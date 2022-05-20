Мы привыкли покупать соусы в магазине, но зачастую дешевле и интереснее приготовить их дома самостоятельно. Рассказываем, как делать тартар, песто, бешамель и другие соусы.

Голландез (голландский соус)

К яйцам бенедикт, белой рыбе и овощам

© StockFood/Eising Studio — Food

Ингредиенты

— Желток — 3 шт.
— Сок лимона — 1 ст. л.
— Сливочное масло — 100 г
— Соль — щепотка

Как готовить

01

Растопите масло, затем дайте остыть до комнатной температуры.

02

Смешайте в миске сок лимона и желтки. Поставьте емкость на кастрюлю с кипящей водой так, чтобы дно миски не касалось воды, и убавьте огонь до минимума. Взбейте содержимое венчиком до консистенции густой сметаны.

03

Не переставая помешивать, постепенно добавьте масло. Когда смесь загустеет, снимите с огня, добавьте соль и взбивайте еще в течение 1–2 минут.

Бешамель

К птице, белой рыбе и овощам

© StockFood/Are Media

Ингредиенты

— Молоко — 500 мл
— Мука — 3 ст. л.
— Сливочное масло — 30 г
— Соль — щепотка

Как готовить

01

Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и помешивайте 2–3 минуты до однородности.

02

Постепенно добавляйте холодное молоко, постоянно размешивая венчиком, чтобы не было комков. Доведите до кипения, убавьте огонь и добавьте соль. Варите в течение 10 минут (до густоты), не переставая помешивать. Подавайте теплым.

Песто

К пасте и салатам

© StockFood/Dangubic, Natasa

Ингредиенты

— Базилик — 50 г
— Пармезан — 50 г
— Кедровые орехи — 30 г
— Чеснок — 2–3 зубчика
— Оливковое масло — 100 мл

Как готовить

01

Промойте базилик и отделите листья от стеблей. Просушите листья базилика и поместите в блендер.

02

Натрите сыр и нарежьте чеснок на крупные части. Добавьте вместе с орехами и маслом в блендер. Соус не нужно измельчать до однородности, достаточно лишь смешать все ингредиенты.

Томатная сальса

К мясу, начос и тостам

© tockFood/James Carriere Studios

Ингредиенты

— Свежие помидоры — 2 шт.
— Красный лук — ½ шт.
— Чеснок — 2 зубчика
— Кинза — полпучка
— Халапеньо — 1 шт.
— Сок 1 лайма

Как готовить

Крупно нарежьте помидоры, халапеньо и лук. Будьте осторожны при обращении с перцем: мойте руки с мылом после работы и избегайте касания глаз в течение нескольких часов.

Измельчите все ингредиенты в блендере: нажмите на кнопку 2–3 раза и удерживайте в течение секунды. Масса не должна превратиться в пюре. При желании можно мелко нарезать все овощи вручную.

Кисло-сладкий соус

К птице, рыбе и рису

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Ингредиенты

— Сахар — 150 г
— Белый или рисовый уксус — 80 мл 
— Вода — 160 мл
— Соевый соус — 60 мл
— Кетчуп — 1 ст. л.
— Кукурузный крахмал — 2 ст. л.

Как готовить

Соедините воду с мукой и положите в кастрюлю вместе с другими ингредиентами.

Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Готовьте соус до загустения.

Ткемали

К шашлыку, картофелю и крупам

© Gastronom/TASS

Ингредиенты

— Сливы — 600 г
— Красный стручковый перец — 1 шт.
— Чеснок — 3 зубчика
— Молотый кориандр — щепотка
— Укроп — 30 г
— Кинза — 30 г
— Мята или омбало — 5 г

Как готовить

Положите сливы в кастрюлю, добавьте воды, так чтобы она полностью покрывала плоды, и отварите в течение 10–15 минут.

Измельчите перец и чеснок в блендере.

Выньте косточки из готовых слив, положите их в сито и перетрите, отделив мякоть от кожуры.

Добавьте к сливовому пюре перец с чесноком, мелко нарезанную зелень, кориандр и щепотку соли. Снова поставьте на медленный огонь и прогревайте в течение получаса. Снимите с плиты и остудите.

Соус тартар

К рыбе

© StockFood/Eising Studio — Food Photo & Video

Ингредиенты

— Майонез — 1 стакан
— Зеленый лук — 10 г 
— Соленые или маринованные огурцы — 25 г
— Петрушка — 10 г
— Сок лимона — 1 ст. л.
— Горчица — 1 ч. л.

Как готовить

Смешайте майонез и сок лимона.

Натрите огурцы на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. Соедините их с майонезом и горчицей. Посолите и поперчите по вкусу.

Мелко нарежьте зелень и добавьте к другим ингредиентам. Перемешайте.

Клюквенный соус

К мясу

© StockFood/Sass, Achim

Ингредиенты

— Замороженная или свежая клюква — 250 г
— Апельсин — 1 шт.
— Сахар — 100 г

Как готовить

01

Натрите цедру апельсина на мелкой терке и выжмите из цитруса сок.

02

Положите клюкву, сахар и сок с цедрой апельсина в сотейник. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите в течение 10 минут до мягкости ягод. Снимите с плиты и остудите.

03

Соус готов. Если вам нравится однородная текстура, измельчите массу в блендере или протрите через сито — последний вариант получится самым нежным.

Мятный чатни

К лепешкам, мясу и рыбе

© Getty Images

Ингредиенты

— Мята — 100 г
— Кинза — 100 г
— Шпинат — 50 г
— Зеленый перец чили — 1 шт.
— Сок 2 лаймов
— Чеснок — 2 зубчика
— Имбирь — 1 ст. л.

Как готовить

Измельчите в блендере имбирь, чеснок и острый перец.

Добавьте кинзу, мяту и сок лайма и еще раз измельчите до однородности. Посолите.

При желании можно положить немного сахара для сладости.

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