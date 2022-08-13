Carte Blanche от сети «Даблби», летние блюда в Savva и 32 вида котлет в Mon Cotlette

Коктейли с персиками на красивой панорамной веранде Buono, арбузы и дыни в Saperavi Café, целое меню котлет в Хамовниках и холдинг gt. в «ГЭС-2» — главные ресторанные новости недели от «Афиши Daily».

Carte Blanche Блюда со всего света от сети «Даблби»

Первую попытку развить кофейную концепцию в более гастрономическую в «Даблби» предприняли еще четыре года назад, когда открыли на Якиманской набережной Double B Black с коктейлями и несложными блюдами. С конца прошлого года спешелти-сети удалось запустить еще два проекта — Oui Bistro с едой на каждый день и «География», где часть блюд заимствовали у регионов, из которых в «Даблби» привозят зерно. Пару недель назад на Пречистенской набережной, через Москву-реку от Double B Black, открыли самый торжественный ресторан сети — Carte Blanche.

В интерьере — имитация белого мрамора и белые скатерти на столах. Светлый дизайн успокаивает не только визуально, каждая деталь здесь приятна на ощупь: шершавые обои, пушистые стулья, бархатистые диваны и рельефные вазы. По атмосфере Carte Blanche напоминает ресторан в хорошем бутик-отеле, и ассоциация с путешествиями здесь неслучайна — шеф-повар Чарли Виссер родом из ЮАР и привез оттуда часть кулинарных техник.

На закуску предлагают южноафриканскую мраморную говядину билтонг, вяленную в кориандре, фенхеле и чили. Мясо пряное и солоноватое, а порцию можно спокойно делить на троих и заказывать в качестве закуски к вину. Еще один рецепт — запеканку из мясного фарша и пряностей боботи — шеф позаимствовал у малайцев, живущих в ЮАР, и приготовил его по принципу итальянских аранчини. Говяжий фарш смешивают с рисом, кунжутом и двадцатью видами специй, от карри до гвоздики, скатывают в шарики и обжаривают в тонкой панировке. Не удивляйтесь, что к аранчини в виде добавки принесут дзадзики — соус из мацони, огурцов и мяты хорошо освежает и разбавляет сытное сочетание риса с мясом. Несмотря на то, что некоторые позиции напоминают об африканской гастрономии, на ресторан национальной кухни здесь не претендуют — в меню есть и ризотто с белыми грибами, и бабагануш, и филе миньон с перечным соусом.

Карту напитков тоже составили по принципу «все и сразу»: есть авторские коктейли, вино с выбором на две страницы и кофе от «Даблби». Увы, латте горчил так, что не спасла даже сладость молока. Если хотите напиток, качество которого не зависит от стабильности зерна и внимания бариста, берите один из лимонадов: цветочный апельсин-бузина или смородина-кокос, выраженную кислотность которого перебивает облако из сахарной ваты, красиво уложенное на стакан.

Что пробовать Марокканский хумус, 300 р.

Вяленая мраморная говядина с кориандром билтонг, 650 р.

Малайские аранчини с говядиной, пармезаном и дзадзики, 650 р.

Южноафриканский бургер с прямой авторской котлетой, воздушная бриошь, томатная сальса, картофель фри, 850 р.

Лимонад апельсин-бузина, 400 р.

Адрес Пречистенская наб., 5 Время работы пн-вс 12.00–22.00 Телефон +7 929 500 11 10

Mon Cotlette Котлетная моноконцепция в Хамовниках

Частичный уход зарубежных брендов фастфуда запустил в Москве новую волну интереса к локальным альтернативам бургерным — таким, где будет быстро и недорого. Новое кафе с котлетами на Усачевском кажется попыткой импортозамещения, но, по словам основателя Евгения Ничипурука («Раковая»), ею не является — в первую очередь Mon Cotlette придумали, чтобы «облегчить жизнь домохозяйкам» и упростить приготовление ужина на себя и семью.

Всего в кафе готовят 32 вида котлет: мясные, рыбные, из птицы, из морепродуктов и овощные. Любителям классики готовят 7 видов мясных котлет, среди которых самая пряная и нескучная — из трех видов мяса (говядины, свинины и баранины), перемешанных с кинзой и хмели-сунели. В раздел «Из птицы» добавили биточки из утки, индейки и курицы — фарш для последней жарят в панировке для котлеты по-киевски или смешивают с пармезаном и базиликом. Мясные котлеты удались лучше рыбных. Например, щучья со шпинатом и салом, несмотря на добавленный жир, получилась сухой, а внутри фарша попадаются твердые частицы.

К любой котлете можно взять пюре. Как часто бывает, самое простое блюдо в меню оказалось самым приятным — мягкое, почти кремовое пюре из картофеля подают с четырьмя начинками на выбор: жареным луком, беконом и укропом, трюфельным маслом и вешенками или голубым сыром.

Mon Cotlette задумывали в первую очередь под формат «с собой» — отсюда стильные коробочки с плотными картонными бортиками и металлической прошивкой внутри, которые держат тепло еды около 40 минут. На деле чаще сюда приходят на обед среди рабочего дня — на такие случаи составили два вида бизнес-ланчей из котлеты и пюре: с салатом за 450 рублей или с супом и компотом за 650. Компоты готовят сами — от привычного из сухофруктов до более оригинального из яблок, тархуна и базилика.

Что пробовать Котлета из трех видов мяса, 180 р.

Котлета куриная в итальянском стиле, 250 р.

Котлета из кролика, 250 р.

Картофельное пюре, 270 р.

Адрес Усачева, 26, 1 этаж Время работы пн-вс 10.00–22.00 Телефон +7 (495) 363 79 65

gt. в «ГЭС-2» Переосмысление ресторанов пространства холдингом gt. Галактиона и Элины Табидзе

«ГЭС-2» менее чем за год стал важной локацией на культурной карте Москвы, но открытые при нем гастрономические точки не получили такой же популярности. Чаще местные кафе обсуждали в контексте высоких цен — за маття-латте на альтернативе здесь просили 650 рублей. Перепридумать гастрономическую составляющую пространства пригласили Галактиона и Элину Табидзе, основателей gt. group и владельцев Lila, Alice и Atelier de tartelettes. Главные изменения рестораторы пока только готовят: в конце августа здесь заработает восьмая пекарня Valiko, а еще через месяц заново откроют заглавный ресторан «ГЭС-2» — с блюдами от Режиса Тригеля, отвечающего за кухню Lila. «Второй бар» и «Остановка» тоже не останутся без ребрендинга, но уже сейчас работают с новым меню, наскоро разработанным бренд-шефом Тригелем вместе с шефом Александром Андреевым.

Посетители «ГЭС-2» — чаще всего молодые люди, которые на постоянной основе могут позволить себе только бюджетные заведения, но сделать местные кафе демократичнее здесь не пытались из‑за направленности холдинга в сторону качественных продуктов с соответствующей себестоимостью. Однако в «Остановке», пока единственном работающем проекте с полноценной едой, цены не баснословные и средние по Москве. За 550 рублей готовят гаспачо с печеными перцами, за 720 — большой промасленный круассан с пастромой и солеными огурцами, а к тартару из говядины с трюфельным айоли бесплатно приносят целую миску хрустящего картофеля фри под тертым сыром. Вводить алкоголь в «Остановке» пока не планируют, но хорошо отдохнуть здесь можно и без него — присев на укромной веранде с видом на березовую рощу и заказав арбузно-мятный лимонад.

Второе кафе в «ГЭС-2», а точнее — «Второй бар», тоже не оправдывает ожиданий об алкогольной карте и является баром чисто номинально: на самом деле это кофейня с десертами. Капучино объемом 300 мл стоит 340 рублей, маття-латте — 350. Самая приятная деталь кроется в том, что за альтернативное молоко не придется доплачивать: на ваш выбор любой напиток сварят на коровьем, миндальном, кокосовом или гороховом. К чашке кофе или чая можно взять один из десертов из Lila Pastry: например, муссовую «Фисташку» из фисташкового крема, пралине, ганаша и бисквита. До конца лета предлагают мороженое (карамельное, шоколадное) или вишневый сорбет.

Пока все концепции gt. в «ГЭС-2» еще не открылись, идти сюда целенаправленно за едой не так интересно, но если будете гулять по дому культуры или острову, на котором он находится, загляните сюда за кофе или полноценным обедом — обновленные кафе не разочаруют.

Что пробовать «Остановка» Круассан с пастромой и сыром, 720 р.

Тартар из говядины с трюфельным айоли, 490 р.

Томатный гаспачо, 490 р.

Лимонад арбуз-мята, 350 р.

«Второй бар» Канеле, 250 р.

Десерт «Фисташка», 450 р.

Лимонад вишня-бузина, 350 р.

Адрес Болотная наб., 15, корп. 1 Время работы пн-вс 11.00–22.00

Что еще интересного Летнее обновление меню в Savva

Улитки по-бургундски, спаржа, соус с лемонграссом, перепелиное яйцо, 1300 р.

Среди блюд, разработанных шефом Андреем Шмаковым для летнего меню, — знакомые беспроигрышные сочетания. Запеченный козий сыр на небольшой бриоши (1250 р.) приносят с хрустящей спаржей, шпинатом, клубникой, смородиной и малиной в собственном соку. На горячее запекают говядину с соусом жю из трюфеля, специй и костей под слоем кремового картофельного пюре — получается сытный, но не тяжелый пастуший пирог (1600 р.), к которому для свежести приносят зеленые помидоры с соусом из мацони и огурцов. Завершить ужин можно крем-брюле (650 р.), которое официант обжигает прямо при вас и приносит с насыщенным ягодным компоте — клубникой, малиной и черной смородиной в сиропе из них же. Хотя инновационными блюда назвать нельзя, новый гастрономический опыт вы точно получите — настолько хорошо их исполнение.

Арбузно-дынное меню в Saperavi

Для летнего меню основательница Хатуна Колбая изменила известные рецепты с арбузом и дыней на грузинский манер. Арбуз, который в московских ресторанах часто подают с фетой, здесь добавляют в сладко-соленый салат с имеретинским сыром и заправкой из грецких орехов (360 р.). К дыне вместо прошутто нарезают бастурму (360 р.), но сочетаются они менее гармонично — вяленое мясо кажется слишком насыщенным для легкого фруктового салата. Зато на основе дынного сиропа смешивают неожиданно удачный кисло-перечный лимонад с ткемали.

В качестве альтернативы дыне и арбузу предлагают два блюда с персиком: салат с томатами, сулугуни и зеленой аджикой (390 р.) и десерт на основе мацони, который посыпают грецкими орехами и поливают медом (360 р.). Похожую начинку используют для «Арбузного торта» (360 р.) — куска арбуза под толстым слоем меда и с шариком мороженого сверху — десерт сильно сладкий, если вам такое не нравится, лучше взять кусок дыни или арбуза отдельно (210 р./250 г).

Коктейли с персиками в Buono

«Персиковый сауэр», 790 р.

На веранде итальянского ресторана на 29-м этаже Radisson Collection Hotel теперь можно попробовать множество коктейлей, которые объединяет общий ингредиент — персик. Открывают сезонное меню два напитка на основе вина: «Белый совиньон с белым персиком» (1350 р.) и настоянное на ломтиках свежих фруктов гави «Персик ди гави» (1150 р.). Затем найдете вариации классических коктейлей со всевозможными персиковыми добавками: «Персиковый сгроппино» (790 р.) из просекко, персикового сорбета и ликера Apricot Brandy, «Персиковый сауэр» (790 р.) на основе абрикосового ликера, персикового сиропа и экстракта растения квиллайя, «Old Fashioned персик» (790 р.) из настоянного на персике бурбона и персикового биттера и «Белый беллини», который отличается от классического методом приготовления: мякоть белых персиков взбивают с просекко, чтобы напиток стал более воздушным.

Пицца Maestrello в «Кухне на районе»

Мясная пицца с пеперони и курицей, 580 р., «Маргарита» с беконом, 460 р.

Жители удаленных от центра районов знают, как трудно иногда заказать домой блюда из ресторанов с проверенной кухней — большинство из них находится в центре и привозит еду с условием, что минимальный заказ будет сделан на внушительные суммы. «Кухня на районе» предлагает частичное решение и продолжает привозить римскую пиццу из известных заведений: раньше это был Zotman, теперь проект сотрудничает с Maestrello.

Из пиццерии на дарк-кухни привозят заготовки, на основе которых составляют и выпекают 7 видов пицц: мясную с пеперони и курицей (580 р.), пиканте с чоризо (545 р.), грушево-горгонзоловую (565 р.), куриную с песто (530 р.) и три пиццы «Маргарита» (классическую за 410 р., с беконом и с горгонзолой по 460 р.). Пицца приезжает горячей, но не размокшей. Тесто мягкое, бортики хрустят, сыр тянется, начинки много — особенно хорошо с римским тестом сочетаются нежная курица с песто и подкопченный бекон на классической «Маргарите». Доставка стоит 125 рублей, а при заказе от 850 составит 1 рубль.

Завтраки в «Erwin. Патрики. Павильон. Пруд»

В начале июня ресторан в павильоне у Патриаршего пруда закрыли на быстрый ребрендинг и открыли уже через два дня — «Pavillion. Пруд. Патрики» стал «Erwin. Патрики. Павильон. Пруд». Сменить концепцию решили оттого, что гости часто просили морепродукты вроде краба или креветок — а Pavillion, по задумке, специализировался на продуктах из пресноводных водоемов. Прежнее лаконичное меню ресторана планировали с оглядкой на формат fine-dining, но и от него решили отказаться — в пользу внушительного меню, свойственного другим ресторанам Раппопорта.

Одних утренних позиций в Erwin на Патриках — 42. На изучение всех блюд придется потратить немало времени, поэтому будет проще посоветоваться с официантом. В первую очередь рекомендуют бриошь с крабом и креветочным мороженым (1100 р.) — хлеб, поджаренный в щедром количестве сливочного масла, покрывают нежным крабовым филе и пряным мороженым из креветок и тимьяна. На похожей, еще более промасленной бриоши, приносят яйцо бенедикт с легким муссом из творога и щучьей икрой (690 р.). А вместо панкейков с беконом и кленовым сиропом тут подают японские хлопковые панкейки с копченой уткой и гречневой карамелью (560 р.) — тесто нежное, карамель выраженно сладкая, а утка добавляет уместный копченый вкус. Главное, отрежьте от мяса жировую прослойку, если не хотите очень долго ее жевать.

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