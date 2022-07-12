Если вы хотите выбраться на вечер из города, поесть и выпить вина на свежем воздухе, но организовывать все это нет времени и желания, можно воспользоваться помощью «Сообщества закатных бранчей». Мы съездили на одно из мероприятий, познакомились с командой проекта и узнали, как проходят ужины в поле и как на них попасть.

© Дима Иуанов

Проект создали методистка Universal University Даша Затравкина, Гайк Барлах (ранее технический специалист Max Music Group) и директор по развитию Timepad Маша Ревинская. «Закатный бранч» — отличная возможность выбраться на природу и поесть при закате. Сначала идея может показаться не новой и даже не уникальной — собраться на условный пикник в городе или ближайшем Подмосковье не составит большого труда. Однако все не так просто. Команда проекта берет на себя полную организацию мероприятия: от трансфера до игр у костра, красивых профессиональных фотографий и приятного полноценного ужина. На месте расставляют длинный стол с белыми скатертями, именными карточками, цветами и симпатичной посудой, небольшой бар с вином и прилавок со свежими ягодами. Примерно через час, после пары освежающих бокалов и первых фотографий, можно садиться за стол и ждать закусок. Меню меняют каждый бранч, но в целом можете ждать хороший ремесленный хлеб от La Poste, намазки вроде свекольного хумуса или куриного паштета и красивые десерты. В перерывах между блюдами проводят игру, благодаря которой можно будет лучше познакомиться с другими участниками поездки. Все это мероприятие немного напоминает лагерь — нужно встать, представиться, назвать пару фактов о себе и ответить на вопрос с выпавшей вам карточки. Не все любят такие игры, но дискомфорта скорее всего не почувствуете — все дружелюбно и достаточно забавно. После будет горячее на выбор, много фотографий заката, жаренный на костре маршмеллоу и десерты с чаем из самовара при свечах. Даже если вас не особо интересуют еда, красивые снимки и новые знакомства, выездной бранч — отличный способ полюбоваться просторами природы и дать себе небольшую паузу от привычной городской рабочей суеты. Рассказываем о тех, кто стоит за «Сообществом закатных бранчей», как можно попасть на ужин на природе и сколько это стоит.

© Timur Akchanov

Даша Затравкина, Гайк Барлах, Маша Ревинская © Timur Akchanov

О проекте

Гайк: Уже больше двух лет мы кочуем по разным живописным местам. Начиналось все как поездки для друзей и знакомых, потом мы решили делать мероприятия для всех желающих на более серьезном уровне. В дополнение к тщательно отобранной нами природной локации и разноообразной еде добавляем добрую игру с персональными вопросами, чтобы все приехавшие могли получше познакомиться друг с другом.

«Закатный бранч» — это ресторан одного дня. Его не было вчера и не будет завтра, он есть только здесь и сейчас — специально для наших гостей.

Маша: Еще один интересный момент заключается в том, что участники получают информацию с координатами места только перед самым событием. Заранее непонятно, где мы проведем очередное воскресенье — в поле, лесу или еще где‑то — и как будет выглядеть это место отдыха. По сути нужно нам довериться и ни о чем не думать. Вырваться из контекста, поесть вкусной еды, созерцать природную красоту, познакомиться с новыми классными людьми и рассказать про себя, свои интересы и теплые случаи из жизни. Все это максимально нежно и душевно. Команда Маша: Я отвечаю за все скучное (смеется): документы, таблички и так далее. Сейчас мы делаем большую ставку на операционный рост и в этом году сильно озадачились важными, но нудными вопросами — так в проекте появились я и вместе со мной еще целая команда юристов и бухгалтеров. Мои труды меньше всего заметны для гостей, но это важный фундамент, без которого «Сообщество закатных бранчей» не может расти как проект и как компания.

© Дима Иуанов

© Timur Akchanov

Даша: Мою должность мы называем CEO стола. Я занимаюсь продюсированием мероприятий и «Закатным брачнем» как продуктом: отвечаю за подбор команды и ее координирование. Еще у нас есть Дима Иуанов, который создает атмосферу и делает фотографии, а также продюсеры и техническая команда под руководством Гайка, которая отвечает за монтаж. И, конечно, есть концепт-шеф Рина Руднева (ранее «Волконский») и повара, отвечающие за процессы приготовления еды и передвижную кухню. Меню мы всегда разрабатываем в шефском тандеме совместно с Риной — я ищу вдохновение, а она воплощает мои идеи в жизнь. Кстати, у нас есть целый цех, в котором делают заготовки блюд для всех мероприятий. Он находится в пятнадцати минутах от Преображенского рынка, что дает возможность быть суперблизко к свежим и качественным продуктам и ловить сезон за хвост. Эти продукты мы готовим на гриле или едим с разными намазками в сыром виде.

Главный принцип нашей еды — она должна быть хороша в чистом поле. А это всегда про свежесть, яркость и сезонность.

Гайк: Я отвечаю за техническую составляющую и за то, чтобы из ничего появилось все: стол посреди поля, стулья, кухня, лампочки, посуда, зона отдыха с пледами и шезлонгами, мангал и навес на случай непогоды. Плюс я занимаюсь подготовительной работой до мероприятия и логистикой — все закупаю и доставляю. Еще беру на себя сложные задачи для повышения комфорта гостей вроде нормального туалета на природе — вот это действительно сложная задача! Для такого нужно включать фантазию. Ну и все другие детали важны: например, как повесить в поле лампочки и фонарики так, чтобы они не мешали гостям и не нарушали природную красоту — это сложнее, чем кажется.

© Timur Akchanov

© Timur Akchanov

Что сделать, чтобы поехать? Даша: За анонсами бранчей можно следить на нашем сайте или в социальных сетях. Мероприятия проходят раз в неделю или в несколько недель по воскресеньям. Далее все просто: выбираете желаемую дату, бронируете, оплачиваете участие и получаете письмо на почту со всеми деталями, а также дорожную инструкцию. Стоимость поездки составляет 7500 рублей. В эту сумму входят программа вечера, семь блюд и напитки без ограничений: вино, лимонады, вода. Также при желании мы можем организовать трансфер до места проведения бранча, это обсуждаем персонально. Бранч в среднем длится шесть часов — с 16.00 до 22.00. Гайк: Перед поездкой мы просим гостей смотреть на погоду. Если стоит жара, лучше прихватить с собой головной убор, солнцезащитный крем, средство от клещей и комаров, светлую одежду и что‑то на плечи, если вдруг после заката станет прохладно. И важно помнить, что мы все-таки едем на природу — удобная обувь и одежда необходимы. На каблуках, даже самых красивых, может быть критически непросто расслабиться. Маша: Кроме общего бранча, вы также можете заказать у нас индивидуальный. Тут бронь по такой же схеме: заявка на сайте или через соцсети. Но важно понимать, что и в рамках вашего дня рождения, корпоратива или свадьбы мы готовы создать только бранч с нашим ДНК — разница только в том, что он будет частный, без незнакомых вам гостей. Мы не предоставляем услуги по отдельности: не привозим нашу еду в ваш арендованный особняк или не ставим наш ресторан посреди поля, чтобы подавать вашу еду. Нам важно сохранить выверенные сценарии, атмосферу и камерность — 100 человек мы не разместим. Иначе это будет уже не наш проект.

© Timur Akchanov

© Timur Akchanov

Планы Даша: Хочется сказать, что этим летом мы вышли на новый уровень любви и еще в начале июля продали билеты на весь месяц вперед. Сейчас лучше сразу бронировать удобную дату на август, пока есть места. В связи с таким спросом мы думаем над увеличением количества событий. Маша: Также хотим делать более долгие выездные бранчи в других городах и обсуждаем выход в круглогодичный формат без потери качества — пока мероприятия проходят только в теплый сезон.