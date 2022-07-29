На «Трубной», по соседству с баром «Собаки в тумане», заработал новый ресторан со сложносочиненным интерьером и отличными коктейлями. Рассказываем, что важно знать о пространстве, еде и напитках перед походом в новый гастрономический проект.

Что за место? Soma — ресторанный проект Олега Цоя (Squat ¾, Social Club Moscow, «Ладо»), Миши Пугачева (Heineken Bar Moscow, Mitzva Bar, Less Sugar Bar), Паши Ницы («Антикварный Boutique & Bar»), Виталия Кучуры (Spice Nepal, Yadro) и Филиппа Голубева (Memo, «Зойка», Pims Tea). Место открылось в двухсотлетнем доме на углу Петровского бульвара и Неглинной улицы. История у здания богатая: в свое время здесь располагался ресторан «Эрмитаж» легендарного французского кулинара Люсьена Оливье и проходили культовые мероприятия — от дней рождения Тургенева и Достоевского до свадьбы Чайковского и празднования Максимом Горьким премьеры спектакля «На дне». Главная идея места лучше всего раскрывается в названии. «Сома» — опьяняющий ритуальный напиток у индоиранцев и в более поздних ведийской и древнеперсидской культурах. Термин появился задолго до новой эры, переродившись в романе Олдоса Хаксли в средство от драм и переживаний, которое люди принимали в любой непонятной ситуации. И если в утопическом дивном новом мире Хаксли все не так однозначно, то ресторан Soma как место гедонистических удовольствий поможет разнообразить рабочие будни, разгрузиться и приятно провести время. Прошлое, настоящее, будущее Архитектором нового пространства стал Гоша Айгунян (КБ «Стрелка», ресторан «Соль»). В дизайн-проекте сделали две основные зоны — их называют Залами прошлого и будущего. Между ними Чистилище — открытая кухня с большой стойкой для отдачи блюд. Все эти названия появились неспроста: зоны, хоть и выполнены в общем стиле и цветовой гамме, различаются ощущениями в них, деталями и светом. Так, в Зале прошлого вы найдете небольшой бетонный амфитеатр с отдельной зоной посадки, высокий потолок с аутентичными сводами Монье, узкие колонны конца XIX века и отреставрированные винтажные стулья 70-х годов. В будущем же — бетонные стены теплых оттенков, возведенный разноуровневый купольный потолок, арки-порталы, левитирующая неоновая лента и трехногие стулья, похожие на небольшие инопланетные корабли.

Здесь интересно рассматривать детали, узнавать, как и зачем конкретный предмет появился в пространстве. При этом углубляться совсем необязательно; если вы хотите просто прийти и комфортно разместиться, важно знать следующее: для фрилансеров с ноутбуком и планами поработать лучшее место — амфитеатр с небольшими столиками. Их расположили достаточно далеко друг от друга — так, чтобы не было слышно разговоры соседей. А еще у каждого стола есть отдельная розетка. Поужинать парой или небольшой компанией из 4–6 человек можно в основном зале с приглушенным светом и массивной барной стойкой из кварцита, а организовать уютное закрытое мероприятие лучше всего в Зале будущего — он находится в удалении от общей зоны посадки. Еда и посуда В Soma очень красивая и разнообразная посуда. Однако есть ощущение, что ее позаимствовали у других популярных ресторанов города: белые глубокие и продолговатые тарелки уже стали визитной карточкой Restaurant by Deep Friend Friends, а похожий чешский фарфор в мелкий цветочек есть в AVA на Патриках. При этом на качестве блюд подача никак не отразилась. За кухню отвечает шеф-повар Андрей Титов (Lila Asia, Cutfish). В меню определенно есть блюда-хиты, которые стоит взять в первую очередь. Начать можно с раздела с сырыми закусками: заказывайте тартар из говядины с грибами, устричным айоли и бриошью (720 р.) или сибаса с нектаринами и арахисовым маслом (860 р.). Затем пробуйте сочную и звонко хрустящую на зубах капусту с сыром пекорино и трюфелем (520 р.), лангустинов на гриле с японским карри и кислым огурцом (820 р.) и визитную карточку места — воздушные картофельные пышки со сметаной и щучьей икрой (630 р.). Даже после плотной дегустации мы не смогли ограничиться одной порцией, поэтому, если вы пришли с кем‑то, берите сразу несколько — делиться горячими шариками очень не хочется. В качестве основных блюд есть увесистая говяжья щека (870 р.) или домашняя паста с двумя начинками: крабом и соусом биск с шисо (1200 р.) или вонголе и петрушкой (920 р.).

Картофельные пышки, сметана, щучья икра, 630 р. 1 из 9 Карамельный чизкейк, крем из вареной сгущенки, морская соль, 560 р. 2 из 9 Домашняя паста, вонголе, петрушка, 920 р. 3 из 9 Гребешок, пюре из брокколи, бер-блан с сидром, 990 р. 4 из 9 Лосось, зеленое соте, томаты, фисташки, эстрагон, 1400 р. 5 из 9 Паштет из куриной печени, черная смородина, бриошь, 560 р. 6 из 9 7 из 9 Лангустины на гриле, японский карри, кислый огурец, 820 р. 8 из 9 Маринованный рамиро, фета, базилик, 490 р. 9 из 9

Коктейли, вино и копченая кола Винную карту разработала шеф-сомелье Оля Ерохина по образу Солнечной системы, где Солнце — это шампанское. Меню разделили на два основных раздела: Life with Champagne и Life Beyond Champagne. Первый включает само шампанское и всевозможные вариации игристых вин: креманы, корпиннаты, зекты и петнаты; второй посвятили многообразию тихих. Сейчас коллекция ресторана насчитывает более 30 наименований — от 5000 до 50 000 рублей за бутылку, четыре из которых можно заказать по бокалам от 1200 рублей. Несмотря на приличный выбор вин, не стоит уходить, не попробовав авторские коктейли от шеф-бармена Миши Пугачева. Всего их восемь — все легко пьются и идеальны для приятного сопровождения еды. Для начала выбирайте легкий свежий коктейль на клубничном соджу, банановой воде и водном кефире — алкоголя в нем не чувствуется совсем, поэтому напиток скорее напоминает авторский слабо газированный лимонад. Следующим может стать солено-пряный коктейль #8 на джине с томатной водой, миндалем и игристым или #5 на водке с фундуком и кордиалом из свежего стручкового гороха. Последний стал нашим фаворитом — он чуть более терпкий, поэтому эффект вы почувствуете ярче, но вкус будет также хорошо сбалансирован, как и у более легких позиций. Цена за любой коктейль составит 750 рублей. Полное обновление коктейльной коллекции планируется командой каждые несколько месяцев. А для тех, кто решил не пить алкоголь, есть множество моктейлей — в их рядах и дублеры самых популярных коктейлей, травяные чаи, кофе, тоники и копченая кола от Artisan Drinks.

Коктейль #1 (cоджу, клубника, банановая вода, водный кефир), 750 р. 1 из 4 Коктейль #4 (кашаса, черная смородина, древесный лимонад), 750 р. 2 из 4 Коктейль #2 (джин, мескаль, личи, фундук) , 750 р. 3 из 4 4 из 4

Вердикт Soma — не первый проект для большинства его создателей. Это чувствуется во всех направлениях: продуманном интерьере, качественных продуктах, интересных многосоставных блюдах и сильной коктейльной карте. При этом тут будет комфортно и тем, кто не любит слишком роскошные места, — атмосфера в ресторане достаточно расслабленная. Официанты не перегибают с учтивостью и понятно рассказывают о блюдах и коктейлях, давая советы по их употреблению, а гостям с питомцами или рабочими гаджетами здесь будут только рады.

Адрес Петровский б-р, 14 Время работы до 30.07 пн-вс 18.00–0.00; далее пн-чт 12.00–0.00, пт-сб 12.00–3.00, вс 12.00–0.00 Телефон +7 999 766 20 00