Мы привыкли покупать соусы в магазине, но зачастую дешевле и интереснее приготовить их дома самостоятельно. Рассказываем, как делать тартар, песто, бешамель и другие соусы.
Голландез (голландский соус)
К яйцам бенедикт, белой рыбе и овощам
Ингредиенты
— Желток — 3 шт.
— Сок лимона — 1 ст. л.
— Сливочное масло — 100 г
— Соль — щепотка
Как готовить
Растопите масло, затем дайте остыть до комнатной температуры.
Смешайте в миске сок лимона и желтки. Поставьте емкость на кастрюлю с кипящей водой так, чтобы дно миски не касалось воды, и убавьте огонь до минимума. Взбейте содержимое венчиком до консистенции густой сметаны.
Не переставая помешивать, постепенно добавьте масло. Когда смесь загустеет, снимите с огня, добавьте соль и взбивайте еще в течение 1–2 минут.
Бешамель
К птице, белой рыбе и овощам
Ингредиенты
— Молоко — 500 мл
— Мука — 3 ст. л.
— Сливочное масло — 30 г
— Соль — щепотка
Как готовить
Растопите сливочное масло в сотейнике, добавьте муку и помешивайте 2–3 минуты до однородности.
Постепенно добавляйте холодное молоко, постоянно размешивая венчиком, чтобы не было комков. Доведите до кипения, убавьте огонь и добавьте соль. Варите в течение 10 минут (до густоты), не переставая помешивать. Подавайте теплым.
Песто
К пасте и салатам
Ингредиенты
— Базилик — 50 г
— Пармезан — 50 г
— Кедровые орехи — 30 г
— Чеснок — 2–3 зубчика
— Оливковое масло — 100 мл
Как готовить
Промойте базилик и отделите листья от стеблей. Просушите листья базилика и поместите в блендер.
Натрите сыр и нарежьте чеснок на крупные части. Добавьте вместе с орехами и маслом в блендер. Соус не нужно измельчать до однородности, достаточно лишь смешать все ингредиенты.
Томатная сальса
К мясу, начос и тостам
Ингредиенты
— Свежие помидоры — 2 шт.
— Красный лук — ½ шт.
— Чеснок — 2 зубчика
— Кинза — полпучка
— Халапеньо — 1 шт.
— Сок 1 лайма
Как готовить
Крупно нарежьте помидоры, халапеньо и лук. Будьте осторожны при обращении с перцем: мойте руки с мылом после работы и избегайте касания глаз в течение нескольких часов.
Измельчите все ингредиенты в блендере: нажмите на кнопку 2–3 раза и удерживайте в течение секунды. Масса не должна превратиться в пюре. При желании можно мелко нарезать все овощи вручную.
Кисло-сладкий соус
К птице, рыбе и рису
Ингредиенты
— Сахар — 150 г
— Белый или рисовый уксус — 80 мл
— Вода — 160 мл
— Соевый соус — 60 мл
— Кетчуп — 1 ст. л.
— Кукурузный крахмал — 2 ст. л.
Как готовить
Соедините воду с мукой и положите в кастрюлю вместе с другими ингредиентами.
Доведите до кипения на среднем огне, постоянно помешивая. Готовьте соус до загустения.
Ткемали
К шашлыку, картофелю и крупам
Ингредиенты
— Сливы — 600 г
— Красный стручковый перец — 1 шт.
— Чеснок — 3 зубчика
— Молотый кориандр — щепотка
— Укроп — 30 г
— Кинза — 30 г
— Мята или омбало — 5 г
Как готовить
Положите сливы в кастрюлю, добавьте воды, так чтобы она полностью покрывала плоды, и отварите в течение 10–15 минут.
Измельчите перец и чеснок в блендере.
Выньте косточки из готовых слив, положите их в сито и перетрите, отделив мякоть от кожуры.
Добавьте к сливовому пюре перец с чесноком, мелко нарезанную зелень, кориандр и щепотку соли. Снова поставьте на медленный огонь и прогревайте в течение получаса. Снимите с плиты и остудите.
Соус тартар
К рыбе
Ингредиенты
— Майонез — 1 стакан
— Зеленый лук — 10 г
— Соленые или маринованные огурцы — 25 г
— Петрушка — 10 г
— Сок лимона — 1 ст. л.
— Горчица — 1 ч. л.
Как готовить
Смешайте майонез и сок лимона.
Натрите огурцы на крупной терке и отожмите лишнюю жидкость. Соедините их с майонезом и горчицей. Посолите и поперчите по вкусу.
Мелко нарежьте зелень и добавьте к другим ингредиентам. Перемешайте.
Клюквенный соус
К мясу
Ингредиенты
— Замороженная или свежая клюква — 250 г
— Апельсин — 1 шт.
— Сахар — 100 г
Как готовить
Натрите цедру апельсина на мелкой терке и выжмите из цитруса сок.
Положите клюкву, сахар и сок с цедрой апельсина в сотейник. Поставьте на средний огонь, доведите до кипения и варите в течение 10 минут до мягкости ягод. Снимите с плиты и остудите.
Соус готов. Если вам нравится однородная текстура, измельчите массу в блендере или протрите через сито — последний вариант получится самым нежным.
Мятный чатни
К лепешкам, мясу и рыбе
Ингредиенты
— Мята — 100 г
— Кинза — 100 г
— Шпинат — 50 г
— Зеленый перец чили — 1 шт.
— Сок 2 лаймов
— Чеснок — 2 зубчика
— Имбирь — 1 ст. л.
Как готовить
Измельчите в блендере имбирь, чеснок и острый перец.
Добавьте кинзу, мяту и сок лайма и еще раз измельчите до однородности. Посолите.
При желании можно положить немного сахара для сладости.