Новые «Жар-птица» и «Чудо-юдо», третий J’Pan и другие новости ресторанов

В Москве открылись сразу два ресторана со сказочными названиями — «Жар-птица» на Никольской и «Чудо-юдо» на Новом Арбате, а также третье японское бистро J’Pan. Кроме того, в Patriki теперь можно съесть новые завтраки, в La Virgen — буррито, а в Izumi — выпить сет саке из 6 позиций.

«Жар-птица» Килька с томатами и пирожное «картошка» на месте французской кондитерской

В 2020 году российские кафе Ladurée стали частью холдинга «Рестораны Раппопорта», и концепцию флагманской кондитерской на Никольской решили расширить. Для обновления дизайнеры вдохновлялись «Русскими сезонами» Сергея Дягилева: оранжево-красные тона, бархатные стулья, большие зеркальные вставки с изображениями героев балета на стенах. Французские макарон и эклеры предлагали вместе с пирожками и солянкой из меню, составленного шефом Романом Палкиным (Big Wine Freaks). В начале года, после ухода Ladurée из России, Александр Раппопорт захотел оставить концепцию похожей на старую и переименовал заведение в Café de Paris, но этим летом все опять поменялось, и кафе решили сделать в русском стиле. В честь балета Стравинского ресторан назвали «Жар-птица», что также говорит о его перерождении. С новым брендом остался тот же шеф и прежний торжественный интерьер, свойственный ресторанам Раппопорта. Дорогая отделка с золотыми люстрами и мрамором может напугать излишне высокими ценами, на деле — меню достаточно демократичное.

Самая дешевая позиция — килька с томатами за 180 рублей, самая дорогая — палтус под соусом унаги из кваса за 990. Есть классика советской кухни в виде столичного салата или более необычные сочетания. Например, нежные ломтики свеклы со страчателлой, сладкой черешней и пряным пюре из инжира или горячие блюда на основе разных видов мяса, рыбы и морепродуктов — от говяжьего языка и кролика до семги и судака. Особенно хороши блюда с крабом — пышки и запеченный картофель. Для пончиков крабовое мясо смешивают с настоянным на панцирях маслом, авокадо и легким майонезом, а затем укладывают на жаренное во фритюре тесто — начинки и основы в закуске поровну. А крупные запеченные клубни картофеля с мягким пюре внутри сочетают с нежным кремом из краба, сливок и творожного сыра — особенно удачная позиция, напоминающая качественную версию «Крошки-картошки».

Другая картошка, которую стоит пробовать в «Жар-птице», — одноименное пирожное в двух вариантах: на шоколадном бисквите со сгущенкой и «1812» из белого бисквита и сливочного крема с коньяком, по рецепту более близкая к оригинальному десерту. Советуем брать обе и сравнивать: темная «картошка» насыщенно шоколадная, светлая — более нежная и масляная.

Что пробовать Салат «Столичный» с цыпленком, 250 р.

Страчателла с вяленой свеклой и черешней, 310 р.

Печеный картофель с камчатским крабом, 580 р.

Строганов из утки с моченой брусникой, 660 р.

«Картошка» шоколадная, 190 р.

«Картошка» «1812», 130 р.

Адрес Никольская, 5/1, стр. 3 Время работы пн-чт, вс 10.00–0.00, пт-сб 10.00–1.00 Телефон +7 (499) 678 08 80

«Чудо-юдо» Ресторан со сказочным названием на Новом Арбате

«Чудо-юдо» — проект рестораторов Тимура Ланского, Ильи Тютенкова и Александра Оганезова на месте бывшего казино «Метелица». В интерьере объединили элементы славянской этники и современные детали: венки-вязанки из разнотравья, извилистые фигуры, напоминающие сухие коряги степных курганов, стена со ставнями и тяжелыми брусьями и неожиданные вкрапления народного промысла вроде деревянных расписных колонн. При этом от общего настроения Нового Арбата тут не отошли: в заведении, как и в девяноста процентах мест по соседству, сидят на верандах и курят кальяны. Если вас это смущает, можно разместиться внутри или в отдельном зале на веранде, где курить запрещено.

В меню все разнообразие, которое привыкли видеть москвичи в дорогих ресторанах. Есть морские ежи, магаданские креветки, ледяной бар с сашими, крудо и тартарами, пицца и паста от итальянского шеф-повара Массимилиано Монтиролли (Tutto bene, Gilda, Rusalka), а еще средиземноморские антипасти (от 650 р.), горячее вроде крабовой котлеты (690 р.) или сибаса в соли (300 р. за 100 гр.) и коктейли от Владимир Аринушкина. В первую очередь советуем брать ассорти сашими из лосося, тунца и сибаса (1150 р.) и салат «Тайна» (990 р.), похожий на «Цезарь», — его приносят в тончайшей хрустящей лепешке, которую разбивают при вас, показывая начинку, скрывшуюся под оболочкой.

Кроме того, в «Чуде-юде» есть восемь разновидностей свежего хлеба на закваске, выпеченного в подовой печи, — от бородинского до гречишного, чесночного и бриоши. Любую буханку можно купить навынос.

Что пробовать Ассорти сашими New Style, 1150 р.

Салат «Тайна», 990 р.

Пицца с копченым сыром и цукини, 750 р.

Семифреддо, 480 р.

Адрес Н.Арбат, 21 Время работы пн-пт 12.00–0.00, сб-вс 12.00–2.00 Телефон +7 (495) 969 62 99

J’Pan Третий ресторан сети на Мясницкой

На Мясницкой улице заработало третье японское бистро. В отличие от первых двух, на Китай-городе и Трубной, очередей тут пока не выстраивается. Поэтому, если вы не хотите ждать столика лишние 10–15 минут, лучше заглянуть в новое место. Еще один пункт, который сказывается на отсутствии скопления народа, — пространство. Здесь оно немного больше, чем в первых двух бистро.

В меню практически все, что успело полюбиться завсегдатаям сети: большой раздел с донбури — блюдами из риса и разнообразных начинок сверху, хрустящие крабовые крокеты с острым соусом, невероятно сочная и большая порция курицы в панировке с рисом и салатом — чикен-кацу и традиционные японские закуски вроде шариков из рисового теста такояки или капустного блина окономияки.

Без новинок тоже не обошлось. Есть пряный суп с говядиной и кимчи, зеленая лапша с тофу, два вида удона — с крабом и с креветками и страчателлой, а также новые десерты. Например, милейший ганаш из белого шоколада с гелем из винограда на бисквите с маття в форме щенка сиба-ину.

Что пробовать Крабовые крокеты, 590 р.

Такояки с креветками, 360 р.

Гедза с курицей, 450 р.

Чикен-кацу, 470 р.

Покедон, 740 р.

Маття De Leche, 440 р.

Адрес Мясницкая, 22/1 Время работы пн-чт, вс 10.00–23.00, пт-сб 10.00–0.00 Телефон нет

Что еще интересного

Сезонный сет из семи блюд в «Белуге»

Тартар из воронежской говядины, 8000 р. за сет из 8 блюд © «Белуга»

Кроме икры и водки, которыми славится роскошный ресторан на втором этаже гостиницы «Националь», в «Белуге» можно качественно поесть. Самый приятный способ познакомиться с меню — заказать несколько сезонных позиций.

Сейчас готовят мини-закуску из томатов, мороженого из икры горбуши и побегов черной смородины (650 р.), еще одну закуску побольше — с малосольными огурцами, креветками и цветами (620 р.) в очень красивой подаче, тартар из воронежской говядины с брусникой (720 р.), гребешок с рисом и соусом из тыквы (1200 р.) и палтус с лисичками (1550 р.) на горячее. Также есть два десерта: сорбет из жимолости (550 р.) и персики с кумином и мороженым из сгущенки (550 р.).

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Буррито, сладкие начос и лайковый тарт в La Virgen Taqueria

Буррито с курицей, 800 р. © La Virgen Taqueria

В мексиканской закусочной появились сразу несколько новинок. Самая жирная во всех смыслах слова — огромное буррито в 600 грамм, который съесть в одиночку можно, только если вы не хотите ничего больше пробовать в ближайшие три-четыре часа. Всего есть три вида: с курицей (800 р.), с говядиной (840 р.) и, самый нежный, с треской (780 р.). Мы все-таки советуем взять буррито на двоих — тем более что его удобно разрезают на две равные части — и дополнить классической мичеладой (450 р.), картошкой фри с сырным соусом (330 р.) и сладостями вроде чуррос с шоколадной пастой (420 р.), начос с кокосовыми чипсами (380 р.) или лаймовым тартом (400 р.).

Комфортные завтраки в Patriki

Яйцо всмятку с черной икрой, 650 р. © Patriki

В Patriki появились новые утренние позиции — неизменно в симпатичной подаче на фарфоровых тарелках с цветами. По содержанию все просто, но совсем нескучно и очень качественно. Можно заказать бенедикт с ветчиной (650 р.), блинчик с мортаделлой и трюфелем (450 р.), тост с крабом и авокадо (850 р.), яйцо всмятку с черной икрой (650 р.) или сырники с инжиром (550 р.) на сладкое. Завтраки достаточно ранние: отдают каждый день с 9.00 до 12.00.

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Сет саке в Izumi

Сет из 6 саке, 2500 р. © Izumi

Про саке в России знают мало, а многие до сих пор ошибочно думают, что это горячая японская водка. В идзакая-баре Izumi давно есть барная карта из 13 видов саке, но иногда выбор сделать все-таки сложно. Чтобы было удобно самостоятельно разобраться в стилях и особенностях напитка, в ресторане разработали дегустационный сет из 6 видов саке. Можно найти суперпремиальное, полусладкое, нефильтрованное и даже саке с сусальным золотом. Также в сет входит питьевая вода для очищения рецепторов.

При этом гостей не будут донимать назойливым сервисом — с сетом каждый знакомится самостоятельно и в своем темпе. Под каждым стеклянным отёко (чашечкой для саке) написана подробная информация о регионе, ароматике, особенностях приготовления и сочетании с блюдами для каждого вида. Цена сета — 2500 рублей.