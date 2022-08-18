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Поваренная книга
Рецепт-пятиминутка: простой летний салат с арбузом
Алина Гринберг
Сегодня в 11:42
Среди множества рецептов с арбузом найти тот, что будет без сыра, непросто. Чаще всего плод дополняют фетой, брынзой или козьим сыром. Это отличные сочетания, но мы нашли еще одно — самое свежее и подходящее в том числе веганам. Делимся рецептом от шефа ресторана Sangre fresca Марко Антонио Феррейры.
Марко Антонио Феррейра

Шеф-повар Sangre fresca

«Идея блюда — воплотить лето. Мы пользуемся преимуществами сезона и берем те продукты, которые для него свойственны. В этом салате сладкий арбуз сочетается с двумя разными видами помидоров, мятой и редисом. Также мы добавляем оливковое и чесночное масло и сок лайма в качестве заправки. Это очень быстрый рецепт: все время приготовления составит около 5 минут. Сочетать можно с любыми блюдами или есть отдельно как несложный освежающий перекус — пожалуй, это лучшая легкая закуска для летних дней».

Ингредиенты на две порции

— Арбуз — 180 г
— Розовые томаты — 50 г
— Узбекские томаты — 50 г
— Редис — 12 г
— Приправа Tajin или сушеный чили — 1 щепотка
— Мята — 1 веточка
— Тыквенные семечки — 5 г
— Оливковое масло — 10 мл 
— Чесночное масло — 5 мл
— Сок лайма — 5 мл

Как готовить

Нарежьте арбуз крупными кубиками, томаты — крупными дольками, а редис — тонкими слайсами.

Арбуз и томаты выложите в тарелку, поверх — слайсы редиса. Добавьте специи, соль и перец по вкусу. Заправьте блюдо оливковым и чесночным маслом и соком лайма.

Перед подачей добавьте сверху тыквенные семечки и несколько листиков мяты. Готово.

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