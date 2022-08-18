Рецепт-пятиминутка: простой летний салат с арбузом

«Идея блюда — воплотить лето. Мы пользуемся преимуществами сезона и берем те продукты, которые для него свойственны. В этом салате сладкий арбуз сочетается с двумя разными видами помидоров, мятой и редисом. Также мы добавляем оливковое и чесночное масло и сок лайма в качестве заправки. Это очень быстрый рецепт: все время приготовления составит около 5 минут. Сочетать можно с любыми блюдами или есть отдельно как несложный освежающий перекус — пожалуй, это лучшая легкая закуска для летних дней».