, Колумбия и Эфиопия).

Джаз

© Тима Балдин

У музыки в пространстве есть миссия — заряжать и вдохновлять кухню на создание блюд. Из эффектной венгерской саунд-системы Beag конца 80-х годов доносится вдумчивая инструментальная музыка, деликатно развивающая кругозор, — наверняка вы включите «Шазам» несколько раз за время поедания кебаба.

Плейлисты с мелодиями разных жанров всевозможных эпох и стран собирают как основатели проекта лично, так и их друзья — музыканты и представители локальной авангардной сцены. Под кураторством Андрея Ли в Jazz Kebab планируются офлайн и онлайн активности: поднимающие настроение диджей-сеты по пятницам и субботам и специальные зимние мероприятия в рамках рубрики «Кварцевание джазом». Плейлисты и музыкальные миксы от команды проекта совсем скоро станут доступны на всех возможных платформах.

Вердикт

Небольшое пространство Jazz Kebab наполнено любовью — к музыке, общению, еде, людям и домашним питомцам, которых здесь тоже ждут. Благодаря этому проект определенно вырастет в нечто большее, чем небольшая закусочная на «Суперметалле». Уже сейчас приехать сюда хочется за разным: и поработать с ноутбуком в уголке в будний день, и закончить тусовочный пятничный маршрут в два часа ночи, и встать первым в очередь за щедрой порцией плова воскресным утром.

Адрес

2-я Бауманская, 9/23, стр. 3

Время работы

пн-чт, вс 12.00-23.00, пт-сб 12.00-2.00

Телефон

+7 903 256 00 55

Подробности по теме
Буррито у Ламы и Тако у Курочки — нашли 2 новые мексиканские закусочные в Басманном районе
расскажите друзьям
Другие материалы по темам
люди
Кенни ДжиМария ДмитриеваАндрей Ли
Читайте также
События недели на afisha.ru
Рекомендации партнеров
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша»
Пользовательское соглашение