Узнали у шефов самые интересные варианты смузи: сладкие с арахисовой пастой или кленовым сиропом, овощные с кукурузой или щавелем, фруктовые с ананасом или бананом и ягодный с семенами чиа.

Тропический смузи с ананасом и соком грейпфрута

Саша Келлер Шеф-бармен «Ладо»

Напиток можно употреблять со льдом или без. Летом вариант со льдом очень освежает, поэтому сейчас рекомендую именно его. Получается освежающий пряный напиток — настоящий полезный шот для иммунитета!

Ингредиенты — Ананас — 300 г

— Зеленое яблоко — 1 шт.

— Корень имбиря — 10–15 г

— Свежевыжатый сок грейпфрута — 20 мл (сок одного грейпфрута) Как готовить Очистите ананас от кожуры, добавьте к нему очищенный корень имбиря, сок грейпфрута и яблоко для плотности и приятной кислотности. Все ингредиенты перебейте в блендере и перелейте в бокал любой формы. Добавьте лед по желанию.

Ягодный смузи с семенами чиа

Артем Хижняков Шеф-повар Barbosco

Главное преимущество смузи заключается в простом и сбалансированном составе. В чаше блендера можно перемешать свежие или свежемороженые ягоды, фрукты, овощи и даже зелень. Получается нефильтрованный напиток, содержащий клетчатку и сложные углеводы, которые обеспечивают организм долгим и высоким уровнем энергии. В зависимости от состава, который может быть самым разнообразным, смузи могут быть как низкокалорийными, так и питательными — вместо полноценного приема пищи.

Ингредиенты — Ежевика — 200 г

— Голубика — 200 г

— Сок лайма — 5 г

— Семена чиа — 10 г

— Лед — 50 г Как готовить Фрукты можно использовать свежие или замороженные. В последнем случае лед добавлять не нужно. Смешайте фрукты в блендере: свежие в течение 1 минуты, замороженные — 1,5 минуты. Положите к ним ягоды, лед и сок лайма, взбейте. В готовую массу добавьте семена чиа.



Смузи с щавелем, виноградом и водой алоэ

Владимир Аринушкин Шеф-бармен «Дома культур»

Смузи — простой и быстрый в приготовлении напиток. А в преддверии теплого сезона, когда нет желания для полноценного приема пищи, он вполне заменит и перекус. Попробуйте несложное, но интересное сочетание щавеля, яблока, винограда и алоэ. Получается кисло-сладкий, ароматный напиток, в котором сочетание винограда и алоэ дает приятный тропический вкус.

Ингредиенты — Шпинат — 3 листа

— Зеленое яблоко — 0,5 шт.

— Виноград — 4 шт.

— Вода алоэ — 100 мл

— Лед — 4 кубика Как готовить Взбейте все ингредиенты в блендере.

Протеиновый смузи с арахисовой пастой и какао

Анастасия Садчикова Соосновательница проекта Acai Family

В одном стаканчике смузи могут объединиться и десерт, и полезный напиток. Его легко приготовить дома, а рецептов есть такое количество, что вы каждый день можете пробовать что‑то новое и необычное. Наш смузи как раз очень нестандартный: тут и порция протеина, и сытная арахисовая паста, которая сделает из напитка полноценный завтрак.

Ингредиенты — Свежий или замороженный банан — 1 шт.

— Свежее или замороженное манго — 100 г

— Арахисовая паста без добавок (Nutbutter, We Are Nuts или DopDrops) — 1 ч. л. с горкой

— Какао-порошок — 1 ч. л.

— Какао-крупка — 1 ч. л.

— Ванильный протеин (Whey Protein от бренда VPLab) — 1 ст. л.

— Растительное молоко (например, миндальное Bite) — 250 мл Как готовить Все ингредиенты положите в блендер и взбейте до получения однородной массы.

Смузи с кукурузой, березовым соком и кленовым сиропом

Виктор Гусев Бренд-шеф необистро «Тени»

Я никогда не делаю что‑то стандартное, как правило, стараюсь придумывать нетривиальные решения. Поэтому смузи тоже получился необычным. При этом он сбалансирован по сладости и очень приятен по текстуре. За основу взял кукурузу, овсянку и березовый сок — сейчас как раз идет сезон, поэтому его можно спокойно купить на рынке. Хлопья геркулеса лучше обжарить, так они приобретают вкус карамельного попкорна, а для сладости можно добавить немного кленового сиропа.

Ингредиенты — Печеная кукуруза — 180 г

— Березовый сок — 150 мл

— Молоко из жареной овсянки — 300 г

— Кленовый сироп — 30 мл

— Щавель — 10 г

— Сок лимона — 8 г

— Куркума — 1 г Как готовить Запеките кукурузу при высокой температуре в течение 10 минут, пробейте в блендере с березовым соком и щавелем. Овсянку обжарьте с небольшим количеством сахара и взбейте с горячей водой в пропорции 1:3. Процедите через сито и смешайте в блендере получившееся молоко с кленовым сиропом и соком лимона.

Банановый смузи с базиликом

Антон Иваха Шеф-повар ресторана «Северяне»

В каждом меню ресторана должен быть хотя бы один смузи. Я их не очень понимаю, поэтому максимально адаптировал идею под свой вкус. Получилось достаточно просто и легко — для лета самое то.

Ингредиенты — Свежий банан — 110 г

— Базилик — 3 г

— Свежевыжатый сок лайма — 15 мл

— Цедра половины лайма Как готовить Взбейте все ингредиенты в блендере.

Смузи с авокадо, бананом и петрушкой

Женя Шассаньяр Основательница фуд-маркета «Парник» и бара Marie Laveau, арт-директор кафе Michel

Мне нравится делать смузи из всего, что есть в холодильнике, — особенно люблю добавлять побольше зелени и зеленых овощей. Для сладости можно положить яблоко, морковь или обойтись овощным сочетанием, все зависит от вашего вкуса. Этот смузи получился эдакий похмельный — очень освежает.

Ингредиенты — Авокадо — 1 шт.

— Банан — 1 шт.

— Овсяное молоко — 300 мл

— Петрушка — горсть

— Шпинат — горсть Как готовить Взбейте все ингредиенты в блендере.