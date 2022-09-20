Печем дома: шоколадно-банановый кекс за 45 минут

Бренд-шеф и совладелица пекарни La Poste
«Вариаций шоколадных кексов очень много. Прелесть этого — в использовании бананового пюре. Заодно пригодятся переспелые бананы — обычно выпечка с ними слишком сладкая, но только не в этом десерте. Внутри также горький, слегка хрустящий шоколад в галетах и сочный супершоколадный мякиш. Такой кекс идеален осенью и зимой вместе с горячими напитками вроде чая или кофе».
Ингредиенты
— Переспевшие коричневые бананы — 350 г (примерно 3 шт.)
— Пшеничная мука — 160 г
— Тростниковый сахар — 180 г
— Сливочное масло — 150 г
— Яйцо — 60 г (1 шт., большое)
— Какао-порошок — 60 г
— Горький шоколад (70%) в галетах (например, Arubio) — 210 г
— Разрыхлитель — 13 г
— Соль — 6 г
Для глазури
— Шоколад (66%) — 200 г
— Масло виноградной косточки — 50 мл
Разомните бананы вилкой до консистенции пюре, влейте растопленное масло и добавьте сахар. Взбейте миксером.
Постепенно влейте в массу яйцо, взбейте. Добавьте шоколад и снова взбейте.
Отдельно смешайте какао, муку, соль и разрыхлитель. Добавьте сухую смесь к банановой основе и перемешайте.
Готовое тесто залейте в форму, предварительно смазанную сливочным маслом. Выпекайте при 160 градусах в течение 40–50 минут — готовность можно проверить с помощью зубочистки.
Пока выпечка готовится, сделайте глазурь. Для этого в микроволновке короткими сессиями растопите шоколад — главное, его не перегреть. Смешайте шоколад с маслом виноградной косточки, нанесите на кекс тонким слоем и дайте затвердеть. Готово.