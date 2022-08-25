Британская выпечка: как приготовить булочки сконы к чаю?

Я люблю готовить дома. Часто для идеального сочетания нужны самые обычные продукты. Проверенный лично и один из любимых рецептов — сконы с изюмом и чаем с бергамотом. Когда приготовите, разрежьте их пополам, намажьте сливочным маслом и любимым джемом.