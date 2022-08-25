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Поваренная книга
Британская выпечка: как приготовить булочки сконы к чаю?
Алина Гринберг
Сегодня в 12:13
Сконы — небольшие булочки для традиционного английского чаепития. Теплая выпечка особенно хороша с маслом и джемом и, конечно, со свежезаваренным чаем. Узнали нескучный рецепт сконов от кондитерской «Клер».
Андрей Хропин

Управляющий эклерной «Клер»

Я люблю готовить дома. Часто для идеального сочетания нужны самые обычные продукты. Проверенный лично и один из любимых рецептов — сконы с изюмом и чаем с бергамотом. Когда приготовите, разрежьте их пополам, намажьте сливочным маслом и любимым джемом.

Ингредиенты на 20 штук

— Молоко — 75 мл
— Яйцо — 2 шт. (+ 1 желток для смазки сконов)
— Мука — 400 г
— Сахар — 90 г
— Сливочное масло — 140 г
— Изюм — 60 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Чай с бергамотом — 5 г (раскрошить в порошок)
— Соль — 1 щепотка

Как готовить
01

Смешайте муку с разрыхлителем, просейте через сито и добавьте сахар, соль и чай.

02

Добавьте холодное, порезанное на кусочки сливочное масло и быстро перетрите руками до состояния крошки.

03

Добавьте молоко и яйца. Перемешайте до однородности. Затем быстро вмешайте изюм.

04

Готовое тесто раскатайте до толщины около 3 см и вырежьте круги диаметром 5 см. Смажьте тесто желтком.

05

Выпекайте в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 20 минут. Подавайте сконы со сливочным маслом и джемом.

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