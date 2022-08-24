Два десятка кафе и галерея современного искусства: в Петербурге открылся фуд-молл Balagan

Спустя 2 года стройки в здании Приморского рынка на Петроградской стороне открылось трехуровневое гастрономическое пространство Balagan. Место работает около месяца — здесь уже более 20 ресторанов и галерея современного искусства. Поговорили с основателями проекта о его создании и узнали, за чем идти и что есть в новом фуд-маркете в первую очередь.

К реконструкции здания Приморского рынка на Петроградской стороне приступили осенью 2020-го. Почти два года команда основателя Balagan Андрея Перцева (Litera G, Ognivo) создавала пространство, призванное стать универсальным местом, где жители города и туристы смогут поесть, заглянуть на современную выставку или собраться с друзьями на диджей-сет. Так и получилось: летом Balagan открылся, объединив в себе 23 гастрономических направления и галерею Debosh, где проходят выставки современного искусства и лекции на смежные темы.

Андрей Перцев Основатель Balagan

«Открыть Balagan я решил в 2019 году. План появился после моей поездки в Лиссабон в 2016 году и окончательно закрепился после визита в Берлин в 2018-м: в обоих городах есть отличные гастрономические рынки, ставшие настоящей достопримечательностью.

В историческом здании, которое мы выбрали для Balagan, когда‑то работал магазин „Океан“. До него на этом месте были Приморский, Крестьянский и Дерябкин рынки. А еще раньше тут были склады, часть из которых занимал Абрам Лейферт для хранения декораций своего балаганного театра „Развлечение и польза“, который работал на Марсовом поле. Поэтому и название пространства — историческое».

Воплощать идеи о создании гастрорынка-достопримечательности, перед которым стоит задача стать комфортным, интересным и привлекательным для гостей, взялись архитекторы бюро Da bureau. Команда работает с десятками ресторанных проектов, среди которых — Osteria Betulla в Петербурге и Fish Fetish в Москве, чьи дизайны были отмечены премией The DNA Paris Design Award 2022.

Мария Романова Дизайнер и партнер Da bureau

«Для бюро важно, чтобы в проекте читался наш почерк — правильная логистика пространства и толика срежиссированного хаоса. Balagan — это возможность соединить идеи, на первый взгляд не связанные друг с другом. Мы отдали дань прошлому, оставляя пасхалки из нашего советского детства: например, поставили винтажную мебель и повесили рисунки на стенах в советском стиле и вместе с тем добавили современные детали и создали атмосферу шумной веселой тусовки. Получился такой Balagan, в котором каждый найдет свое место».

Куда пойти и что съесть в первую очередь Osh

Сразу со входа Osh заметить сложно — место находится в дальнем правом углу, а его название стильно, но сдержанно выбито на бетонной отделке вытяжки. Не потеряться помогает запах и горячий воздух, прокладывающие путь к огромной чугунной таре, обложенной зеленой плиткой, где готовят аутентичный рассыпчатый плов с ягненком. К нему стоит заказать горячую самсу с тыквой (150 р.) или с сыром и зеленью (150 р.).

Sapiens

Sapiens — самый зеленый корнер на первом этаже «Балагана», и найти его легко по полкам с растениями. Главные здесь — кебабы из мяса или дичи и разнообразные закуски мезе, которые можно взять с питой или тонким лавашом, по отдельности или в виде сета.

Самый привлекательный на вид кебаб — green kebab с ягненком (590 р.), напоминающий скорее боул, чем шаверму. На тарелку с щедрой порцией зелени выкладывают мясной кебаб и свежие или маринованные овощи, а среди намазок — зеленый горошек с эстрагоном, листьями мяты и маринованным сыром (180 р.).

Lili

Поднявшись на второй этаж, легко заметить азиатский корнер Lili. Это уголок с футуристичными экранами, где друг друга сменяют изображения суши, татаки и роллов из меню и словно картинкой из Sims крутятся стильные футболки команды. Медитативно, красиво, но пора приступить к еде. Смело берите любые роллы и татаки, все-таки Lili открыла команда японского кафе Gills. Наши фавориты — татаки из угря с томатной сальсой (570 р.) и ролл с тунцом в темпуре с креветкой и манго (520 р.).

Balagur

«Балагур» — коктейльный бар на втором этаже с полукруглой контактной барной стойкой, форму которой повторяет хрустальная люстра под потолком. Здесь шеф-бармен ресторана Ognivo Ильгар Вахабов готовит с десяток коктейлей, используя цитрусовые добавки и свежую зелень вроде мяты, кинзы или базилика. Сезонное включение — фруктово-ягодный коктейль «Арбуз & маракуйя» на цитрусовой водке и игристом. Цена на все миксы фиксированная — 590 рублей.

Zarya

Третий уровень фуд-маркета — самый светлый и просторный. Неудивительно, что именно тут расположилась «Заря» с ранними завтраками от создателей ресторана Ognivo. Утренняя еда — главное, за чем стоит сюда идти. Большую часть блюд отдают с 8.00 до 18.00, но и после этого в меню остается пара завтраков, соседствующих с горячими блюдами вроде брокколи на углях с муссом из рикотты (390 р.) или форелью на гриле (890 р.). Пробуйте яйца бенедикт на картофельной бриоши с начинкой на выбор: с крабом (790 р.) или форелью слабой соли (540 р.); полбу с голубикой и вареньем из инжира (420 р.) или большой фирменный завтрак с отварным яйцом, спаржей, сыром чеддер, хлебом и сыроваренной итальянской колбасой коппой (640 р.).

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