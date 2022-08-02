Недавно открывшееся пространство Yauza Place с яркими диванами, тонкая пицца в новой Grande Osteria, поздние завтраки в Rudi Italian Bistro или новое ближневосточное меню в Blau — собрали самые интересные гастрономические новости недели для тех, кто не знает, куда сходить на завтрак обед или ужин.

Yauza Place Расслабленные ужины на зеленой веранде и вечеринки в просторном дворе

1 из 6 2 из 6 3 из 6 4 из 6 Медовик и мороженое из сена, 540 р. 5 из 6 Салат с цыпленком и топинамбуром, 780 р., лосось с пряным пюре из моркови, 1290 р. 6 из 6

В самый разгар лета Алексей Ольховой, создатель Blanc и «Радио», открыл на Яузском бульваре третий проект с прямолинейным именем — Yauza. Назвать пространство в честь локации кажется логичным: постоянна здесь только она, а функции, подобно другим ресторанам Ольхового, меняются в течение дня. Днем это веранда — сюда хорошо заглянуть на неторопливый летний обед и разместиться в просторном тихом дворе; вечером — полноценный ресторан, можно сесть внутри и любоваться большим застекленным камином, который вместе со свечами на столах зажигают ближе к восьми; а ночью — место для танцев и коктейлей. Пока на улице тепло, каждый вечер во дворе Yauza будут играть диджей-сеты. По будням ставят более спокойную музыку, а в пятницу и субботу устраивают полноценные вечеринки — например, с дискоклубом «Радуга». Алкогольная карта, разработанная Андреем Медведевым (Bambini, «Поколение»), состоит из цветочных и фруктовых хайболов: Pineapple Express смешивают на роме и ананасовом фреше, I’m Blue — на джине и кордиале с васильками и голубикой. Для удобства у каждого напитка отметили степень крепости: крепкий, средний или легкий. Если не захочется пить даже легкое, вам предложат один из лимонадов, которые напоминают коктейли. Например, алкогольный Watermelloner из арбуза, игристого и вермута превращается в арбузный лимонад — менее сладкий, зато более освежающий. Кухня, за которую отвечает Андрей Лапин, три года работавший сушефом в White Rabbit, заслуживает не меньшего внимания. Меню открывает безупречный тартар из крупных кусков в меру жирного лосося со слегка кислым пюре из авокадо с лимонным и лаймовым соком и вегетарианский греческий боул — зеленая смесь из авокадо, салата, эдамаме, огурца и томатов черри с фетой и соусом руй, для которого майонез смешивают со сладким чили. Из основных блюд выбирайте лечо из печеных перцев с щедрой порцией креветок или лингвини с лисичками и нежным муссом из пармезана. После такого ужина десерт может показаться лишним, но местный медовик — тот случай, когда для сладкого нужно оставить место. Тонкие медовые коржи с прослойкой в виде тающего во рту сливочного крема подают с мороженым из молока, настоянного на сене, — последний ингредиент звучит пугающе, но на деле придает приятный вкус полевых трав.

Что пробовать Тартар из лосося с авокадо, 960 р. Греческий боул, 750 р. Креветки с лечо из печеного перца, 950 р. Медовик и мороженое из сена, 540 р. Лимонад «Ананас», 400 р.

Подробности по теме На Хитровке открывается Yauza Place от создателей Blanc и Radio. Зачем туда идти? На Хитровке открывается Yauza Place от создателей Blanc и Radio. Зачем туда идти?

Адрес Яузский б–р, 10, стр. 3 Время работы пн–чт 12.00–0.00, пт–вс 12.00–2.00 Телефон +7 999 348 50 66

Grande Osteria Нарядный итальянский ресторан с собственной сыроварней на Мичуринском проспекте

1 из 5 2 из 5 3 из 5 Страчателла с запеченными томатами и оливками «таджаски», 650 р. 4 из 5 Салат «Каталана» с креветками, 1190 р. 5 из 5

Все больше ресторанов открывается за пределами Садового кольца — спальные районы обретают свои локальные заведения, и гастрономический ландшафт города становится децентрализованным и более разнообразным. Вот и новая Grande Osteria Генриха Карпина (800°C Contemporary Steak) находится в районе Мичуринского проспекта, вдали от главных ресторанных кластеров Москвы. Несмотря на неочевидную локацию, ресторан получился очень нарядным и продуманным. Здесь много аккуратных деталей — от сервировки до плитки в туалетах, стены вручную расписали узорами, керамическую посуду словно привезли прямо с Амальфитанского побережья Италии, а в кадки высадили оливковые деревья. За стеклянной стеной в Grande Osteria находится маленькая сыроварня, где готовят моцареллу, копченую скаморцу, буррату, страчателлу, качотту, рикотту, камамбер — сыр не только используют в приготовлении блюд, но и продают в лавке, которая находится прямо при входе в ресторан. Пока остерия только налаживает производство, поэтому в некоторых сырах есть технологические недочеты. Например, моцарелле не хватает влажности и мягкости — она получается довольно сухой. Тем не менее все промахи обещают доработать. В остальном в Grande Osteria готовят качественную итальянскую еду: от всевозможных видов паст до менее тривиальных пирога с начинкой из бычьих хвостов или лопатки молодого барашка в соляном панцире. Часть блюд сервируют прямо при госте. Например, подготавливают гуакамоле для подачи тартара из лосося или поджигают ром для того, чтобы затем пропитать им пористую бриошь. Отдельная гордость ресторана — пицца из дровяной печи на очень тонком тесте, которое при желании можно сделать ржаным. Готовят более 20 видов начинок, среди которых есть четыре вида салями, краб или осьминог с мини-шпинатом.

Что пробовать Пицца «Пять сыров», 1159 р. Шоколадно-апельсиновые трюфели с лесным орехом, 450 р. Ромовая баба со сливочным кремом и малиной, 690 р. Пицца с трюфелем, 1500 р. Спагетти с топ-блейдом и соусом пепе-верди (на двоих), 2790 р.

Адрес Удальцова, 85б Время работы пн–вс 11.00–0.00 Телефон + 7 999 357 93 77

Ave, Pasta! Демократичная паста и пицца в десяти минутах от Красной площади

Спагетти с морепродуктами, 750 р. 1 из 6 Салат с уткой, 550 р. 2 из 6 Осьминог с орзо, 1600 р. 3 из 6 Тартар из говядины, 690 р. 4 из 6 5 из 6 6 из 6

Итальянский ресторан владельцев Hedonist Group Вадима Мелкумова и Дмитрия Пристанскова открылся в Доме композиторов и делит с культурным центром не только здание, но и вход — отделанное хрустальными люстрами и искусственной позолотой фойе будто из шуток про родственников, которые интерьером хотят продемонстрировать свою зажиточность. Пастерия такую атмосферу не разделяет — о хрустале и позолоте здесь не забыли, но использовали более уместно. Получился интерьер в бежево-черных тонах с отделкой из искусственной стали и керамогранита. Кажется, в таком пространстве должны проводить вечеринки, на деле Ave, Pasta! оказывается рядовым итальянским заведением с добротной пиццей и пастой по ценам ниже среднего для центра Москвы. Меню разрабатывал Аш Сирадегян, ранее ставивший блюда в предыдущих (и закрывшихся) итальянских ресторанах Hedonist Group. Ave, Pasta! специализируется на привычных московским вкусам итальянских блюдах. Среди закусок много салатов: даже вителло тоннато подают со смесью романо и лолло россо — зелень удачно разбавляет сытное сочетание ростбифа и тунцового крема. Пасту готовят сами, среди начинок предлагают рагу из ягненка, вонголе или любимый вариант шефа — качо-э-пепе, в которую не пожалели пармезана и черного перца. Пиццу приносят на тонком неаполитанском или более толстом римском тесте — для итальянского ресторана оба кажутся плотными и недостаточно хрустящими в бортиках, но если оставить сравнения, тесто все равно неплохое, а начинка и вовсе приятная — томатный соус насыщенный, а моцарелла придает сливочный вкус и хорошо тянется. Одинаково хорошо с итальянским сыром сочетается пряная пеперони или ростбиф под кисло-сладким кунжутным соусом.

Что пробовать Вителло тоннато с каперсами, 590 р. Романо с кремом пармезан и соусом песто, 490 р. Качо-э-пепе, 570 р. Ризотто с телячьими щечками, 850 р. Пицца «Пеперони» на неаполитанском тесте, 550 р.

Адрес Брюсов пер., 8/10, стр. 2 Время работы 12.00–22.00 Телефон +7 (495) 235 70 40

Что еще интересного

Карпаччо из артишоков и алкогольные сорбеты в Lila Italy

Карпаччо из артишоков, 1850 р.

Команда Lila Italy во главе с бренд-шефом Режисом Тригелем обновила меню сразу во всех разделах — появились сезонные закуски, пасты, пиццы, горячее и десерты. Начать обед рекомендуем с карпаччо из артишоков, которое подают со свежей руколой и мелко натертым сыром пекорино (1850 р.). После — паста на выбор: казаречче с томленой говядиной (650 р.) или картофельные ньокки с шалфеем, белыми грибами и шампиньонами (890 р.). Или, если не хочется мучного, ярко-желтое ризотто с креветками, шафраном и стручковой фасолью, подпаленной на гриле (1350 р.). В разделе горячих блюд нет никаких откровений и сюрпризов — островатая куриная грудка со спаржей и соусом тартар (1190 р.), лосось с брокколини и хумусом (1790 р.) или говяжья вырезка с картофелем и трюфельным соусом (1790 р.) — его вполне можно пропустить. А вот на десертах лучше задержаться и взять один из двух новых сорбетов: апельсин-мартини с легким ароматом имбиря (290 р.) или апероль-шприц (290 р.). Освежающие, фруктовые и немного горькие из‑за выпаренного алкоголя, они оказываются отличным решением в жару, вновь наступившую в городе.

Красивые и понятные завтраки в AVA

Скрэмбл с печеным томатом и оливками, 450 р.

В ресторане расширили утреннее меню, сохранив знаковые позиции и добавив несколько новинок: от классических яичных завтраков до фруктово-ягодных блюд вроде персиков с козьим сыром и орехами пекан (690 р.). Если традиционным тостом с яйцом пашот и лососем (790 р.) уже сложно кого‑то удивить, то у скрэмбла с оливками, базиликом и цельным печеным томатом без шкурки (450 р.) есть все шансы. В меню также появились новые сэндвичи. Например, есть вариант с мортаделлой, расплавленным сыром бри и трюфелем в сливочном круассане (650 р.) и закрытый сэндвич из зернового хлеба с глазуньей и начинкой из пармезана (650 р.).

Итальянские закуски к вину в Focacceria

Бриошь с мортаделлой и страчателлой, 640 р.

В итальянском ресторане Focacceria на Малой Бронной шеф Мануэле Кроче обновил меню так, чтобы блюда сочетались с большой винной картой заведения. Второе важное условие — сезонные продукты: для приготовления блюд используют много летних овощей, грибов и фруктов. Например, пармскую ветчину подают с томатами и шариками из дыни (800 р.) — это традиционное для Италии сочетание prosciutto e melone (ветчина и дыня). Для орекьетте со страчателлой используют брокколи (830 р.), филе миньон сервируют со сморчками (1650 р.), лосось выкладывают на лапшу из цукини (1300 р.), а крем-суп из спаржи отдают с киноа и бататом (630 р.).

Обновленное меню в Blau

За еду в кафе ближневосточной кухни Blau теперь отвечает Озоджон Тухтаев, который долгое время работал в московских ресторанах сети «Чайхона № 1» и помогал в запуске проекта «Аладдин». Новый шеф полностью перепридумал меню. Можно попробовать традиционный салат табуле с зеленью и мелко нарезанными овощами, который делают с креветками (560 р.), куриные котлеты с пюре из сельдерея (580 р.), суп из красной чечевицы «Мерджимек» (300 р.) и разнообразные маленькие закуски мезе, которые стоит брать в стол: от хумуса с различными добавками (250–300 р.) до бабагануша (300 р.) и фалафеля с дзадзыки (300 р.). Раздел с десертами состоит из трех новых позиций. Фирменная пахлава из хрустящих тонких пластов теста фило напоминает ближневосточный мильфей (460 р.), простую галету с клубнично-вишневой начинкой подают с шариком пломбира (440 р.), а к беспроигрышному каймаку с медом (350 р.) обязательно нужно взять свежеиспеченный симит (50 р.), чтобы макать его в молочный продукт.

Ленивые завтраки в Rudi Italian Bistro

Завтраки подают их с 11 утра до 14.00 по будням и до 16.00 — по выходным. Создатели проекта Лера Шулюмова и Павел Казьмин (Bambini, Mini Turkish Spot) позаимствовали для утреннего меню некоторые блюда из тематических летних бранчей. Например, картофельный решти с креветками и кавой (890 р.) впервые заявил о себе, когда в итальянском бистро готовили блюда, вдохновленные «Сексом в большом городе». Завтраки в Rudi как будто выбиваются из представления о традиционных яйце всмятку и авокадо-тосте. Здесь блюда очень сытные и внушительные по размеру: есть глазунья из перепелиных яиц со сморчками (690 р.), картофельное пюре с яичницей, сезонными лисичками, пармезаном и мортаделлой (690 р.) или маленькая пицца с лососем, пашотом и кремом из шампиньонов (590 р.). После такого завтрака обедать не захочется еще долго.

Новинки в Kiosk 1936

Мортаделла, яйцо, взбитое масло, оливки, зерновые тосты, 540 р.

Новые блюда в городском кафе Kiosk 1936 — простые и по вкусам, и по исполнению: в них нет сложных ингредиентов, и готовятся они быстро. Например, в меню появилась бриошь со сливочным сыром и ломтиками слабосоленого лосося (590 р.), тартар из тунца с мелко нарезанными томатами и азиатским соусом с юдзу (620 р.) или салат, напоминающий французский нисуаз: слегка обожженный тунец, дольки помидоров, оливки каламата и вареное яйцо (640 р.). Такую легкую и незамысловатую еду хорошо брать к вину — в «Киоске» есть автохтонное, петнаты, а также оранжевые, красные, белые и розовые сорта. Если окажетесь в кафе на завтраке, обратите внимание на запеканку из топленого творога (450 р.) или на миндально-овсяный крамбл со свежими ягодами (390 р.). И выпейте кофе — он здесь отличный.