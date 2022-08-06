«Афиша Daily» побывала в Babú — новом ресторане на Берсеневской набережной, в котором готовят блюда индокитайской кухни и наливают авторские коктейли от Андрея Захарова. Мы все попробовали и теперь рассказываем, какими получились палак-панир, баттер-чикен и салат «Качумбер», а также почему у веранды «Стрелки» появился серьезный конкурент.

Что На Берсеневской набережной, по соседству со «Стрелкой», заработало новое место — Babú. В культуре Индии «бабу» означает уважительное отношение к человеку, выражение почтения его возрасту, опыту и статусу. В Babú благожелательное отношение к гостям зашифровано не только в самом названии, но и в настенных рисунках и надписях на санскрите, содержащих пожелания любви, богатства, счастья, благосостояния и силы. Интерьер Babú занимает отдельный кирпичный двухэтажный особняк ягодно-бордового цвета. Внутри — каменная отделка, деревянные стулья и кожаные кресла. В уборной двери заклеили листами из Камасутры — приглушенный свет не позволяет разглядеть все детали эротических изображений. Кроме того, на первом этаже расположили нарядную чайную станцию, где в расписных китайских чайниках специалист по чаю Павел Лапшин или порой сменяющая его китаянка тетушка Фэн заваривают зеленые, травяные и красные сорта, а также улуны и пуэры. А наверху находится барная стойка, выложенная ярко-желтой глянцевой плиткой, которая переливается под лучами закатного солнца.

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Свет попадает внутрь сквозь большие окна и распахнутые двери, ведущие на веранду. Она просторная и неожиданно зеленая — при ее постройке постарались сохранить деревья. Часть веранды закрыта тентом, часть — зелеными кронами, в тени которых поставили несколько разномастных столиков. Другое удивительное преимущество этого места — в живописном виде на храм Христа Спасителя, Москву-реку и Пречистенскую набережную с ее особняками. Кажется, теперь у веранды «Стрелки» появился серьезный конкурент. Меню Кухню Babú разработали Сергей Пиленков (Crisper) и Дарам Сингх («Хаджурао», «Тадж-Махал», «Осторожно, слон»). По словам команды проекта, еда — индокитайская, однако сейчас в меню ресторана больше индийских блюд. Обещают, что, как только Babú окрепнет, кухню будут расширять, дополняя новыми сочетаниями и бó‎льшим количеством китайских позиций — правда, когда именно это произойдет, пока непонятно. Сейчас меню небольшое, но уже есть блюда, на которые интересно обратить внимание. Например, баттер-чикен (720 р.) делают с молодым горохом, добавляют кардамон и подают с нарезанным соломкой свежим имбирем. А в вегетарианский палак-панир (690 р.) с нейтральным по вкусу адыгейским сыром и шпинатом для пряности кладут кинзу, куркуму, индийскую специю гарам-масала и пажитник. Ко всем горячим блюдам можно выбрать один из трех видов риса: классический, с пажитником или лимонный с карри и кешью. Для еще более аутентичной трапезы стоит отдельно заказать лепешку роти (190 р.), чтобы отказаться от приборов и есть соус с помощью хлеба.

Брокколи-карри на кокосовом молоке, 680 р. 1 из 5 Креветки-карри, 790 р. 2 из 5 Банановый пудинг, 460 р. 3 из 5 Рыба карри по-гоански, 770 р. 4 из 5 Bloody Mary, 650 р. 5 из 5

Из закусок готовят салаты вроде овощного «Качумбера» (480 р.), жареные пирожки самосы с двумя начинками — горохово-картофельной с изюмом (460 р.) или с чеддером и красной фасолью (460 р.), а также наследие китайской кухни — хрустящие баклажаны (480 р.). Вся еда получилась красочной и, как и полагается индийской гастрономической традиции, ароматной и пряной. Специи пока закупают на российских рынках, но в планах — перейти на аутентичные импортные пряности. Также в блюдах постарались сохранить ароматику Индии с поправкой на европейские вкусы: при заказе можно регулировать степень остроты — от мягкой до насыщенной и жгучей. Бар Андрей Захаров, работавший в Delicatessen, Pinch и «Колоколе», придумал для Babú барную карту. Все коктейли стоят по 650 рублей и являются твистами на классические рецепты — названия тоже изменили, но, какой классический коктейль зашифрован, понятно сразу. Так, ананасовый Peena Kolaada готовят на пиве и роме, в Belinee, похожий на фруктовый смузи, вместо персикового пюре добавляют манговое, а Maargareeta делают на основе арбузной граниты — напиток напоминает алкогольный сорбет.

Haree paree, 650 р. 1 из 4 Мaargareeta, 650 р. 2 из 4 Ласси, 400 р. 3 из 4 4 из 4

Кроме коктейлей, в барной карте есть китайское бутылочное и разливное пиво (лагер, пшеничное, нефильтрованное), сидр, шоты и недорогое вино по бокалам, цена на которое начинается от 400 рублей. Если пить алкоголь не хочется, выбирайте между традиционным освежающим ласси — манговым, банановым или с черной солью — и напитками вроде маття-латте, пряного холодного латте или какао-масала.

Адрес Берсеневская наб., 12, стр. 1 Время работы пн-вс 12.00–0.00 Телефон +7 915 353 91 95