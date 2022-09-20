Печем дома: шоколадно-банановый кекс за 45 минут

«Вариаций шоколадных кексов очень много. Прелесть этого — в использовании бананового пюре. Заодно пригодятся переспелые бананы — обычно выпечка с ними слишком сладкая, но только не в этом десерте. Внутри также горький, слегка хрустящий шоколад в галетах и сочный супершоколадный мякиш. Такой кекс идеален осенью и зимой вместе с горячими напитками вроде чая или кофе».