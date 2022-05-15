Узнали у шефов самые интересные варианты смузи: сладкие с арахисовой пастой или кленовым сиропом, овощные с кукурузой или щавелем, фруктовые с ананасом или бананом и ягодный с семенами чиа.
Тропический смузи с ананасом и соком грейпфрута
Шеф-бармен «Ладо»
Напиток можно употреблять со льдом или без. Летом вариант со льдом очень освежает, поэтому сейчас рекомендую именно его. Получается освежающий пряный напиток — настоящий полезный шот для иммунитета!
Ингредиенты
— Ананас — 300 г
— Зеленое яблоко — 1 шт.
— Корень имбиря — 10–15 г
— Свежевыжатый сок грейпфрута — 20 мл (сок одного грейпфрута)
Как готовить
Очистите ананас от кожуры, добавьте к нему очищенный корень имбиря, сок грейпфрута и яблоко для плотности и приятной кислотности. Все ингредиенты перебейте в блендере и перелейте в бокал любой формы. Добавьте лед по желанию.
Ягодный смузи с семенами чиа
Шеф-повар Barbosco
Главное преимущество смузи заключается в простом и сбалансированном составе. В чаше блендера можно перемешать свежие или свежемороженые ягоды, фрукты, овощи и даже зелень. Получается нефильтрованный напиток, содержащий клетчатку и сложные углеводы, которые обеспечивают организм долгим и высоким уровнем энергии. В зависимости от состава, который может быть самым разнообразным, смузи могут быть как низкокалорийными, так и питательными — вместо полноценного приема пищи.
Ингредиенты
— Ежевика — 200 г
— Голубика — 200 г
— Сок лайма — 5 г
— Семена чиа — 10 г
— Лед — 50 г
Как готовить
Фрукты можно использовать свежие или замороженные. В последнем случае лед добавлять не нужно. Смешайте фрукты в блендере: свежие в течение 1 минуты, замороженные — 1,5 минуты. Положите к ним ягоды, лед и сок лайма, взбейте. В готовую массу добавьте семена чиа.
Смузи с щавелем, виноградом и водой алоэ
Шеф-бармен «Дома культур»
Смузи — простой и быстрый в приготовлении напиток. А в преддверии теплого сезона, когда нет желания для полноценного приема пищи, он вполне заменит и перекус. Попробуйте несложное, но интересное сочетание щавеля, яблока, винограда и алоэ. Получается кисло-сладкий, ароматный напиток, в котором сочетание винограда и алоэ дает приятный тропический вкус.
Ингредиенты
— Шпинат — 3 листа
— Зеленое яблоко — 0,5 шт.
— Виноград — 4 шт.
— Вода алоэ — 100 мл
— Лед — 4 кубика
Как готовить
Взбейте все ингредиенты в блендере.
Протеиновый смузи с арахисовой пастой и какао
Соосновательница проекта Acai Family
В одном стаканчике смузи могут объединиться и десерт, и полезный напиток. Его легко приготовить дома, а рецептов есть такое количество, что вы каждый день можете пробовать что‑то новое и необычное. Наш смузи как раз очень нестандартный: тут и порция протеина, и сытная арахисовая паста, которая сделает из напитка полноценный завтрак.
Ингредиенты
— Свежий или замороженный банан — 1 шт.
— Свежее или замороженное манго — 100 г
— Арахисовая паста без добавок (Nutbutter, We Are Nuts или DopDrops) — 1 ч. л. с горкой
— Какао-порошок — 1 ч. л.
— Какао-крупка — 1 ч. л.
— Ванильный протеин (Whey Protein от бренда VPLab) — 1 ст. л.
— Растительное молоко (например, миндальное Bite) — 250 мл
Как готовить
Все ингредиенты положите в блендер и взбейте до получения однородной массы.
Смузи с кукурузой, березовым соком и кленовым сиропом
Бренд-шеф необистро «Тени»
Я никогда не делаю что‑то стандартное, как правило, стараюсь придумывать нетривиальные решения. Поэтому смузи тоже получился необычным. При этом он сбалансирован по сладости и очень приятен по текстуре. За основу взял кукурузу, овсянку и березовый сок — сейчас как раз идет сезон, поэтому его можно спокойно купить на рынке. Хлопья геркулеса лучше обжарить, так они приобретают вкус карамельного попкорна, а для сладости можно добавить немного кленового сиропа.
Ингредиенты
— Печеная кукуруза — 180 г
— Березовый сок — 150 мл
— Молоко из жареной овсянки — 300 г
— Кленовый сироп — 30 мл
— Щавель — 10 г
— Сок лимона — 8 г
— Куркума — 1 г
Как готовить
Запеките кукурузу при высокой температуре в течение 10 минут, пробейте в блендере с березовым соком и щавелем. Овсянку обжарьте с небольшим количеством сахара и взбейте с горячей водой в пропорции 1:3. Процедите через сито и смешайте в блендере получившееся молоко с кленовым сиропом и соком лимона.
Банановый смузи с базиликом
Шеф-повар ресторана «Северяне»
В каждом меню ресторана должен быть хотя бы один смузи. Я их не очень понимаю, поэтому максимально адаптировал идею под свой вкус. Получилось достаточно просто и легко — для лета самое то.
Ингредиенты
— Свежий банан — 110 г
— Базилик — 3 г
— Свежевыжатый сок лайма — 15 мл
— Цедра половины лайма
Как готовить
Взбейте все ингредиенты в блендере.
Смузи с авокадо, бананом и петрушкой
Основательница фуд-маркета «Парник» и бара Marie Laveau, арт-директор кафе Michel
Мне нравится делать смузи из всего, что есть в холодильнике, — особенно люблю добавлять побольше зелени и зеленых овощей. Для сладости можно положить яблоко, морковь или обойтись овощным сочетанием, все зависит от вашего вкуса. Этот смузи получился эдакий похмельный — очень освежает.
Ингредиенты
— Авокадо — 1 шт.
— Банан — 1 шт.
— Овсяное молоко — 300 мл
— Петрушка — горсть
— Шпинат — горсть
Как готовить
Взбейте все ингредиенты в блендере.