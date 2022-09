Какое безалкогольное пиво выбрать? Спрашиваем пивовара

«Горьковская пивоварня», IPA 0,0

«Жигули», «Барное безалкогольное, лимон-мята»

Hoegaarden, «0,0»

Rocket City, «Спутник-0»

Jaws Brewery, I Am Sourry Sweetie

В ассортименте пивоварни Jaws можно найти сразу несколько безалкогольных сортов: цитрусовый Don’t Worry Baby, абрикосовый My Apricot Morning, I Am Sourry Stormy с ананасом и базиликом и тропический I Am Sourry Sweetie — все по-своему хороши. Однако выделить хочется именно последний — кислый эль с добавлением пюре маракуйи. Сладость тропического фрукта и закисленная база в данном случае переплетаются настолько удачно, что сорт вполне может дать фору даже своим алкогольным аналогам. Отыскать это безалкогольное пиво в продаже несложно: оно почти всегда есть в фирменных заведениях Jawsspot и частенько встречается на полках баров и ботл-шопов.