Какое безалкогольное пиво выбрать? Спрашиваем пивовара

Отношение к безалкогольной продукции разное: кто‑то считает ее суррогатом, для других это способ почувствовать вкус любимого напитка без опьянения. Так или иначе мнение о безалкогольном улучшается, а новых позиций становится больше. Чтобы убедиться в этом, раз в неделю в течение месяца мы будем писать о самом интересном без алкоголя. Начнем с пива.

Александр Савицкий Контрактный пивовар, автор телеграм-канала «Просто про пиво»

Так вышло, что безалкогольную вариацию пива многие считают неким эрзацем, а любовь к нему относят к каким‑то страшным девиациям. Тем не менее несмотря на пренебрежительное отношение к «безалкашке», этот сегмент за последние годы окреп, вырос в несколько раз и продолжает отнимать долю рынка у традиционных сортов. Если несколько лет назад количество марок пенного с околонулевым содержанием спирта на полке гипермаркета можно было пересчитать по пальцам одной руки, сегодня под безалкогольное пиво выделяются целые стеллажи. Причем выпуском «нулевок» занимаются уже не только гиганты рынка, но и представители малого пивоварения. И это, на мой взгляд, очень хороший тренд.

Конечно, не все сорта получаются удачными, однако на хватает весьма достойных представителей и в массовом сегменте, и в крафте. Я отобрал шесть самых интересных и беспроигрышных, с моей точки зрения, сортов безалкогольного пива как классического, так и специфического.

Перед тем как приступить к рассказу о каждом, хочется сделать важную ремарку: у малых пивоваров всегда будет преимущество перед большими заводами — им не нужно экономить, пытаясь удержать себестоимость на минимуме, да и ориентироваться на простые вкусы большинства нужды нет. Поэтому, чтобы сохранить паритет, я уделил равное внимание массовым и крафтовым сортам.

«Горьковская пивоварня», IPA 0,0

Курируемая пивным гигантом Carlsberg (владеет компанией «Балтика») нижегородская «Горьковская пивоварня» выпустила, пожалуй, один из лучших безалкогольных сортов в сегменте массмаркета, даром что в стиле IPA. У этого напитка очень приятный и понятный вкус, интенсивный хмелевой аромат и не слишком высокая цена — все при нем. Слегка придраться можно разве что к балансу: лично мне хотелось бы чуть убавить сладость, но кого‑то это, наоборот, привлечет. Большое достоинства сорта — его распространенность. Найти его можно почти везде — от магазинов у дома до крупных супермаркетов.

Цена ~ 65 р.

«Жигули», «Барное безалкогольное, лимон-мята»

Безалкогольная новинка от «Московской пивоваренной компании» — тоже представитель массового сегмента с соответствующими свойствами: понятный вкус, невысокая цена, хорошая распространенность. И, наверное, этого сорта не было в моем списке, если бы не один нюанс: в отличие от аналогов производства «Балтики» или Amstel, лимонно-мятный напиток от МПК сохранил во вкусе характерную для классического напитка горечь и потому не дает ощущения, будто пьешь какой‑то невнятный фруктовый лимонад с солодовыми нотками. А еще это самая дешевая позиция в подборке.

Цена ~ 50 р.

Hoegaarden, «0,0»

Последний представитель массовых безалкогольных сортов в моем списке — безалкогольное пиво популярной бельгийской марки «Хугарден». Раньше эту вариацию завозили из‑за рубежа, но с недавних пор делают у нас по лицензии, что позволило заметно снизить стоимость: можно найти в некоторых торговых сетях по очень скромной цене. Да, по своим вкусовым характеристикам этот сорт довольно далек от классического напитка в понимании большинства потребителей: здесь нет привычной солодовой сладости и хмелевой горечи. Да и к составу у обывателя могут возникнуть вопросы: помимо стандартных ингредиентов там можно найти целую россыпь добавок. Но, отбросив снобизм, готов признать: безалкогольный «Хугарден» — один из самых приятных компаньонов к ланчу. Особенно версия с грейпфрутом!

Цена ~ 60 р.

Rocket City, «Спутник-0»

От массовых производителей перейдем к малым пивоварням. И тут первым делом хочется упомянуть «Спутник-0» от подмосковной пивоварни «Рокет-сити» — великолепное безалкогольное пиво в стиле американский светлый эль (APA) на хмеле Citra. Сорт получился настолько выверенным и сбалансированным, что на данный момент могу без сомнений поставить его на первую строчку личных предпочтений в списке «нулевок». Недостаток у него, пожалуй, только один: найти «Спутник-0» за пределами фирменного бара пивоварни очень сложно, но можно заказать онлайн.

Цена 180 р.

Jaws Brewery, I Am Sourry Sweetie

В ассортименте пивоварни Jaws можно найти сразу несколько безалкогольных сортов: цитрусовый Don’t Worry Baby, абрикосовый My Apricot Morning, I Am Sourry Stormy с ананасом и базиликом и тропический I Am Sourry Sweetie — все по-своему хороши. Однако выделить хочется именно последний — кислый эль с добавлением пюре маракуйи. Сладость тропического фрукта и закисленная база в данном случае переплетаются настолько удачно, что сорт вполне может дать фору даже своим алкогольным аналогам. Отыскать это безалкогольное пиво в продаже несложно: оно почти всегда есть в фирменных заведениях Jawsspot и частенько встречается на полках баров и ботл-шопов.

Цена 200 р.

Zero Point («Точка отсчета»)

Замкнуть свой список я решил не конкретным сортом, а целой пивоварней. Zero Point или «Точка отсчета», — по-своему уникальный молодой проект, ориентированный на выпуск исключительно безалкогольных сортов. На данный момент у ребят в ассортименте 11 позиций на любой вкус: есть и пилзнер, и стаут, и IPA, и пшеничное. Знакомство с пивоварней рекомендую начать со светлого лагера Moto Drug или с сорта Porter 42, если предпочитаете темное.