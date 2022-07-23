Полгода назад мы собрали подборку мексиканских ресторанов. С тех пор кухня стала еще популярнее в Москве — в один ряд с Veladora, Tacobar и Borrachitos встали Sangre Fresca и фотогеничная La Virgen (последняя в начале месяца закрылась — временно ли, пока неясно). Мы нашли еще две мексиканские закусочные — рассказываем, что вас ждет в каждой из них.

Llamita Burrito Похмельный буррито с говядиной в крошечном ярком пространстве

В прошлый вторник крыльцо бара Alpaca снесли по административному предписанию, которое команда проекта безуспешно пыталась отсрочить. Вместе с новостью об этом в соцсетях бара сообщили о более радостном событии — создании мини-закусочной Llamita Burrito, тех же владельцев Петра Радзиховского и Максима Орлова. Llamita — уменьшительно-ласкательное прозвище для ламы и «огонечек» в переводе с испанского. Жизнерадостное имя перекликается с красочным интерьером: желтые стены с изображением ламы, синяя барная стойка и розовый неон. Посадочных мест мало — всего два стула внутри и еще пара снаружи. Кафе рассчитано скорее на формат «с собой», можно съесть блюда на прогулке в соседнем парке Баумана или наскоро внутри. При этом уходить вас никто не торопит: внутри играет приветливая испаноязычная музыка, а на стену арки на улице при помощи проектора транслируют популярные в Латинской Америке шоу вроде рестлинга.

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Меню, как и пространство, совсем небольшое. Готовят по три вида тако и буррито: с курицей, говядиной или бараниной, а также вареную кукурузу в остром соусе и кокосовые пончики в форме толстых чуррос под дульсе-де-лече — испанскую версию вареной сгущенки. Блюдо из названия закусочной — буррито — стоит брать в первую очередь в классическом варианте, с говядиной : сыр, бобы с беконом и томатным соусом, чипотле и тушенная в специях говядина создают яркий томатно-мясной вкус, который отлично дополняет пшеничная лепешка. Тако здесь заворачивают в более каноничную — кукурузную. Нам удалось попробовать два варианта: с курицей и говядиной, баранина к вечеру закончилась. Говядину здесь используют ту же, что в буррито, но нарезают слишком большими кусками для маленькой лепешки, поэтому мясо долго жуется. Остальная часть начинки в разных тако одинаково удачная: добавляют спелые помидоры, сладкий красный лук, кукурузу и сметанный соус. При заказе у вас спросят, насколько острое вы хотите блюдо. При средней степени чили чувствуется и слегка жжет язык, но не перебивает вкус. Позиция, где перец чувствуется больше всего, — безобидная на первый взгляд кукуруза, которую обмазывают острым соусом. Есть такую вполне реально, но при высокой чувствительности лучше просите меньше жгучей добавки. Если вы все же переели перца, запивайте одним из домашних лимонадов — насыщенных, но совсем не сладких: с огурцом и базиликом, с лавандой и смородиной, с мандарином и кардамоном или чича-морадой из кукурузы и ананаса.

Тако с курицей, 280 р. 1 из 3 Кукуруза с острым соусом, 220 р. 2 из 3 Буррито, от 300 р. 3 из 3

Заглянуть сюда определенно стоит: цены очень демократичные, а вкусовые сочетания в блюдах гармоничные и яркие. Главное, быть готовым, что долго вы тут не просидите из‑за нехватки мест, поэтому лучше взять еду с собой и заранее продумать дальнейший маршрут. А еще в Llamita можно заглянуть до или после вечеринки в одном из баров Басманного района: до богатой на ночные заведения Покровки идти всего десять минут.

Что пробовать Буррито с говядиной, 350 р. Тако с курицей, 280 р. Кукуруза, 220 р. Пончики, 200 р. Лимонад огурец-базилик, 180 р.

Адрес Ст.Басманная, 5, стр. 1 Время работы пн-вс 9.00–21.00

Tacoco Острая до слез еда и отличная куриная кесадилья

Еще одна мексиканская закусочная, в названии которой зашифровано и животное, и блюдо латиноамериканской кухни одновременно — Tacoco на Покровке. Посадка здесь немного больше, чем в Llamita (8 мест против 4), отчего сесть на неторопливый ужин удобнее — но не значит, что захочется. Основу интерьера составляет узорчатая плитка с восточными мотивами, кирпичные стены и плакаты с мексиканскими символами вроде Фриды Кало и чихуахуа в маске рестлера. Атмосфера довольно простая и напоминает современную шаурмичную.

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Соосновательница кафе Анастасия Карпенко создавала место по своим воспоминаниям о мексиканских ресторанах в США: на одной из кухонь она два года работала по программе Work & Travel. Меню, которое также разрабатывала она, оставляет много выбора: готовят кесадилью, тако, буррито, начос с различными соусами, томатный суп и десертную лепешку с нутеллой и бананами. У основных блюд можно выбрать остроту по 5-балльной шкале: 1 — немного перцев халапеньо, 2 — халапеньо и шрирача, 3 — того и другого побольше, 4 — действительно обжигающий соус из перца хабанеро и самый убийственный пятый вариант — соус, на 80% состоящий из самого острого в мире перца сорта «каролина-рипер». В Tacoco в первую очередь стоит приходить именно за жгучими блюдами : в московских ресторанах часто добавляют щадящие порции специй, а здесь предлагают уровни остроты для тех, чьи рецепторы близки к выносливым мексиканским. Если говорить о конкретных позициях, для начала берите кесадилью с курицей: здесь нежнейшее сочетание сыра, приготовленного на пару мяса, сметанного соуса и овощей . Кесадилью, как и буррито, готовят в трех размерах: S в лепешке диаметром 25 см, M в пшеничной тортилье на 5 см шире и L (который здесь называют Loco) — та же лепешка, что в среднем размере, но с бóльшим количеством начинки. На деле даже маленькой порцией можно наесться, а самую крупную лучше брать на двоих. Кроме множества вариантов остроты и размеров, в Tacoco предлагают 5 начинок для кесадильи, буррито и тако: с уже упомянутой курицей соседствует говяжий фарш, ветчина, овощи и даже соевое мясо для тех, кто не ест продуктов животного происхождения.

Начос вегетариано, 370 р. 1 из 5 Буррито с говядиной (Loco), 500 р. 2 из 5 Кесадилья с курицей (M), 360 р. 3 из 5 Буррито с соевым мясом (S), 290 р. 4 из 5 Тако классико с говядиной, 190 р., тако калиенте с ветчиной, 180 р., тако вега с овощами, 170 р. 5 из 5

Подобно Llamita Burrito, Tacoco вряд ли станет удобным местом для долгих посиделок, зато блюда стоят того, чтобы их попробовать. Экспериментируйте с остротой — два самых обжигающих соуса можно попросить на пробу, заказывайте куриную кесадилью и запивайте какао Picante — в меру сладким сочетанием какао, молока, сливок и специй, среди которых есть согревающий кайенский перец.

Что пробовать Кесадилья с курицей (S), 290 р. Буррито с говядиной (S), 300 р. Гуакамоле, 300 р. Тако спесиаль с соевым мясом, 180 р. Какао Picante, 230 р.

Адрес Покровка, 9, стр. 1 Время работы пн-чт, вс 12.00–0.00, пт-сб 12.00–5.00