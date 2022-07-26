Паста — то из немногих горячих блюд, от которых сложно отказаться даже в жару. При этом летом часто хочется отдавать предпочтение легким овощным сочетаниям, а не тяжелым мясными ингредиентам и густым соусам. Попросили трех шеф-поваров из Петербурга поделиться своими авторскими летними рецептами несложной в приготовлении пасты.
Паккери с песто и страчателлой
Бренд-шеф ресторана UVA
«Летом итальянцы едят больше овощных паст, в частности, классическую алио и олио или пасту с соусом песто и различными добавками. Мы выбрали последний вариант и добавили страчателлу и свежий базилик — это очень простой рецепт. Базилик для песто можно заменить на любую другую зелень, а вот страчателлу в пасте менять на что‑то другое не рекомендую».
Ингредиенты на две порции
— Паста (лучше взять паккери, по форме они похожи на крупные цилиндры) — 240 г
— Соус песто (можно выбрать ваш любимый покупной или приготовить самостоятельно) — 120 г
— Чеснок — 2 зубчика
— Белое вино (рислинг, верментино или совиньон) — 100 мл
— Страчателла — 80 г
— Сливочное масло — 40 г
— Пармезан — 20 г
— Кедровые орехи — 10 г
— Зеленый базилик — листики с одной крупной ветки
— Оливковое масло — 40 мл
— Вода — 250 мл
Как готовить
Для начала отварите пасту по инструкции.
Мелко нарежьте чеснок, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Затем добавьте вино и, после того как алкоголь выпарится, влейте в сковороду немного воды — около 250 мл.
Положите к чесноку готовую пасту и песто. Загустите пармезаном и сливочным маслом, переложите на тарелку.
Сверху неравномерно выложите страчателлу, полейте оливковым маслом и посыпьте кедровыми орехами и свежими листьями базилика.
Лингвини с тунцом и лимонным соком
Бренд-шеф ресторана Commons и бара «Стрелка»
«Для нашего сезонного предложения хотелось придумать освежающую и очень простую пасту. В результате блюдо отлично вписалось в меню „Стрелки“ и стало одним из самых популярных у гостей. Пробуйте лингвини с бокалом итальянского вердиккио, как рекомендует наш шеф-сомелье, — мягкого минерального вина, идеального для лета».
Ингредиенты на две порции
— Лингвини или спагетти — 200 г
— Оливковое масло — 30 мл
— Чеснок — 2 зубчика
— Каперсы — 6–8 шт.
— Белое сухое вино — 100 мл
— Сок половины лимона
— Тунец в собственном соку — упаковка 160 г
— Свежая петрушка — по вкусу
— Сливочное масло — 40 г
— Пармезан или любой твердый сыр — 20 г
— Вода — 400 мл
Как готовить
Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте жидкость, оставив 400 мл для соуса.
Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте предварительно мелко порубленный чеснок. Немного обжарьте — так, чтобы он не успел поменять цвет. Вылейте к чесноку вино и дайте алкоголю испариться.
В это время мелко порубите каперсы, добавьте их к чесноку и залейте водой от пасты. Посолите по вкусу.
Выложите в сковороду тунца (можно 100 г или всю банку), порубленную петрушку и затем пасту. Перемешайте.
Когда лингвини будут готовы, добавьте холодное сливочное масло и дайте ему растаять. Затем постепенно выжимайте лимонный сок — важно контролировать количество по своим вкусовым предпочтениям. Если паста покажется слишком кислой, добавьте в нее чуть-чуть воды и снова сливочного масла.
Готовое блюдо посыпьте щепоткой цедры лимона и тертым пармезаном.
Гарганелли с лангустинами, томатами и зеленым горохом
Шеф-повар и совладелец Nothing Fancy
«В теплое время года многим хочется отказаться от мяса и тяжелой еды и сделать упор на овощи, рыбу и морепродукты. Зеленые гарганелли с лангустинами и томатами кажутся идеальным блюдом в жаркий период — это легкая, свежая, сбалансированная паста с большим количеством зеленых овощей. Кроме того, этот вид пасты встречается очень редко, и мне бы хотелось, чтобы читатели познакомились с ним и попробовали что‑то новое».
Ингредиенты на две порции
— Паста гарганелли (если не найдете, можно взять пенне) — 240 г
— Зеленый горох в стручках — 100 г
— Вяленые томаты черри — 80 г
— Брокколи — 100 г (заранее обжарить 3 минуты в горячей воде)
— Мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук) — щепотка
— Пармезан — 20 г
— Сливочное масло — 40 г
— Шпинатное пюре — 60 г
Для шпинатного пюре
— Шпинат — 500 г
— Вода — 200 мл
Для лангустинов в цитрусовом масле
— Лангустины (или креветки) — 6–10 шт. (15–20 шт.)
— Растительное масло — 200 мл
— Цедра апельсина — 40 г
— Сок лимона — 20 мл
Для соуса бермонте
— Пармезан — 60 г
— Овощной бульон — 400 г
— Сливочное масло — 400 г
Как готовить
Смешайте ингредиенты для цитрусового масла и пробейте в блендере. Выложите в него лангустинов и оставьте на 15 минут.
Для соуса бермонте используйте овощной бульон, тертый пармезан и сливочное масло — их также измельчите в блендере.
Теперь подготовьте шпинатное пюре, также пропустив ингредиенты через блендер.
Отварите пасту. Пока она готовится, обжарьте брокколи в течение 5 минут и отложите их в сторону.
Положите на сковороду шпинатное пюре вместе с соусом бермонте. Перемешайте и добавьте половину стручков гороха, брокколи, пасту и затем сливочное масло и пармезан.
Выложите на тарелку готовую порцию, добавив сверху вяленые томаты, лангустины, оставшийся горох (без стручков) и шнитт-лук.