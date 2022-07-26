Паста — то из немногих горячих блюд, от которых сложно отказаться даже в жару. При этом летом часто хочется отдавать предпочтение легким овощным сочетаниям, а не тяжелым мясными ингредиентам и густым соусам. Попросили трех шеф-поваров из Петербурга поделиться своими авторскими летними рецептами несложной в приготовлении пасты.

Паккери с песто и страчателлой

Никита Сечин

Бренд-шеф ресторана UVA

«Летом итальянцы едят больше овощных паст, в частности, классическую алио и олио или пасту с соусом песто и различными добавками. Мы выбрали последний вариант и добавили страчателлу и свежий базилик — это очень простой рецепт. Базилик для песто можно заменить на любую другую зелень, а вот страчателлу в пасте менять на что‑то другое не рекомендую».

Ингредиенты на две порции

— Паста (лучше взять паккери, по форме они похожи на крупные цилиндры) — 240 г 
— Соус песто (можно выбрать ваш любимый покупной или приготовить самостоятельно) — 120 г
— Чеснок — 2 зубчика
— Белое вино (рислинг, верментино или совиньон) — 100 мл
— Страчателла — 80 г
— Сливочное масло — 40 г
— Пармезан — 20 г
— Кедровые орехи — 10 г
— Зеленый базилик — листики с одной крупной ветки
— Оливковое масло — 40 мл
— Вода — 250 мл

Как готовить

01

Для начала отварите пасту по инструкции.

02

Мелко нарежьте чеснок, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Затем добавьте вино и, после того как алкоголь выпарится, влейте в сковороду немного воды — около 250 мл.

03

Положите к чесноку готовую пасту и песто. Загустите пармезаном и сливочным маслом, переложите на тарелку.

04

Сверху неравномерно выложите страчателлу, полейте оливковым маслом и посыпьте кедровыми орехами и свежими листьями базилика.

Лингвини с тунцом и лимонным соком

Антон Абрезов

Бренд-шеф ресторана Commons и бара «Стрелка»

«Для нашего сезонного предложения хотелось придумать освежающую и очень простую пасту. В результате блюдо отлично вписалось в меню „Стрелки“ и стало одним из самых популярных у гостей. Пробуйте лингвини с бокалом итальянского вердиккио, как рекомендует наш шеф-сомелье, — мягкого минерального вина, идеального для лета».

Ингредиенты на две порции

— Лингвини или спагетти — 200 г
— Оливковое масло — 30 мл
— Чеснок — 2 зубчика
— Каперсы — 6–8 шт.
— Белое сухое вино — 100 мл
— Сок половины лимона
— Тунец в собственном соку — упаковка 160 г
— Свежая петрушка — по вкусу
— Сливочное масло — 40 г
— Пармезан или любой твердый сыр — 20 г
— Вода — 400 мл

Как готовить

01

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте жидкость, оставив 400 мл для соуса.

02

Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте предварительно мелко порубленный чеснок. Немного обжарьте — так, чтобы он не успел поменять цвет. Вылейте к чесноку вино и дайте алкоголю испариться.

03

В это время мелко порубите каперсы, добавьте их к чесноку и залейте водой от пасты. Посолите по вкусу.

04

Выложите в сковороду тунца (можно 100 г или всю банку), порубленную петрушку и затем пасту. Перемешайте.

05

Когда лингвини будут готовы, добавьте холодное сливочное масло и дайте ему растаять. Затем постепенно выжимайте лимонный сок — важно контролировать количество по своим вкусовым предпочтениям. Если паста покажется слишком кислой, добавьте в нее чуть-чуть воды и снова сливочного масла.

06

Готовое блюдо посыпьте щепоткой цедры лимона и тертым пармезаном.

Гарганелли с лангустинами, томатами и зеленым горохом

Роман Киселев

Шеф-повар и совладелец Nothing Fancy

«В теплое время года многим хочется отказаться от мяса и тяжелой еды и сделать упор на овощи, рыбу и морепродукты. Зеленые гарганелли с лангустинами и томатами кажутся идеальным блюдом в жаркий период — это легкая, свежая, сбалансированная паста с большим количеством зеленых овощей. Кроме того, этот вид пасты встречается очень редко, и мне бы хотелось, чтобы читатели познакомились с ним и попробовали что‑то новое».

Ингредиенты на две порции

— Паста гарганелли (если не найдете, можно взять пенне) — 240 г
— Зеленый горох в стручках — 100 г
— Вяленые томаты черри — 80 г
— Брокколи — 100 г (заранее обжарить 3 минуты в горячей воде)
— Мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук) — щепотка
— Пармезан — 20 г
— Сливочное масло — 40 г
— Шпинатное пюре — 60 г

Для шпинатного пюре
— Шпинат — 500 г
— Вода — 200 мл 

Для лангустинов в цитрусовом масле
— Лангустины (или креветки) — 6–10 шт. (15–20 шт.)
— Растительное масло — 200 мл
— Цедра апельсина — 40 г
— Сок лимона — 20 мл

Для соуса бермонте
— Пармезан — 60 г
— Овощной бульон — 400 г
— Сливочное масло — 400 г

Как готовить

01

Смешайте ингредиенты для цитрусового масла и пробейте в блендере. Выложите в него лангустинов и оставьте на 15 минут.

02

Для соуса бермонте используйте овощной бульон, тертый пармезан и сливочное масло — их также измельчите в блендере.

03

Теперь подготовьте шпинатное пюре, также пропустив ингредиенты через блендер.

04

Отварите пасту. Пока она готовится, обжарьте брокколи в течение 5 минут и отложите их в сторону.

05

Положите на сковороду шпинатное пюре вместе с соусом бермонте. Перемешайте и добавьте половину стручков гороха, брокколи, пасту и затем сливочное масло и пармезан.

06

Выложите на тарелку готовую порцию, добавив сверху вяленые томаты, лангустины, оставшийся горох (без стручков) и шнитт-лук.

Подробности по теме
Что приготовить из яиц, кроме привычных пашота, глазуньи и скрэмбла?
Что приготовить из яиц, кроме привычных пашота, глазуньи и скрэмбла?