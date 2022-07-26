Паста — то из немногих горячих блюд, от которых сложно отказаться даже в жару. При этом летом часто хочется отдавать предпочтение легким овощным сочетаниям, а не тяжелым мясными ингредиентам и густым соусам. Попросили трех шеф-поваров из Петербурга поделиться своими авторскими летними рецептами несложной в приготовлении пасты.

Паккери с песто и страчателлой

«Летом итальянцы едят больше овощных паст, в частности, классическую алио и олио или пасту с соусом песто и различными добавками. Мы выбрали последний вариант и добавили страчателлу и свежий базилик — это очень простой рецепт. Базилик для песто можно заменить на любую другую зелень, а вот страчателлу в пасте менять на что‑то другое не рекомендую».

— Паста (лучше взять паккери, по форме они похожи на крупные цилиндры) — 240 г — Соус песто (можно выбрать ваш любимый покупной или приготовить самостоятельно ) — 120 г — Чеснок — 2 зубчика — Белое вино (рислинг, верментино или совиньон) — 100 мл — Страчателла — 80 г — Сливочное масло — 40 г — Пармезан — 20 г — Кедровые орехи — 10 г — Зеленый базилик — листики с одной крупной ветки — Оливковое масло — 40 мл — Вода — 250 мл

Положите к чесноку готовую пасту и песто. Загустите пармезаном и сливочным маслом, переложите на тарелку.

Мелко нарежьте чеснок, обжарьте на оливковом масле до золотистого цвета. Затем добавьте вино и, после того как алкоголь выпарится, влейте в сковороду немного воды — около 250 мл.

Для начала отварите пасту по инструкции.

Лингвини с тунцом и лимонным соком

«Для нашего сезонного предложения хотелось придумать освежающую и очень простую пасту. В результате блюдо отлично вписалось в меню „Стрелки“ и стало одним из самых популярных у гостей. Пробуйте лингвини с бокалом итальянского вердиккио, как рекомендует наш шеф-сомелье, — мягкого минерального вина, идеального для лета».

— Лингвини или спагетти — 200 г — Оливковое масло — 30 мл — Чеснок — 2 зубчика — Каперсы — 6–8 шт. — Белое сухое вино — 100 мл — Сок половины лимона — Тунец в собственном соку — упаковка 160 г — Свежая петрушка — по вкусу — Сливочное масло — 40 г — Пармезан или любой твердый сыр — 20 г — Вода — 400 мл

Когда лингвини будут готовы, добавьте холодное сливочное масло и дайте ему растаять. Затем постепенно выжимайте лимонный сок — важно контролировать количество по своим вкусовым предпочтениям. Если паста покажется слишком кислой, добавьте в нее чуть-чуть воды и снова сливочного масла.

Выложите в сковороду тунца (можно 100 г или всю банку), порубленную петрушку и затем пасту. Перемешайте.

В это время мелко порубите каперсы, добавьте их к чесноку и залейте водой от пасты. Посолите по вкусу.

Разогрейте оливковое масло на сковороде и добавьте предварительно мелко порубленный чеснок. Немного обжарьте — так, чтобы он не успел поменять цвет. Вылейте к чесноку вино и дайте алкоголю испариться.

Отварите пасту в подсоленной воде до состояния аль денте. Слейте жидкость, оставив 400 мл для соуса.

Гарганелли с лангустинами, томатами и зеленым горохом

«В теплое время года многим хочется отказаться от мяса и тяжелой еды и сделать упор на овощи, рыбу и морепродукты. Зеленые гарганелли с лангустинами и томатами кажутся идеальным блюдом в жаркий период — это легкая, свежая, сбалансированная паста с большим количеством зеленых овощей. Кроме того, этот вид пасты встречается очень редко, и мне бы хотелось, чтобы читатели познакомились с ним и попробовали что‑то новое».

Ингредиенты на две порции

— Паста гарганелли (если не найдете, можно взять пенне) — 240 г

— Зеленый горох в стручках — 100 г

— Вяленые томаты черри — 80 г

— Брокколи — 100 г (заранее обжарить 3 минуты в горячей воде)

— Мелко нарезанный шнитт-лук (или зеленый лук) — щепотка

— Пармезан — 20 г

— Сливочное масло — 40 г

— Шпинатное пюре — 60 г

Для шпинатного пюре

— Шпинат — 500 г

— Вода — 200 мл

Для лангустинов в цитрусовом масле

— Лангустины (или креветки) — 6–10 шт. (15–20 шт.)

— Растительное масло — 200 мл

— Цедра апельсина — 40 г

— Сок лимона — 20 мл

Для соуса бермонте

— Пармезан — 60 г

— Овощной бульон — 400 г

— Сливочное масло — 400 г