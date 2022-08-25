Британская выпечка: как приготовить булочки сконы к чаю?

Управляющий эклерной «Клер»
Я люблю готовить дома. Часто для идеального сочетания нужны самые обычные продукты. Проверенный лично и один из любимых рецептов — сконы с изюмом и чаем с бергамотом. Когда приготовите, разрежьте их пополам, намажьте сливочным маслом и любимым джемом.
Ингредиенты на 20 штук
— Молоко — 75 мл
— Яйцо — 2 шт. (+ 1 желток для смазки сконов)
— Мука — 400 г
— Сахар — 90 г
— Сливочное масло — 140 г
— Изюм — 60 г
— Разрыхлитель — 10 г
— Чай с бергамотом — 5 г (раскрошить в порошок)
— Соль — 1 щепотка
Смешайте муку с разрыхлителем, просейте через сито и добавьте сахар, соль и чай.
Добавьте холодное, порезанное на кусочки сливочное масло и быстро перетрите руками до состояния крошки.
Добавьте молоко и яйца. Перемешайте до однородности. Затем быстро вмешайте изюм.
Готовое тесто раскатайте до толщины около 3 см и вырежьте круги диаметром 5 см. Смажьте тесто желтком.
Выпекайте в предварительно разогретой до 190 градусов духовке в течение 20 минут. Подавайте сконы со сливочным маслом и джемом.