Чай с шариками из крахмала растения маниока придумали на Тайване. Напиток быстро завоевал популярность в Азии и распространился по миру, добравшись до Москвы. С каждым годом мест, где можно попробовать чай с тапиокой, становится больше, но найти действительно аутентичные заведения с приличным выбором — непросто. Собрали 8 таких чайных в столице.

Dav Bubble Tea Три кафе в городе с ярким чаем

Сеть Dav Bubble Tea (ранее Doanvat) началась с небольшого кафе у метро «Академическая», где подавали не только напитки, но и еду, например корейские рисовые клецки токпокки. Впоследствии от блюд отказались, но сохранили приличный выбор разных позиций на основе чая и расширились — сначала Dav переехал на центральный рынок на Маросейке, а сейчас работают три полноценные чайные. Все напитки в Dav красочные и достаточно сложные по рецептуре. Есть самые разные варианты добавок: например, батат, дуриан, жасмин, зеленая дыня и кумкват. В первую очередь советуем пробовать «Коричневый гриль» (450 р.) на миндальном молоке с тапиокой и нежным сливочным кремом или латте маття-манго (450 р.) на основе синего чая из цветков клитории с добавлением тропических фруктов. Эти напитки сейчас доступны только в пространстве фуд-маркета «Парник». Зато фруктовый чай с кумкватом, в который идеально добавить лопающиеся шарики со вкусом маракуйи и йогурта, доступен в любом кафе сети.

Адрес Кузнецкий Мост, 20/6/9, стр. 1 Время работы 11.00–23.00

Chicha San Chen Стильная чайная с Тайваня с эталонной тапиокой

Chicha San Chen — популярная сеть чайных с Тайваня, насчитывающая более 200 кафе в разных странах мира: от Камбоджи до Канады. Все напитки здесь делают по строгим технологиям из 6 сортов чая, собранных только на острове. Более того, компания разработала и запатентовала собственную типрессо-машину, в которой каждый сорт заваривается в определенном режиме, чтобы максимально сохранить вкусовые и ароматические качества. В Москве работает две чайные в тортовых центрах «Афимолл-сити» и «Павелецкая Плаза». Напитки можно создавать самостоятельно по принципу конструктора: выбрав основу и добавки в виде желе, жевательных шариков тапиоки, сливок, фруктов и молока, а можно выбрать уже готовые позиции из меню. Обязательные пункты в чайной программе — улун дун дин латте с пряным желе на кокосовом молоке (555 р.) и черный чай с кассией и муссом (405 р.) — в заведении так называют взбитую сырную пенку. За дополнительные 110 рублей в любой вариант можно добавить плотную крупную тапиоку и бесплатно отрегулировать температуру и уровень сладости.

Адрес Пресненская наб., 2 Время работы 10.00–22.00

Bambi Китайский чай с красной фасолью и молочные коктейли

В Москве работают несколько чайных Bambi. Одна из них находится на фуд-корте в торговом центре «Дружба» — небольшой островок располагается прямо напротив входа, так что пройти мимо, не заметив, будет сложно. Владельцы места родом из Китая, поэтому и меню здесь на китайском. Перевод названий есть, но достаточно корявый, вроде «Матти-чай с красная фасоль». При этом разобраться в ингредиентах вполне нетрудно, а на вкусе название точно никак не отразится. В меню собрали молочные и фруктовые чаи, несколько молочных коктейлей и янлодо — очень сладкий китайский питьевой йогурт с разными вкусовыми добавками. Из интересных чайных позиций особого внимания заслуживает вариант с травяным желе и красной фасолью (350 р.) — тапиоки здесь нет, а за жевательную сладкую часть отвечает мелкая фасоль. Если все-таки без заветных шариков уходить не собираетесь, берите классический молочный чай со сладкой (тростниковой) тапиокой (350 р.).



Адрес Новослободская, 4 Время работы 10.00–22.00

Won Cha Одна из лучших чайных города в неприметном фуд-корте

Небольшая чайная находится в крошечном фуд-корте ТРЦ «Нора» рядом с Университетом Плеханова. По соседству работают два кафе с вьетнамской едой от тех же владельцев (Vua Cafe и Vua Kebab), поэтому вместе с чаем можно сразу купить большую плошку супа фо-бо, лапшу или немы. Бывавшим в Корее эмблема Won Cha может показаться знакомой, ведь здесь явно вдохновлялись популярной сетью Gong Cha и их отличительным знаком в виде красного прямоугольника. Радует, что копированием логотипа дело не ограничилось, — вкус напитков не уступает известной в Корее сети. Самый интересный напиток — бабл-ти с клубнем растения таро (500 р.). Его готовят с тапиокой и фиолетовым клубнем вроде картошки, только сладкой, поэтому дополнительных подсластителей не понадобится. Еще одна визитная карточка места — «Дальгона». Внутри молоко, кофе, карамельная тапиока и конфета из сахара и соды (550 р.). Название обязано как раз последней традиционной корейской сладости — конфете дальгоне, о которой многие узнали после выхода сериала «Игра в кальмара». Кроме того, недавно в Won Cha обновили меню и добавили несколько летних холодных позиций — чая в них нет, зато есть много фруктов и густая сливочная пенка. Выбрать можно из восьми вариантов, среди которых манго-шейк, папайя-шейк и авокадо-шейк.

Адрес Андропова, 22 Время работы 10.00–22.00

Teahiro Еще одна чайная в «Афимолле»

Teahiro стала первой чайной, открывшейся в «Афимолле», и сейчас борется за первенство с соседним Chicha San Chen. Кафе подкупает не только выверенными вкусами, но и стильным интерьером и брендингом — здесь плотные стаканы из матового пластика с фирменным логотипом, симпатичные деревянные столики и красочное удобное меню на двух языках. Также радует приличный выбор альтернативного молока, что редкость для подобных заведений: в чай добавляют не только растительное, но и безлактозное. В меню, бесспорно, есть хиты: боба-пудинг с хрустящей шапкой со вкусом крем-брюле (455 р.) — сверху ее при вас запекут, образуя сахарную корочку с помощью горелки, — или боба-янтарь с чиззо-шапкой (430 р.) и мягкой тапиокой янтарного цвета. Оба варианта достаточно сытные и сладкие, поэтому, если захочется более легкий напиток, берите любой фруктовый чай по вкусу без дополнительных ингредиентов.

Адрес Пресненская наб., 2 Время работы 10.00–22.00

Pretty Tea Bar Шарики с соком и кей-поп

Еще один проект, который, начав с доставки из дома, выбрался в помещение в центре Москвы. Пространство сделали святилищем для фанатов корейской поп-музыки — здесь проводят тематические вечера, празднуют дни рождения айдолов, бесконечно крутят кей-поп, а к заказам порой выдают карточки с изображениями любимых групп. В Pretty Tea большой выбор напитков с «джусболами» — лопающимися шариками с фруктовым соком внутри, которые можно добавить вместо тапиоки. Лучше всего джусболы сочетаются с фруктовыми видами чайных напитков, в молочные лучше все-таки добавлять именно тапиоку. Позиций на молоке тут немного, зато все они качественные. Берите молочный чай с маття или с шоколадным печеньем Oreo и какао (по 350 р.) в паре с едой: сэндвичами, японскими рисовыми колобками онигири или рыбками тайяки из теста с фруктовыми начинками.

Адрес Мясницкая, 41, стр. 1 Время работы 10.00–22.00

Jinju Новая чайная с десертами на проспекте Мира

Несмотря на то что Jinju работает не больше месяца, народа тут уже в избытке. В первую очередь на это повлияла локация — чаще всего чайные находятся в торговых центрах, где не всегда есть даже отдельная зона посадки. Здесь же приятный интерьер в светлых тонах, несколько столиков с небольшими растениями и удобное расположение — место находится рядом с метро «Проспект Мира». В меню найдете широкий выбор бабл-ти с разными видами тапиоки: белой, черной, карамельной и медовой. Есть также и фруктовые чаи, и лопающиеся шарики с соком, но самое главное — воздушный яичный пудинг, кусочки которого можно добавить отдельно или заказать в уже готовом сочетании ингредиентов, например с карамельной тапиокой (420 р.). Для тех, кого азиатскими напитками уже не удивить, есть необычный йогурт с черным клейким рисом (470 р.) или каштановый чай (420 р.).

Адрес Проспект Мира, 47, стр. 1 Время работы пн-пт 7.00–22.00, пт-сб 10.00–22.00

Zin Tea Густая сырная пенка и кофейное желе

Zin Tea — один из пионеров московского рынка бабл-ти. Проект вырос из небольшого домашнего производства, недавно заработало уже второе пространство на «Проспекте Мира». Из плюсов, кроме хорошего вкуса, — достаточно низкие цены и возможность выбрать размер напитка: есть большой в 700 мл и поменьше — в 500. Абсолютный бестселлер места — молоко с карамельной тапиокой (370 р.). Самого чая в этом напитке нет, но это не значит, что чайных позиций тут не хватает. В меню множество молочных и фруктовых чаев. Пробуйте молочный маття (300 р.) с добавлением кофейного желе (+70 р.) или самый летний вариант — молочный чай с дыней (330 р.). К нему идеально добавить сырную пенку (+90 р.) для сливочности.

Адрес Стремянный пер., 38 Время работы пн-пт 10.00–22.00, пт-сб 9.00–22.00